РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53963 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
6279 62
Зеленский (10027) МВФ (963) налоги (1024)

Украина не будет вводить налог на выведенный капитал, – меморандум с МВФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина не будет вводить налог на выведенный капитал, – меморандум с МВФ

Украинские власти обязались не заменять налог на прибыль налогом на выведенный капитал.

Об этом говорится в меморандуме об экономической и финансовой политике, который Украина заключила с Международным валютным фондом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"После детального технического изучения, мы не будем предпринимать шаги по замене действующего налога на прибыль предприятий налогом на распределенную прибыль или налогом на выводимый капитал. Мы будем воздерживаться от расширения критериев соответствия упрощенной системе налогообложения или введения новых групп плательщиков налогов, которые могут воспользоваться упрощенной системой налогообложения, а также начали предпринимать шаги для предупреждения уклонения от налогообложения и злоупотребления указанным режимом", — говорится в меморандуме.

Также власти обязались воздерживаться от ввода новых или расширения существующих налоговых преференций/льгот, как на отраслевом, так и на региональном уровнях, за исключением потенциальных мелкомасштабных механизмов поддержки, которые будут тщательно разработаны для обеспечение ограниченных и целевых стимулов.

"Мы будем продолжать информировать общественность о стоимости освобождений от налогообложения и расширим анализ, включив налоговые потери, связанные с упрощенным режимом налогообложения", — добавили власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведущие бизнес-ассоциации приветствуют решение Рады снять с рассмотрения "ресурсный" законопроект №5600

Введение налога на выведенный капитал было одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Он предполагает отказ от традиционной системы налогообложения доходов (когда облагается налогом разница между доходами и расходами предприятия). В свою очередь, авторы концепции предлагают платить налоги с той суммы, которую предприятие направит своим владельцам в виде дивидендов или приравненных к ним платежей.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+23
Звісно що не вводитимє бо Зе-владі зараз доведеться тікати, а до того виводити награбованє.
Ак що владі потрібно зробити: підняти тарифи (потрібно подоїти населення), не вводити податок на виведений кіпітал (не хочеться доїти себе)..... то все це тут же пояснюється "вимогами" МВФ.

Йще раз для дятлів: МВФ ніколи не вимогало підвищити тарифи, або вводити/невводити податки. Єдиною ВИМОГОЮ МВФ є БЕЗДЕФІЦИТНИЙ БЮДЖЕТ. При цьому МВФ надає рекомендації как цьго можно досягти, але вибор як це зробити по факту залишается за владою!!!!!
показать весь комментарий
25.11.2021 09:12
+16
Це що, тепер казнокради будуть офіційно виводити з України гроші і ніяких податків не платити?
показать весь комментарий
25.11.2021 09:06
+14
показать весь комментарий
25.11.2021 09:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це що, тепер казнокради будуть офіційно виводити з України гроші і ніяких податків не платити?
показать весь комментарий
25.11.2021 09:06 Ответить
налог на ОГВЗ теперь не светит
показать весь комментарий
25.11.2021 10:17 Ответить
вообще то налоговая политика это не проблема МВФ более того пора бы реально послать МВФ у допу (идиома)*** а все кредиты обнулить и записать их в счет возмещения того- что украли по промокашке Будапешта... вернее те самые на 1994 год 200 млрд!!! сегодня как минимум 350 млрд долларов США..... стоимость того самого сданного Украиной даром ЯО потенциала 3-го в мире по количеству и качеству... (потому что Кравчук и Кучма подонки и предатели обязаны быть повешенными на гиляке) за преступление и предательство интересов Украины.... не сделай те два ублюдка тогда Будапешта по крайней мере ДАРОМ-надо было требовать за каждую ракету пару эсминев корветов подводных лодок ПВО авиацию танки вертолеты.. там соотношение гарное ощдна ракета это 15 % Канады 10% США вот и сосчитайте стоимость эквивалента в обычном вооружении надо было иметь АРМИЮ ФЛОТ ВВС ПВО ПО СТАНДАРТАМ НАТО..а не работать на Москву... крича о Незалежности (кого от кого???)*** не было бы сегодня.... ни Крыма ни России ни Путина ни Минска и Нормандии Ни ОРЛДО... и были бы уже лет как 10-15 в Евросоюзе и НАТО.... сегодня придурок Зеленский евреями и предателями и агентами Кремпульки Медведчуком Ермаком Демидовым Татаровым Портновым и кучей мелкимх шестерок продолжают почин Кравчука и Кучмы доведеннрый в абсурд и оппогей Януковичем в части Доктрины обороны Украиын НИКАКОЙ И ВООБЩЕ...да чего греха таить даже Ющенко и тот гарно распанахал ВСУ..
показать весь комментарий
25.11.2021 10:56 Ответить
Ого, да вы великий обнулятор.
показать весь комментарий
25.11.2021 13:56 Ответить
а чего вы ржете вы думаете США Британия по доброте душевной вдруг стала дарить передавать и продавать б-у карабли помогать строить новые корабли помогать выделять финансы на инфрастутктуру ВМФ Украины? нет все это выплывыает из Будапештского меморандума по ликвидации украиной ЯО потенциала 3 уровня в мире... потому что- если ее бумажку превратить (меморандум) в промокашку тогда в такой же статус станет УСТАВ НАТО и документы об организации Евросоюза и прочие общеевропейские и международные акты договора решения меморандумы.... потому что стоит один документ обнулить в ноль-- то сразу под вопрос такой же попадает весь пласт документов-- что Путин и говорит в лицо НАТО Евросоюзу и США...... а вот теперь вполне закономерен (просто у власти не пришел человек способный поставить ТАКОЙ ВОПРОС РЕБРОМ перед МВФ НАТО ЕВросоюзом и так далее...) мы набрали кредитов и долгов МЕНЬШЕ-- ЧЕМ РАЗОВО ПОДАРИЛИ ВСЕЙ ГРЕЦИИ.... у нас где то остаток 38 млрд с учетом погашенного.....а Греция получила от МВФ 50 млрд и от Евросоюза еще 12 млдрд..просто за то чтобы она не хлопнула дверью из ЕС.. Британия сразу отказалась от какой либо взятки скажем так... она сама крупный член и донор МВФ...
показать весь комментарий
25.11.2021 14:20 Ответить
Предложите свою кандидатуру на министра финансов. Никто не против, если обнулите все госдолги. И нам за это ничего не будет.
показать весь комментарий
25.11.2021 18:26 Ответить
Звісно що не вводитимє бо Зе-владі зараз доведеться тікати, а до того виводити награбованє.
Ак що владі потрібно зробити: підняти тарифи (потрібно подоїти населення), не вводити податок на виведений кіпітал (не хочеться доїти себе)..... то все це тут же пояснюється "вимогами" МВФ.

Йще раз для дятлів: МВФ ніколи не вимогало підвищити тарифи, або вводити/невводити податки. Єдиною ВИМОГОЮ МВФ є БЕЗДЕФІЦИТНИЙ БЮДЖЕТ. При цьому МВФ надає рекомендації как цьго можно досягти, але вибор як це зробити по факту залишается за владою!!!!!
показать весь комментарий
25.11.2021 09:12 Ответить
PS Якщо, звучить словосполучення "це вимога МВФ", то це значить що влада черговий раз вішає локшину на вуха охлосу
показать весь комментарий
25.11.2021 09:29 Ответить
Моторошно благодійний фонд. І толерантний. Дбає про макрофінансову стабільність. Без її поєднання з інвестиціями і оборотним капіталом.
показать весь комментарий
25.11.2021 09:37 Ответить
Це не благодійний фонд для затикання дірок у бюджеті!
Це КРЕДИТНА організація, що заробляє кошти, одовжуючи кошти. У данному випадку, МВФ це найнижчий відсоток за який взагалі можно отримати кредит. А що робить кредитна організація, коли ти до неї приходиш за кредитом?! Правильно - питає, а чи зможеш ти повернути з відсотками! С людини спитають справку о доходах (якщо б ми декларували і витрати, то спитали б і цю декларацію). А у держави преревіряють БЮДЖЕТ, щоб доходи перевищували витрати - тільки так будуть кошти для повернення кредиту!!!!!
Взагалі, кредит - це фінасовий інструмент і тільки так його і потрібно сприймати. Якщо кредит сприймається як щось для "продерджаться до лучших времен" то це путь у нікуди!
показать весь комментарий
25.11.2021 09:56 Ответить
Перш ніж верещати капслоком уважно прочитай написане і поясни чому платоспроможність визначається балансом бюджету без врахування інвестицій у підвищення платоспроможності і виведення коштів податковим схематозом для зменшення платоспроможності, того ж самого бюджету.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:20 Ответить
А тепер по пунктах:
1 . платоспроможність визначається балансом, то що це реальні доходи і реальні витрати бюджета, у які вже закладені у тому числі: доходи від плануємого продажу держ власності і підвищення доходів від реформ (і яки ви назвали "інвестицій у підвищення платоспроможності")
2. виведення коштів, схемотози, сіра економіка та тому подібне, не враховуються, оскільки ці кошти ніяк не беруть участь у формуванні бюджета і тим більше у виплаті по кредитам!
Але якщо уряд докаже кредитору (МВФ), що реформа яка проводиться, дозволить спрямувати деякий об'ем коштів з сірої економіки, то ці кошти будуть враховані кредитором і також будуть відображені у бюджеті (п.1)
показать весь комментарий
25.11.2021 15:33 Ответить
Про те і мова, що МВФ викачує гроші з нижчих соціальних каст і заохочує паразитизм у коридорах влади.
показать весь комментарий
25.11.2021 16:30 Ответить
Якщо що, то я фінансист за освітою.
показать весь комментарий
25.11.2021 15:36 Ответить
Конспірологи можуть пояснити, що означає золотий перетин на банкнотах, а фінансисити не можуть. Конспірологи знають, що МВФ це інструмент глобалізації, а фінансисти працюють шлагбаумом.
показать весь комментарий
25.11.2021 16:35 Ответить
Окрім того, що я фінансист, я ще програміст і вивчав "керування великими системами", та інші цікавинки.... А також балувався кабалістикою, та іншей хрінню...
Звісно є люди що гадають, що усім цим можно керувати, але це бовдури! То що на грошах намалювали массонськи символи - то все до сраки. Я у тому анекдоті "на сараї теж написано було...., бабка зашла а там дрова!"
показать весь комментарий
26.11.2021 19:36 Ответить
Там не дрова, там індустріалізація, деіндустріалізація, голодомор, терор, наркомор, абортарії і гей-паради. І завєти МВФ.
показать весь комментарий
26.11.2021 20:25 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2021 16:17 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
25.11.2021 09:44 Ответить
МВФ стурбований, щоб раптом замість висмоктування капіталів вони не почали вкладатись у ріст промисловості.
показать весь комментарий
25.11.2021 09:23 Ответить
Зебил - триздабол
показать весь комментарий
25.11.2021 10:44 Ответить
И когда же мы наконец услышим новость про повышение цены на газ для население, что было одним из условий проклятого МВФ?!
показать весь комментарий
25.11.2021 09:23 Ответить
В мае.
показать весь комментарий
25.11.2021 09:39 Ответить
Чекайте, так цей податок - один із пунктів програми Зе! Причому, сама по собі ідея непогана...
показать весь комментарий
25.11.2021 09:24 Ответить
Відмова від податку на виведений капітал завжди була умовою МВФ.
показать весь комментарий
25.11.2021 09:25 Ответить
То якого х...я Зе в 2019 у передвиборчій програмі обіцяв його ввести?
показать весь комментарий
25.11.2021 10:22 Ответить
Зебил - триздабол
показать весь комментарий
25.11.2021 10:43 Ответить
зеленский унылый брехливый клован
показать весь комментарий
25.11.2021 09:28 Ответить
Главное это тарифы поднять и пенсии с зарплатами заморозить, а так же и людей зимой..
показать весь комментарий
25.11.2021 09:29 Ответить
Все зелебобики, кончились все "реформы" и не начавшись? 2.5 года резвились веселились, а просчитали результат -- прослезились. Зарплаты заморозили. Поднятие зарплат не больше 120 грн. в год. Надеюсь вам уже смешно.
показать весь комментарий
25.11.2021 09:31 Ответить
Оце заживимо
показать весь комментарий
25.11.2021 09:37 Ответить
Да пошли они нахрен со своими требованиями, зачем так унижаться соглашаясь на все что захотят ради кредита.
показать весь комментарий
25.11.2021 09:38 Ответить
Патамушта дєнєх нєт. 😊 Кловани додану вартість робити не навчені. Їхній бізнес - шоу в поїдання грошей замовників. Шоу і концерти гарно сприймаються на ситий шлунок. І так, їх на хліб не намажеш. 😁
показать весь комментарий
25.11.2021 10:23 Ответить
зешариковы могут делить и отнимать
показать весь комментарий
25.11.2021 12:28 Ответить
тем ывременем гривна уже 28 ...
показать весь комментарий
25.11.2021 09:39 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2021 09:45 Ответить
Ну почему? Операцию с вагнеровцами сами отменили. Рынок земли ввели, хотя МВФ этого не просил, и хотели родным олигархом по 210 000 га продавать, но МВФ сказали, что и 10 000 га хватит на одно рыло. Ввели анти-олигархический закон как Запад не упирался. Отменили ответственность за ложно декларирование для гос.служащих, что вызвало Шок на Западе. Отдали газовую трубу обратно Коломойскому, под видом реформы в гос.корпорациях, что заставило США отменить санкции против СП-2. Отказались увеличивать военный бюджет во время войны с Московией, хотя Запад был уверен совсем в другом. Отдали Ковидные деньги на велике будивництво, что никак не было согласовано с МВФ.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:11 Ответить
По указке США кондитер тебе каждую ночь в портки рошенку подкидывает

Доколе?!
показать весь комментарий
25.11.2021 10:48 Ответить
Зустрічне питання: а до 1991 самостійні були?
По-моєму, якраз після 91 самостійніші стали набагато!
показать весь комментарий
25.11.2021 10:23 Ответить
Теперь Зеля может смело поднимать тариф на газ, электичество и тепло, а виновным будет МВФ, который отказал в введении налога на выведенный капитал. А то что это всегда было условием МВФ, этого никто не помнит. В Украине помнят только то, что Зеля говорит.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:01 Ответить
Вимогою МВФ є збалансований бюджет, а не заборона чи вимога введення якогось оподаткування. При попередній владі уряд робив слабенькі потуги щось порахувати в цьому напрямку, але по суті все розбивалося об парламент - ніхто б за закон не проголосував, оскільки більшість депутатів ходить під олігархами, яким цей закон зовсім не вигідний. Довелося б йти на такі поступки, що ефект від закону був би в кращому випадку нульовим. А тут зелений поц йшов на вибори з прямою (!) обіцянкою запровадити цей податок, але насрав на свої обіцянки одразу ж - за 2,5 роки зелені уроди про ПнВК ні разу не згадали, хоча уся влада у їх руках.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:11 Ответить
Беня с Ринатом и в МВФ занесли что ли? Офшоры и дальше будут выводится без налогов...кстати там и осел в теме)
показать весь комментарий
25.11.2021 10:16 Ответить
Гетьманцев развёл беспредел в налогооблажении малого и среднего бизнеса.

Теперь меморандум, что это менять не будем. Беспредел.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
показать весь комментарий
25.11.2021 10:18 Ответить
Знов збрехав зєля - ху#ло…
яка несподіванка…
показать весь комментарий
25.11.2021 10:21 Ответить
Ох як "неочікувано"!
показать весь комментарий
25.11.2021 10:25 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2021 10:27 Ответить
От клятий МВФ, от якби не він, от тоді б бубочка всі обіцянки виконав! Наступного дня, взяв би і виконав усі та одразу!

Ці зелені сцяки вже дістали, дивно що в Україні ще повно дибілів, які їм вірять...
показать весь комментарий
25.11.2021 11:02 Ответить
Это все что нужно знать о кредитах МВФ. МВФ коммерческая организация, которая посредством денег влияет на внутреннюю и внешнюю политику страны в своих интересах. Чудес не бывает. Низкие проценты по кредитам компенсируются другими источниками доходов в стране, которая их берет. И еще вопрос что выгоднее - кредиты по более высоким процентным ставкам или лапа МВФ с полным влиянием в экономике страны.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:38 Ответить
А хтось у нас пробував виконувати ті домовленості? Куди легше кивати на поганий МВФ і красти гроші, ніж щось справді робити.
показать весь комментарий
25.11.2021 12:30 Ответить
У МВФ только два требования -- сбалансированный бюджет и возвращение долгов вовремя. Если хотите больше тратить на социалку -- покажите реальные источники поступления этих средств, а не печать пустых бумажек. Все ограничения социальных трат -- это уже инициатива самих зеленых деятелей в попытке сбалансировать бюджет. И раз МВФ дал в этот раз такой мизер - значит нет доверия.
показать весь комментарий
25.11.2021 13:34 Ответить
Ну 700 млн. как бы далеко не мизер.
показать весь комментарий
25.11.2021 15:18 Ответить
Правильно. МВФ же знает что все ети кредиты сразу же олигархи вывезут с Украины обратно в ЕС.
показать весь комментарий
25.11.2021 13:30 Ответить
А шо, хотели казнокрадам и олигархам обложить налогом офшоры?
Никто не будет стрелять себе в ногу!
показать весь комментарий
25.11.2021 14:36 Ответить
Ну и плохо, прежде всего для Украины и ее экономики. Но банда Зеленского и не собирается защищать интересы Украины и ее народа, им хочется пограбить.
показать весь комментарий
25.11.2021 16:18 Ответить
канешно нет у них миллионы миллиарды за границей они не платят налоги зачем имПлатить пинсионеры богатые не за что купить булку хлеба вот для кого законы для пинсионеров робочих воткто богатый сидят и выдумывают законы для пинсионеров две тысячи гривень пенсия я уже писала дать министру депутату такую зарплату пусть проживет два месяца за газ свет вода мусор купит себе поесть таблетки обувь одежда и всйо не обходимое за две тысячи гривень за две с половиной получают одна тысяча в месяц евро и им мало
показать весь комментарий
25.11.2021 20:54 Ответить
евро и им мало каждый месяц добавляют премий и всйо остальное когда вы нажрйотесь думайтеза людей а не за свой карманы здохните и всйо оставите
показать весь комментарий
25.11.2021 20:58 Ответить
 
 