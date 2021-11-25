Украина не будет вводить налог на выведенный капитал, – меморандум с МВФ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинские власти обязались не заменять налог на прибыль налогом на выведенный капитал.
Об этом говорится в меморандуме об экономической и финансовой политике, который Украина заключила с Международным валютным фондом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"После детального технического изучения, мы не будем предпринимать шаги по замене действующего налога на прибыль предприятий налогом на распределенную прибыль или налогом на выводимый капитал. Мы будем воздерживаться от расширения критериев соответствия упрощенной системе налогообложения или введения новых групп плательщиков налогов, которые могут воспользоваться упрощенной системой налогообложения, а также начали предпринимать шаги для предупреждения уклонения от налогообложения и злоупотребления указанным режимом", — говорится в меморандуме.
Также власти обязались воздерживаться от ввода новых или расширения существующих налоговых преференций/льгот, как на отраслевом, так и на региональном уровнях, за исключением потенциальных мелкомасштабных механизмов поддержки, которые будут тщательно разработаны для обеспечение ограниченных и целевых стимулов.
"Мы будем продолжать информировать общественность о стоимости освобождений от налогообложения и расширим анализ, включив налоговые потери, связанные с упрощенным режимом налогообложения", — добавили власти.
Введение налога на выведенный капитал было одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Он предполагает отказ от традиционной системы налогообложения доходов (когда облагается налогом разница между доходами и расходами предприятия). В свою очередь, авторы концепции предлагают платить налоги с той суммы, которую предприятие направит своим владельцам в виде дивидендов или приравненных к ним платежей.
Пожалуйста, подождите...
Ак що владі потрібно зробити: підняти тарифи (потрібно подоїти населення), не вводити податок на виведений кіпітал (не хочеться доїти себе)..... то все це тут же пояснюється "вимогами" МВФ.
Йще раз для дятлів: МВФ ніколи не вимогало підвищити тарифи, або вводити/невводити податки. Єдиною ВИМОГОЮ МВФ є БЕЗДЕФІЦИТНИЙ БЮДЖЕТ. При цьому МВФ надає рекомендації как цьго можно досягти, але вибор як це зробити по факту залишается за владою!!!!!
Це КРЕДИТНА організація, що заробляє кошти, одовжуючи кошти. У данному випадку, МВФ це найнижчий відсоток за який взагалі можно отримати кредит. А що робить кредитна організація, коли ти до неї приходиш за кредитом?! Правильно - питає, а чи зможеш ти повернути з відсотками! С людини спитають справку о доходах (якщо б ми декларували і витрати, то спитали б і цю декларацію). А у держави преревіряють БЮДЖЕТ, щоб доходи перевищували витрати - тільки так будуть кошти для повернення кредиту!!!!!
Взагалі, кредит - це фінасовий інструмент і тільки так його і потрібно сприймати. Якщо кредит сприймається як щось для "продерджаться до лучших времен" то це путь у нікуди!
1 . платоспроможність визначається балансом, то що це реальні доходи і реальні витрати бюджета, у які вже закладені у тому числі: доходи від плануємого продажу держ власності і підвищення доходів від реформ (і яки ви назвали "інвестицій у підвищення платоспроможності")
2. виведення коштів, схемотози, сіра економіка та тому подібне, не враховуються, оскільки ці кошти ніяк не беруть участь у формуванні бюджета і тим більше у виплаті по кредитам!
Але якщо уряд докаже кредитору (МВФ), що реформа яка проводиться, дозволить спрямувати деякий об'ем коштів з сірої економіки, то ці кошти будуть враховані кредитором і також будуть відображені у бюджеті (п.1)
Звісно є люди що гадають, що усім цим можно керувати, але це бовдури! То що на грошах намалювали массонськи символи - то все до сраки. Я у тому анекдоті "на сараї теж написано було...., бабка зашла а там дрова!"
Доколе?!
По-моєму, якраз після 91 самостійніші стали набагато!
Теперь меморандум, что это менять не будем. Беспредел.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
яка несподіванка…
Ці зелені сцяки вже дістали, дивно що в Україні ще повно дибілів, які їм вірять...
Никто не будет стрелять себе в ногу!