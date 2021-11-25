За сутки в мире от COVID-19 умерли 8,2 тыс. человек. Украина - в тройке лидеров по летальным случаям. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на утро 24 ноября в мире зарегистрировали 632 430 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8257 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 259 768 780 случаев инфицирования, из них 632 430 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 193 034 человека, из них 8257 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 234,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 9-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.
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У мордвинів кожен день строго по 1240 померлих - мабуть більше бланків не видають.
Ну а у нас рівень захворюваності падає на -12 тис щоденно, а смертність навпаки - тримається дуже високо.
Що це означає? Або в медицині - повний занепад, або статистика не відповідає дійсності
Правда десь посередені. Так що скоріш за все і перше і друге.
рукомахателейруководителей, а мотивируясь другими аспектами, например этими. Хотя статья была написана в ещё феврале и прямого отношения к ковиду не имеет, зато проясняются мотивы. Ну а сам ковид уже может послужить удобным для этого инструментом.
А наши "правители", как всегда, тупо обезяничают на чужих примерах, даже не вникая в суть происходящего.
Остается покуда открытым вопрос относительно цели создания вакцинобесия.
Не хворійте. Усім бобра.
7 938 433 898
и оно растёт с каждой секундой возможно в 2022 будет уже 8 миллиардов
Вважають, що вірус мутує у бік більшої заразності та більш важких наслідків.
На расіє навіть свій штамм вивели на місцевих антиваксерах - назвали здається AY.122 і мабуть страшенно цим пишаються
А ще цікава стаття як мордвинська пропагандла б'є по ним самим:
В России RT агрессивно пропагандирует вакцинацию, ведущие канала называют ее противников «имбецилами». Зато на Западе канал стал рупором отрицателей ковида