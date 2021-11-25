У Разумкова есть шансы победить Зеленского во втором туре выборов президента, - опрос

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента и во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, то последний имел бы шансы на победу.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"В случае выхода во второй тур В. Зеленского и Д. Разумкова за В. Зеленского проголосовали бы 23% всех опрошенных, или 50% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Д. Разумкова - соответственно 25% и 50% По сравнению с результатами опроса, который проводился в марте 2021 г., доля голосов, которые респонденты готовы отдать за В. Зеленского, уменьшилась с 27% до 23% среди всех опрошенных, а доля тех, кто готов голосовать за Д. Разумкова, выросла с 17% до 25%", - отметили исследователи.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 17 ноября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.