Госдеп США о концентрации войск РФ у границ Украины: "Мы готовимся к ряду непредвиденных обстоятельств"
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США готовятся и к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением войск России у границ Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс.
Один из журналистов отметил: США заявляли, что не знают истинных намерений России. Он спросил, значит ли это, что США не готовы к тому, что надвигается.
Прайс возразил, что США готовы. Он объяснил, что Вашингтон не может публично раскрыть информацию настолько широко, насколько это делает на консультациях с европейскими и украинскими партнерами.
"Могу заверить вас, что это не так, как вы это охарактеризовали. Это обстоятельные беседы (с партнерами. – Ред.). Мы направили высокопоставленных чиновников для проведения подробных брифингов для наших европейских союзников. Мы также предоставили подробную информацию Украине. И мы продолжим не только делиться информацией, но и готовиться к ряду непредвиденных обстоятельств. Могу заверить вас, что мы этим и занимаемся", – добавил Прайс.
Журналист попросил уточнить, включают ли эти "непредвиденные обстоятельства" в сценарий 2014 года – когда Россия оккупировала Крым и вторглась на Донбасс.
"Послушайте, для меня неразумно вдаваться в подробности. Но для нас разумно заниматься широким спектром действий по планированию на случай непредвиденных обстоятельств", – ответил Прайс.
С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.
В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.
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НЕТ ДОГОВОРЕННОСТИ О ТАКОМ БРЕДЕ !!! Не протаскивайте сюда мацковские мечты
« если вам говорят, что Вас хотят убить - поверьте и принимайте меры. Сколько погибло людей в концлагерях , которые были уверены что их не посмеют убить»
Более того, Украина продолжает кормить гангрену и сейчас.
Вот у Путина допустим Краб или рак найдут - и он может вполне добавить к миллиону погибших от его руки еще с миллиард-два - терять то нечего уже, в гробу банковского хранилища то нету.
никому в голову не придет бомбить Парашу - там только "новичка" столько что Бен с Ладаном не выгрузят за неделю. а еще прочая химия, био, ну и десятки тыщ боезарядов. все, приехали гуманисты - старикашка банально держит мир в заложниках.
Германию понимаю - не дали добить тварей - жри.те
П-пріорітети
В перших окопах депутати всіх рангів, потім прокурори і судді, потім мєнти, митники і погранці, за ними всі інші чиновники.
Дивіться, яка багатаешалонована оборона!
Це ж їм є що захищати:маєтки, машини,яхти,кабаки і тьолки.
А я поспостерігаю. Бо мені воювати за зйомну хату і зп 300уе якось невигідно. Да і я ж на роботі, на відміну від цих нероб
)))
Дайте вгадаю - буде жорстка обєспокоєность і стурбованість діями кремля
Кравчук і Кучма п*д*ри що віддали ядерну зброю кацапам, навіть тактичну.
русня башляет туда,отрывая от своих нищих регионов,боясь косо посмотреть на Грозный..
ты ўжо даклаў таварышу маёру,што ўвайшоў у амерыканскі інтэрнэт?
Чеченцям пропагандою мізки не засериш, кажучи що руцкіє і чєчєнци це одін нарот.
Дуже великі відмінності. Нажаль кацапи по фізіотипу схожі на європейців, тому
пропаганда про адін нарот дала свої врожаї - проти Кремляндії частина українців воювати
не хоче, на відміну від Чечені 1996 - 1999 року. Ми занадто довго були окуповані
Кремляндієй - десь 350 років. Як що б всі українці як один були проти Московії і ії
імперського курсу, то Московії вже була б пі*да. Ото отак.
а когда народ увидит кровавые деяния "братьев" на украинской земле - то подтянутся еще многие,и сербско-хорватская резня покажется детским садом..
пусть московиты взвесят всё не 7,а 7 по 70 раз,прежде чем пнуть сюда своё свиное рыло..
Порошенку не нужно было подписывать ибо теперь выходит так что власть меняется в Украине и никто не ща чио не отвечает , а это один из главных принципов власти и режима политического - принцип последовательности.
Тут может и ввести положение сам Зеленский по совету СНБО.