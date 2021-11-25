Военные, корабль или истребители: Канада рассматривает несколько способов усиления военной помощи Украине
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Назначенная в октябре на должность министра обороны Канады Анита Ананд рассматривает возможность развертывания сотен военнослужащих в Украине, а также перебрасывания военного корабля в Черное море или передислокацию части базирующихся в Румынии истребителей CF-18.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет The Globe and Mail.
Отмечается, что решение о развертывании дополнительных сил в Украине еще не принято.
"На нынешний момент сохраняется статус-кво. Никаких изменений в нашей позиции не произошло, - заявила в среду спикер военного ведомства Джули Макдональд. - Мы внимательно следим за ситуацией вместе с нашими союзниками".
На сегодняшний день в Украине находится около 200 канадских инструкторов, которые занимаются обучением украинских военнослужащих.
Как сообщалось, Россия развернула вдоль украинской границы 94 000 военных, около 1200 танков, 330 военных самолетов и другую технику, рассматриваемую как возможность подготовки к широкомасштабной агрессии против Украины.
Пожалуйста, подождите...
а на землі ми самі впораємось !
звенья истребителей мин 20 ед. истребителей CF-18 Hornet фирмы McDonnell Douglas с инструкторами и
техникой ТО.
Для ботов ... откройте https://censor.net/ru/news за июнь месяц 2014 года ....
Там все об этих поставках
истребителей , предложенных Канадским Правительством.. Д А Р О М ! т.е.без оплатно, сэр.
Дорохо было обслуживать и
денех НеТ!
А на ремонт ОДНОГО(Карл) СУ -27 сейчас тратят почти Три милиона ! Фарисеи , мля..
Ответ Бирюкова советника пороха в 2014 году..."Макдоннел-Дуглас F/A-18 (англ. McDonnel Douglas F/A-18 Hornet (рус. шершень, произносится "Хорнет") - американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах." Надеюсь, что слово "палубный" никого не смущает, да? - рассуждает Юрий Бирюков. - Это правда - мы не в состоянии себе позволить такие самолеты! Не сможем оплачивать их обслуживание! Не сможем их заряжать (нечем), не сможем поддерживать (нечем и некем). А кто на них летать будет? А где у нас есть комплексы сопровождения полетов? А диспетчера? А РЭБ и ПВО?
теряя боевых и опытных летчиков .
https://censor.net/ru/video_news/3091902/chernyyi_yaschik_su27_nashli_na_meste_katastrofy_v_vinnitskoyi_oblasti_poltorak_video
https://censor.net/ua/resonance/3092275/*****************************************************************************
При этом нынешние валенкообразные бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
Миллионы таких вертухаев в РФ, сегодня наслаждаются, именно наслаждаются действиями Хремля на Донбассе, в Сирии, в Солслбери на белорусс польской границе, а так же в саратовских и ярославских тюрьмах с их преславутыми пытками и швабрами в задних проходах.
В РФ масса одареных и образованных людей. Но как описывал Бунина в "Окаянные дни" черную злобную душонку глубиного народа, такой она в Расеюшке осталась и через 100 лет. Глубинный кацапский народ - это народ-садист, народ-надзиратель, хтоб шо не казав.
и чего их мучать ?
уничтожить к херам
да и дело с концом ....
Ракеты, снаряды, запчасти ... за счет той страны, которой помогают.
За Сирию, Афганистан ... они уже расплатились?
Корабль и не получится на постоянке разместить из-за ограничений конвенции Монтрё (канадцы что, не в курсе?)
Так что Монтре ,то детский сад.
А истребители всегда успеют прилететь, им тут необязателсьвто присутсововать всё время. Пока что истребители могут постоять в Канаде, и пусть прилетают когда Россия начнёт давить на морском фронте.
"Як повідомлялося, Росія розгорнула вздовж українського кордону 94 000 військових" превращается в "Коалиция Канады, США, Европы, Австралии, НАТО, ООН, Войско прав человечества розгорнули вздовж українського кордону 94 000 військових"