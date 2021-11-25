Надежды граждан были велики и оттянули разочарование на два года, - "слуга народа" Бужанский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Слуга народа" обманула надежды граждан Украины.
Об этом в своем телеграмм-канале написал нардеп СН Максим Бужанский, передает Цензор.НЕТ.
"Скажем так, два года назад, информационную политику фракции и партии СН нужно было поручить и подчинить Дубинскому. Человеку, который этим занимался профессионально и успешно всю жизнь. … А идеологию нужно было сформулировать и тоже кому то поручить. Но выбрали другой путь, информполитику - бездарным ноунеймам, Дубинского исключить из фракции за разгром в Битве при Калке в 1223 году, я других мотиваций так и не услышал, а идеологию заменили пафосными лозунгами", - заявил "слуга народа".
"Результат превзошел все ожидания, более того, надежды граждан были настолько велики, что оттянули горькое разочарование на два года. Но и они закончились. А нет ничего страшнее, чем обманутые надежды граждан", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Обоє жк!
- со слугами он готов завязывать
- готов предложить свои услуги другим...
нет ли покупателя на горизонте?
- он не просто раше-совко-ватан, а ярый украинофоб - все другие ему в этом уступают..
Все они - КоломойСКИЕ, ЗеленСКИЕ, БужанСКИЕ, ДубинСКИЕ и т.п. одна плесень.
Поэтому, никакого разочарования нет. Изначальные 45% это инерция пиар-кампании, а не надежды.
Вова держит свои ±25%. Чуть меньше будет телепаться и у слуг до самых выборов. Это лидирующие позиции! Пусть и с минимальным отрывом.
Бужанский понимает, что следующая фракция слуг будет гораздо меньшей нынешней. Места ему явно не найдётся. Вот и встал в очередь из желающих похайпить на волне антиЗе. В ОПЗЖ его тоже не возьмут. Может к разумкову?
Все нормальные люди другого от осла и его зеленого стада и не ожидали...
Це не зеленським, це мудрому наріду діагноз
Я уже не говорю о "подвигах" клоуна до 2019 года.
Иногда я высовываю кончик носа из своего социального пузыря, и встречаю их - порохохейтеров.
Надо сказать, что в последнее время они приуныли, не осталось и следа от былого задора и куража. Но легкая упоротость ещё присутствует.
Через какое-то время, на меня обрушиваются все до боли знакомые смысловирусы. Самый распространенный - "Порох - барыга/коррупционер/мародер".
Но спасибо зеленой власти, этот пас мне теперь очень легко отбивать.
Я говорю:
- Слушай, 2,5 года вся правоохранительная система была заточена на то, чтобы хоть что-то найти на Петра. Зарегистрировали 50 уголовных производств, одно абсурднее другого... Где там коррупция? Покажи! Где доказательства? А говорить можно все что угодно... Я знаю только то, что Порошенко потратил на благотворительность и армию, 2 млрд гривен своих личных средств...
Возникла пауза. Можно было услышать, как со скрипом крутятся шестеренки в его голове. И тут он выдает:
- Но ты же понимаешь, что он больше не будет президентом?
- Так это твоя проблема, а не Порошенка. Это у тебя президент - Зеленский, это у тебя кроты в высоких кабинетах сидят! А у Порошенко - все хорошо. Он - уважаемый человек! Вот был в Галифаксе, все с ним раскланивались, за честь считали постоять рядом... Он - лидер политсилы, которая сейчас вышла на первое место в рейтингах!
Так что ты себя пожалей, а не Порошенко!
Алёна Яхно
Зебіли! Вас можна мазелтоф! Навіть ця істота вже почала щось підозрювати!