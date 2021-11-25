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Новости Политика Украины
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Украинская делегация в ТКГ заявила протест из-за указа Путина относительно товаров из ОРДЛО: "Это продолжение политики ползучей интеграции ВОТ в экономическое пространство РФ"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинская делегация в ТКГ заявила протест из-за указа Путина относительно товаров из ОРДЛО: "Это продолжение политики ползучей интеграции ВОТ в экономическое пространство РФ"

Украинская делегация заявила протест против подписания 15 ноября 2021 года президентом РФ Владимиром Путиным указа, предусматривающего признание Российской Федерацией так называемых "сертификатов по происхождению" товаров, выдаваемых на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в сообщении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по результатам вчерашних консультаций ТКГ в режиме видеоконфреренции, передает Цензор.НЕТ.

"Считаем такие действия РФ противоречащими Минским договоренностям и договоренностям лидеров "Нормандского формата", вмешательством во внутренние дела Украины, сознательным шагом РФ на продолжение политики ползучей интеграции временно оккупированных территорий Украины в российское экономическое пространство", - отмечает украинская делегация в ТК.

Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым приравнял товары из ОРДЛО к российским. Документ также содержит поручение российскому правительству упростить их допуск на рынок России и госзакупок.

Министерство иностранных дел Украины в ответ на это заявило, что расценивает указ президента РФ Владимира Путина касательно товаров из ОРДЛО как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права.

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Украинская делегация в ТКГ заявила протест из-за указа Путина относительно товаров из ОРДЛО: Это продолжение политики ползучей интеграции ВОТ в экономическое пространство РФ 01

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Топ комментарии
+3
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25.11.2021 09:50
+2
Забавно, что любые товары у многих ассоциируются только только с едой
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25.11.2021 09:39
+2
И что? Все что можно , от туда уже вывезено, живу 20 км от ОРДЛО, поэтому говорю не по наслышке.
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25.11.2021 10:08
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Да ради бога, пусть травят друг друга дерьмом.
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25.11.2021 09:35 Ответить
Забавно, что любые товары у многих ассоциируются только только с едой
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25.11.2021 09:39 Ответить
АВ что это изменит, если Путлер там и так делает что хочет.Или мы как то проверяем что он туда гонит?
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25.11.2021 09:41 Ответить
Вы статью читали вообще? Речь о том что ОРДЛО гонит в рф.
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25.11.2021 10:06 Ответить
И что? Все что можно , от туда уже вывезено, живу 20 км от ОРДЛО, поэтому говорю не по наслышке.
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25.11.2021 10:08 Ответить
Значит не всё. Иначе б ***** закон не принимал. Как то ведь оставшееся население там живёт, где-то работает.
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25.11.2021 10:10 Ответить
да потому что денег только на еду и остается
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25.11.2021 12:38 Ответить
В Лугандоні громадяни маасковії з курячими аусвайсами, так що все кагбе і логічно.
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25.11.2021 09:45 Ответить
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25.11.2021 09:50 Ответить
А шо цей москаль в жіночих тухлях?
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25.11.2021 10:11 Ответить
простите....а что. кто то до сих пор верит что эти псевдореспублики кто то собирается возвращать обратно после того что там уже и духу украинского за 7 лет нет . там поколение уже выросло другое с враждой к УКРАИНЕ, там всё российское и дух и документы и ресурсы да всё поголовно(( если и вернуть земли, то без населения совсем... но так не бывает..
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25.11.2021 10:14 Ответить
Может лет через 50, как Германия, других вариантов согласен- нет!
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25.11.2021 10:26 Ответить
Посмотрите на фоту *****. Это результат совместного распития.
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25.11.2021 10:35 Ответить
 
 