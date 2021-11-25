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За сутки войска РФ девять раз открывали огонь на Донбассе, применяя БМП, 82- и 120-мм минометы. Потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

За сутки войска РФ девять раз открывали огонь на Донбассе, применяя БМП, 82- и 120-мм минометы. Потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 24 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от шахты "Бутовка" противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Каменки враг дважды совершил обстрелы, применяя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В сторону Нью-Йорка российские наемники открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Луганского вражеские войска вели огонь дважды, используя гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Из минометов калибра 82 мм оккупанты совершили обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".

В районе Верхнеторецкого противник применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Недалеко от Водяного на Приазовье наши позиции попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"По состоянию на 7 часов утра 25 ноября нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.

За сутки войска РФ девять раз открывали огонь на Донбассе, применяя БМП, 82- и 120-мм минометы. Потерь нет, - штаб ООС 01

Автор: Наталя Джума
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встретил старого друга... он приехал на пару дней к родителям...оттуда...
докладываю - настроение боевое, после недавней смены руководства там так все завертелось... отвечать разрешают (даже рекомендуют не экономить), есть проблемки (но это не те что были в 2014), все потихоньку подтягивается, загружается, запасается, накапливается...окапывается...
и потом он сказал - вас (т.е. нас) есть кому защищать, заробитчан там единицы, остальные такие профи что сукурашку есть чем остановить (тем более закордонье уже тоже устало от рашкиной брехни и шантажа) и главное - здесь и сейчас не дать гнидам внутри страны ударить в спину !!!
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25.11.2021 14:01 Ответить
#************.
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25.11.2021 14:04 Ответить
От би президента Україні сміливого, щоб читати у новинах: " Сьогодні було знищено БМП котрий виїхав й почав обстріл позиції Захистників України та 3 міномети. БМП при допомозі "Javelin" а міномети з безпілотника. Жоден Захистник Україна не постраждав."
Як вже набридло оце "нас обстріляли, ми порахували" !!!
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25.11.2021 14:03 Ответить
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25.11.2021 17:27 Ответить
 
 