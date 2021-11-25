"Готов предстать перед независимым судом и отстаивать там свою правду", - Саакашвили написал послание сторонникам
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в очередном послании к своим сторонникам заявил, что готов предстать перед свободным и справедливым судом и доказать свою невиновность.
Послание экс-президент передал через адвоката Нику Гварамию, с которым он встречался накануне в военном госпитале в городе Гори, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В суде Иванишвили (бывший премьер-министр Грузии. – Ред.) у меня нет никаких шансов достичь справедливости. Я снова повторяю свое предложение, что готов предстать перед справедливым независимым судом и отстаивать там свою правду", – пишет Саакашвили.
Экс-президент Грузии также считает, что вопросом его освобождения должна заниматься инициативная группа, которая, с одной стороны, будет учитывать главные политические цели оппозиции, а с другой, – координировать кампанию его освобождения.
Саакашвили также пишет, что не видит себя "ни в какой конфигурации будущей власти".
В заключение своего послания он заявляет, что предстоящие недели будут очень важны для Грузии.
"Если мы сможем консолидировать свои силы, сохраним политическое настроение, увеличим количество участников борьбы, мы достигнем цели и достигнем победы. Пока любая пауза действующей властью будет воспринята как наше поражение, которое физически убийственно для меня и для нашей родины, поэтому ни шагу назад и активность, активность и еще раз активность", – написал Саакашвили.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.
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Пан Ахметов кормит только приносящих ему пользу марионеток. Как минимум, детское питание у него будет всегда.
А днём Саакашвили, который де-юре считался президентом Грузии до 17 ноября 2013 года, издал свой последний президентский Указ.
29 октября 2013 года, когда до начала киевского Евромайдана - до 21 ноября 2013 года - оставалось 3 недели и 2 дня, Саакашвили подписывает Указ о награждении более 20 иностранцев (в основном - президентов различных государства) одной из высших государственных наград Грузии - Орденом Вахтанга Горгасали 1-ой степени. Среди награждённых «За особые заслуги перед нацией и Родиной за преданность и самопожертвование» - президент Украины Виктор Янукович
В США Саакашвили визу не продлили Пришлось Мише сначала стать «героем» Майдана и свергать награждённого им орденом 3 недели назад президента Януковича, а чуть погодя - с 13 февраля 2015 года - возглавить Международный совет по реформам при президенте Порошенко. Хотя, если бы Янукович не допустил непростительных ошибок, оказавшихся для него роковыми, он и сегодня был бы у власти и Саакашвили зачёлся бы орден имени царя Вахтанга I, прозванного за форму его шлема «Волчья голова» (персид. «Горгасал») - основателя грузинской государственности и столицы Грузии - Тбилиси…
Вот отправил бы в отставку Захарченко за побитие студентов - и не было бы массовых протестов
А ЗЕ ЗА ЕРМАКА ДЕРЖИТСЯ .
УЧИСЬ , ЗЕ, на чужих ошибках 😀😀
Многоходовочка !!!!