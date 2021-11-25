За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 46 человек, выявлены 1688 новых случаев. Среди заболевших 120 детей, - Кличко. КАРТА

В Киеве выявили за минувшие сутки 1688 больных коронавирусом (в общей сложности 293 125), зафиксированы 46 летальных исходов.

Об этом в фейсбуке сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, заболели 913 женщин от 18 до 94 лет, 655 мужчин от 18 до 92 лет, 71 девочка от 2 месяцев до 17 лет и 49 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Зафиксированы 46 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7330): 22 женщины от 53 до 85 лет, 24 мужчины от 48 до 89 лет.

В больницы Киева госпитализировали 155 больных коронавирусом и 163 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Отмечается, что 1801 человек преодолел коронавирус (в общей сложности 250 729).

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Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Дарницком (271), Соломенском (236) и Святошинском (228).



