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Житомирщина (780) отравление (636) Нацполиция (8561) химия (43)

В Житомирской области мальчик угостил одноклассников бытовой химией вместо сладостей, отравились 11 школьников, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Житомирской области мальчик угостил одноклассников бытовой химией вместо сладостей, отравились 11 школьников, - полиция

24 ноября в полицию поступило сообщение от медиков о возможном употреблении учениками гимназии в с. Дивочки Черняховской громады бытового химического вещества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Житомирской области в Фейсбук.

"Предварительно, около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости. Через некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. Затем в учебное заведение вызвали медицинскую помощь" , – говорится в сообщении.

В настоящее время врачи обследуют и оказывают помощь 11 школьникам 2010-2012 годов рождения.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

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Полиция призывает родителей хранить химические вещества в недоступном для детей месте и обучать их бытовой безопасности.

В Житомирской области мальчик угостил одноклассников бытовой химией вместо сладостей, отравились 11 школьников, - полиция 01

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Топ комментарии
+15
10-12 лет...и они не отличили химию от конфет?? Они что с урала??
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25.11.2021 09:38
+4
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25.11.2021 09:38
+4
скорее всего жертвы тик-тока ...
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25.11.2021 09:48
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главное, что мусора охраняющие бубочку не пострадали ...
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25.11.2021 09:36 Ответить
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25.11.2021 09:38 Ответить
10-12 лет...и они не отличили химию от конфет?? Они что с урала??
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25.11.2021 09:38 Ответить
Не, они со слуг урода ( в будущем). Вон , клоун уже грезит военным положением, шобы остаться бессменным президентом... Все оч просто, Урал далеко от нас еще не убежал, наоборот, приближается.
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25.11.2021 09:43 Ответить
скорее всего жертвы тик-тока ...
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25.11.2021 09:48 Ответить
Вот так будущие слуги приобщаются с детства к манипуляциям с "КРОТом" - средством для чистки раковин и дренажных труб, которым можно еще и затравливать людей.
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25.11.2021 09:51 Ответить
А шо, ящик дихлофоса и упаковку полиэтиленовых пакетов. Забыли?
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25.11.2021 10:07 Ответить
Зачётно он отомстил... прям ухх... коварно.
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25.11.2021 10:09 Ответить
знову почали клей нюхати=партія ''молода зєлєнь''
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25.11.2021 10:14 Ответить
Солсберецкий паломник. Начало.
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25.11.2021 10:18 Ответить
Та нi, копайте глубже - це черняховские здобутки... К слову, черняховская культура - это остатки киевской культуры(зарубинецкой)которая оказалась в плену, сначала под бастарно-германцами, затем под готами. Мож это одно и то же... Но как бы там ни было АНТЫ-РУСЬ, ввалили люлей будущим коммуно-фашистам -вестготам... Остготы никуда не драпали, со временем они ассимилировались по месту в половцев, на которых Киев поставил крест. Вестготы же, сбежав через Римскую империю на юг Дании, расселились по Западной Европе. А по месту расселения одни (со временем) назвались будущими гитлеровце-меркелевцами, другие викинго-варягами-ворюгами убийцами, которые также поучаствовали и в этногенезе кацапов, будущих путлеровцев... Туда правда еще подмешались и кассубы, ныне нацменшина в Польше... и чего там греха таить еще и словене с Карпат. О чудь-весь мордве мы молчим - основополягающая аксиома в этногенезе ягелеядных.
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25.11.2021 10:59 Ответить
К слову, в этногенезе солсберца поучаствовали недобитые остготы черняховской культуры, самоназвавшихся в викингов..., правда , в прошлой эре-начале новой на туманный альбион чухнули и праславяне с нашей гаплогруппой, мабуть, часть наших пленных, или втiкачiв, от киевской культуры - с зарубинецкого культурного ареала)...
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25.11.2021 11:13 Ответить
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25.11.2021 12:04 Ответить
Малолетний Джокер.
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25.11.2021 10:27 Ответить
Какой в хрена джокер. Малолетний убийца-дыбил. Молите Бога , шобы пострадавшие оклемались.
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25.11.2021 11:01 Ответить
На малолетку дыбила и баста.
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25.11.2021 11:15 Ответить
Не пойму, как можно перепутать Шалену бджілку с Туалетным утенком?
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25.11.2021 11:15 Ответить
Ага, солодощi. Поколение "ТикТок" наверно перепутало стиральный порошок с колумбийским сахарком?
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25.11.2021 11:31 Ответить
Пакетом на голову?

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25.11.2021 11:36 Ответить
А шо делать?
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25.11.2021 12:21 Ответить
"Предварительно, около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников".
Какой добрый мальчик!
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25.11.2021 12:26 Ответить
В Тик-токе сказали, что "вставляет"?
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25.11.2021 14:38 Ответить
 
 