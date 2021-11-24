Десять новых приборов автофиксации нарушений ПДД заработают в 7 областях с 26 ноября, - патрульная полиция
Новости Цензор.НЕТ Авто
С 26 ноября на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей заработают 10 приборов фиксации правонарушений, контролирующих соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.
Расположение приборов:
г. Запорожье (1 прибор контроля "КАСКАД") – ул. Немировича-Данченко, 73
г. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")
- просп. Святого Иоанна Павла II, 35
- ул. Княгини Ольги, 100-К
г. Тернополь (1 прибор контроля "КАСКАД") – просп. Степана Бандеры, 90
Донецкая область (1 прибор контроля "КАСКАД") – на 36 км+492 автодороги Н-20
Николаевская область (2 прибора контроля "КАСКАД"):
- на 139 км+684 автодороги М-14
- на 200 км+036 автодороги Н-24
Ровенская область (2 прибора контроля "КАСКАД"):
- на 394 км+318 автодороги М-06
- на 328 км+826 автодороги М-06
Харьковская область (1 прибор контроля "КАСКАД") – на 49 км+934 автодороги Р-46
Следовательно, с 26 ноября автоматически будут фиксировать правонарушения 246 приборов, расположенных в 24 городах и 15 областях.
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