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Сенаторы США предлагают увеличить военную помощь Украине до $350 млн: "Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Сенаторы США предлагают увеличить военную помощь Украине до $350 млн:

Два сенатора Соединенных Штатов предлагают увеличить финансирование Пентагона на вооружение Украины еще на 50 миллионов долларов из-за наращивания российских войск на границе с Украиной.

Сенаторы Роб Портман и Джин Шахин стремятся увеличить финансирование Пентагона на вооружение Украины еще на 50 миллионов долларов в рамках обсуждаемого в Сенате ежегодного законодательства об оборонной политике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Речь идет об увеличении финансирования с 300 миллионов долларов до 350, 125 (против 75 ранее запланированных), из которых, по информации издания, пойдут на летальное оружие для Украины.

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"Я призываю оказать (Украине. – Ред.) помощь в виде противовоздушных и противоброневых средств, которые будут жизненно важными для сдерживания российской угрозы – сказала Портман в среду. – Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника Украину".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
thanks USA
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25.11.2021 09:02
+7
Можно ли устроить референдум о вхождении Украины в США ? Правители у нас гавно. И нам от них не избавиться, не испачкав руки. Думаю все будут ЗА.
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25.11.2021 09:13
+5
сторонники партии ******** будут 100% против
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25.11.2021 09:15
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в итоге будут вооружены киевские беркута,
охраняющие нажратых судей ....
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25.11.2021 08:41 Ответить
киевские беркута вооружат "Стингерами" ???
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25.11.2021 09:13 Ответить
там би ревізію на складах провести чи всі Джавеліни з цими мародерами на крові ще на місці
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25.11.2021 10:40 Ответить
thanks USA
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25.11.2021 09:02 Ответить
дякуємо, Дядьку Семе !!!!
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25.11.2021 13:31 Ответить
Давно я не слышу зебильного нарратива:

"зеля - патриот"))
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25.11.2021 09:11 Ответить
таке без усмішки не вимовити
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25.11.2021 10:39 Ответить
а всего 2,5 года назад выговаривали))
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25.11.2021 11:00 Ответить
я - точно ніт
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25.11.2021 12:38 Ответить
та и я тоже

это желающих поржать тема
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25.11.2021 13:33 Ответить
Можно ли устроить референдум о вхождении Украины в США ? Правители у нас гавно. И нам от них не избавиться, не испачкав руки. Думаю все будут ЗА.
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25.11.2021 09:13 Ответить
сторонники партии ******** будут 100% против
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25.11.2021 09:15 Ответить
Не все. Даже на кацапии половина хочет в Америку.
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25.11.2021 09:24 Ответить
а ОПЗЖопники все хотят в расею
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25.11.2021 09:26 Ответить
Они ходят туда ,где лучше. Зачем им нищая кацапия. Если такая лофа нагрянет. Верхушка конечно против будет - они на прикормке у кремля. А низам особой разницы нет - получать деньги за предательство и трястись...Или нормально жить спокойно в богатой и стабильной стране.Тем более в том виде какой они имеют сейчас - такое им и не снилось.
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25.11.2021 09:37 Ответить
в США доведеться працювати а вони тільки красти спроможні
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25.11.2021 10:38 Ответить
Что за подачки 🤦‍♂️ хотя бы пару лярдов в год
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25.11.2021 09:15 Ответить
деньги разворуют, у Зеленского связи в Омане ...
нужны товары и учёт, чтобы Ярмак русне не продал
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25.11.2021 09:25 Ответить
Правильно делают. Малыми дозами легче контролировать. У нас ворье во власти всегда украдет избыток.
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25.11.2021 09:26 Ответить
Украина-это не Афганистан.
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25.11.2021 10:19 Ответить
И слава богу
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25.11.2021 10:53 Ответить
Израилю больше достанеца?
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25.11.2021 11:24 Ответить
За Израиль я не переживаю, а вот Украина пока не может дать себе толку
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25.11.2021 11:26 Ответить
точнее-дать себе денег
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25.11.2021 11:30 Ответить
У нас військ неміряно!
В перших окопах депутати всіх рангів, потім прокурори і судді, потім мєнти, митники і погранці, за ними всі інші чиновники.
Дивіться, яка багатаешалонована оборона!
Це ж їм є що захищати:маєтки, машини,яхти,кабаки і тьолки.
А я поспостерігаю. Бо мені воювати за зйомну хату і зп 300уе якось невигідно. Да і я ж на роботі, на відміну від цих нероб

)))
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25.11.2021 09:36 Ответить
Так то воно так. Але ж ця більшовицька казочка і 100 років тому дуже сподобалась нашим "хатаСкрайнюкам" тому й програли війну. Тільки тоді була стара версія "Хай діти Буржуїв і петлюри воюють". А зараз то замість буржуїв вам видумали "баригу"
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25.11.2021 13:20 Ответить
І ви праві. Але чому і так бідні люди повинні іти вмирати чи калічитися? За 30років ми не збудували державу, за яку варто голову класти. А Батьківщина потім все одно кине своїх захисників.
Воювати хіба можна піти з відчуття солідарності з кращими людьми, стати з ними пліч-о-пліч...
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25.11.2021 15:51 Ответить
Допоки клоуни при владі - все це марне витрачання коштів
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25.11.2021 10:37 Ответить
Сенаторы США предлагают увеличить военную помощь Украине до $350 млн.- США предоставят Израилю военную помощь на 38 миллиардов долларов на 10 лет по 3,8 млрд в год./ Сенаторы не знают что путинцы не арабы с ракетами -самоделками.
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25.11.2021 10:56 Ответить
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25.11.2021 11:15 Ответить
Хотя бы стингеры и Тоу-2
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25.11.2021 13:17 Ответить
 
 