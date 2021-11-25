Сакварелидзе о "вагнергейте": Главный индикатор этого дела - 20 разведчиков выбрасывают на улицу, подвергая их жизни опасности
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Увольнение из рядов ВСУ разведчиков, занимавшихся операцией по "вагнеровцам", ярко свидетельствует о том, была сорвана операция предательством или осторожностью со стороны властей.
Такое мнение высказал заместитель генпрокурора в 2015-2016 гг. Давид Сакварелидзе, передает Цензор.НЕТ.
"Предательство это было или осторожность, "проект" или все таки сорванная спецоперация, обществу еще очень долго придется с этим разбираться, но….
Те, кто ценит, строит, защищает и оберегает. Те, кто понимает, что такое государство и знает цену риска. 20 офицеров - настоящих героев - не выкидывают на улицу без защиты, подвергая их жизнь постоянной угрозе", - написал Сакварелидзе.
Он подчеркнул, что для него это "главный индикатор/сигнал" по делу.
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І це зробив не Зе, чи дерьмак , це разом зробили зебіли ( 73% ) ,, ще у 2019 му році .
Вот кому выгодно ослабить страну на 20 профессионалов?
Кто то же подписал приказ об увольнении?
Операцію ворогові злив ВАЗеленський зі своїм куратором дерьмаком.
- Заборона розвідки під час "зеленського перемир'я".
- Ліквідація Академії зовнішньої розвідки.
- Злив операцій, звільнення розвідників, в тому числі і по "Вагнергейту".
Такі прикрі соВпаденія, в кацапському стилі.
Только бы раздуть чего нибудь!!!
разведчики пойдут мести улицы или начнут работать на олигархов?