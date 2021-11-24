Главные новости 24 ноября: громкое празднование дня рождения Ермака, деньги от МВФ
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Журналисты утверждают, что гостей на день рождения Ермака возили вертолетами ГСЧС, а ОП возражает, Украина получила транш от МВФ, сертификат о вакцинации нужно будет не просто показать, - главные новости 23 ноября.
Журналисты узнали о празднике дня рождения Ермака на госдаче
По данным "Украинской правды", празднование проходило на госдаче в Карпатах и длилось 4 дня. Гостей якобы возили вертолетами, сами Зеленский и Ермак успели на полдня слетать в Киев на торжества в честь Дня Достоинства и Свободы, а одним из гостей был Тимур Миндич – близкий соратник Коломойского. В ОП отрицают как длительные громкие празднования, так и использование вертолетов ГСЧС для перевозки гостей.
"Слуги" больше не будут ходить на каналы Ахметова
Депутаты "СН" опубликовали совместное заявление, в котором назвали "Украина-24" и "Украина" пропагандистскими и пообещали их игнорировать.
Свежие рейтинги
За Зеленского готовы проголосовать 25,2% украинцев, за Порошенко – 17,5%, за Бойко – 10,9%, за Тимошенко – 9%, за Разумкова – 7,5%, за Смешко, Мураева и Гройсмана – по 5% .
Рейтинг партий: "СН" - 22,7%, "ЕС" - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батькивщина" - 8,8%, партия Разумкова - 7%, "Сила и Честь" - 5,7%.
Украина получила от МВФ 700 млн долларов
Эти деньги увеличат международные резервы нашего государства. Согласно меморандуму с Международным валютным фондом, Украина должна выполнить ряд обязательств: назначить нового руководителя САП до декабря этого года, ограничить рост з/п инфляцией в 2%, сформировать наблюдательные советы "Нафтогаза", "Укрэнерго" и "Энергоатома". А также принять дорожные карты по приватизации ПриватБанка и Ощадбанка.
Продавцов заставят не просто смотреть, а сканировать сертификат о вакцинации
Общественные учреждения должны не просто проверять наличие сертификатов, но и считывать QR-код сертификата через приложение "Дія", - говорит министр здравоохранения Ляшко. Без считывания сертификат не считается проверенным. Штраф для владельца заведения – до 170 тыс. грн.
Антивакцинаторы митинговали с QR-кодом "Единой России" на плакатах
Акция состоялась в центре Киева, на плакатах протестующих были нарисованы перечеркнутые QR-коды. При сканировании эти коды ведут на сайт партии власти РФ "Единая Россия".
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Нет топлива в подразделении на линии фронта. Вычисляем того майора, который им пишет отписки и подаем на него в суд по признаку преступления "Покушение на территориальную целостность Украины". Прям в лоб. Почему не выделил бенз? Нету? А что, ты сделал, чтобы он был? Ходил на работу и звонил командиру? Подтверждения есть? Нету? Ну вот годков 10 тебе и светит. И в суды подавать в замечательных украинских городах Славянск или Мариуполь, привить немного патриотизма. Судья оправдал? Ну запись в личном деле есть, следующее звание светит не скоро. На судью - в суд, то же самое, "в составе организованной группы".
Оправдали Коломойского? В суд на судью по признакам преступления "Причинение ущерба государству в особо крупной форме". На судью, оправдавшего первого судью - "в составе организованной группы". И опять таки, для патриотизму, Славянск или Мариуполь. Желательно, чтобы канонаду было слышно.
Летчик возил по приказу гостей Ермака. "Угон авиационного транспортного средства". Сколько там светит, лет 10? Есть разрешение на полет. Ок. Руководителя группы - "За использование государственного имущества в личных целях." Плюс оплата убытка по цене коммерческого полета. Увольнение по суду "за халатность". Славянск или Мариуполь. Думаю, там как раз летчики скоро будут нужны.
Диспетчер, который следит за обстановкой в районе др Ермака. Почему пропустили вертолет? Где письменный приказ? Нету? Суд - штраф и увольнение за халатность в особом районе.
Охранники закрыли гостиницу в районе др Ермака. Заявление участковому, прошу принять меры к неизвестным лицам, представившимися.... Отписка, аяяй, не нашел. Суд - увольнение по причине профессиональной непригодности. А заодно на суде можно заслушать местного участкового, чтобы он делал в случае появления неизвестных со странными ксивами. Славянск и Мариуполь - це Украина. Законы одни те же. Следующему участковому - прошу принять меры к неизвестным... Уф, нашел, действительно, охрана перезидента. Зер гуд. Покажите письменный приказ. Нет? В суд - увольнение за самоуправство.
И так далее. Надо сделать, нет, мы можем, опять нет. МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ УКРАИНУ СТРАНОЙ ДИКТАТУРЫ ЗАКОНА.
И, я думаю, многие скинутся в этот фонд. Уж Петр Порошенко и Дмитрий Гордон 100%. Ну и я. )))))))
И давить, давить тех, кто исполняет преступные приказы.
СЛАВА УКРАИНЕ!
На Еспресо хоча б приходили . З Ппортніковим намагалися не розсиратися...
А ось учора на шоу у Голованова на Україна 24 була перша "показатєльная порка" ЗЕублюдків після їхнього відмовлення ходити на канали Ахмєтова . Божечко!!! ЩО ВОНИ ТАМ ОТРИМАЛИ!!! ЖАХ!!!Й НАСОЛОДА!!!
ТЕПЕР ПОДИВИМОСЯ МОСІЙЧУЧКУ