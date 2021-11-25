Украина в ОБСЕ: С начала "перемирия" войска РФ более 160 раз применили БПЛА на Донбассе

Российские оккупационные войска 167 раз применили БПЛА на востоке Украины с начала действия Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года, запрещающих использование дронов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом проинформировала миссия Украины при ОБСЕ во время заседания Форума сотрудничества безопасности в среду, 24 ноября.

"В нарушение Минских договоренностей оккупационные войска продолжают использовать БПЛА в зоне конфликта. С момента недавней попытки ввести полное и всеобъемлющее прекращение огня украинская сторона уже зарегистрировала 167 случаев применения БПЛА оккупационными войсками", - заявили в украинской делегации.

Дипломаты указали на резкий увеличение случаев применения вооруженными формированиями РФ беспилотников в последние два месяца: "В апреле-мае, на фоне беспрецедентного с 2014 года наращивания Россией военных сил вдоль границы с Украиной, Вооруженными Силами Украины было зафиксировано 9 случаев применения БПЛА. А в октябре-ноябре количество зарегистрированных случаев уже достигло 20-ти".

Было указано, что российские силы применяют дроны для сброса боеприпасов на украинские позиции, корректировки артиллерийского огня и ведения разведывательной деятельности.

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Как сообщалось, ранее украинская миссия в ОБСЕ информировала делегации стран-участниц о том, что только в течение одной недели, с 25 по 31 октября, на востоке Украины было зафиксировано 8 случаев применения вооруженными формированиями РФ беспилотников для сброса осколочных гранат "ВОГ-17" на позиции украинских военных.