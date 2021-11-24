ПриватБанк и Ощадбанк к концу 2021 года примут дорожные карты по приватизации, - меморандум с МВФ
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Согласно меморандуму Украины с МВФ, государственные ПриватБанк и Ощадбанк в сотрудничестве с Минфином к концу 2021 года примут дорожные карты, которые опишут необходимые шаги для их полной или частичной приватизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В этих документах также будут указаны необходимые поправки в законодательство, которые могут потребоваться для исполнения указанных вариантов продажи, и другие шаги для привлечения авторитетных международных инвесторов.
Данное обязательство является новым структурным маяком программ и должно быть выполнено к концу января 2022 года.
Кроме того, с целью улучшения управления в госбанках планируется принять к концу ноября 2021 года поправки к законодательству, отменяющие смягчение критериев отбора представителей государства в набсоветы госбанков и привлечь международного авторитетного советника для проведения оценки работы каждого набсовета госбанка в 2021 году.
Ожидается, что основные выводы советника будут опубликованы в июне 2022 года вместе с действиями Кабинета министров по устранению замечаний, включая препятствия, которые находятся вне контроля наблюдательного совета и влияющие на эффективность его работы.
Также новым структурным маяком указано принятие к концу ноября 2021 года планов преемственности с указанием сроков для каждого наблюдательного совета госбанка в соответствии с их утвержденными стратегиями на 2021–2024 годы.
В меморандуме напоминается, что утвержденные в августе 2020 года Принципы стратегического реформирования государственного банковского сектора предусматривают сокращение участие государства с текущих 50,4% чистых активов до менее 25% до 2025 года.
Пожалуйста, подождите...
Це я не так зрозумів чи державі банки не потрібні? Хтось поясніть будьласка, бо не розумію я цього...
Доголосувались..
привлечь международного авторитетного советника для проведения оценки работы каждого набсовета госбанка в 2021 Источник: https://censor.net/ru/n3301428
Ахметов, Коломойский лишние.
Скорее всего Австрия Райфайзен.
Банки купят "воры в законе" межденародный преступник у них шнырём шастает.
Но там еще такое обязательство есть:
Офіс генпрокурора має опублікувати піврічний звіт про результати кримінальних справ стосовно колишніх власників, менеджерів і пов'язаних осіб збанкрутілих з 2014 року банків
https://glavcom.ua/economics/finances/mvf-ozvuchiv-ukrajini-umovi-dlya-novih-transhiv-801563.html
Лучше продать за пол цены акции банков 100 000 простым гражданам и начать выстраивать средний класс, а не заниматься *********.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Потом наблюдательный совет дополнительно эмитирует второй выпуск акций и продаёт его. Вы на руках уже имеете 25% от стоимости акций.