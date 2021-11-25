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Новости Политика Украины
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Сакварелидзе (318) ЧВК Вагнера (1281)

Сакварелидзе о "вагнергейте": Главный индикатор этого дела - 20 разведчиков выбрасывают на улицу, подвергая их жизни опасности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сакварелидзе о

Увольнение из рядов ВСУ разведчиков, занимавшихся операцией по "вагнеровцам", ярко свидетельствует о том, была сорвана операция предательством или осторожностью со стороны властей.

Такое мнение высказал заместитель генпрокурора в 2015-2016 гг. Давид Сакварелидзе, передает Цензор.НЕТ.

"Предательство это было или осторожность, "проект" или все таки сорванная спецоперация, обществу еще очень долго придется с этим разбираться, но….

Те, кто ценит, строит, защищает и оберегает. Те, кто понимает, что такое государство и знает цену риска. 20 офицеров - настоящих героев - не выкидывают на улицу без защиты, подвергая их жизнь постоянной угрозе", - написал Сакварелидзе.

Он подчеркнул, что для него это "главный индикатор/сигнал" по делу.

Также читайте: Экс-генпрокурор Рябошапка о расследовании относительно "вагнеровцев": Правоохранительная система фактически покрывала виновных в срыве спецоперации

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Ці офіцери не дадуть їм так просто втекти до ростова.
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25.11.2021 03:18
+5
Причинно-наслідкові зв'язки у вас наглухо відбите
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25.11.2021 07:07
+5
Всегда ищи кому это выгодно.
Вот кому выгодно ослабить страну на 20 профессионалов?
Кто то же подписал приказ об увольнении?
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25.11.2021 09:49
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Зрада=обережність. Сакварелідзе вже давно протух і тепер нарешті засмердів на всю країну... зате лишається на посаді...
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25.11.2021 02:09 Ответить
На якій полсаді зараз Сакварелідзе?!!
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25.11.2021 02:16 Ответить
десь в прокурорських чи то корідорах чи то кабінэтах... вичікує...на пенсію...
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25.11.2021 02:28 Ответить
Ці офіцери не дадуть їм так просто втекти до ростова.
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25.11.2021 03:18 Ответить
о .... якраз на хунту назвільняли.
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25.11.2021 03:25 Ответить
Шановні, а ви не допускаєте ні еа йоту, Що якийсь із цих героїв "плаща і сокири" впевнено зливав інформацію,ні не кацапам,а Соколовій, Бутусову чи якомусь іншому журнашлюсі? От і за це могли вигнати.У кацапів ,пи таких провалах,у пару трійку розвідників раптово відказувало серце...
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25.11.2021 06:53 Ответить
Причинно-наслідкові зв'язки у вас наглухо відбите
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25.11.2021 07:07 Ответить
Люсю арестовича наслухався?! Як можна бути таким ідіотом?
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25.11.2021 07:34 Ответить
У нас таких ідіотів 73% населення, а вас все ще дивує, як таким можна бути? Подивіться навколо себе на вулиці, в магазині тощо. В залежності від місця проживання таких ідіотів буде від кожного другого до 9 із 10.
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25.11.2021 07:55 Ответить
Цензор, не "ЇХ" а "Їхнє". В Українській мові використовується в цьому контексті слово "їхнє". Тепер ваші журналісти про це знатимуть
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25.11.2021 05:09 Ответить
Грьобаний стид.Слів немає.
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25.11.2021 05:41 Ответить
Надо было с ними поступить так как американцы поступили с Эдвардом Сноуденом
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25.11.2021 07:11 Ответить
20 розвідників викидають на вулицю, наражаючи їх життя на небезпеку Джерело: https://censor.net/ua/n3301448

І це зробив не Зе, чи дерьмак , це разом зробили зебіли ( 73% ) ,, ще у 2019 му році .
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25.11.2021 08:05 Ответить
Все гораздо хуже: они же неизменно это делают с 1991 года. Раньше просто ими руководил не Г+Г, а интер...
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25.11.2021 11:11 Ответить
Всегда ищи кому это выгодно.
Вот кому выгодно ослабить страну на 20 профессионалов?
Кто то же подписал приказ об увольнении?
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25.11.2021 09:49 Ответить
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25.11.2021 10:50 Ответить
Так их же журналистка порохоботка засветила. Они уже все, отработанный материал.
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25.11.2021 10:29 Ответить
Кому засвітила, вам у мізки? А вони у вас були?
Операцію ворогові злив ВАЗеленський зі своїм куратором дерьмаком.
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25.11.2021 10:45 Ответить
Їх спочатку звільнили, а журналістка вже потім засвітила. Зелеботи досі не зрозуміли, що в час інтернету сховати будь які злочини неможливо.
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25.11.2021 10:49 Ответить
Це не просто дурість Буби, це сплановане знищення розвідки ворогом.
- Заборона розвідки під час "зеленського перемир'я".
- Ліквідація Академії зовнішньої розвідки.
- Злив операцій, звільнення розвідників, в тому числі і по "Вагнергейту".

Такі прикрі соВпаденія, в кацапському стилі.
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25.11.2021 10:43 Ответить
Их что за шкирку выкинули или пенсии лишили? Чего вы пургу гоните?
Только бы раздуть чего нибудь!!!
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25.11.2021 11:16 Ответить
Угадайте:
разведчики пойдут мести улицы или начнут работать на олигархов?
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25.11.2021 14:39 Ответить
 
 