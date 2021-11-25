Офис Президента не дает ответа на запросы о комментарии к публикации материалов, - журналист Мокрик

Офис Президента игнорирует запросы журналистов на комментарии к материалам, независимо от того, за сколько времени до публикации делается запрос.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Даниил Мокрик, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это - очень смешно, когда Офис Президента Украины обвиняет Михаила Ткача в том, что тот направил запрос на комментарий в день выхода своего расследования о дне рождения Ермака - и вот так лишил ОП возможности прокомментировать.

Когда я готовил материал о санкциях СНБО для BIHUS.Info, я направил в ОП запрос на комментарий за 2 недели до выхода. И не получил даже отказа. Для текущего своего материала я также направил в ОП запрос на комментарий еще 8 ноября. Снова - никакого ответа, даже отказа", - сообщил Мокрик.

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По мнению журналиста, Офис Президента "придумывает все более "креативные" способы отказать в запросе на доступ к публичной информации".