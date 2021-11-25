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Новости Политика Украины
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Ермак Андрей (1187) Офис Президента (1695)

Ермак о дне рождения: Не было никакого 4-дневного празднования, вертолетами ГСЧС никаких гостей не перевозили

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак о дне рождения: Не было никакого 4-дневного празднования, вертолетами ГСЧС никаких гостей не перевозили

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опровергает информацию "Украинской правды" о праздновании своего дня рождения в государственной резиденции в Карпатах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Ермака в фейсбуке.

"Нынешний юбилей я никак особо не отмечал, только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе Президента".

Удивительно, что журналисты не поинтересовались реальной ситуацией и вообще не пообщались со мной. Они послали запрос только сегодня, то есть в день выхода сюжета. Таким образом, я просто никак не смог бы успеть ответить вовремя", - написал глава ОП.

По словам Ермака, не было никакого 4-дневного празднования, никто не использовал никаких частных или государственных самолетов. Вертолетами ГСЧС никаких гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью.

Резиденцией в Карпатах и ​​вертолетами ГСЧС в эти дни пользовался только президент в соответствии с существующими протоколами.

"В пятницу Президент работал на Банковой. Впоследствии он отбыл в резиденцию в Гуте. Уже в воскресенье Президент в Киеве принимал участие в соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. А в понедельник находился на рабочем месте. Пользование этой резиденцией в течение дня-двух, а также вертолетами, которые используются президентом, четко прописаны в соответствующих протоколах. И все перемещения и размещения здесь происходили в обычном режиме согласно этим протоколам", - подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП отметил, что "из других представителей власти" в резиденцию президента заезжал только министр Алексей Чернышев, который находился в эти дни в Ривном и передвигался на автомобиле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП о дне рождения Ермака: Зеленского вертолетами возили по протоколу, гостей Ермака - не возили вообще

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+44
Повторюсь. Они, и пытаясь так тупо отмазаться, даже не понимают, что важно не чья именно днюха, а то, что это чмо отдыхало 4 дня в такое тяжелое время. Страшно то, что эти отморозки веселились и отдыхали так образцово-показательно в то время, когда вплотную должны заниматься войной с Рашей, вернее ее предотвращением и укреплением обороны страны. Что должны думать наши союзники если собственному президенту Украины это по@ер?
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25.11.2021 01:21
+40
Вевсеврети !!! Не виноватая я ! Они сами ко мне пришли ! Вы все проклятые порохоботы !

Интересно, кто-то еще поверит?
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25.11.2021 01:05
+39
Дєрмак, краще тобі вже мовчати, ви вже з нелохом так пробрехались....
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25.11.2021 01:05
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Правила форума Совет форумчан
Вевсеврети !!! Не виноватая я ! Они сами ко мне пришли ! Вы все проклятые порохоботы !

Интересно, кто-то еще поверит?
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25.11.2021 01:05 Ответить
Прилетели. В голубых вертолетах.
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25.11.2021 01:08 Ответить
Согласно зелёного протокола.
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25.11.2021 01:09 Ответить
Наркомани-геї.

О, анєхдот згадала:
Два наркома зустрілись, один каже:
- Чувак, прикинь! Я вчора йду, чую, когось ззаду б'ють.
- І шо?
- Обертаюсь, а це мене б'ють.
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25.11.2021 01:14 Ответить
Или вот ещё:
Слухи о марсианам в Обуховском переулке распущены торговцами с сухаревки.
Виновные будут строго наказаны.

М. Булгакова. Собачье сердце.
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25.11.2021 07:54 Ответить
Детективная история, выдуманная от начала до конца.
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25.11.2021 09:33 Ответить
С какого #УЯ наркомана ишака катают на вертолетах МЧС?
Флот президента Украины. На чем может летать Владимир Зеленский.
Единственный вертолет в президентской флотилии представляет из себя модернизированную версию Ми-8.
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25.11.2021 10:09 Ответить
Дєрмак, краще тобі вже мовчати, ви вже з нелохом так пробрехались....
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25.11.2021 01:05 Ответить
Повторюсь. Они, и пытаясь так тупо отмазаться, даже не понимают, что важно не чья именно днюха, а то, что это чмо отдыхало 4 дня в такое тяжелое время. Страшно то, что эти отморозки веселились и отдыхали так образцово-показательно в то время, когда вплотную должны заниматься войной с Рашей, вернее ее предотвращением и укреплением обороны страны. Что должны думать наши союзники если собственному президенту Украины это по@ер?
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25.11.2021 01:21 Ответить
Та пливать они хотели на Україну, на людей, на патриотизм. Ета банда пролезла во власть только с одной целью. ТЫРИТЬ БАБЛО. И если тут полыхнет, то ни Ермака, ни Зиленского ни олигарха Бени сдесь не будет через пять минут после нападения Раши на нас. Потому они и ведут себя так словно они сдесь хозяева жизни.
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25.11.2021 02:17 Ответить
Гірше. Що мають думати наші союзники, якщо 3/4 населенню це похєр?
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25.11.2021 07:59 Ответить
Ты глубоко ошибаешся. Наш президент еще с 2014г беспокоился об Украине..
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25.11.2021 08:42 Ответить
Я тебе конечно верю…..
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25.11.2021 08:10 Ответить
Разве могут быть сомненья?
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25.11.2021 09:31 Ответить
А Вагнергейт вигаданий з початку та до кінця.
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25.11.2021 01:08 Ответить
Кто столько блеска проявил
В искусстве лгать и лицемерить,
Тому дозволено не верить,
Хотя б он правду говорил.
- Лопе де Вега
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25.11.2021 05:36 Ответить
Единожды совравшему веры нет.
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25.11.2021 01:12 Ответить
Если бы единожды. Вранье зеленой пошести превратилось в один сплошной гул. Врут как дышат.
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25.11.2021 01:23 Ответить
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25.11.2021 01:16 Ответить
Андрій Павловський
@Pavlovskyi_A
·
10h
Увага, велике шахрайство!
Третьяковою за допомогою міністра фінансів Марченко протягується корупційний закон про так звану обов'язкову накопичувальну пенсійну систему!
Пенсійні гроші планується віддати до рук недержавних пенсійних фондів без жодних гарантій збереження!!
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25.11.2021 01:16 Ответить
Беня вже готується відкрити "Приватний пенсійний фонд "Беня""...
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25.11.2021 02:14 Ответить
О... з"явився в публічному просторі. Давай краще про те, хто давав наказ по вагнерівцям? Знову табло залипне?
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25.11.2021 01:22 Ответить
Найкращі вітання з Днем народження Єрмак отримав від Грозєва та Бутусова.
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25.11.2021 01:36 Ответить
ой, та важко навіть визначити, хто його найкраще привітав...
А Бурба?
А Шустрик?
А Рінах?
а Гарндон?
....
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25.11.2021 01:47 Ответить
Швидше за все, що найбільше цього кремлівського агента - виродка єрему. . Привітав сам маніяк )(уйло і вся його наближена зграя кремлівських фашистів. Гаряче привітали і побажали й надалі успішно продовжити приймати участь разом з ними у знищенні Української держави.
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25.11.2021 05:33 Ответить
Можливо навіть таємним указом пуцина орден іменинникк дали. А може навіть і два - другий від главзебіла.
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25.11.2021 09:26 Ответить
Вони там всі поголівно обдовбані наркомани.
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25.11.2021 01:46 Ответить
Кстати, поздравляю Дерьмака с днюхою. Надеюсь, шо последняя.
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25.11.2021 02:11 Ответить
Кажуть що кацап править жидом... Чому ж тоді Єрмак ожидовів до хуцпи?
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25.11.2021 02:32 Ответить
І дня народження не було!
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25.11.2021 05:43 Ответить
..і паЧпорт з"їв, щоб про дату народження не нагадував!
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25.11.2021 08:15 Ответить
Смотри как быстро отреагировал...
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25.11.2021 06:03 Ответить
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25.11.2021 06:14 Ответить
Пліткують гади, що не був він в той час у Карпатах. Він до Москви літав.
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25.11.2021 06:43 Ответить
Только по фразе "президент в пятницу работал на Банковой"-можешь засунуть весь свой звиздешь себе в дупу
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25.11.2021 07:58 Ответить
Плохо что в Украине нет закона как в Америке . В США уже засудили бы эту газету и проплаченых журналистов за придуманные фэйки
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25.11.2021 07:58 Ответить
пишайся Зе!біле, тебе Дмитро-картинка підтримує, значить і ти чмо знатне.
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25.11.2021 11:33 Ответить
А как шифровались...зескот,это они от большого к вам уважения даже в Киев прилетали ,под допингом,чтоб лампадки зажечь)
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25.11.2021 08:04 Ответить
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25.11.2021 08:07 Ответить
"Нехай у цих резиденціях живуть дітки якісь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції - я не бачу в них взагалі ніякого сенсу. Коли ми їздимо по Європі, ми бачимо старі резиденції королів, що це сьогодні? Це все - для екскурсій", - так на той момент кандидат у президенти Зеленський відповідав на запитання журналістів "РБК-Україна", чи буде він користуватись державними.
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25.11.2021 08:09 Ответить
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25.11.2021 08:12 Ответить
дерьмака на нары!
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25.11.2021 08:13 Ответить
Спочатку, на кіл!
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25.11.2021 08:17 Ответить
Все як завжди. Цим ублюдкам, хоч сци в очі, а вони говоритимуть що дощ іде. Як і їх лохторат. Остогидла та брехня. Остогидли ці потвори. Остогидло це смердюче лайно,що видає себе за президента, разом з його , підібраною на окружній, дружиною
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25.11.2021 08:15 Ответить
А не пора ли все ето быдло в расход?НЕ не заграницу а по закону военного времени.
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25.11.2021 08:21 Ответить
Вы абсолютно правы. Но эти кремлёвские кроты - не быдло. Они такие же враги Украины, как и кремлёвская нечисть. А быдло безмозглое, совковое, гнилое от путинской пропаганды - это те существа, которые выбрали править страной кремлёвскую зелёную саранчу. Этому быдлу, как и всем кремлёвским, желаю подохнуть от голода, холода, болячек и прочего....
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25.11.2021 08:45 Ответить
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25.11.2021 08:35 Ответить
Шеф з Кремля що подарував? Іграшкового зеленого крота?
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25.11.2021 08:38 Ответить
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25.11.2021 08:41 Ответить
На шару и уксус пить сладко...быдлота.
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25.11.2021 08:51 Ответить
Слухать Єрмака - доля в нас така, сказали 73%.
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25.11.2021 08:54 Ответить
...и вообще не раскачивайте лодку, а то Тупин нападэ...
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25.11.2021 09:01 Ответить
віримо...))козірь ж не буд брехати?!))
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25.11.2021 09:06 Ответить
Но у нас же все верят Ермаку ? И его брату? Конечно вертолётами никого не привозили и не увозили.
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25.11.2021 09:30 Ответить
>Пользование этой резиденцией в течение дня-двух, а также вертолетами, которые используются президентом, четко прописаны в соответствующих протоколах...

и как раз на ДР дермака, какое совпадение.
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25.11.2021 09:39 Ответить
Сором, ганьба, злочин під час війни робити гучні кількаденні гулянки керівниками воюючої держави. Вам не місце у владі.
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25.11.2021 09:42 Ответить
таке враження, що ця парочка взяла відгул у х*ла на вихідні.
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25.11.2021 09:43 Ответить
а дома зелох отдохнуть не мог? зачем летать в резиденцию в день рождения дермака, палить горючку, когда военным выдали 5 литров и катайся...
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25.11.2021 09:47 Ответить
Ога, конечно не было, это зебыдло туда и назад на трамваях добиралось.
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25.11.2021 10:00 Ответить
В стране тотальное кумовство.
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25.11.2021 10:06 Ответить
За словами Єрмака не було жодного 4-денного святкування
Святкували тиждень!!
Лохи..
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25.11.2021 10:15 Ответить
Бо вертольоти були не ДСНС, а НГУ. І не 4 дні святкували, а тиждень, бо починали ще минулого понеділка.
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25.11.2021 10:37 Ответить
вы все врети. где ваши доказательства? и ваапще, эти ваши аирбасы можно купить в любом ларьке на Борщаговке. парахаботы вы праклятые, не верите честным людям. ааааааррррряяяяя путин спаси-памаги биндеры должности лишают. макс бужанский и колька котлета спасайте своего покровителя. зовите гетманцева и сивоху, будем устраивать редуты возле опэшки. хрен вы нас отсюда выкурите маларосы проклятые.... - из материалов НСРД
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25.11.2021 11:02 Ответить
Предателей в войну расстреливают или вешают...Ермак-это ВРАГ!
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25.11.2021 11:05 Ответить
дєрьмак типу каже правду-а ми типу йому віримо..
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25.11.2021 11:14 Ответить
Отримали кредит від МВФ - можна пиячити.
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25.11.2021 11:22 Ответить
Та верим , да и день рожденья не отмечали , то була секретна нарада що до вторгнення Параши . А с представителями Коломойского, обсуждали логистику и подвозку патронов . Инвестиции с Омана так и прут , уже девать не куда . Вагнеровцев хотели пригласить и арестовать , на днюхе ,но шото пошло не так
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25.11.2021 11:24 Ответить
Ну мы так и поняли что Дерьмак отмечал свою 50-ю днюху в хрущевке у родителей с миской оливье и баклашкой пиваса. Непонятно только почему в частном отеле на сотню мест в Гуте, расположенном в ста метрах от президентской резиденции, вдруг не оказалось даже двух свободных мест ... Там наверное какой-то слет иностранных туристов-паломников забронировал весь отель.
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25.11.2021 14:31 Ответить
ЗЕлені барани повірили..люди посміялися.
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25.11.2021 16:24 Ответить
 
 