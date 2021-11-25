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Новости Политика Украины
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Новый зампредседателя ОП Шурма во время выборов президента входил в команду Вилкула, - ЦПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новый зампредседателя ОП Шурма во время выборов президента входил в команду Вилкула, - ЦПК
Фото: Шурма Ростислав

Новый заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма учился в московском "Сколково", 13 лет работал на топовых должностях в структурах Рината Ахметова и входил в предвыборный штаб Александра Вилкула.

Об этом информирует Центр Противодействия Коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным ЦПК, Шурма, имея 23 года, работал в компании Рината Ахметова "Метинвест". В 27 лет, при Януковиче, его "избрали" депутатом Донецкого облсовета от Партии регионов.

Летом, когда на Донбассе началась российская оккупация, Ростислав Шурма был избран главой Запорожского филиала Оппоблока. В это время он учился в Московском инновационном центре "Сколково" – факт, говорящий сам за себя. Параллельно с обучением в "Сколково", с 2012 по 2019 год Шурма начал официально занимать должность генерального директора "Запорожстали", принадлежащей Ахметову.

"Это один из крупнейших заводов Украины. И одновременно - один из крупнейших загрязнителей окружающей среды. Возглавляя "Запорожсталь", рассуждал на тему, почему в Украину не идут инвестиции: "Иностранные инвесторы предпочитают инвестировать в Европе, США или Азии, поскольку перспектива столкнуться с нашими прокурорами, чиновниками-коррупционерами и прочей... перечеркивает всю инвестиционную привлекательность страны". Зато общий язык с прокурорами, судьями и чиновниками нашли наши олигархи. В том числе и Ахметов. Каким нужна монополия, а не конкуренция и иностранные инвестиции", - сообщает ЦПК.

Также читайте: Зеленский назначил оппоблоковца и бывшего менеджера Ахметова - Ростислава Шурму заместителем руководителя Офиса Президента

По данным ЦПК, развивая Запорожский Оппозиционный блок Ростислав Шурма обеспечивал возможность контроля над горсоветом. Это, в частности, давало "хорошие дивиденды": "Фирмы, связанные с Шурмой и его коллегой, получили от города 245 гектаров под солнечные электростанции. Как пишут местные расследователи, все участки были переданы в обход закона без конкурса, некоторые - еще и с нарушением генплана", - пишет ЦПК.

Во время выборов Президента Украины 2019-го Шурма-младший поддерживал экс-регионала Александра Вилкула, заявив: "Когда Вилкул станет президентом, в Украине начнется новая пятилетка мира и развития".

Следя за его сообщениями в соцсетях, Центр Противодействия Коррупции отмечает, что Ростислав Шурма любит отдыхать в Альпах и имеет большую приверженность к Китаю, считает, что китайская система должна служить примером. При этом совсем не принимается во внимание такой аспект китайской жизни, как нарушение прав человека.

В заключение ЦПК отмечает: "Партия регионов, Оппоблок, Ахметов, Вилкул, Китай, Сколково. Что может полезного дать государству человек с таким бекграундом? О какой деолигархизации идет речь, если Шурма 13 лет проработал на Ахметова? Вопросы риторические".

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Топ комментарии
+15
Скоро ждём Азарова-премьера, а гражданина РФ - министра обороны. Все как при Яныке )
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25.11.2021 04:34
+15
Зелені покидьки спрямовано руйнують країну! Це- не дурість чи «відсутніст досвіду»- це навмисне створення хаосу! Яким потім скористається х@йло зі своїми орками..
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25.11.2021 04:59
+10
Він син відомого медведчуківського русофіла Ігоря шурми. Таке ж гімно, як тато
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25.11.2021 07:10
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25.11.2021 02:46 Ответить
Скоро ждём Азарова-премьера, а гражданина РФ - министра обороны. Все как при Яныке )
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25.11.2021 04:34 Ответить
Зелені покидьки спрямовано руйнують країну! Це- не дурість чи «відсутніст досвіду»- це навмисне створення хаосу! Яким потім скористається х@йло зі своїми орками..
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25.11.2021 04:59 Ответить
Ґої, не скавуліть. Ви цього хотіли і ви це зробили.
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25.11.2021 05:08 Ответить
нове обдиччя =риго-анальне.а рига сівоха кричав анал табу.дурять нарід
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25.11.2021 05:10 Ответить
Це кричав Яременко,не плутай.
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25.11.2021 08:26 Ответить
Він син відомого медведчуківського русофіла Ігоря шурми. Таке ж гімно, як тато
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25.11.2021 07:10 Ответить
Цапофіла,бо каЦАПИ не мають до Русі жодного відношення.
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25.11.2021 08:27 Ответить
От чому у нас до влади лізуть "бідні" біженці Придністров'я чи Абзазії
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25.11.2021 07:39 Ответить
Ніхто нормальний і притомний до Зеленого Йолопа просто не йде.
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25.11.2021 08:29 Ответить
А кого ви хотіли побачити в команді малоросів, совкодрочерів і наваросів?
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25.11.2021 08:56 Ответить
Зе-шмаркля тянет во власть всякий непотреб типа дЕрмака и Татарова
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25.11.2021 09:09 Ответить
Напрягают эти бывшие... Зачем так палиться ?
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25.11.2021 10:01 Ответить
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25.11.2021 10:07 Ответить
Ну не патриота же Украины возьмёт прокремлёвская ЗЕшобла..Вобще то у них с самого начала была явно выраженная прокремлёвская кадровая политика.
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25.11.2021 10:08 Ответить
У *********** - нарка особенный талант( или назначения происходят когда у него ,,тяга,,- назначать на важные госдолжности экзотическое гавно. Почему это должны быть обязательно верные путинцы, подстилки олигархов , подельники воров ( вилкуловцы)???????Он всех украинцев держит за *********, тупо издевается. Зе кодла - это , это.это......*****, даже слов в мате нету.....Зато весело. Неужели через пол года у него рейтинг будет больше 5% ?
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25.11.2021 10:09 Ответить
Судя по опросам полукацапам из нарида нравится и все устраивает
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25.11.2021 10:23 Ответить
Ну что,избиратели зеленского,до сих пор считаете себя патриотами?
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25.11.2021 10:21 Ответить
Тут одного таланта мало, нужна еще и подходящая сексуальная ориентация.
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25.11.2021 10:25 Ответить
Папа Шурмы был правой рукой Медведчука,потом был пригрет Дупой в Харькове.А сын получил неплохое образование и банальный клерк.Доказал свою эффективность,потому и принят в качестве клерка.Он гражданин Украины,имеет право,не смотря на визги 5й колонны.Большинство теперешних политиков престарелых меняли партии,как портянки.Флюгеры.А Пресса просто сосет из пальца,как из рога изобилия инсинуации.
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25.11.2021 10:31 Ответить
Петр Алексеевич тоже был министром одно время, у того кого нельзя называть. Но потом одумался и вел нас к светлому будущему, в братскую семью европейских народов!
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25.11.2021 11:35 Ответить
Ватный реванш бандюков "партии регионов" под прикрытием зеленой мафии
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25.11.2021 13:12 Ответить
 
 