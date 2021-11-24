ОП о дне рождения Ермака: Зеленского вертолетами возили по протоколу, гостей Ермака - не возили вообще

Офис президента отрицает четырехдневное празднование дня рождения его председателя Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах и ​​использование вертолетов для доставки гостей.

Об этом говорится в сообщении на странице Офиса президента в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

В Офисе утверждают, что получили запрос журналистов только 24 ноября – за несколько часов до выхода расследования.

"Не было никакого 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями, которые еще можно додумать для большей эффектности. ... Второе: не было использования государственных или частных самолетов никаких лиц, связанных с любыми бизнесменами. Вертолетами ГСЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью", - отметили в ОП.

Читайте также: Зеленский для меня умер, страной руководит не он, а Ермак, - Гордон. ВИДЕО

Что касается передвижения главы государства, то сообщено, что вертолеты для этого использовали в соответствии с протоколом.

"В пятницу президент работал в Киеве – на Банковой. Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье Глава государства был в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. В понедельник он также находился на рабочем месте. Андрей Ермак отметил день рождения в понедельник в Киеве - с родителями, во вторник его поздравили коллеги в Офисе президента", - утверждают в Офисе.

Напомним, ранее издание "Украинская правда" опубликовало журналистское расследование о праздновании 50-летия главы Офиса президента Андрея Ермака. Журналисты утверждают, что празднование проходило на государственной даче, а гостей туда доставляли вертолетами ГСЧС. Одним из гостей, доставленных частным самолетом, был близкий соратник олигарха Игоря Коломойского Тимур Миндич, утверждают журналисты.