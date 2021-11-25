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Новости Политика Украины
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Офис Президента не дает ответа на запросы о комментарии к публикации материалов, - журналист Мокрик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис Президента не дает ответа на запросы о комментарии к публикации материалов, - журналист Мокрик

Офис Президента игнорирует запросы журналистов на комментарии к материалам, независимо от того, за сколько времени до публикации делается запрос.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Даниил Мокрик, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это - очень смешно, когда Офис Президента Украины обвиняет Михаила Ткача в том, что тот направил запрос на комментарий в день выхода своего расследования о дне рождения Ермака - и вот так лишил ОП возможности прокомментировать.

Когда я готовил материал о санкциях СНБО для BIHUS.Info, я направил в ОП запрос на комментарий за 2 недели до выхода. И не получил даже отказа. Для текущего своего материала я также направил в ОП запрос на комментарий еще 8 ноября. Снова - никакого ответа, даже отказа", - сообщил Мокрик.

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По мнению журналиста, Офис Президента "придумывает все более "креативные" способы отказать в запросе на доступ к публичной информации".

Автор: Наталя Джума
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Сцикло, давай відповідай. День народження вже всьо... закінчився. І зізнайся хто кріт.
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25.11.2021 01:42 Ответить
Сцикло або вже покакало, або сушить кофту
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25.11.2021 09:20 Ответить
зебіли Ткач і Мокрик - а це ви так нагаласували в 19-му!
І не виступайте тепер! Допоки не покаєтесь.
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25.11.2021 01:43 Ответить
Досить тут вже зраду розганяти. ****** отримав, що заслужив. У незаангажованих журналістів робота така - казати правду.
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25.11.2021 01:55 Ответить
А коли саме вони "казали правду" - у 2019-му, чи зараз? Щось у них "правд" багато! І такі "різноманітні"!!!
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25.11.2021 06:51 Ответить
Це бігусня незаангажована??? Вірю аж бігом звичайно
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25.11.2021 07:32 Ответить
Прінчіпєси на дурні запитання не відповідають!
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25.11.2021 01:50 Ответить
"Не ті запити" шлють журналісти. Треба питати про успіхи "найвеличнішого", славити його і просити допомоги його адміністрації саме в цій справі... А то наїзжають, щось розслідують... "Температура ванни має бути рівно 36 градусів"...
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25.11.2021 02:05 Ответить
Волшебное слово БРИФФИНГ есть только в демократических странах .
А в олигархическом царстве власть бисером народ не жалует - загордились достижениями 😀😀
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25.11.2021 07:26 Ответить
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25.11.2021 08:32 Ответить
Удобно
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25.11.2021 09:19 Ответить
Комментировать навоз? Врагов или полезных, врагам, идиотов?
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25.11.2021 09:25 Ответить
 
 