В Житомирской области мальчик угостил одноклассников бытовой химией вместо сладостей, отравились 11 школьников, - полиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
24 ноября в полицию поступило сообщение от медиков о возможном употреблении учениками гимназии в с. Дивочки Черняховской громады бытового химического вещества.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Житомирской области в Фейсбук.
"Предварительно, около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости. Через некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. Затем в учебное заведение вызвали медицинскую помощь" , – говорится в сообщении.
В настоящее время врачи обследуют и оказывают помощь 11 школьникам 2010-2012 годов рождения.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
Полиция призывает родителей хранить химические вещества в недоступном для детей месте и обучать их бытовой безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Какой добрый мальчик!