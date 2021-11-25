"Готов предстать перед независимым судом и отстаивать там свою правду", - Саакашвили написал послание сторонникам

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в очередном послании к своим сторонникам заявил, что готов предстать перед свободным и справедливым судом и доказать свою невиновность.

Послание экс-президент передал через адвоката Нику Гварамию, с которым он встречался накануне в военном госпитале в городе Гори, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В суде Иванишвили (бывший премьер-министр Грузии. – Ред.) у меня нет никаких шансов достичь справедливости. Я снова повторяю свое предложение, что готов предстать перед справедливым независимым судом и отстаивать там свою правду", – пишет Саакашвили.

Экс-президент Грузии также считает, что вопросом его освобождения должна заниматься инициативная группа, которая, с одной стороны, будет учитывать главные политические цели оппозиции, а с другой, – координировать кампанию его освобождения.

Саакашвили также пишет, что не видит себя "ни в какой конфигурации будущей власти".

В заключение своего послания он заявляет, что предстоящие недели будут очень важны для Грузии.

"Если мы сможем консолидировать свои силы, сохраним политическое настроение, увеличим количество участников борьбы, мы достигнем цели и достигнем победы. Пока любая пауза действующей властью будет воспринята как наше поражение, которое физически убийственно для меня и для нашей родины, поэтому ни шагу назад и активность, активность и еще раз активность", – написал Саакашвили.

Также читайте: Конгресс США должен рассмотреть вопрос введения санкций против нарушителей прав человека в Грузии, - Саакашвили

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.