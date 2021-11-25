Сенаторы США предлагают увеличить военную помощь Украине до $350 млн: "Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Два сенатора Соединенных Штатов предлагают увеличить финансирование Пентагона на вооружение Украины еще на 50 миллионов долларов из-за наращивания российских войск на границе с Украиной.
Сенаторы Роб Портман и Джин Шахин стремятся увеличить финансирование Пентагона на вооружение Украины еще на 50 миллионов долларов в рамках обсуждаемого в Сенате ежегодного законодательства об оборонной политике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Речь идет об увеличении финансирования с 300 миллионов долларов до 350, 125 (против 75 ранее запланированных), из которых, по информации издания, пойдут на летальное оружие для Украины.
"Я призываю оказать (Украине. – Ред.) помощь в виде противовоздушных и противоброневых средств, которые будут жизненно важными для сдерживания российской угрозы – сказала Портман в среду. – Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника Украину".
Пожалуйста, подождите...
охраняющие нажратых судей ....
"зеля - патриот"))
это желающих поржать тема
нужны товары и учёт, чтобы Ярмак русне не продал
В перших окопах депутати всіх рангів, потім прокурори і судді, потім мєнти, митники і погранці, за ними всі інші чиновники.
Дивіться, яка багатаешалонована оборона!
Це ж їм є що захищати:маєтки, машини,яхти,кабаки і тьолки.
А я поспостерігаю. Бо мені воювати за зйомну хату і зп 300уе якось невигідно. Да і я ж на роботі, на відміну від цих нероб
)))
Воювати хіба можна піти з відчуття солідарності з кращими людьми, стати з ними пліч-о-пліч...