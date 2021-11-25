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За сутки в мире от COVID-19 умерли 8,2 тыс. человек. Украина - в тройке лидеров по летальным случаям. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки в мире от COVID-19 умерли 8,2 тыс. человек. Украина - в тройке лидеров по летальным случаям. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 24 ноября в мире зарегистрировали 632 430 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8257 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 259 768 780 случаев инфицирования, из них 632 430 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 193 034 человека, из них 8257 за минувшие сутки.

За сутки в мире от COVID-19 умерли 8,2 тыс. человек. Украина - в тройке лидеров по летальным случаям 01

Побороли болезнь и вылечились 234,9 млн человек.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 628 человек, зафиксированы 16 943 новых случая заражения, 26 811 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

За сутки в мире от COVID-19 умерли 8,2 тыс. человек. Украина - в тройке лидеров по летальным случаям 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 9-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.

За сутки в мире от COVID-19 умерли 8,2 тыс. человек. Украина - в тройке лидеров по летальным случаям 03
За сутки в мире от COVID-19 умерли 8,2 тыс. человек. Украина - в тройке лидеров по летальным случаям 04

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Топ комментарии
+4
В Нидерландах вакцинированно 80% но все больницы забиты, больных самолетами возят в Германию.
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25.11.2021 09:41
+4
а шо тут виводить?
У мордвинів кожен день строго по 1240 померлих - мабуть більше бланків не видають.
Ну а у нас рівень захворюваності падає на -12 тис щоденно, а смертність навпаки - тримається дуже високо.
Що це означає? Або в медицині - повний занепад, або статистика не відповідає дійсності
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25.11.2021 10:53
+4
Нам показують взагалі казна що. Фантастичний тріллєр від влади. Чи Ви вірите тим людям які у всьому брешуть?
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25.11.2021 11:50
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Правила форума Совет форумчан
Будні концтабору іудоглобалізації.
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25.11.2021 09:09 Ответить
слабовато будет.
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25.11.2021 09:12 Ответить
Как много на почти 8 миллиардов
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25.11.2021 09:36 Ответить
В Нидерландах вакцинированно 80% но все больницы забиты, больных самолетами возят в Германию.
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25.11.2021 09:41 Ответить
Смотрю поляки нас уверенно догоняют по всем параметрам. Вакцинация там - в два раза больше нашего. Кто умеет думать - делает выводы.
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25.11.2021 09:51 Ответить
а шо тут виводить?
У мордвинів кожен день строго по 1240 померлих - мабуть більше бланків не видають.
Ну а у нас рівень захворюваності падає на -12 тис щоденно, а смертність навпаки - тримається дуже високо.
Що це означає? Або в медицині - повний занепад, або статистика не відповідає дійсності
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25.11.2021 10:53 Ответить
Про кацапов вообще вспоминать не следует.
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25.11.2021 11:00 Ответить
Або в медицині - повний занепад, або статистика не відповідає дійсності
Правда десь посередені. Так що скоріш за все і перше і друге.
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25.11.2021 11:54 Ответить
Більш ніж впевнений,що вмирають люди 70+.І при запущеному ковіді,лікування та щеплення не дійсні.
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25.11.2021 10:52 Ответить
Нам показують загальну статистику,але ніяких вікових категорій,щоб робити висновки по кількості смертей.
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25.11.2021 10:56 Ответить
Нам показують взагалі казна що. Фантастичний тріллєр від влади. Чи Ви вірите тим людям які у всьому брешуть?
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25.11.2021 11:50 Ответить
Ну и где их пандемия, в мире живёт около 7 миллиардов людей значит заболело 0.01% а умерло 0.0001% Вы понимаетет какой это мизер. Намного больше умирает от аварий в сутки. Я так понимаю, Ковид будет главной аферой 21 века.
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25.11.2021 12:02 Ответить
Позволю себе немного подправить. Ковид не будет аферой 21-го века. Ковид уже есть афера 21-го века. Остается покуда открытым вопрос относительно цели создания ковидобесия.
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25.11.2021 12:10 Ответить
Мне кажется, что ответ более-менее очевиден - "оправданное" затягивание гаек по всем фронтам. И это даже не из области конспирологии.
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25.11.2021 12:33 Ответить
Для наших правителей возможно. Но такое по всему миру происходит. Думаю что конечная цель не так очевидна как Вы написали. Но и Ваша версия может быть в перечне промежуточных целей.
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25.11.2021 12:40 Ответить
Я, в общем-то, основывался не исходя из действий наших рукомахателей руководителей, а мотивируясь другими аспектами, например этими. Хотя статья была написана в ещё феврале и прямого отношения к ковиду не имеет, зато проясняются мотивы. Ну а сам ковид уже может послужить удобным для этого инструментом.
А наши "правители", как всегда, тупо обезяничают на чужих примерах, даже не вникая в суть происходящего.
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25.11.2021 13:03 Ответить
Позволю себе немного подправить)
Остается покуда открытым вопрос относительно цели создания вакцинобесия.
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25.11.2021 21:28 Ответить
Наша брехлива влада цифри занижує, скоріше за все ми швидше вимираємо, а ніж просто помираємо. Така кількість невакцинованих та якість нашої медицини роблять свою справу. Співчуваю тим, хто попав у лікарню з ускладненнями.

Не хворійте. Усім бобра.
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25.11.2021 12:02 Ответить
Возьмём сухую статистику. Всё это есть в свободном доступе. За сутки от ковида в мире умерло 8200 человек, родилось 350000 человек, умерло 140000 человек. Понимаете к чему я. В мире идёт постоянный рост населения, каждый день добавляется около 200000 человек и эта цифра постоянно растёт, а проблема перенаселения начинает кого то беспокоить. . В 1900 году в мире проживало 1.5 миллиарда человек, в 2000 году уже насчитывало 6 миллиардов, в 2010 году уже стало 7 миллиардов. Такими темпами у нас к году 2050 будет как минимум в трое больше. Ковид никак не сокращает население планеты, видать нужны другие методы, возможно это глобальная стерилизация вакциной или ещё что то, я точно не знаю, но то что здесь что то не чисто , это факт
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25.11.2021 12:29 Ответить
Если верить сайту countrymeters, официальные данные по мировому населению такие:

7 938 433 898

и оно растёт с каждой секундой возможно в 2022 будет уже 8 миллиардов
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25.11.2021 13:02 Ответить
на російському сайті є стаття з роздумами про подальшу долю цієї епідемії.
Вважають, що вірус мутує у бік більшої заразності та більш важких наслідків.
На расіє навіть свій штамм вивели на місцевих антиваксерах - назвали здається AY.122 і мабуть страшенно цим пишаються

А ще цікава стаття як мордвинська пропагандла б'є по ним самим:
В России RT агрессивно пропагандирует вакцинацию, ведущие канала называют ее противников «имбецилами». Зато на Западе канал стал рупором отрицателей ковида
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25.11.2021 12:36 Ответить
 
 