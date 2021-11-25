Мусаева о реакции ОП на расследование о дне рождения Ермака: История с "вагнергейтом" ничему не научила

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева прокомментировала реакцию Офиса Президента на материал издания по поводу празднования дня рождения руководителя ОП Андрея Ермака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Мусаевой в фейсбуке.

"Офис Президента отреагировал на расследование Украинской правды обширным постом, в котором, в частности, подтвердил, что президент а) был в Синегоре в выходные б) президент пользовался вертолетами ГСЧС, но якобы "по протоколу". Также в сообщении утверждается, что Андрей Ермак праздновал свой юбилей с родителями. Но почему-то в понедельник, то есть на следующий день после собственного дня рождения", - написала главред УП.

Она отметила, что при этом в ОП не объясняют, что глава государства делал в горах в столь сложной внутренней и внешней ситуациях и почему не воспользовался своим государственным бортом.

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"Зачем путешествие в государственную резиденцию нужно было скрывать и пользоваться вертолетами? Очень интересно. Как и то, почему единственным гостем в эти два дня в резиденции, по версии ОП, был министр регионального развития Алексей Чернышев?", - спросила Мусаева.

Также руководитель УП подчеркнула, что у Офиса Президента было 8 часов на ответ на выход материала.

"Мы отправили его ровно в тот момент, когда получили все подтверждения, что для празднования дня рождения были задействованы государственные вертолеты. Кажется, что история с "вагнергейтом" ничему никого не научила", - говорится в посте.

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