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Новости Политика Украины
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ОП о дне рождения Ермака: Зеленского вертолетами возили по протоколу, гостей Ермака - не возили вообще

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОП о дне рождения Ермака: Зеленского вертолетами возили по протоколу, гостей Ермака - не возили вообще

Офис президента отрицает четырехдневное празднование дня рождения его председателя Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах и ​​использование вертолетов для доставки гостей.

Об этом говорится в сообщении на странице Офиса президента в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

В Офисе утверждают, что получили запрос журналистов только 24 ноября – за несколько часов до выхода расследования.

"Не было никакого 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями, которые еще можно додумать для большей эффектности. ... Второе: не было использования государственных или частных самолетов никаких лиц, связанных с любыми бизнесменами. Вертолетами ГСЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью", - отметили в ОП.

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Что касается передвижения главы государства, то сообщено, что вертолеты для этого использовали в соответствии с протоколом.

"В пятницу президент работал в Киеве – на Банковой. Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье Глава государства был в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. В понедельник он также находился на рабочем месте. Андрей Ермак отметил день рождения в понедельник в Киеве - с родителями, во вторник его поздравили коллеги в Офисе президента", - утверждают в Офисе.

Напомним, ранее издание "Украинская правда" опубликовало журналистское расследование о праздновании 50-летия главы Офиса президента Андрея Ермака. Журналисты утверждают, что празднование проходило на государственной даче, а гостей туда доставляли вертолетами ГСЧС. Одним из гостей, доставленных частным самолетом, был близкий соратник олигарха Игоря Коломойского Тимур Миндич, утверждают журналисты.
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Топ комментарии
+53
Да кто же Вам поверит после 2.,5 лет сплошной лжи даже если это правда пинокио
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24.11.2021 23:05
+47
На каком основании этот кацапский ублюдок использовал государственную резиденцию в своих личных целях?
Он не премьер министр, не глава парламента и не президент.
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24.11.2021 23:09
+46
КушайТЕ зебилята

В стране тотальное кумовство
В стране война 8й год и орда у границ
В стране каждый день сотни погибших от ковида и тех, кто из-за пандемии не имеет возможности получить качественную медпомощь
В стране энергетический кризис
В стране каждый день какой-то позор и сюр из ВР и кабмина на весь мир
И ещё много чего можно перечислить в этот список

А главный зебилкович на празднике, ему пох. Слетал на время на камеры помаячить и обратно.

Вот думаю, как бы мы все таки жили в достатке, если бы выбирали толковых правителей
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24.11.2021 23:06
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А на чем Ермак с Карпат в Киев прилетал? На ступе или метле
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25.11.2021 03:59 Ответить
Нэт... так повазили нэмного.....
в смысле поэлозили....
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25.11.2021 04:10 Ответить
Каким протоколом положено летать на день рождения на казенном вертолёте?В штатах он получил бы счёт.
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25.11.2021 05:59 Ответить
Я читал когда-то воспоминание Ненси Рейган о периоде президенства Рональда.Там есть забавный эпизод.В первый месяц президенства они приняли несколько друзей из Калифорнии,но в конце месяца получили счет за эти банкеты,включая свет! Им объяснили,что последний людоед,которого официально принимает президент - платит казна. Друзья в любом количестве - за свой счет. Гости прекратились. Наш - то побогаче будет!!!
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25.11.2021 18:23 Ответить
"такого в загалi не було", - это мы уже слышали от тебя, ермак-Козырь, Тимофеев или Лолита (кто ты сегодня, я не знаю?) и конечно же верим тебе!
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25.11.2021 06:44 Ответить
Очередной эпизод, когда мы зе-упыри уже даже не сцут в уши лохам, а тупо срут на голову ***********%.
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25.11.2021 06:49 Ответить
"Ихтамнет" и все дела. А вот похороны д'ерьмака будет вся страна праздновать.)
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25.11.2021 06:56 Ответить
Это какой-то президент-невидимка. Сложно под таким руководством отражать агрессию.
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25.11.2021 07:38 Ответить
елдак со своим оруженосцем ! какое ганьбище
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25.11.2021 08:24 Ответить
Гидота...
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25.11.2021 08:30 Ответить
Чисто по москальскі, справжні евпропейці їдять на день народження канапки та бокал другий вина. Беседи про артхаус ведуть та модернізм 1930 х років.
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25.11.2021 09:05 Ответить
...не було використання державних чи приватних літаків жодних осіб, пов'язаних...

...користування цією резиденцією протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування Президента, відбувалося згідно зі звичайними протоколами...

Так "не було" или "відбувалося згідно зі звичайними протоколами"? Эти идиоты настолько тупы, что даже отмазку нормально состряпать не могут.
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25.11.2021 09:06 Ответить
талантливый человек, талантлив во всем.
а моральный урод, родился таким и умрет им.
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25.11.2021 09:35 Ответить
Как утонченно врут."У п'ятницю Президент працював у Києві - на Банковій. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. "никто не поверит, то бубосик полетел вертолетом после 18 часов, улетели засветло- с целью безопасности полета.
"Андрій Єрмак відзначив день народження у понеділок в Києві - з батьками, у вівторок його привітали колеги в Офісі Президента", - твердять в Офісі. " Вернулся с бубочкой уже под вечер т.е внерабочее время т.к. коллеги поздравляли во вторник и если заехали в оффыс, то чисто номинально.
"Не було жодного 4-денного святкування " в итоге по факту 3-х дневное
"Резиденцією в Карпатах і гвинтокрилами ДСНС у ці дні користивувся тільки президент відповідно до існуючих протоколів. Джерело: https://censor.net/ua/n3301446 сколько раз за этот год эта шобла отдыхала в резиденции? Не по этой ли причине на 2021 год бюджетом было предусмотрено Содержание Офиса президента (ОП) в 2021-м обойдется украинцам в 1,26 млрд грн. Это на 39% больше, чем в прошлом году. https://www.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/rashodyi-na-zelenskogo-vmeste-s-dusej-vzletyat-v-2021-m-chto-poluchit-prezident-za-schet-ukraintsev.htm
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25.11.2021 09:45 Ответить
жируют за деньги лохов-избирателей.
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25.11.2021 10:11 Ответить
Мне интересно, этим зеленым манипуляторам, брехунам, аферистам, хоть кто-то верит, ну кроме упоротых зебилоидов?
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25.11.2021 10:36 Ответить
Я верю.
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25.11.2021 11:11 Ответить
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25.11.2021 10:39 Ответить
Коли одна ноздря не знає, шо нюхає інша



SSSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQQQQQQQQQQQQQQQQQQAAAAAAA!!!!111adin

По-перше нічого не було, по-друге, те чого не було, відбувалося згідно з правилами.

Anton Shvets
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25.11.2021 11:19 Ответить
І все ж таки наскільки треба бути тупим самовпевненим довбодятлом, щоб в той самий час, коли тебе ..уєсосить вся країна, твої медіа-песики дупу рвуть, щоб хоч ЯКОСЬ послабити ефект всіх неспростовних звинувачень, коли ти сам розказуєш про «пряме військове вторгнення» про яке всі партнери тебе попереджають - коли ти сам і твій гівно-офіс буквально під мікроскопом у всіх.

Кожен твій подих.

І ти саме в цей час чотири дні з усім кодлом, з літаками Коломоя, з гелікоптерами ДСНС в якості аеротаксі, в ДЕРЖАВНІЙ, б....ть, резиденції - ти, *****, небідний олігарх з нерухомістю по всьому світу - СВЯТКУЄШ свій День Народження!

Прямо під камерами журналістів.

Ну тому що 50 років хлопчику виповнилось, раз в житті буває, до успіху ж прийшов - можна відзначити, як положено - на халяву. Долгіє лєта!

Тупі, непрохідні совки.

[вибачте за матюги - але цензурних емоцій вже не залишилось]

Sergii Iesipov
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25.11.2021 11:21 Ответить
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25.11.2021 11:23 Ответить
Ну, теж мені зраду знайшли...

По-перше, на державній дачі в Синьогорі відзначали день народження цілого Єрмака. Практично - віцепрезидента, ага.

І задіяні для цього були лише один гелікоптер МНС (це ж надзвичайна ситуація?), один військовий гелікоптер (забули про очікування повномасштабної агресії, чи що?), та один літак Коломойського (у рамках боротьби з олігархами). Ну возили вони і гостей також, а що?

Ну перекинули туди охорону та обслугу.

Ну закрили (відкупили) недешевий приватний готель на 100 місць під час сабантую.

Ну змотався Зеленський у суботу туди-назад до Києва на гелікоптері МНС (вам що, знову не надзвичайно?) - обличчям дві години поторгував, показав свою гідність та свободу.

Ну, подумаєш, на три доби країну саму залишили (що непогано), і в понеділок на роботу не пішли? У вас що, похмілля після триденної гулянки ніколи не було?

Ну заплатили за забезпечення всієї цієї краси з ваших податків - то ви їх уже третій рік саме для цього й платите.

Ви просто все не так зрозуміли. Це інше.
Пам'ятаєте, як Володимир Олександрович обіцяв держдачі дітям віддати? А там, у Синьогорі, дача хороша - царська. Її Янукович із любов'ю для себе робив. І територія величезна - можна військовий полігон розмістити.

Так ось. Прилетіли туди Зеленський із Єрмаком, і друзів своїх захопили лише для того, щоб вирішити - кому краще дачу віддати. І вирішили. Нехай дітки мешкають на дачі. А решту поділять між МНС та військовими. Тому й гелікоптери, що на майданчику піпаркували - були від МНС та військових - що не зрозуміло?

А потім дітки добре повеселилися три дні, і розлетілися на вертольотах і літаку по домівках.

І гелікоптери повернулися до своїх незначних справ. І охорона, і обслуга повернулися. І взагалі, це була репетиція воєнного стану, якщо ви не зрозуміли.

А якщо що не зрозуміло, треба постаратися та зрозуміти. Зрозуміти і пробачити.

А ось вам посилання. Для розуміння.

Гліб Бабіч
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25.11.2021 11:25 Ответить
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25.11.2021 11:25 Ответить
Ця сволота вже так забрехалась, що неможливо вірити жодному їхньому слову.
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25.11.2021 12:00 Ответить
"... у вівторок його привітали колеги в Офісі Президента", - твердять в Офісі. Тобто святкували не 4 дні , а 5 .
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25.11.2021 12:26 Ответить
Брехня, як завжди. Брешуть весь час.
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25.11.2021 14:39 Ответить
За протоколом за президентом закріплені спеціальні літаки/вертольоти, ніякий протокол не прописує пожежний вертоліт!
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25.11.2021 14:39 Ответить
Любовь Школа


@**********

·
3 ч



Звісно, вони будуть заперечувати. Вже могли б зрозуміти, що після півторарічної брехні, що спецоперації по "вагнерівцях" не було, або це була не наша спецоперація, притомні українці не довірятимуть жодному слову представників чинної влади.
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25.11.2021 15:43 Ответить
єто нє правда ви всє врєтє і єто всє вірвано з контєкста
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25.11.2021 16:13 Ответить
*******)))як я ненавиджу цю криворіжську мерзоту😡
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25.11.2021 16:17 Ответить
С юбилеем Пан Ярмак!!!! Здоровья и чувства юмора!!!!!
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25.11.2021 16:51 Ответить
А идиЁты схавали инфу про вертолёты
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25.11.2021 16:55 Ответить
этот хрен-завхоз еще долго будет мелькать на экранах
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25.11.2021 19:21 Ответить
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