Новый транш МВФ направят на поддержку финансовой стабильности и борьбу с последствиями COVID-19, - Свириденко

Украина получила транш почти в 700 миллионов долларов после того, как Совет директоров Международного валютного фонда принял положительное решение о завершении первого пересмотра программы Stand-by. Средства уже перечислены на правительственные счета.

Об этом написала в Facebook первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Средства будут направлены, в первую очередь, на удержание финансовой стабильности и борьбу с последствиями COVID-19", - объяснила Свириденко.

По ее словам, решение об очередном транше Совет директоров МВФ принял после детального анализа финансово-экономической ситуации в стране и действий украинских властей по преодолению последствий пандемического кризиса.

"Получению транша также предшествовал значительный прогресс, который продемонстрировало наше государство в реализации ряда структурных реформ. В первую очередь речь идет о реформах в судебной сфере, антикоррупционной политике, усилении независимости Национального банка Украины", - подчеркнула министр экономики.

Она добавила, что в рамках данной программы МВФ Украина уже получила около 2,8 миллиарда долларов.

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