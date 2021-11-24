Десять новых приборов автофиксации нарушений ПДД заработают в 7 областях с 26 ноября, - патрульная полиция

С 26 ноября на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей заработают 10 приборов фиксации правонарушений, контролирующих соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.

Расположение приборов:

г. Запорожье (1 прибор контроля "КАСКАД") – ул. Немировича-Данченко, 73

г. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")

просп. Святого Иоанна Павла II, 35

ул. Княгини Ольги, 100-К

г. Тернополь (1 прибор контроля "КАСКАД") – просп. Степана Бандеры, 90

Донецкая область (1 прибор контроля "КАСКАД") – на 36 км+492 автодороги Н-20

Николаевская область (2 прибора контроля "КАСКАД"):

на 139 км+684 автодороги М-14

на 200 км+036 автодороги Н-24

Ровенская область (2 прибора контроля "КАСКАД"):

на 394 км+318 автодороги М-06

на 328 км+826 автодороги М-06

Харьковская область (1 прибор контроля "КАСКАД") – на 49 км+934 автодороги Р-46

Следовательно, с 26 ноября автоматически будут фиксировать правонарушения 246 приборов, расположенных в 24 городах и 15 областях.

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