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Военные, корабль или истребители: Канада рассматривает несколько способов усиления военной помощи Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Военные, корабль или истребители: Канада рассматривает несколько способов усиления военной помощи Украине

Назначенная в октябре на должность министра обороны Канады Анита Ананд рассматривает возможность развертывания сотен военнослужащих в Украине, а также перебрасывания военного корабля в Черное море или передислокацию части базирующихся в Румынии истребителей CF-18.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет The Globe and Mail.

Отмечается, что решение о развертывании дополнительных сил в Украине еще не принято.

"На нынешний момент сохраняется статус-кво. Никаких изменений в нашей позиции не произошло, - заявила в среду спикер военного ведомства Джули Макдональд. - Мы внимательно следим за ситуацией вместе с нашими союзниками".

На сегодняшний день в Украине находится около 200 канадских инструкторов, которые занимаются обучением украинских военнослужащих.

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Как сообщалось, Россия развернула вдоль украинской границы 94 000 военных, около 1200 танков, 330 военных самолетов и другую технику, рассматриваемую как возможность подготовки к широкомасштабной агрессии против Украины.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+44
З усього виходить, що єдиною слабкою ланкою в цій ситуації є наша нинішня зелена влада.
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25.11.2021 07:57
+40
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.

При этом нынешние валенкообразные бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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25.11.2021 08:01
+39
Хай живе Канада!
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25.11.2021 07:58
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пво и истребители
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25.11.2021 07:52 Ответить
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25.11.2021 12:55 Ответить
НАТО, закрийте небо над Україною,

а на землі ми самі впораємось !
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25.11.2021 13:43 Ответить
Так Украинское МО с паркетниковыми лампасниками в 2014 году отказалось принять
звенья истребителей мин 20 ед. истребителей CF-18 Hornet фирмы McDonnell Douglas с инструкторами и
техникой ТО.
Для ботов ... откройте https://censor.net/ru/news за июнь месяц 2014 года ....
Там все об этих поставках
истребителей , предложенных Канадским Правительством.. Д А Р О М ! т.е.без оплатно, сэр.
Дорохо было обслуживать и
денех НеТ!
А на ремонт ОДНОГО(Карл) СУ -27 сейчас тратят почти Три милиона ! Фарисеи , мля..
Ответ Бирюкова советника пороха в 2014 году...
"Макдоннел-Дуглас F/A-18 (англ. McDonnel Douglas F/A-18 Hornet (рус. шершень, произносится "Хорнет") - американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах." Надеюсь, что слово "палубный" никого не смущает, да? - рассуждает Юрий Бирюков. - Это правда - мы не в состоянии себе позволить такие самолеты! Не сможем оплачивать их обслуживание! Не сможем их заряжать (нечем), не сможем поддерживать (нечем и некем). А кто на них летать будет? А где у нас есть комплексы сопровождения полетов? А диспетчера? А РЭБ и ПВО?
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25.11.2021 13:45 Ответить
https://mil.in.ua/uk/tag/f-a-18-hornet/
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25.11.2021 13:49 Ответить
А летчики, техники, диспетчеры, вооружение тоже в комплекте шли? За бесплатно. Иначе применять в 2014-м ничего бы не удалось. Обучение и перевооружение бригады заняло бы 1,5-2 года.
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25.11.2021 14:03 Ответить
Тогда продолжаем летать на старых дровах ..
теряя боевых и опытных летчиков .
https://censor.net/ru/video_news/3091902/chernyyi_yaschik_su27_nashli_na_meste_katastrofy_v_vinnitskoyi_oblasti_poltorak_video

https://censor.net/ua/resonance/3092275/*****************************************************************************
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25.11.2021 14:26 Ответить
Не, ну разве шо вы лично станете пилотировать 20 новых самолетов
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25.11.2021 15:49 Ответить
"Не качайте лодку, а то путєн нападе" (с)
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25.11.2021 14:38 Ответить
Траблы в том, что к подаренным самолетам пришлось бы докупать все то, чего не хватало. Но зачем тратить народные деньги, если их можно легко украсть?! Поэтому нет у нас тех самолетов.
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25.11.2021 17:42 Ответить
З усього виходить, що єдиною слабкою ланкою в цій ситуації є наша нинішня зелена влада.
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25.11.2021 07:57 Ответить
Разве это не было очевидно в 2019? Ни как не пойму как это могло победить!
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25.11.2021 10:39 Ответить
Так, це дивно,але за Зеленого Йолопа голосувало все антиукраїнське лайно і були ще ті,хто ніколи б не проголосував за Януковича- вони хотіли нових "ліц".І їх почасти можливо зрозуміти,бо Порошенко дістав своїми кримінальними ігрищами з урками ЯнукОвоча та Мудачука.Я,особисто,у другому турі проголосував за Порошенка,бо у нього на відміну від Зеленого Телепня, є мізки,хоча і налаштовані більше на свою кишеню,ніж на Україну.
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25.11.2021 12:52 Ответить
Вот так же народ говорил про Сталина: пофиг что диктатор и угробил миллионы, зато мы с ним войну выиграли! Любой президент может откровенно срать на народ, но ему все простят за красивые лозунги и то что он все же не все украденное присваивает, часть жертвует на войну. Порох мог украсть хоть весь оборонный бюджет, зато как красиво говорил что он за Родину!
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25.11.2021 17:37 Ответить
Нет, самое дерьмовое в Украине это псевдопатриотичное население, гнобящее власть по любому поводу. Говнюков слишком много - вот основная проблема страны!
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25.11.2021 17:30 Ответить
Хай живе Канада!
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25.11.2021 07:58 Ответить
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25.11.2021 09:07 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.

При этом нынешние валенкообразные бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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25.11.2021 08:01 Ответить
Не просто фашистській,а комуно-фашистсько-нацистській Московії,бувшого Московського улусу Золотої Орди,яку ******* перший переназвав 20 жовтня 1720 року Всеросією,в таку собі "всросійську" недоімперію,бо він ніколи не був імператором.Титул імператора може присвоїти тільки дві особи-Папа Римський і Вселенський Патріарх,а вони цього не робили,всі їхні укази відомі.
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25.11.2021 08:09 Ответить
Вертухайство там в крови, именно поэтому возненавидел Москву в начале 2000-х. Тгда Ху..ло только вылезло из КГБешного сортира, еще корчило из себя демократа, но чекисты, мусора и вертухаи тут же ожили и фонили на каждом углу, они нутром почуял, что возвращается их золотое время.

Миллионы таких вертухаев в РФ, сегодня наслаждаются, именно наслаждаются действиями Хремля на Донбассе, в Сирии, в Солслбери на белорусс польской границе, а так же в саратовских и ярославских тюрьмах с их преславутыми пытками и швабрами в задних проходах.
В РФ масса одареных и образованных людей. Но как описывал Бунина в "Окаянные дни" черную злобную душонку глубиного народа, такой она в Расеюшке осталась и через 100 лет. Глубинный кацапский народ - это народ-садист, народ-надзиратель, хтоб шо не казав.
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25.11.2021 08:31 Ответить
ну значит, будут минералы копать для США. Цари сдохли, совок сдох, и третим будет сама Раша наконец-то.
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25.11.2021 11:07 Ответить
У справжнього путіна очі були великими.
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25.11.2021 12:36 Ответить
кацапы не хотят жить !
и чего их мучать ?
уничтожить к херам
да и дело с концом ....
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25.11.2021 13:02 Ответить
Краще винищувачі.Ними можна потопити і любу підорашенську іржаву лоханку.
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25.11.2021 08:03 Ответить
Да ....под Николаев. И заодно ......ADATS по периметру.
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25.11.2021 08:45 Ответить
согласен! я даже бесплатно сдам в аренду свой участок земли в Николаеве под базу НАТО
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25.11.2021 09:06 Ответить
сдам участок под Харьковом, совсем не дорого
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25.11.2021 10:48 Ответить
В проекте будет база, а построят гостиницу ))
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25.11.2021 18:02 Ответить
Спасибо, Братья!!!!!
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25.11.2021 08:26 Ответить
Боже, Храни Канаду. А кремлёвский кровавый карлик,сдохни в муках, удавленный своим окружением....
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25.11.2021 08:32 Ответить
Спасибо богу за таких союзников, которые не смотря на уродскую власть, поддерживают нас.
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25.11.2021 08:45 Ответить
У нас на их подарки денег не хватит!
Ракеты, снаряды, запчасти ... за счет той страны, которой помогают.
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25.11.2021 08:46 Ответить
в конце всё будет за счет той ,против которой помогают..
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25.11.2021 09:06 Ответить
Хотелось бы.
За Сирию, Афганистан ... они уже расплатились?
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25.11.2021 09:11 Ответить
каждой репарации своё время (с)
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25.11.2021 09:13 Ответить
уважаемый у меня короткая жизнь, мне бы успеть отбить ивестиции.
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25.11.2021 11:03 Ответить
А вот и гомновозик из ольгино ,кыш отсюда убогий...
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25.11.2021 12:14 Ответить
Ну вот. Уже Англичане,Шведы и Канадцы готовы защищать открыто.Остальным - дело времени.
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25.11.2021 08:51 Ответить
Истребители конечно.
Корабль и не получится на постоянке разместить из-за ограничений конвенции Монтрё (канадцы что, не в курсе?)
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25.11.2021 08:51 Ответить
А кацапы,что не в курсе что они по Будапештскому меморандуму являются гарантами территориальной целостности и безопастности Украины?
Так что Монтре ,то детский сад.
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25.11.2021 09:44 Ответить
Кацапы конченные. А без Монтрё проливы тут же приватизируют турки. А то надо кому-нибудь (кроме турков конечно)?
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25.11.2021 10:02 Ответить
Розгорнення військових Канади, Великобританії, США на території України апріорі попередилоб велику війну. В росіян тонка кишка стріляти в сторону НАТО.
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25.11.2021 09:11 Ответить
найкраше це ф-16 або ф-18 с боекомплектом, он один может за раз десяток Исканеров и Калибров положить
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25.11.2021 09:21 Ответить
Прямо в глубь расеюшки на 500 км будут уячить?
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25.11.2021 14:05 Ответить
При вторжении рашки в Украину - запросто И на 500 и на 1000 км
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25.11.2021 16:17 Ответить
И по каспийской флотилии? Чесно говоря, меня терзают сильные сомнения.
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25.11.2021 18:28 Ответить
военные,корабль и самолёты-правильный ответ.Надеюсь когда наша комсомольская мразь окончательно уйдёт,новое правительство поведёт себя адекватно,а именно-сп2 под запрет,летальное оружие и военный контингент для Украины,полная координация с США
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25.11.2021 09:44 Ответить
та пора уже как Гавайи стать штатом США, вот и всё решение. Национализм наш не исчезнет. Гавайцев никто не приесняет, видели кк танцуют и играют на гитарках? И нам будет хорошо.
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25.11.2021 10:59 Ответить
Ээээээ,***** ,лаптеногие набежали кучею ,гундосят про внешнее управление, пнх
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25.11.2021 12:19 Ответить
Гавайцы нудят еще и как. Это же азиатские хамы генетически
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25.11.2021 16:19 Ответить
Велика подяка канадцям! Єрмак, Татаров агенти фсб.
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25.11.2021 09:55 Ответить
всего и побольше....
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25.11.2021 10:51 Ответить
смысла нет. тут главное психолгичскоая атака. Военны всё равно воевать не будут ибо Третья Мировая неилюзорна. Кстати, пока тянем время - строим ядерные бомбы.
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25.11.2021 10:57 Ответить
привет Канада. Шли в Украину пару сотен военных, чтобы Россия боялась их убить и чтобы если Раша убьёт канадского военного, можно было предъявить им претензии. Корабль небольшой, просто для присутствия, для запаха, так сказать.

А истребители всегда успеют прилететь, им тут необязателсьвто присутсововать всё время. Пока что истребители могут постоять в Канаде, и пусть прилетают когда Россия начнёт давить на морском фронте.
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25.11.2021 10:56 Ответить
Канадійцям-респект...
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25.11.2021 11:09 Ответить
а давайте перевернём эту новость, чтобы она выглядела красивее, смотритеЖ
"Як повідомлялося, Росія розгорнула вздовж українського кордону 94 000 військових" превращается в "Коалиция Канады, США, Европы, Австралии, НАТО, ООН, Войско прав человечества розгорнули вздовж українського кордону 94 000 військових"
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25.11.2021 11:11 Ответить
жаль у вас авианосцев нету тогда можна бы не думать корабли или самолеты
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25.11.2021 11:29 Ответить
Ёрничать ,хрюсский, будешь на фсиновской швабре...
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25.11.2021 12:21 Ответить
Тю, он у краіни агресора чотири флоти, вихід у два океани, а з авіанесучих посудин - лише кузя уиірал, і нічого - "вялікая і магучая" (ну, так вважає)
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25.11.2021 14:51 Ответить
Є ділянка 6 гектарів на Чернігівщині, вітдам безкоштовно під базу НАТО !
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25.11.2021 11:30 Ответить
Давайте все, шо є. Вам не згодиться, а нас врятує.
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25.11.2021 11:52 Ответить
Хватит думать! Сделайте хотя бы что-то из этих двух вариантов! Кто мешает сделать лайт вариант а потом размышлять над вторым!
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25.11.2021 13:15 Ответить
Винищувачі будьласка =)
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25.11.2021 14:12 Ответить
Вот первое реальное заявление с указанием конкретно что. Уже давно в Констанце большая военно-морская база НАТО, больше ремонтная кстати, там же бункеруются топливом. До Одессы долетят за 15 мин запросто.
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25.11.2021 20:57 Ответить
 
 