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Новости Политика Украины
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Зеленский (16565) опрос (2620) Центр Разумкова (204) Разумков Дмитрий (1521)

У Разумкова есть шансы победить Зеленского во втором туре выборов президента, - опрос

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У Разумкова есть шансы победить Зеленского во втором туре выборов президента, - опрос

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента и во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, то последний имел бы шансы на победу.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"В случае выхода во второй тур В. Зеленского и Д. Разумкова за В. Зеленского проголосовали бы 23% всех опрошенных, или 50% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Д. Разумкова - соответственно 25% и 50% По сравнению с результатами опроса, который проводился в марте 2021 г., доля голосов, которые респонденты готовы отдать за В. Зеленского, уменьшилась с 27% до 23% среди всех опрошенных, а доля тех, кто готов голосовать за Д. Разумкова, выросла с 17% до 25%", - отметили исследователи.

У Разумкова есть шансы победить Зеленского во втором туре выборов президента, - опрос 01

У Разумкова есть шансы победить Зеленского во втором туре выборов президента, - опрос 02

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 17 ноября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+49
Два жидобільшовика? Ну це вже, мля, вааще! Це вони так "юзають" центр ім. Разумкова для розкрутки Пупса (Разумкова). Скоро центр ім Разумкова будуть посилати нах, а співробітників бити в морду... Вони точно на це заслуговують...
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25.11.2021 03:23
+32
Коли Цей цирк закінчиться?? Один наркот кончений в президентському кріслі, другий ще недавно Чечетовим працював в кріслі голови верховної ради. Зараз супер демократа корчить з себе. В тата Бені Карабаса нова кукла появилась.
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25.11.2021 03:32
+22
Олигархи нашли замену Зеле и стали активно раскручивать Разумкова.
Для народа это-шило на мыло.
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25.11.2021 03:46
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Главное не Оманский осел, вот теперь точно хуже не будет))
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25.11.2021 08:53 Ответить
думаєте, якщо ми оберемо Разумкова - то гірше не буде?)))) Цікава думка, але звідки така впевненість.
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26.11.2021 19:28 Ответить
Особенностью выборов в два тура является то, что в первом туре побеждает тот, у кого выше рейтинг, во втором тот, у кого ниже антирейтинг. У Разумкова этот показатель один из самых маленьких в первой десятке. Поэтому вполне закономерный прогноз. Вопрос для Димона- где взять рейтинг, что бы пройти во второй тур? А точнее- у кого этот рейтинг отобрать? У Зеленского уже определилось электоральное ядро в ±20%, которое переманить будет не просто.
Очень многое зависит от очерёдности проведения выборов. Если первыми (что по закону и должно произойти) пройдут выборы в Раду, то Зеле придётся очень не сладко. Какой-нибудь тяжеловес типа Порошка, проведя в парламент свою партию, и понимая бесперспективность на президентских выборах, может сняться в пользу Разумкова из личной мести и в обмен на дальнейшее сотрудничество в коалиции. Тогда второй тур Диме обеспечен. А там и до Банковой рукой подать.))
Но Зеленский, если решит баллотироваться, скорее всего придумает, как сделать выборы одновременно или даже президентские провести первыми. Поэтому, всё самое интересное ещё впереди.
Хотите Порошенко-премьера при президенте Разумкове, гнусные порохоботы?))) Погрызутся конечно быстро. Оба эгоцентричные персонажи.
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25.11.2021 09:00 Ответить
я не порохобот но хочу.
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25.11.2021 09:11 Ответить
Отож! Желающих будет предостаточно. Жизнеспособная стратегия.
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25.11.2021 09:25 Ответить
і що з цього вийде, як ви думаєте??? Чому такі ідеї приходять до вашої голови? На яке майбутнє ви розраховуєте, коли думаєте про повернення Порошенко?
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26.11.2021 19:56 Ответить
Ахаха)))да ты успокоился ванговать?никогда ж у тебя ничего не сбывается...
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25.11.2021 09:41 Ответить
Приве!
Все прогнозы в точку! Читай меня регулярно! Безвозмездно делюсь мудрой аналитикой и аналитической мудростью.
Выше не прогнозы, а ряд гипотетических сценариев.
Какие новости на форуме? Я только что из «бани». Гнусные порохоботы банят за Петра беспощадно. Слова прям не скажи. Верные ленинцы петинцы!))
Как лично тебе Разумков? Норм президент? Круги тёмные под глазами, но так вроде ничё. Хитрый. Почти, как Петро. И моложе. Может пусть будет?
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25.11.2021 10:30 Ответить
ну капец семейка разумкова себе рейтинг нашаманили...
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25.11.2021 09:09 Ответить
цікаво як виходить) Прийшов комік, покликав того, кому довіряє, потім щось йому не сподобалось - вигнав. А тепер вони два головних претендента...)) Цікаво))) що буде далі???
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26.11.2021 13:19 Ответить
Разумков... предал или продал.
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25.11.2021 09:09 Ответить
Разумков изначально затесался в команду Зеленского с одной конкретной целью- получить стартовую площадку для начала собственной политической карьеры. Все его шаги это не какие-то порывы и эмоции, а вполне спланированная стратегия. Поэтому, тут не предал или продал, тут наиболее подходит- развёл, как лоха.))
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25.11.2021 09:21 Ответить
К слову, свой проект «Разумная политика» он тихо запустил ещё за год, до разрыва с Зеленским.
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25.11.2021 09:27 Ответить
А в ютюбі чий канал "корупція інфо" ось уже 2,5 роки обслуговує власника?
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25.11.2021 19:01 Ответить
знову на нове обличчя вестись у нас просто немає часу.... бо з таким успіхом ми вимремо наче мамонти(
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26.11.2021 13:26 Ответить
Порох і крапка
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25.11.2021 09:10 Ответить
ніяких разумних чи зелених, тільки Порох. тому що війна, а не конкурс красунь серед мавп.
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25.11.2021 17:58 Ответить
порох обіцяв закінчити війну, але ж не закінчив. Збагатитись він не забув, майже на 12 млрд. Сумно, що про свої обіцянки забув(
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26.11.2021 13:43 Ответить
12 млрд? щось мало буде. я чув (на базарі бабця казала), що Порох 1192 млрд грабанув Україну.
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29.11.2021 07:45 Ответить
Ни куя народ не обучаем …
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25.11.2021 09:20 Ответить
як бачите - да. Можливо з цим режимом політичної шушвалі і можливо боротись, але боротись немає з ким... браття не підуть, бо вони навіть не розуміють проблеми до кінця. Читають рейтинги і йдуть на вибори. так по колу(
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26.11.2021 13:46 Ответить
Нехай жабоокий іде у сраку, а не на вибори: 38 рочків всього лиш. Рано про таке думати.
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25.11.2021 09:22 Ответить
Может быть во втором туре он и победит осла...но шансов попасть во второй тур у него нет...
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25.11.2021 09:23 Ответить
Да осла победит любой во втором туре
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25.11.2021 09:39 Ответить
Бойко надеюсь не победит осла
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25.11.2021 09:50 Ответить
Может,поэтому во второй тур их парой пускать нельзя -пофиг кто победит,все равно Майдан
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25.11.2021 09:53 Ответить
то може не треба доводити до Майдану? В Україні зараз декілька проблем : енергетичная, ковідна - по цим питанням Тимошенко дала план дій, котрий потрібно використати в житті. Чому всі чекають - не розумію. Невже Майдану...
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26.11.2021 13:51 Ответить
Ну планами зекрысу закидывает не только Тимошенко,но это не важно -у зекрысы план коломойши
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26.11.2021 13:54 Ответить
А що скаже центр Зеленського, який в ОПі?
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25.11.2021 09:28 Ответить
одягли пiдгузки
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25.11.2021 13:17 Ответить
Поміняли на чисті.
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25.11.2021 13:38 Ответить
Ви бачили коментарі нарколога щодо Зеленського? Я думаю йому взагалі на все байдуже, бо вні постійно під коксом.
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26.11.2021 13:52 Ответить
І без нарколога зрозуміло.
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26.11.2021 14:24 Ответить
Правда разумков во второй тур не входит -но то таке
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25.11.2021 09:37 Ответить
Да, надо будет Зеленского менять на Разумкова. Иных кандидатур в Украине нет.
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25.11.2021 09:38 Ответить
А ничего у вас теперь не выйдет)разумков не отберёт у зекрысы голосов на второй тур,а второй тур теперь абынезекрыса -так что вы в дупе,кретины зеголосильные)
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25.11.2021 09:49 Ответить
він відбирає голоси і у пекриси і у всіх інших, і ще відчуваю багато набере завдяки масованій роскрутці... дуже хитрий хлопчик
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25.11.2021 10:24 Ответить
Оно отбирает только у твоей зекрысы ,зесрань,для этого и создан)
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25.11.2021 12:19 Ответить
в тебе розум вже відібрав якщо ти песрань не розумієш що він у всіх відбирає ))
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25.11.2021 12:33 Ответить
наш "мудрий нарід" так и сделает - поменяет клоуна на того, кто клоуну помогал идти к власти и дурить "мудрий нарід"...
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25.11.2021 09:41 Ответить
в тому то і справа, нам не можна міняти шило на мило((( сподіваюсь, що люди прийдуть до тями і не зроблять знову помилковий вибір.
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26.11.2021 14:07 Ответить
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25.11.2021 09:46 Ответить
Лялька ахмєтова разумков. Чому Україні та не щастить?...
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25.11.2021 10:00 Ответить
тому що у нас 73% тупих, не освідчаних зебабуїнів.
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25.11.2021 18:03 Ответить
бо українці багато років систематично обирали не тих. Якби обрали жінку, якби обрали Тимошенко - весь цей безлад вже б давно закінчився.
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26.11.2021 14:09 Ответить
Що Разумков, що Зеленський то одне те саме.
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25.11.2021 10:02 Ответить
В опросе было опрошено 100% олигархов, а один рыжий даже 2 раза голосовал
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25.11.2021 10:17 Ответить
73% баранов всегда найдутся.
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25.11.2021 10:36 Ответить
та скільки ж можна, якщо так буде, якщо знову оберуть ідіотів - то нам хана. Всій країні. всім українцям( меня шкода, що люди так нічого і не зрозуміли.
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26.11.2021 14:16 Ответить
Давайте Красновського. Или Синявьского. Чи Жовтo-блакитьского. Да пофіг вже. Вірогіднгість 73% шо тупі оберуть знову ще тупішого.
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25.11.2021 10:44 Ответить
ще не вмерла віра в краще... але коли читаю подібні статті - одразцу віра починає згасати. Я за Тимошенко і сподіваюсь її оберуть, бо тільки їй довіряю.
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26.11.2021 14:20 Ответить
Хрен редьки не слаще.
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25.11.2021 11:02 Ответить
а як донести це людям? Якщо вони упоролись, що їм потрібні нові обличчя??? До мене поки що не доходить(
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26.11.2021 14:20 Ответить
Помню, за полгода до выборов Президента в 2019 году Ганапольский и Ко сосредоточили свои, прямо скажем, недешёвые усилия на поливании дерьмом Тимошенко. Да так поливали её дерьмом, что не уследили за Зеленским. Сейчас "независимые" СМИ сосредоточились на поливании дерьмом Зеленского, и всё это снова ради победы Порошенко. Как бы история не повторилась - я имею в виду поражение во втором туре Зеленского Разумкову. Вопрос: где набрать столько дерьма, чтобы его хватило на всех конкурентов Порошенко?
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25.11.2021 11:19 Ответить
чого ж... Тимошенко і зараз лайном поливають, на все готові, аби не перемогла ніколи. Але це така маячня, коли розумієш, що дійсно лише вона готова на радикальні зміни у владі.
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26.11.2021 15:53 Ответить
НЕТ разумкову и ТЕМ БОЛЕЕ НЕТ зеленскому ----РАЗУМКОВ ЯДОВИТАЯ ОБЕРТКА ахметова !!!
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25.11.2021 11:26 Ответить
А як це донести до людей?? В мене таке враження, наче українці не розуміють, звідки ноги ростуть( Мені так шкода, що ми живемо в цивілізації 21 століття, а наче десь в підземеллі.
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26.11.2021 15:50 Ответить
а что вам Ахметов? Чуть что сразу Ахметов.Таке ощущение что у вас жизнь не сложилась как у Ленина, крайних ищете.
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26.11.2021 17:35 Ответить
а де ви про Ахметова прочитали? )) до речі вже Зеля про нього розповів, ну а Ахметов сказав що немає ніякого відношення до Разумкова та державного перевороту, але ж який дурень скаже правду?))))
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26.11.2021 20:03 Ответить
у каменті зверху.
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26.11.2021 21:33 Ответить
Для цього і потрібен був о....л о........й, щоб підсунули іншого російського ставленика
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25.11.2021 11:54 Ответить
то ви вважаєте Зеленського пропросійським? Може і так, але і Западу він дупу лиже непогано.

була б моя воля - я б половину у ВР перестріляв... але волі такої немає(
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26.11.2021 15:55 Ответить
Хм, когда же вымрут последние кто верит в выборы?
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25.11.2021 11:59 Ответить
Мабуть вже ніколи. Бо у людей дах відірвало... нам не дають змоги навіть думати, нам не дають змогу аналізувати. Ми постійно на грані виживання.
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26.11.2021 16:00 Ответить
а в що вірити людям?? Коли вони зазомбовані телебаченням( нас не вчать адекватності, а лише тупості і упоротості(
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26.11.2021 20:05 Ответить
У Разумкова по ходу есть родственники в Центре Разумкова
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25.11.2021 12:34 Ответить
Да отсосёт лупоглазый.
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25.11.2021 13:09 Ответить
А що в Україні нема українців? Нащо нам бидло при владі?
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25.11.2021 13:11 Ответить
інколи здається, що в Україні закінчились українці. Бо такого несвідомого відношення я не бачив вже давно. Якщо раніше ми велись на гарні слова, може тоді це і було нормально. А що зараз? Чому ми до сих пір продовжуємо вестись на ті самі слова? - не розумію.. нація не розвиваєтсья а деградує. Тому розумні політики нікому не потрібні( нажаль.
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26.11.2021 16:08 Ответить
мені от дуже цікаво: чому соціологічна служба Центру Разумкова підбирає кандидатів у президенти виключно якихось покидьків на кшталт разумкова jr, барсена арісовіча авакяна, бойка з бабою йулею, шарія-лайнокрада, іншу політичну шушеру, яка вже давно себе зкомпроматувала, і ніколи не пропонує ні Олену Зеркаль, ні Сергія Притулу, ні Дмитра Яроша, ні Романа Безсмертного? здається, тільки відверті покидьки гідні президентської посади в ******** Україні... допоки будемо обирати "ляльок", котрих підсовують нам олігархи з телевізору?
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25.11.2021 13:28 Ответить
бо вони відбирають тих, хто потрібен лише їм. І цифри пишуть такі, які їм потрібні. Найголовніше те, щоб люди цю маячну не брали за істину.
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26.11.2021 16:14 Ответить
Разумков...Разумков....а хто це?
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25.11.2021 16:37 Ответить
нова іграшка Ахметова) Що тут не зрозуміло...виліз не зрозуміло звідки, а тепер хоче заполучити місце президента. І люди підуть за ним, бо він такі розумні розмови веде... шкода, що ще не кожен знає, що він Ахметовська людина.
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26.11.2021 16:17 Ответить
тільки не Сергія Притулу. досить клоунів у владі. він з Жашкова, а там богіня.
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25.11.2021 18:07 Ответить
клоуни ще не скінчились. Клоуни ще 3 роки правити будуть) цікаво, скільки нас залишиться за 3 роки.
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26.11.2021 16:18 Ответить
а я не здивуюсь, якщо Притула чи Вірастюк будуть там))) люди мають багато здібностей і ніхто не знає де і коли вистрелить( Нам потрібно триматись Тимошенко. Тільки вона зможе подолати цей безлад.
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26.11.2021 20:19 Ответить
владельцы ЗАО "Украина" все плотнее подводят лохторат к выбору нового "народного" ***********. лохторат всерьез обсуждает эти "соцопросы".
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25.11.2021 20:55 Ответить
Це зрозуміло, але кого ви вважаєте власником?))) От дуже цікаво, про кого йде мова.
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26.11.2021 20:16 Ответить
акциями ЗАО "Украина" владеют несколько десятков кланово-семейных объединений, как сотрудничающих, так и враждующих между собой. кучмы, новинские, ахметовы, коломойские, порошенки, медведчуки, боголюбовы, литвины, ну и т.д., все эти полукриминальные и откровенно криминальные отрыжки коммунистической партии и 90-х. всех перечислять нет желания, они и так на слуху.
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26.11.2021 21:08 Ответить
Розумков уже спалился с языковым вопросом.
"Гуманитарные вопросы должны объединять общество. Вы никогда его не объедините вопросами экономики или налогов. Если мы говорим о возвращении временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, то это также один из механизмов коммуникации с ними. И если мы будем занимать по тем или иным вопросам, в том числе истории, радикальные позиции, то это не добавит нам в переговорах", - сказал Разумков.
Тем не менее Крым как раз проголосовал за колбасу и пенсии более жирные, предавая Украину!
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25.11.2021 21:22 Ответить
бо люди завжди будуть за ковбасу та пенсію. І це не дивно, тим паче на порозі виживання постійного. Кому вірити? Для мене лише Тимошенко дає надію на щасливе майбутнє.
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26.11.2021 20:18 Ответить
" Дмитро Разумков, то останній мав би шанси на перемогу. Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова, "
И в борьбе с зелёным змеем победил зелёный змей!
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29.11.2021 10:49 Ответить
скорей бы 1-2 декабря, чтобы вы все облажались со своим Разумковым
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29.11.2021 11:11 Ответить
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