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Новости Политика Украины
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Мусаева о реакции ОП на расследование о дне рождения Ермака: История с "вагнергейтом" ничему не научила

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мусаева о реакции ОП на расследование о дне рождения Ермака: История с

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева прокомментировала реакцию Офиса Президента на материал издания по поводу празднования дня рождения руководителя ОП Андрея Ермака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Мусаевой в фейсбуке.

"Офис Президента отреагировал на расследование Украинской правды обширным постом, в котором, в частности, подтвердил, что президент а) был в Синегоре в выходные б) президент пользовался вертолетами ГСЧС, но якобы "по протоколу". Также в сообщении утверждается, что Андрей Ермак праздновал свой юбилей с родителями. Но почему-то в понедельник, то есть на следующий день после собственного дня рождения", - написала главред УП.

Она отметила, что при этом в ОП не объясняют, что глава государства делал в горах в столь сложной внутренней и внешней ситуациях и почему не воспользовался своим государственным бортом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": День рождения Ермака: праздновали на госдаче, гостей возили вертолетом ГСЧС, - СМИ. ВИДЕО

"Зачем путешествие в государственную резиденцию нужно было скрывать и пользоваться вертолетами? Очень интересно. Как и то, почему единственным гостем в эти два дня в резиденции, по версии ОП, был министр регионального развития Алексей Чернышев?", - спросила Мусаева.

Также руководитель УП подчеркнула, что у Офиса Президента было 8 часов на ответ на выход материала.

"Мы отправили его ровно в тот момент, когда получили все подтверждения, что для празднования дня рождения были задействованы государственные вертолеты. Кажется, что история с "вагнергейтом" ничему никого не научила", - говорится в посте.

Также читайте: ОП о дне рождения Ермака: Зеленского вертолетами возили по протоколу, гостей Ермака - не возили вообще

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+31
Зелена мафія плює на всіх і на все - вони просто насолоджуються життям за наш рахунок 😡
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25.11.2021 00:47
+29
президент користувався гвинтокрилами ДСНС, але нібито "за протоколом"

видать на пожар летел, или после "пожара" на Алее Небесной Сотни - подпалили его там хорошо
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25.11.2021 00:40
+24
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25.11.2021 00:56
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президент користувався гвинтокрилами ДСНС, але нібито "за протоколом"

видать на пожар летел, или после "пожара" на Алее Небесной Сотни - подпалили его там хорошо
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25.11.2021 00:40 Ответить
после "ПОЖАРОВ" летал в карпатские снега тушить зашквареный пердак
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25.11.2021 01:13 Ответить
Ідіоти не здатні навчитись хоч чомусь.
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25.11.2021 00:41 Ответить
Суслика Зраду видишь? А она есть!
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25.11.2021 13:36 Ответить
Зелена мафія плює на всіх і на все - вони просто насолоджуються життям за наш рахунок 😡
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25.11.2021 00:47 Ответить
он не президент -он клоун наркоман
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25.11.2021 00:48 Ответить
Быстро ты флажки меняешь. Привет товарищу прапорщику!
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25.11.2021 08:51 Ответить
Зелень не обучаемая, они на инстинктах.
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25.11.2021 00:51 Ответить
Самые опасные бабки в стране

Резонанс Цензор.НЕТ Политика Украины

Автор: Василий Рыбников Источник: https://censor.net/ru/r3300285
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25.11.2021 00:54 Ответить
Рыбников как всегда супер!!!И тем у него при этих дегенератах мор
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25.11.2021 09:55 Ответить
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25.11.2021 00:56 Ответить
нЭ, такое объяснение ОП не интересно. Врач, зачёркнуто, журналист сказал в морг, значит в морг...ой до резиденції Синьогора гелікоптером ДСНС )
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25.11.2021 00:58 Ответить
Угу, и операция с вагнеровцами была придумана от начала и до конца.
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25.11.2021 02:05 Ответить
Олечка, а шо таки по вагнеровцам? Не было, была но не наша, наша но не мы слили? Какая версия ОПы ?
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25.11.2021 11:52 Ответить
На вірталетах - то не ми. А якщо і ми, то тільки гідрант по протоколу. Спалились, мудаки. Стидобисько якесь.
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25.11.2021 01:06 Ответить
Зєлєнський дегенерат і саме тому він не спроможний до навчання. Ну от у нього є диплом юриста. Хоть хтось це помітив? Ну хоч якісь ознаки того що він здатен мислити логічно, послідовно і аргументовано формулювати і висловлювати свою позицію? Звідси він фіктивний юрист. А відтак і фіктивний президент бо президент повинен мати вищу освіту а не диплом! ІМПІЧМЕНТ дегенерату!
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25.11.2021 01:11 Ответить
Чтобы никто не заметил, что Вова - тупой болван, папа купил ему диплом юриста И он стал тупым болваном с дипломом юриста!
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25.11.2021 06:44 Ответить
2,5 роки тільки одна брехня... набридло, ненавиджу - ЗЕлену банду клоунів Г Е Т Ь
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25.11.2021 01:56 Ответить
Зелене лайно. Вона погубить країну.
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25.11.2021 08:12 Ответить
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25.11.2021 08:38 Ответить
Это фотошоп штоле или на Г+Г в натуре такое покажут ?
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25.11.2021 14:24 Ответить
Пускай люди празднуют День рождения. Это же хорошо
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25.11.2021 08:51 Ответить
Власним коштом - так. І не тоді, коли "люди" - держслужбовців високого рангу у час військової загрози.
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25.11.2021 09:09 Ответить
А почему царь всея черни и плебса не может себе позволить отдохнуть от трудов праведных.Для чего же еще его выбирало 73% мудрава прастова нариду?
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25.11.2021 08:57 Ответить
После Закона об олигарха х бандиты олигархи испугались и натравили своих типа журналистов на Президента Зеленского .
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25.11.2021 08:57 Ответить
Самое смешное что на Президента Зеленского выдумывают что он день рождения праздновал ещё какую то ерунду. Но не говорят что он украл завод или металлургический комбинат или фабрику.
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25.11.2021 09:00 Ответить
5я колонна от олигархов шатает Украину.Про Шуфрича,Бойко Мертвечуков напрочь забыли.Или специально отбеливают?
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25.11.2021 09:05 Ответить
а) Дня рождения никакого не было! С первого до последнего слова сплошное вранье.
б) День рождения был, но не у нас, а у какого-то зарубежного короля.
в) День рождения был на Рассии, нас пытались втянуть, напоить, но мы героически отказывались.
г) Был... был... Но, не День рождения, а всего лишь Именины и никто не пил!
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25.11.2021 09:05 Ответить
Собрались старые друзья по косячку потянуть.
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25.11.2021 10:00 Ответить
і взагалі, то не день народження був, а планова сходка народних слуг з послідуючими дебатами
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25.11.2021 09:42 Ответить
Каково на сей раз происхождение автора заметки? Может Цензору стоит задуматься о восстановлении 5-й графы для авторов?
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25.11.2021 09:58 Ответить
да плевать они хотели на вас лохов и ваши расследования. будите все выполнять как дерьмак прикажет.
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25.11.2021 10:57 Ответить
да, это правильно, власть застит глаза...., люди в высоких креслах абсолютно уверены в своей недосягаемости, неподсудности и неуязвимости, так не должно быть в демократической стране..., а у нас все больше это кодло у власти смахивает на монархию....
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25.11.2021 11:08 Ответить
пир во время чумы -Ростов не резиновый - а во все остальные места доплывет кораблик Сагайдачный
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25.11.2021 11:27 Ответить
По протокому,це значить з робочим візитом,цікаво яким і до кого?
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25.11.2021 13:22 Ответить
 
 