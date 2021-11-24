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ПриватБанк и Ощадбанк к концу 2021 года примут дорожные карты по приватизации, - меморандум с МВФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

ПриватБанк и Ощадбанк к концу 2021 года примут дорожные карты по приватизации, - меморандум с МВФ

Согласно меморандуму Украины с МВФ, государственные ПриватБанк и Ощадбанк в сотрудничестве с Минфином к концу 2021 года примут дорожные карты, которые опишут необходимые шаги для их полной или частичной приватизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В этих документах также будут указаны необходимые поправки в законодательство, которые могут потребоваться для исполнения указанных вариантов продажи, и другие шаги для привлечения авторитетных международных инвесторов.

Данное обязательство является новым структурным маяком программ и должно быть выполнено к концу января 2022 года.

Кроме того, с целью улучшения управления в госбанках планируется принять к концу ноября 2021 года поправки к законодательству, отменяющие смягчение критериев отбора представителей государства в набсоветы госбанков и привлечь международного авторитетного советника для проведения оценки работы каждого набсовета госбанка в 2021 году.

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Ожидается, что основные выводы советника будут опубликованы в июне 2022 года вместе с действиями Кабинета министров по устранению замечаний, включая препятствия, которые находятся вне контроля наблюдательного совета и влияющие на эффективность его работы.

Также новым структурным маяком указано принятие к концу ноября 2021 года планов преемственности с указанием сроков для каждого наблюдательного совета госбанка в соответствии с их утвержденными стратегиями на 2021–2024 годы.

В меморандуме напоминается, что утвержденные в августе 2020 года Принципы стратегического реформирования государственного банковского сектора предусматривают сокращение участие государства с текущих 50,4% чистых активов до менее 25% до 2025 года.
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Топ комментарии
+6
Опять Беня приватизирует 😀😀😀?
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24.11.2021 20:16
+6
Не зрозумів: тобто у держави не буде державних банків???

Це я не так зрозумів чи державі банки не потрібні? Хтось поясніть будьласка, бо не розумію я цього...
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24.11.2021 20:19
+4
Уже даже покупатель есть. Правда он межденародный преступник, но только не в Украине.
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24.11.2021 20:32
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Опять Беня приватизирует 😀😀😀?
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24.11.2021 20:16 Ответить
ой, у когось гривня впала...

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24.11.2021 20:33 Ответить
Або ж Ахмєтов.
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24.11.2021 22:05 Ответить
у Ахметыча свой ПУМб есть, а вот Бене вернуть кормушку не мешало бы
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24.11.2021 23:18 Ответить
Короче нет ни леса, ни земли , ни банков ни промышленности. Так на кой нам нужен Уряд и ВР.
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24.11.2021 20:17 Ответить
Хужэ нибудит
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24.11.2021 21:11 Ответить
***********************. (если шо - это ирония)
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24.11.2021 21:50 Ответить
Не зрозумів: тобто у держави не буде державних банків???

Це я не так зрозумів чи державі банки не потрібні? Хтось поясніть будьласка, бо не розумію я цього...
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24.11.2021 20:19 Ответить
Може і держави вже не буде.
Доголосувались..
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24.11.2021 20:22 Ответить
Все что даёт прибыль нужно приватизировать, там где одни убытки останется у государства, все просто😁
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24.11.2021 22:37 Ответить
Твою мать. Уменьшение зарплат и субсидий, поднятие тарифов, вывоз леса-кругляка, создание наглядовых рад. И все это ради копеек, за которые Ахметов может себе виллу купить. Украина ты не трахнулась?
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24.11.2021 20:22 Ответить
Бубачка ж тоже хочет виллу как у Ахметова, а народ пускай смотрит сериал скоты
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24.11.2021 21:13 Ответить
создание наглядовых рад. И все это ради копеек, за которые Ахметов может себе
привлечь международного авторитетного советника для проведения оценки работы каждого набсовета госбанка в 2021 Источник: https://censor.net/ru/n3301428
Ахметов, Коломойский лишние.
Скорее всего Австрия Райфайзен.
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24.11.2021 21:55 Ответить
Уже даже покупатель есть. Правда он межденародный преступник, но только не в Украине.
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24.11.2021 20:32 Ответить
Есть. Райфайзен.
Банки купят "воры в законе" межденародный преступник у них шнырём шастает.
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24.11.2021 21:58 Ответить
який президент такий і підпис.

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24.11.2021 20:35 Ответить
Это хитрый клоун наверняка сам такое "обязательство" подсунул МВФу. Клоун должен неотложно отправиться в отставку.
Но там еще такое обязательство есть:
Офіс генпрокурора має опублікувати піврічний звіт про результати кримінальних справ стосовно колишніх власників, менеджерів і пов'язаних осіб збанкрутілих з 2014 року банків
https://glavcom.ua/economics/finances/mvf-ozvuchiv-ukrajini-umovi-dlya-novih-transhiv-801563.html
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24.11.2021 20:53 Ответить
Воровство, приватизировать такие банки в одни руки.
Лучше продать за пол цены акции банков 100 000 простым гражданам и начать выстраивать средний класс, а не заниматься *********.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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24.11.2021 21:14 Ответить
Т.е вы предлагаете перед раздачей акций обесценить их в 2 раза?
Потом наблюдательный совет дополнительно эмитирует второй выпуск акций и продаёт его. Вы на руках уже имеете 25% от стоимости акций.
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24.11.2021 22:03 Ответить
Судя по всему - продавать уже нечего
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24.11.2021 22:34 Ответить
.... мы стоим на пороге грандиозного шухера
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24.11.2021 23:21 Ответить
 
 