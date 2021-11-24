Главные новости 24 ноября: громкое празднование дня рождения Ермака, деньги от МВФ

Журналисты утверждают, что гостей на день рождения Ермака возили вертолетами ГСЧС, а ОП возражает, Украина получила транш от МВФ, сертификат о вакцинации нужно будет не просто показать, - главные новости 23 ноября.

Журналисты узнали о празднике дня рождения Ермака на госдаче

По данным "Украинской правды", празднование проходило на госдаче в Карпатах и ​​длилось 4 дня. Гостей якобы возили вертолетами, сами Зеленский и Ермак успели на полдня слетать в Киев на торжества в честь Дня Достоинства и Свободы, а одним из гостей был Тимур Миндич – близкий соратник Коломойского. В ОП отрицают как длительные громкие празднования, так и использование вертолетов ГСЧС для перевозки гостей.

"Слуги" больше не будут ходить на каналы Ахметова

Депутаты "СН" опубликовали совместное заявление, в котором назвали "Украина-24" и "Украина" пропагандистскими и пообещали их игнорировать.

Свежие рейтинги

За Зеленского готовы проголосовать 25,2% украинцев, за Порошенко – 17,5%, за Бойко – 10,9%, за Тимошенко – 9%, за Разумкова – 7,5%, за Смешко, Мураева и Гройсмана – по 5% .

Рейтинг партий: "СН" - 22,7%, "ЕС" - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батькивщина" - 8,8%, партия Разумкова - 7%, "Сила и Честь" - 5,7%.

Украина получила от МВФ 700 млн долларов

Эти деньги увеличат международные резервы нашего государства. Согласно меморандуму с Международным валютным фондом, Украина должна выполнить ряд обязательств: назначить нового руководителя САП до декабря этого года, ограничить рост з/п инфляцией в 2%, сформировать наблюдательные советы "Нафтогаза", "Укрэнерго" и "Энергоатома". А также принять дорожные карты по приватизации ПриватБанка и Ощадбанка.

Продавцов заставят не просто смотреть, а сканировать сертификат о вакцинации

Общественные учреждения должны не просто проверять наличие сертификатов, но и считывать QR-код сертификата через приложение "Дія", - говорит министр здравоохранения Ляшко. Без считывания сертификат не считается проверенным. Штраф для владельца заведения – до 170 тыс. грн.

Антивакцинаторы митинговали с QR-кодом "Единой России" на плакатах

Акция состоялась в центре Киева, на плакатах протестующих были нарисованы перечеркнутые QR-коды. При сканировании эти коды ведут на сайт партии власти РФ "Единая Россия".