Украинская делегация в ТКГ заявила протест из-за указа Путина относительно товаров из ОРДЛО: "Это продолжение политики ползучей интеграции ВОТ в экономическое пространство РФ"

Украинская делегация заявила протест против подписания 15 ноября 2021 года президентом РФ Владимиром Путиным указа, предусматривающего признание Российской Федерацией так называемых "сертификатов по происхождению" товаров, выдаваемых на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в сообщении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по результатам вчерашних консультаций ТКГ в режиме видеоконфреренции, передает Цензор.НЕТ.

"Считаем такие действия РФ противоречащими Минским договоренностям и договоренностям лидеров "Нормандского формата", вмешательством во внутренние дела Украины, сознательным шагом РФ на продолжение политики ползучей интеграции временно оккупированных территорий Украины в российское экономическое пространство", - отмечает украинская делегация в ТК.

Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым приравнял товары из ОРДЛО к российским. Документ также содержит поручение российскому правительству упростить их допуск на рынок России и госзакупок.

Министерство иностранных дел Украины в ответ на это заявило, что расценивает указ президента РФ Владимира Путина касательно товаров из ОРДЛО как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация в ТКГ призвала РФ поддержать обращение в МККК для доступа к месту смерти в Макеевке пленного Макарца