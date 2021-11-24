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Десять новых приборов автофиксации нарушений ПДД заработают в 7 областях с 26 ноября, - патрульная полиция

Новости Цензор.НЕТ Авто

Десять новых приборов автофиксации нарушений ПДД заработают в 7 областях с 26 ноября, - патрульная полиция

С 26 ноября на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей заработают 10 приборов фиксации правонарушений, контролирующих соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.

Расположение приборов:

г. Запорожье (1 прибор контроля "КАСКАД") – ул. Немировича-Данченко, 73

г. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")

  • просп. Святого Иоанна Павла II, 35
  • ул. Княгини Ольги, 100-К

г. Тернополь (1 прибор контроля "КАСКАД") – просп. Степана Бандеры, 90

Донецкая область (1 прибор контроля "КАСКАД") – на 36 км+492 автодороги Н-20

Николаевская область (2 прибора контроля "КАСКАД"):

  • на 139 км+684 автодороги М-14
  • на 200 км+036 автодороги Н-24

Ровенская область (2 прибора контроля "КАСКАД"):

  • на 394 км+318 автодороги М-06
  • на 328 км+826 автодороги М-06

Харьковская область (1 прибор контроля "КАСКАД") – на 49 км+934 автодороги Р-46

Следовательно, с 26 ноября автоматически будут фиксировать правонарушения 246 приборов, расположенных в 24 городах и 15 областях.

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10 камер в семи областях??! Та это уже с понедельника бабло в бюджет какадом-водопадом хлынанёт! И именно когда гололёд, зима---как же своевременно, как к кстати. Европа-А!
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24.11.2021 21:09 Ответить
Спасибо правительству! Все для людей!
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24.11.2021 21:15 Ответить
Нада просто перестати порушувати ПДР. Це значно простіше і корисніше , ніж вивчати карту де саме встановлені камери . До того ж вона постійно оновлюється . Всім добра .
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24.11.2021 21:23 Ответить
Надо просто перестать быть тупым (верить чиновникам)
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24.11.2021 23:07 Ответить
10 камер круглосуточно! Это как минимум 20 патрульных экипажей по два мусора в экипаже - 40 ментов! А сколько камер уже установлено! Что то я не слышал о сокращении этих дармоедов обслуживающих власть имущих.
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24.11.2021 21:24 Ответить
Дядя, ты дурак? Это типичный сборник бабла с зелохов. Те кто гонял под двести - так и будут гонять, и ничего им не будет.
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24.11.2021 21:36 Ответить
Как ещё ободрать простой народ??? Конечно поставить ещё десяток купюроприёмников на него! Вместо капканов!
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24.11.2021 21:34 Ответить
І шо з дтп?
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24.11.2021 21:40 Ответить
на перекрёстках со светофорами , где пешеходы снуют , поставьте … там колондайк , золотая жила на пешеходах и мимо кассы - не порядо
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24.11.2021 22:05 Ответить
А какую-нибудь статистику о снижении количества ДТП за счет этих камер они не желают предоставить?
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24.11.2021 23:10 Ответить
Мусить пройти трошки часу , щоб статистика покращилась . Наші люди настільки сурові , що починають включати мозок тільки після 4 - 5го штрафу . І то , тільки в зоні дії цієї конкретної камери .
Тож чим більше камер - тим краще для безпеки руху.
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25.11.2021 06:56 Ответить
Чому ЖОДНОГО прибору не поставили за весь час у Дніпропетровській області, де НАЙБІЛЬШЕ в Україні загиблих у ДТП і яка найбільше заробляє валюти?
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25.11.2021 08:43 Ответить
 
 