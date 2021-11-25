Новый транш МВФ направят на поддержку финансовой стабильности и борьбу с последствиями COVID-19, - Свириденко
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Украина получила транш почти в 700 миллионов долларов после того, как Совет директоров Международного валютного фонда принял положительное решение о завершении первого пересмотра программы Stand-by. Средства уже перечислены на правительственные счета.
Об этом написала в Facebook первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Средства будут направлены, в первую очередь, на удержание финансовой стабильности и борьбу с последствиями COVID-19", - объяснила Свириденко.
По ее словам, решение об очередном транше Совет директоров МВФ принял после детального анализа финансово-экономической ситуации в стране и действий украинских властей по преодолению последствий пандемического кризиса.
"Получению транша также предшествовал значительный прогресс, который продемонстрировало наше государство в реализации ряда структурных реформ. В первую очередь речь идет о реформах в судебной сфере, антикоррупционной политике, усилении независимости Национального банка Украины", - подчеркнула министр экономики.
Она добавила, что в рамках данной программы МВФ Украина уже получила около 2,8 миллиарда долларов.
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без уточнения чьей, ну мы-то понимаем чьей
адвокатесса, членкиня и просто принцесса....
Человек - почему ты не застрелилась? хотя бы с рогатки.
у нас по соотношению умерших к миллиарду населения - твердое, как башка Кивы, первое местечко в мире.
на какие "последствия" пойдет КРЕДИТ?(отдавать буду я, вы(я не про членкиню), они, внуки)
На дополнительные веночки шоле?
1 сама дорога в дуже гарному стані
2 з цих грошей, близько 100 млн піде на проєктну документацію
то є в когось питання. куда підуть гроші?
це я не придумав, бо кілька років тому люди попросили 60 тис на підсику дороги щебнем а людина з міськради сказав: а ще 130000 на проєкт я де візьму. от так панове
(ну, ті, хто доводить до НЕНАВИСТІ публіку)
Это зе-упыри будут латать дороги на кладбища, которые уже поизносились от похоронных процессий за год зеленого ковидомора.
асфальтоукладчики вже прогрівають, відкати вже розписані по конвертам 😀
Новий транш МВФ направлять на підтримку фінансової стабільності та боротьбу з наслідками COVID-19на прожор