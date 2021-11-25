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Новости Киевские новости
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Киев (10131) Кличко (2395) статистика (2014) коронавирус (16230)

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 46 человек, выявлены 1688 новых случаев. Среди заболевших 120 детей, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В Киеве выявили за минувшие сутки 1688 больных коронавирусом (в общей сложности 293 125), зафиксированы 46 летальных исходов.

Об этом в фейсбуке сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, заболели 913 женщин от 18 до 94 лет, 655 мужчин от 18 до 92 лет, 71 девочка от 2 месяцев до 17 лет и 49 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Зафиксированы 46 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7330): 22 женщины от 53 до 85 лет, 24 мужчины от 48 до 89 лет.

В больницы Киева госпитализировали 155 больных коронавирусом и 163 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Отмечается, что 1801 человек преодолел коронавирус (в общей сложности 250 729).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 628 человек, зафиксированы 16 943 новых случая заражения, 26 811 человек выздоровели

Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Дарницком (271), Соломенском (236) и Святошинском (228).

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 46 человек, выявлены 1688 новых случаев. Среди заболевших 120 детей, - Кличко 01
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 46 человек, выявлены 1688 новых случаев. Среди заболевших 120 детей, - Кличко 02

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А вони школи та інші навчальні заклади відкрили. Чекаймо на новий спалах ! Тим паче ця мутація агресивніша до дітей, а не заразитись в тісних душних класах з 35 учнями - неможливо! Потім дітки несуть ковід в транспорті додому до ******** дідусів та бабусів....
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25.11.2021 10:17 Ответить
Мужчина умер после посещения ковид-вечеринки для антиваксеров

55-летний житель Австрии скончался от коронавируса, которым заразился на ковид-вечеринке в Италии. Противники прививок организовывают эти мероприятия, чтобы переболеть и получить «зеленый пропуск», который нужен для посещения различных мест.

По данным LADBible, австриец специально приехал на встречу с больными коронавирусом на севере Италии, чтобы заразиться. В общей сложности после ковид-вечеринки были госпитализированы три человека, в том числе маленький ребенок.

Популярность таких встреч резко возросла в Австрии и Германии после введения новых антиковидных ограничений. При этом родители приводят с собой своих детей в надежде, что они тоже заразятся.

«Они не понимают, что вирус очень опасен даже для детей и молодежи, - прокомментировал координатор подразделения по борьбе с Covid-19 в Больцано Патрик Францони. - Есть долгосрочные последствия, и даже молодые люди могут оказаться в больнице».
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25.11.2021 15:29 Ответить
46 человек на 3 миллионный Киев, это много ?
2 человека на 100 000 жителей
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25.11.2021 10:21 Ответить
Да и то ещё вилами по воде писано.
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25.11.2021 10:29 Ответить
Це мало. Пенси живучі.
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25.11.2021 10:30 Ответить
это СЛИШКОМ много..
за 10 дней - 460 человек. За 100 дней - это более 4 600 человек. Население небольшого ПГТ...
ну или, скажем, улицы или микрорайона..
и в этой волне 10% заболевших и погибших - ДЕТИ...
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25.11.2021 15:27 Ответить
Хм. Напишите еще про статус вакцинации у всех этих категорий.
А то как 99% было - так с каждого угла кричали. Потом, буквально за неделю, стало 94%... потом 91... а сейчас тишина. Шо, картинка немного не та, на которую рассчитывали?
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25.11.2021 10:30 Ответить
А відсоток перехворівших в минулому в лікарнях - де?
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25.11.2021 10:33 Ответить
Та ти шо, там взагалі числа... ну дуже нефайні для адептів проваксерства.

Такі, як, наприклад тут:
https://www.reuters.com/article/factcheck-scotland-statistics-idUSL1N2QQ24L

Або тут, на стр. 43 наприклад:
https://publichealthscotland.scot/media/10091/21-11-10-covid19-publication_report.pdf
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25.11.2021 10:52 Ответить
 
 