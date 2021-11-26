РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12869 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
12 300 66
армия РФ (15394) вторжение (497) Госдепартамент США (1627) Прайс Нед (108)

Госдеп США о концентрации войск РФ у границ Украины: "Мы готовимся к ряду непредвиденных обстоятельств"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Госдеп США о концентрации войск РФ у границ Украины:

США готовятся и к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением войск России у границ Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс.

Один из журналистов отметил: США заявляли, что не знают истинных намерений России. Он спросил, значит ли это, что США не готовы к тому, что надвигается.

Прайс возразил, что США готовы. Он объяснил, что Вашингтон не может публично раскрыть информацию настолько широко, насколько это делает на консультациях с европейскими и украинскими партнерами.

"Могу заверить вас, что это не так, как вы это охарактеризовали. Это обстоятельные беседы (с партнерами. Ред.). Мы направили высокопоставленных чиновников для проведения подробных брифингов для наших европейских союзников. Мы также предоставили подробную информацию Украине. И мы продолжим не только делиться информацией, но и готовиться к ряду непредвиденных обстоятельств. Могу заверить вас, что мы этим и занимаемся", – добавил Прайс.

Также читайте: США будут очень внимательно следить за действиями России в ближайшие недели, - Госдеп

Журналист попросил уточнить, включают ли эти "непредвиденные обстоятельства" в сценарий 2014 года – когда Россия оккупировала Крым и вторглась на Донбасс.

"Послушайте, для меня неразумно вдаваться в подробности. Но для нас разумно заниматься широким спектром действий по планированию на случай непредвиденных обстоятельств", – ответил Прайс.

С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Как писала одна пожилая леди , пережившая немецкий канцтабор
« если вам говорят, что Вас хотят убить - поверьте и принимайте меры. Сколько погибло людей в концлагерях , которые были уверены что их не посмеют убить»
показать весь комментарий
25.11.2021 08:46
+25
Откуда вы , нулевки , берётесь ? Вас штампуют пачками.
НЕТ ДОГОВОРЕННОСТИ О ТАКОМ БРЕДЕ !!! Не протаскивайте сюда мацковские мечты
показать весь комментарий
25.11.2021 08:47
+23
Эту гангрену вскармливали все, кому нужны были газ и нефть. И Украина, в том числе.

Более того, Украина продолжает кормить гангрену и сейчас.
показать весь комментарий
25.11.2021 08:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Интересно а что вы запоете когда Байден и Путин спасая мир выйдут и заявят о том что Украина должна выполнить минские договоренности? Весь этот шум с войсками создаёт впечатление что договоренность уже есть и теперь задача продать это всем чтобы они рукоплескали с благодарностью что войны не случилось.
показать весь комментарий
25.11.2021 08:44 Ответить
Откуда вы , нулевки , берётесь ? Вас штампуют пачками.
НЕТ ДОГОВОРЕННОСТИ О ТАКОМ БРЕДЕ !!! Не протаскивайте сюда мацковские мечты
показать весь комментарий
25.11.2021 08:47 Ответить
А с северным потоком 2 не так развели?
показать весь комментарий
25.11.2021 08:50 Ответить
Там всі питання до німців.
показать весь комментарий
25.11.2021 09:23 Ответить
Американцы надежные партнеры и братья, такие ребята никого не кидают. Это кремень и цвет мировой элиты. Страна построена на честности и демократии, никогда не развязывавшая несправедливых войн, тем более с соседями! Это надежда и мощь человеческой цивилизации. Боже храни Америку!
показать весь комментарий
25.11.2021 10:50 Ответить
Если это не сарказм, то тебе нужно срочно к психиатру
показать весь комментарий
25.11.2021 17:20 Ответить
ДумайТЕ!
показать весь комментарий
26.11.2021 09:45 Ответить
Торопись не спеша.
показать весь комментарий
25.11.2021 12:10 Ответить
Алениха, мы тогда взорвем свои 5 АЭС
показать весь комментарий
25.11.2021 14:35 Ответить
Зачем? Разве мало кацапских?)
показать весь комментарий
25.11.2021 15:54 Ответить
пора Елдаку расшевелить клоуна подсрачником...
показать весь комментарий
25.11.2021 08:44 Ответить
Воно ще зранку не покакало, мабудь долає доріжку
показать весь комментарий
25.11.2021 09:24 Ответить
2 доріжки
показать весь комментарий
25.11.2021 09:51 Ответить
Как писала одна пожилая леди , пережившая немецкий канцтабор
« если вам говорят, что Вас хотят убить - поверьте и принимайте меры. Сколько погибло людей в концлагерях , которые были уверены что их не посмеют убить»
показать весь комментарий
25.11.2021 08:46 Ответить
США стурбовані, Європа стурбована, Канада готова надати свій контингент, Англія готова надати свій контингент і тільки Найвєлічайшій діє в руслі Засрашки, дискридитує інформацію США і через своїх попугаїв повідомляє, що ніяких москальських військ немає і тільки через неділю якийсь один із попугаїв його цирка повідомляє, що техніку бюачать, але її мало і створи направлені не в наш бік.
показать весь комментарий
25.11.2021 08:47 Ответить
А что там у зелёной шмаркли?
показать весь комментарий
25.11.2021 08:48 Ответить
4 дні святкували народини єрмака. Задіяли авіацію МНС. Тепер траба час відійти -відпочити. 2 тижні буде достатньо ,думаю. А поки не чіпайте найвеличнішого.
показать весь комментарий
25.11.2021 09:50 Ответить
сами вскормили эту гангрену, а теперь готовятся. умно, логично, мУд.ро.
показать весь комментарий
25.11.2021 08:49 Ответить
Эту гангрену вскармливали все, кому нужны были газ и нефть. И Украина, в том числе.

Более того, Украина продолжает кормить гангрену и сейчас.
показать весь комментарий
25.11.2021 08:56 Ответить
ну да, всем прикольно когда престарелые придурки управляют арсеналом ядерного оружия и в любую минуту могут сказать как Путин: Мы - "врай", а они "умрут(взад)"
Вот у Путина допустим Краб или рак найдут - и он может вполне добавить к миллиону погибших от его руки еще с миллиард-два - терять то нечего уже, в гробу банковского хранилища то нету.
показать весь комментарий
25.11.2021 09:16 Ответить
Предлагаешь разбомбить заранее на всякий случай?
показать весь комментарий
25.11.2021 09:20 Ответить
как же ты его разбомбишь - он же в бункере?(отсылка на Дж. удачи)))
никому в голову не придет бомбить Парашу - там только "новичка" столько что Бен с Ладаном не выгрузят за неделю. а еще прочая химия, био, ну и десятки тыщ боезарядов. все, приехали гуманисты - старикашка банально держит мир в заложниках.
Германию понимаю - не дали добить тварей - жри.те
показать весь комментарий
25.11.2021 09:28 Ответить
Есть специальные бункерные бомбы
показать весь комментарий
25.11.2021 14:36 Ответить
А г-нокомандувач в цей час розважає єрмака на його днюхє.
показать весь комментарий
25.11.2021 09:14 Ответить
Бо пєніс єрмака так "сладок и приятен"
показать весь комментарий
25.11.2021 09:16 Ответить
И делается так показательно..
показать весь комментарий
25.11.2021 10:07 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2021 09:29 Ответить
Держдеп США готується до війни з Росією, а наші "лідори"- в.о.президента Єрмак і Вова-відосік, пробухали 4 дні в Карпатах.
П-пріорітети
показать весь комментарий
25.11.2021 09:30 Ответить
Во времена отсутствия президента и правительства в стране, подобные заявления крайне важны.
показать весь комментарий
25.11.2021 09:30 Ответить
Почему бы украинцам не проголосовать о вхождении в состав США ? Крым же типа проголосовал за козлов. То почему мы ,демократическая страна ради своего будущего и защиты не можем сделать это ?
показать весь комментарий
25.11.2021 09:30 Ответить
офіс простих рішень і Зе!більних ідей чекає на тебе, боки Сракашвіля проходить курс схуднення.
показать весь комментарий
25.11.2021 12:19 Ответить
Пуэрто-Рико дважды голосовало за вхождение в состав США. Не взяли...
показать весь комментарий
25.11.2021 14:54 Ответить
В январе 2020 года бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, объявив об участии в президентской гонке этого года, пообещал разработать законопроект, в рамках которого Пуэрто-Рико станет 51-м американским штатом.
показать весь комментарий
25.11.2021 15:22 Ответить
Зачем нам такое счастье когда большинство украинцев будут голосовать за расширение социальных программ и прочих подачек. Точно так же как и Пуэрто Рико голосовали бы за демократов. Нам нужны профессиональные инженеры или деловые бизнесмены ценящие свободы и права личности и капитализм
показать весь комментарий
25.11.2021 15:34 Ответить
Все поправимо.ФРГ тоже поглотила гдр с недисциплинированными коммунистами. Щас все ок. Но Украина это огромный потенциал незажравшейся рабочей силы. Которые за американские заработки будут готовы выкладываться куда больше самих американцев. К тому же,при правильном управлении Украина снова станет житницей всего мира. Не говоря уже о расширении промышленности,чтобы не дать развития Китаю. Далее,расия падет под очевидным успехом Украины перед их заскорузлым авторитаризмом олигархов.А это путь к тотальному объединению мира под единым правительством.
показать весь комментарий
25.11.2021 17:22 Ответить
Интересную фигню запускают ....Россия проведет ряд психологических операций, которые дестабилизируют процессы внутри страны и настроят людей против правительства. Среди главных направлений - "вагнергейт", протесты против вакцинации от коронавируса и другие митинги, которые продемонстрируют, что "власти предали народ". Украина воссоздала Украинскую армию в 2014году и после "вагнергейт" и другой навязанной извне ерунды ,справится быстро с заменой проштрафившейся власти с помощью теневого Кабинета Министров,а также Главнокомандующего
показать весь комментарий
25.11.2021 09:31 Ответить
"быстро" - это за 3-4 месяца. Этого весной 14 года хватило, чтобы оккупировать Крым и Донбасс...
показать весь комментарий
25.11.2021 14:55 Ответить
Ваня у украинцев уже есть опыт чтобы быстро,
показать весь комментарий
25.11.2021 15:04 Ответить
У нас військ неміряно!
В перших окопах депутати всіх рангів, потім прокурори і судді, потім мєнти, митники і погранці, за ними всі інші чиновники.
Дивіться, яка багатаешалонована оборона!
Це ж їм є що захищати:маєтки, машини,яхти,кабаки і тьолки.
А я поспостерігаю. Бо мені воювати за зйомну хату і зп 300уе якось невигідно. Да і я ж на роботі, на відміну від цих нероб

)))
показать весь комментарий
25.11.2021 09:33 Ответить
Тоді тобі потрібно їхати десь, де війни не буде, а то ще залетить снаряд до квартири, що знімаєш. А якщо бажаєш миру для себе тут, навіть у зйомній квартирі, то повинен боротися за свої права з внутрішнім та зовнішнім ворогом.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:57 Ответить
Давно б виїхав. Да стариків повинен доглядати
показать весь комментарий
25.11.2021 15:54 Ответить
Отож бо й воно, ми тут живемо, Слава Богу у вільній країні і можемо їхати куди завгодно, але це наш дім і Батьківщина і ми не дозволимо свиням залазити до своєї оселі, тим більше до батьків.
показать весь комментарий
26.11.2021 08:09 Ответить
Для вернувшейся команды Обамы крымский позор снится в кошмарных снах. Их паранойю можно понять.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:41 Ответить
Что может сделать банда ************** в отношении Украины, это создать " серьёзный" предлог - чудовищное преступление для оправдания вторжения, но максимум, чего они достигнут в таком случае, это разбомбить авиацией, нанеся урон и разрушения военным и как следствие гражданским объектам, последующая наземная операция, ввиду сопротивления и вложения гигантских средств и военных, невозможна. Единственное как может ***** достигнуть успеха это преобладающая поддержка местного населения, которой оно на данный момент не имеет. Результат же для страждущих быть с русским миром будет ОРДЛО, денег нет, но вы держитесь и брехня о развитии. Никакого светлого будущего не будет в союзе со лживой страной террористов, бандитов и воров при вечной, непереизбираемой бесправным народом власти.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:50 Ответить
Это очевидно и неоспоримо.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:51 Ответить
Мы будем брать Львiв и полКиева.#ЧерниговНаш,без базара
показать весь комментарий
25.11.2021 11:18 Ответить
Отс..... у пьяной обьезьяньІ.
показать весь комментарий
25.11.2021 12:12 Ответить
Дык эту карту не я нарисовал,а украинский Генштаб
показать весь комментарий
25.11.2021 12:20 Ответить
вы будете брать за щеку,как на руси водится..
показать весь комментарий
25.11.2021 13:42 Ответить
А если электричество отключим?
показать весь комментарий
25.11.2021 16:53 Ответить
Отключи, засранец, очко свое от бутылки! И "отключалку" чаще полоскай, говно на гланды налипло, смердишь!
показать весь комментарий
25.11.2021 16:57 Ответить
Так постоянно же берут, то скреп такой! А у кадыркиных, так два .уя за раз!
показать весь комментарий
25.11.2021 16:54 Ответить
Без базара, у тебя говно в ротовой дырке, бральщик диванный!
показать весь комментарий
25.11.2021 16:51 Ответить
Прайс сказав, що США готові. Він пояснив, що Вашингтон не може публічно розкрити інформацію настільки широко, як це робить на консультаціях з європейськими та українськими партнерами. Джерело: https://censor.net/ua/n3301459


Дайте вгадаю - буде жорстка обєспокоєность і стурбованість діями кремля
Кравчук і Кучма п*д*ри що віддали ядерну зброю кацапам, навіть тактичну.
показать весь комментарий
25.11.2021 13:29 Ответить
у чеченцев не было ядерного оружия,у них вообще ниухя не было - и что ?
русня башляет туда,отрывая от своих нищих регионов,боясь косо посмотреть на Грозный..
показать весь комментарий
25.11.2021 13:44 Ответить
Ты завидуешь чеченцам? Салутдин-так работать надо
показать весь комментарий
25.11.2021 16:55 Ответить
максимка, обезьяна красножопая, смердеть к себе на кухню вали, бабенке своей в ноздри!
показать весь комментарий
25.11.2021 16:59 Ответить
его бабёнка бороду опаской поправляет поле продажи хурмы на базаре..
показать весь комментарий
25.11.2021 17:03 Ответить
нумарок папраў,дарадца ****

ты ўжо даклаў таварышу маёру,што ўвайшоў у амерыканскі інтэрнэт?
показать весь комментарий
25.11.2021 17:01 Ответить
У чеченців не було казок про "братскіє народи" і "споконвічне бажання воз єднатися".
Чеченцям пропагандою мізки не засериш, кажучи що руцкіє і чєчєнци це одін нарот.
Дуже великі відмінності. Нажаль кацапи по фізіотипу схожі на європейців, тому
пропаганда про адін нарот дала свої врожаї - проти Кремляндії частина українців воювати
не хоче, на відміну від Чечені 1996 - 1999 року. Ми занадто довго були окуповані
Кремляндієй - десь 350 років. Як що б всі українці як один були проти Московії і ії
імперського курсу, то Московії вже була б пі*да. Ото отак.
показать весь комментарий
25.11.2021 17:50 Ответить
даже если против кацапни станет 10% населения - то это 4 Чечни..
а когда народ увидит кровавые деяния "братьев" на украинской земле - то подтянутся еще многие,и сербско-хорватская резня покажется детским садом..
пусть московиты взвесят всё не 7,а 7 по 70 раз,прежде чем пнуть сюда своё свиное рыло..
показать весь комментарий
25.11.2021 21:01 Ответить
Я тільки за, але ТБ канали у власності прокремлівських олігархів, як більщість українців побачить справжнє лице кацапів, як що Пінчук, Коломойський з Ахметовим і Фірташем не показують цього по своїм ТБ каналам ...Тут треба націоналізація ТБ каналів, маю надію Порох це зробить коли прийде до влади. Одного Голобородька досить для України.
показать весь комментарий
25.11.2021 21:51 Ответить
"Ми готуємося до непередбачуваних обставин"... А нєлох готується до похмілля після дня зародження дЄрмака
показать весь комментарий
25.11.2021 16:29 Ответить
Россия не станет нападать на украинские позиции, только разве что сами украинские позиции начнут наступа на пощиции территории контролируемой ЛДНР и теми формированиями которые там находится. Россия в качестве посредника в Минских соглашениях будет оказывать помощь одной из сторон.
Порошенку не нужно было подписывать ибо теперь выходит так что власть меняется в Украине и никто не ща чио не отвечает , а это один из главных принципов власти и режима политического - принцип последовательности.
Тут может и ввести положение сам Зеленский по совету СНБО.
показать весь комментарий
25.11.2021 16:52 Ответить
Звідки, розумна, бредеш ти голова.
показать весь комментарий
25.11.2021 23:11 Ответить
У той час, поки зелена зграя розважається на іменинах дерьмака, а сам зельцман анонсує трьох-годину прес-конференцію про бездарну діяльність очолюваної їм влади, США розробляють варіанти протидії ерефії на випадок повномасштабної війни проти України.
показать весь комментарий
25.11.2021 23:08 Ответить
 
 