У Разумкова есть шансы победить Зеленского во втором туре выборов президента, - опрос
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента и во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, то последний имел бы шансы на победу.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова, передает Цензор.НЕТ.
"В случае выхода во второй тур В. Зеленского и Д. Разумкова за В. Зеленского проголосовали бы 23% всех опрошенных, или 50% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Д. Разумкова - соответственно 25% и 50% По сравнению с результатами опроса, который проводился в марте 2021 г., доля голосов, которые респонденты готовы отдать за В. Зеленского, уменьшилась с 27% до 23% среди всех опрошенных, а доля тех, кто готов голосовать за Д. Разумкова, выросла с 17% до 25%", - отметили исследователи.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 17 ноября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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Очень многое зависит от очерёдности проведения выборов. Если первыми (что по закону и должно произойти) пройдут выборы в Раду, то Зеле придётся очень не сладко. Какой-нибудь тяжеловес типа Порошка, проведя в парламент свою партию, и понимая бесперспективность на президентских выборах, может сняться в пользу Разумкова из личной мести и в обмен на дальнейшее сотрудничество в коалиции. Тогда второй тур Диме обеспечен. А там и до Банковой рукой подать.))
Но Зеленский, если решит баллотироваться, скорее всего придумает, как сделать выборы одновременно или даже президентские провести первыми. Поэтому, всё самое интересное ещё впереди.
Хотите Порошенко-премьера при президенте Разумкове, гнусные порохоботы?))) Погрызутся конечно быстро. Оба эгоцентричные персонажи.
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Выше не прогнозы, а ряд гипотетических сценариев.
Какие новости на форуме? Я только что из «бани». Гнусные порохоботы банят за Петра беспощадно. Слова прям не скажи. Верные
ленинцыпетинцы!))
Как лично тебе Разумков? Норм президент? Круги тёмные под глазами, но так вроде ничё. Хитрый. Почти, как Петро. И моложе. Может пусть будет?
була б моя воля - я б половину у ВР перестріляв... але волі такої немає(
"Гуманитарные вопросы должны объединять общество. Вы никогда его не объедините вопросами экономики или налогов. Если мы говорим о возвращении временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, то это также один из механизмов коммуникации с ними. И если мы будем занимать по тем или иным вопросам, в том числе истории, радикальные позиции, то это не добавит нам в переговорах", - сказал Разумков.
Тем не менее Крым как раз проголосовал за колбасу и пенсии более жирные, предавая Украину!
И в борьбе с зелёным змеем победил зелёный змей!