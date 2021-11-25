За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 46 человек, выявлены 1688 новых случаев. Среди заболевших 120 детей, - Кличко. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В Киеве выявили за минувшие сутки 1688 больных коронавирусом (в общей сложности 293 125), зафиксированы 46 летальных исходов.
Об этом в фейсбуке сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Так, заболели 913 женщин от 18 до 94 лет, 655 мужчин от 18 до 92 лет, 71 девочка от 2 месяцев до 17 лет и 49 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.
Зафиксированы 46 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7330): 22 женщины от 53 до 85 лет, 24 мужчины от 48 до 89 лет.
В больницы Киева госпитализировали 155 больных коронавирусом и 163 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Отмечается, что 1801 человек преодолел коронавирус (в общей сложности 250 729).
Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Дарницком (271), Соломенском (236) и Святошинском (228).
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55-летний житель Австрии скончался от коронавируса, которым заразился на ковид-вечеринке в Италии. Противники прививок организовывают эти мероприятия, чтобы переболеть и получить «зеленый пропуск», который нужен для посещения различных мест.
По данным LADBible, австриец специально приехал на встречу с больными коронавирусом на севере Италии, чтобы заразиться. В общей сложности после ковид-вечеринки были госпитализированы три человека, в том числе маленький ребенок.
Популярность таких встреч резко возросла в Австрии и Германии после введения новых антиковидных ограничений. При этом родители приводят с собой своих детей в надежде, что они тоже заразятся.
«Они не понимают, что вирус очень опасен даже для детей и молодежи, - прокомментировал координатор подразделения по борьбе с Covid-19 в Больцано Патрик Францони. - Есть долгосрочные последствия, и даже молодые люди могут оказаться в больнице».
2 человека на 100 000 жителей
за 10 дней - 460 человек. За 100 дней - это более 4 600 человек. Население небольшого ПГТ...
ну или, скажем, улицы или микрорайона..
и в этой волне 10% заболевших и погибших - ДЕТИ...
А то как 99% было - так с каждого угла кричали. Потом, буквально за неделю, стало 94%... потом 91... а сейчас тишина. Шо, картинка немного не та, на которую рассчитывали?
Такі, як, наприклад тут:
https://www.reuters.com/article/factcheck-scotland-statistics-idUSL1N2QQ24L
Або тут, на стр. 43 наприклад:
https://publichealthscotland.scot/media/10091/21-11-10-covid19-publication_report.pdf