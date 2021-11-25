Ермак о дне рождения: Не было никакого 4-дневного празднования, вертолетами ГСЧС никаких гостей не перевозили

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опровергает информацию "Украинской правды" о праздновании своего дня рождения в государственной резиденции в Карпатах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Ермака в фейсбуке.

"Нынешний юбилей я никак особо не отмечал, только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе Президента".

Удивительно, что журналисты не поинтересовались реальной ситуацией и вообще не пообщались со мной. Они послали запрос только сегодня, то есть в день выхода сюжета. Таким образом, я просто никак не смог бы успеть ответить вовремя", - написал глава ОП.

По словам Ермака, не было никакого 4-дневного празднования, никто не использовал никаких частных или государственных самолетов. Вертолетами ГСЧС никаких гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью.

Резиденцией в Карпатах и ​​вертолетами ГСЧС в эти дни пользовался только президент в соответствии с существующими протоколами.

"В пятницу Президент работал на Банковой. Впоследствии он отбыл в резиденцию в Гуте. Уже в воскресенье Президент в Киеве принимал участие в соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. А в понедельник находился на рабочем месте. Пользование этой резиденцией в течение дня-двух, а также вертолетами, которые используются президентом, четко прописаны в соответствующих протоколах. И все перемещения и размещения здесь происходили в обычном режиме согласно этим протоколам", - подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП отметил, что "из других представителей власти" в резиденцию президента заезжал только министр Алексей Чернышев, который находился в эти дни в Ривном и передвигался на автомобиле.

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