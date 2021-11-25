РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53963 посетителя онлайн
Новости За рубежом
1319 29
Грузия (1139) Саакашвили (1810)

"Готов предстать перед независимым судом и отстаивать там свою правду", - Саакашвили написал послание сторонникам

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

"Готов предстать перед независимым судом и отстаивать там свою правду", - Саакашвили написал послание сторонникам

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в очередном послании к своим сторонникам заявил, что готов предстать перед свободным и справедливым судом и доказать свою невиновность.

Послание экс-президент передал через адвоката Нику Гварамию, с которым он встречался накануне в военном госпитале в городе Гори, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В суде Иванишвили (бывший премьер-министр Грузии. – Ред.) у меня нет никаких шансов достичь справедливости. Я снова повторяю свое предложение, что готов предстать перед справедливым независимым судом и отстаивать там свою правду", – пишет Саакашвили.

Экс-президент Грузии также считает, что вопросом его освобождения должна заниматься инициативная группа, которая, с одной стороны, будет учитывать главные политические цели оппозиции, а с другой, – координировать кампанию его освобождения.

Саакашвили также пишет, что не видит себя "ни в какой конфигурации будущей власти".

В заключение своего послания он заявляет, что предстоящие недели будут очень важны для Грузии.

"Если мы сможем консолидировать свои силы, сохраним политическое настроение, увеличим количество участников борьбы, мы достигнем цели и достигнем победы. Пока любая пауза действующей властью будет воспринята как наше поражение, которое физически убийственно для меня и для нашей родины, поэтому ни шагу назад и активность, активность и еще раз активность", – написал Саакашвили.

Также читайте: Конгресс США должен рассмотреть вопрос введения санкций против нарушителей прав человека в Грузии, - Саакашвили

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+11
Що означає "невинуватість "? Його силою запхнути і перевезли в Грузію ? Чи може його хтось заставив гуляти через кордон України і хамити та погрожувати нашим прикордонникам?
показать весь комментарий
25.11.2021 09:56
+10
А що, в Грузії, суд не вільний і не справедливий?!!! А як же твої успішні реформи Міхо? Чи їх не було?
показать весь комментарий
25.11.2021 09:49
+10
Банку полуничного варення цьому герою!
показать весь комментарий
25.11.2021 09:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не вопрос, предстанешь. Лет через 10.
показать весь комментарий
25.11.2021 09:43 Ответить
А що, в Грузії, суд не вільний і не справедливий?!!! А як же твої успішні реформи Міхо? Чи їх не було?
показать весь комментарий
25.11.2021 09:49 Ответить
Суд незалежний тільки коли він президент. Як і при Зє та пороху
показать весь комментарий
25.11.2021 09:57 Ответить
Банку полуничного варення цьому герою!
показать весь комментарий
25.11.2021 09:51 Ответить
Это призывы к свержению конституционного строя?
Пан Ахметов кормит только приносящих ему пользу марионеток. Как минимум, детское питание у него будет всегда.
показать весь комментарий
25.11.2021 09:55 Ответить
Що означає "невинуватість "? Його силою запхнути і перевезли в Грузію ? Чи може його хтось заставив гуляти через кордон України і хамити та погрожувати нашим прикордонникам?
показать весь комментарий
25.11.2021 09:56 Ответить
Думав, що вже в нас забулися про Міхо, але ні, все нормально. Є інформація про Міхо. І зразу сонце стало світліше і тепліше і кацапи забралися геть зі своїми танками і ордою з під нашого кордону і окупованої території. В всі потихеньку забулися про "днюху" єлдака і викостовані МЧС-ні вертольоти.
показать весь комментарий
25.11.2021 09:56 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2021 10:15 Ответить
Там на него еще одно дело готовится, растрата бюджетных средств в личных целях, уже доказаны десятки эпизодов.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:15 Ответить
как он уже достал всех... раздражает
показать весь комментарий
25.11.2021 10:16 Ответить
29 октября 2013 года президент Грузии Михаил Саакашвили, своим последним президентским Указом наградил президента Украины Виктора Януковича орденом Горгасали 1-й степени
показать весь комментарий
25.11.2021 10:17 Ответить
27 октября 2013 года , грузинский народ избрал президентом некого Маргвелашвили (как выяснилось спустя 2 дня - 29 октября 2013 года - 62,11% голосов). 29 октября 2013 года Саакашвили, убежав в ночь из Грузии - сначала в Брюссель, потом - в США… Как оказалось в последствии - с чемоданом, полным высшими государственными наградами Грузии - орденами и медалями.
А днём Саакашвили, который де-юре считался президентом Грузии до 17 ноября 2013 года, издал свой последний президентский Указ.

29 октября 2013 года, когда до начала киевского Евромайдана - до 21 ноября 2013 года - оставалось 3 недели и 2 дня, Саакашвили подписывает Указ о награждении более 20 иностранцев (в основном - президентов различных государства) одной из высших государственных наград Грузии - Орденом Вахтанга Горгасали 1-ой степени. Среди награждённых «За особые заслуги перед нацией и Родиной за преданность и самопожертвование» - президент Украины Виктор Янукович
В США Саакашвили визу не продлили Пришлось Мише сначала стать «героем» Майдана и свергать награждённого им орденом 3 недели назад президента Януковича, а чуть погодя - с 13 февраля 2015 года - возглавить Международный совет по реформам при президенте Порошенко. Хотя, если бы Янукович не допустил непростительных ошибок, оказавшихся для него роковыми, он и сегодня был бы у власти и Саакашвили зачёлся бы орден имени царя Вахтанга I, прозванного за форму его шлема «Волчья голова» (персид. «Горгасал») - основателя грузинской государственности и столицы Грузии - Тбилиси…
показать весь комментарий
25.11.2021 10:50 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2021 11:06 Ответить
Какое самоуверенное лицо у Янека . А править ему - год.

Вот отправил бы в отставку Захарченко за побитие студентов - и не было бы массовых протестов
А ЗЕ ЗА ЕРМАКА ДЕРЖИТСЯ .
УЧИСЬ , ЗЕ, на чужих ошибках 😀😀
показать весь комментарий
25.11.2021 11:14 Ответить
Саакашвили поздравляет Януковича с днём рождения в Крыму 2012
показать весь комментарий
25.11.2021 11:07 Ответить
Не знаю как Саакашвили , а Янек точно был куклой Ахметова .
показать весь комментарий
25.11.2021 11:16 Ответить
До Карлсона никак не дойдет что он никто, его даже в ЕСПЧ послали лесом. Я так понимаю для него независимый суд это только ток который признает его невиновным по множеству обвинений.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:19 Ответить
Зеленский предатель. Коломойский , Зеленский , Шэфиры-воры. Тому есть доказательства для суда. Доказательств что Саакашвили предатель Украины и вор пока нет. Как нет , к примеру , в комменте Пригадую ті часи , коли він водив козу по Києву , отримував гроші із росіі від Курченка , задля того , щоби Украіну ослабити і перетворити в руіни , як того вимагав путін ! 19.11.2021 23:37 Автор не указал сколько денег Саакашвили получил от Курченко , не показал как эти деньги ослабили Украину и не привёл денежный ущерб от руин . А сделать это автору было несложно. Без фактов коммент ла-ла-ла, а с фактами коммент - сила , которая в правде.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:21 Ответить
Есть факты и люди , которые подтвердят его причастность к развалу Украины , всё есть , но не при этой власти 😡
показать весь комментарий
25.11.2021 12:11 Ответить
вот тебе раз, сам реформировал эти суды, гордился ими а сейчас они не такие))))
показать весь комментарий
25.11.2021 10:33 Ответить
Вимагай розгляд справи у Печерському суді! Не зупиняйся!😂😂😂
показать весь комментарий
25.11.2021 11:00 Ответить
Суд Линча для полудурка и есть самый справедливый.Или черенок Каддафи.Заслужил паскуда.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:16 Ответить
Кацап Орда может выкупить Михуела и бросить его на прорыв польской границы во главе белорюсских беженцев. Михуел получит гражданство ,пост в правительстве Польше и изнутри развалит в жопу проклятую Гейропу !
Многоходовочка !!!!
показать весь комментарий
25.11.2021 11:37 Ответить
Карма - это такая бл@дская штука как и бумеранг - она настигает даже потом.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:44 Ответить
Не скули и не ной! Получи свои заслуженные 15 лет , отсиди и потом может быть станешь джигитом!!
показать весь комментарий
25.11.2021 12:54 Ответить
слава богу что в голове Саакашвили появились мьісли о смьісле жизни в Грузии . . . хоть и в тюрьме. .
показать весь комментарий
25.11.2021 13:50 Ответить
Восстал из "голодающего", а уже собиралися пирожки печь на поминки.
показать весь комментарий
25.11.2021 13:54 Ответить
 
 