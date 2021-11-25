РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53963 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
10142 70
Слуга народа (2141) Дубинский Александр (352) Бужанский (96)

Надежды граждан были велики и оттянули разочарование на два года, - "слуга народа" Бужанский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Надежды граждан были велики и оттянули разочарование на два года, - "слуга народа" Бужанский

"Слуга народа" обманула надежды граждан Украины.

Об этом в своем телеграмм-канале написал нардеп СН Максим Бужанский, передает Цензор.НЕТ.

"Скажем так, два года назад, информационную политику фракции и партии СН нужно было поручить и подчинить Дубинскому. Человеку, который этим занимался профессионально и успешно всю жизнь. … А идеологию нужно было сформулировать и тоже кому то поручить. Но выбрали другой путь, информполитику - бездарным ноунеймам, Дубинского исключить из фракции за разгром в Битве при Калке в 1223 году, я других мотиваций так и не услышал, а идеологию заменили пафосными лозунгами", - заявил "слуга народа".

Также читайте: Каждый пятый "слуга народа" стал фигурантом громкого скандала за 2 года работы Рады, - КИУ. Список скандалистов

"Результат превзошел все ожидания, более того, надежды граждан были настолько велики, что оттянули горькое разочарование на два года. Но и они закончились. А нет ничего страшнее, чем обманутые надежды граждан", - подытожил он.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+59
Для мене Бужанський таке саме воно як і Зелебенський!
Обоє жк!
показать весь комментарий
25.11.2021 10:41
+54
Ще одна ватна гнида засмерділа!
показать весь комментарий
25.11.2021 10:42
+47
То есть он недоволен тем, как именно "слуги" лапшу на уши вешают, мол, можно было тонко технично это делать.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для мене Бужанський таке саме воно як і Зелебенський!
Обоє жк!
показать весь комментарий
25.11.2021 10:41 Ответить
Но здесь его цитируют!
показать весь комментарий
25.11.2021 13:30 Ответить
Бужанський - це філіал зажопів ***** в прислузі уродів. І не один він такий там.
показать весь комментарий
25.11.2021 14:06 Ответить
100000%
показать весь комментарий
25.11.2021 17:48 Ответить
Ну бужанский с дубинским н@**@ли бы з**обиков. Что бы от этого изменилось?
показать весь комментарий
25.11.2021 10:41 Ответить
он ведет к тому, что
- со слугами он готов завязывать
- готов предложить свои услуги другим...

нет ли покупателя на горизонте?
показать весь комментарий
25.11.2021 14:41 Ответить
То есть он недоволен тем, как именно "слуги" лапшу на уши вешают, мол, можно было тонко технично это делать.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:41 Ответить
именно это он и сказал) попутно накинув на вентилятор зеленым) видать порешал свою судьба на дальнейшее и уже не боится ермака)
показать весь комментарий
25.11.2021 11:38 Ответить
Ще одна ватна гнида засмерділа!
показать весь комментарий
25.11.2021 10:42 Ответить
цензор опускается до цитирования телег а-ля бузина?
показать весь комментарий
25.11.2021 10:58 Ответить
Та вроде ничо, вчера пейсали, что 25% зебилов готовы повторить
показать весь комментарий
25.11.2021 10:42 Ответить
Можно было так долго не говорить,а сказать просто : " Мы обосрались ! "
показать весь комментарий
25.11.2021 10:43 Ответить
Такая жек мразь, как и все зеленые.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:44 Ответить
бужанский это мразь отборная - выделяется этим даже среди других мразей Зе-команды
- он не просто раше-совко-ватан, а ярый украинофоб - все другие ему в этом уступают..
показать весь комментарий
25.11.2021 10:52 Ответить
Еще одно зеленое пресмыкающиеся заквакало.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:45 Ответить
У умственно отсталых громадян.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:46 Ответить
Цей негідник украінофоб і його друг дубіна це слуги диявола ,це вже дно слуг ,горіть в пеклі разом з господарем Бенею.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:48 Ответить
Бужанский завжди був гнідою, як і Зєля.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:48 Ответить
Он хочет сказать, что если бы информационную политику поручили дубинскому, то народ был бы счастлив слугами урода?
Все они - КоломойСКИЕ, ЗеленСКИЕ, БужанСКИЕ, ДубинСКИЕ и т.п. одна плесень.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:52 Ответить
сионисты что ли?
показать весь комментарий
25.11.2021 10:54 Ответить
Шефіри, Міндічі, Арахамії...
показать весь комментарий
25.11.2021 11:07 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2021 10:55 Ответить
та у популистов инакше и бути не могло.
показать весь комментарий
25.11.2021 10:55 Ответить
все по принципу сериала, не делать хорошо, а показывать сказочку
показать весь комментарий
25.11.2021 10:56 Ответить
Железная логика у зебила) Надежды оказались обманутыми потому что информационную политику не правильно вели))) Если бы ее вел дубинский, то никто бы и не узнал как они обосрались))) Зебилы, что с них возьмешь)))
показать весь комментарий
25.11.2021 10:57 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2021 10:59 Ответить
Бужанский, после политической аннигиляции "Слуг урода" вы, вместе с Дубиной, будете работать над идеолгией ЗАЖОП или другого маргинального пророссийско-совкодрочерского проекта! Там ты себя обретешь, аминь!
показать весь комментарий
25.11.2021 11:01 Ответить
Чё за придурок стонет?
показать весь комментарий
25.11.2021 11:03 Ответить
Тридцать лет идеологии, одна болтовня, может хватит уже? Идиоты.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:04 Ответить
Слуги подонков начали жрать друг друга всерьез.И это не может не радовать. А этот *умник*,борбец з мовою, заслуживает особого,персонального черенка от лопаты.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:07 Ответить
Не было никаких особых надежд на слуг. Голосовали граждана за винегрет из ноунеймов только потому, что под брендом Зе. И Саня «собачий рот» Дубинский ситуации точно не исправил бы.
Поэтому, никакого разочарования нет. Изначальные 45% это инерция пиар-кампании, а не надежды.
Вова держит свои ±25%. Чуть меньше будет телепаться и у слуг до самых выборов. Это лидирующие позиции! Пусть и с минимальным отрывом.
Бужанский понимает, что следующая фракция слуг будет гораздо меньшей нынешней. Места ему явно не найдётся. Вот и встал в очередь из желающих похайпить на волне антиЗе. В ОПЗЖ его тоже не возьмут. Может к разумкову?
показать весь комментарий
25.11.2021 11:08 Ответить
Писеець... Воно ще за Дубінського мазу тягне....
показать весь комментарий
25.11.2021 11:09 Ответить
Еще раз повторюсь. В партии Слуга Урода подавляющее большинство моральные уроды и конченные скоты, которых даже в ЖОПОблоке еще нужно постараться поискать.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:10 Ответить
украинофоб из обезьянника Коломойского.Член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности (!): "Слуга народа" Бужанский не встал во время минуты молчания в память Героев Небесной Сотни/"Слуга народа" Бужанский поддержал отказ Зеленского дать Героя Украины Михаилу Мулику/"Слуги народа" во главе с Бужанским потребовали первоочередного рассмотрения законопроекта об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания/"Слуга народа" Бужанский: У цитаты Байдена о Путине-убийце - примитивный контекст.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:10 Ответить
когда подонок без суда объявляет Граждан виновными и отправляет гнить в тюрьму это просто очарование
показать весь комментарий
25.11.2021 11:11 Ответить
бужанський ещё та гнида
показать весь комментарий
25.11.2021 11:12 Ответить
Даже не знаю что больше претендует на премию Дарвина, проголосовать за клоуна или надеяться что такие как Арахамии, Дубинские и т.д. изменят их жизнь в лучшую сторону...
показать весь комментарий
25.11.2021 11:12 Ответить
Приплел собаку дермоеда к надеждам граждан, вот так и рождаються манипуляции
показать весь комментарий
25.11.2021 11:12 Ответить
Ось і ще один "слуга" міняє годівницю. Наче він цього не знав коли вступав до партії.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:13 Ответить
Случилось все то...что и должно было случится...
Все нормальные люди другого от осла и его зеленого стада и не ожидали...
показать весь комментарий
25.11.2021 11:21 Ответить
це той українофоб бужанський, що пересувається лише у супроводі потужної охорони?
показать весь комментарий
25.11.2021 11:23 Ответить
покладать надії на тупорилого клоуна з рукой коломойші в задниці?)))))
Це не зеленським, це мудрому наріду діагноз
показать весь комментарий
25.11.2021 11:24 Ответить
Откровения от "комсомольской правды"

показать весь комментарий
25.11.2021 11:25 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2021 11:26 Ответить
Скабеева что думает по этому поводу?
показать весь комментарий
25.11.2021 11:43 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2021 11:54 Ответить
палят своего резидента
показать весь комментарий
25.11.2021 12:44 Ответить
русскай ізик подають тільки у вигляді заливного...
показать весь комментарий
25.11.2021 11:28 Ответить
Не ну так удивляется народ, как же так Зе обманул их ожидания!А что ,до презеденства это был великий патриот Украины? Что оно сделало чтобы стать президентом,облило болотом человека ,который восстановил армию, дал украинскому статус государственного и украинской церкви афтокефалию? И вот пришел клоун...,уже на стадионе весь этот цирк с анализами и дешевое пиар- шоу показало ,что перед нами болтун и ничтожество?Уже после этого голосовать за клоуна могли только люди с развитием 7 летнего ребенка.
Я уже не говорю о "подвигах" клоуна до 2019 года.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:38 Ответить
++++++++++++++++++!
показать весь комментарий
25.11.2021 16:52 Ответить
Ви вже в 2019 році, коли брехали направо і наліво знищіли всі надії...А дурні повелися
показать весь комментарий
25.11.2021 11:38 Ответить
--Стежу за виступами цього ЗЕ--пелихастика : ще той україножер...Та коли він підступно бреше на ЗЕ--песиголівця--- нападає нервовий тік /кліпки очей : кліп--кліп--кліп.../ Бог шельму .завжди . мітить ...
показать весь комментарий
25.11.2021 11:42 Ответить
Питання!!! Чому новини та інфа на цензорі так відрізняється від новин BBC, CNN, France-Presse і т.д?
показать весь комментарий
25.11.2021 11:47 Ответить
Что это чучело несёт. А ты **** кто, не слуга , не из их шайки.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:56 Ответить
было поручить и подчинить Дубинскому. /"Слуга народа" Дубинский является автором фейка о "проститутках Майдана"/"Слуга народа" Дубинский вместе с Коломойским поддерживает идею дефолта. Нардеп постоянно ездит в бизнес-центр, где находится олигарх/ В 2014 году Куницкий заявил, что «Крым - это Россия». Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту. /Для защиты украинцев от бужанских, дубинских, куницких Рада должна принять закон о противодействии украинофобии.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:56 Ответить
Цей зброд ще й намагається зробити вигляд розумного.
показать весь комментарий
25.11.2021 11:58 Ответить
Надеятся во время войны на клоунов и КО - это идиотизм!
показать весь комментарий
25.11.2021 12:00 Ответить
ЗЕлябоб, ты себя пожалей

Иногда я высовываю кончик носа из своего социального пузыря, и встречаю их - порохохейтеров.
Надо сказать, что в последнее время они приуныли, не осталось и следа от былого задора и куража. Но легкая упоротость ещё присутствует.
Через какое-то время, на меня обрушиваются все до боли знакомые смысловирусы. Самый распространенный - "Порох - барыга/коррупционер/мародер".
Но спасибо зеленой власти, этот пас мне теперь очень легко отбивать.
Я говорю:
- Слушай, 2,5 года вся правоохранительная система была заточена на то, чтобы хоть что-то найти на Петра. Зарегистрировали 50 уголовных производств, одно абсурднее другого... Где там коррупция? Покажи! Где доказательства? А говорить можно все что угодно... Я знаю только то, что Порошенко потратил на благотворительность и армию, 2 млрд гривен своих личных средств...
Возникла пауза. Можно было услышать, как со скрипом крутятся шестеренки в его голове. И тут он выдает:
- Но ты же понимаешь, что он больше не будет президентом?
- Так это твоя проблема, а не Порошенка. Это у тебя президент - Зеленский, это у тебя кроты в высоких кабинетах сидят! А у Порошенко - все хорошо. Он - уважаемый человек! Вот был в Галифаксе, все с ним раскланивались, за честь считали постоять рядом... Он - лидер политсилы, которая сейчас вышла на первое место в рейтингах!
Так что ты себя пожалей, а не Порошенко!
Алёна Яхно
показать весь комментарий
25.11.2021 12:10 Ответить
+++++++++++++++++++!!!!!!!
показать весь комментарий
25.11.2021 16:56 Ответить
Чекаємо, коли Бужанський "перескочить" зі "слуг" до любимого йому проросійського жопоблоку
показать весь комментарий
25.11.2021 12:11 Ответить
А как это животное вообще попало в Раду?
показать весь комментарий
25.11.2021 12:31 Ответить
Комедия,клоуны на чистом глазу уверены - их главная ошибка это неумелая пропаганда,дуба все разрулил бы.
показать весь комментарий
25.11.2021 12:37 Ответить
Бужанский токой же пророссийский ******* как и шуфрич, только более подлый и злой!!!
показать весь комментарий
25.11.2021 12:51 Ответить
Ні, буженіна відрізняється від шухрича тим, що ще жодного разу не було одзвіжжене! Нажаль.
показать весь комментарий
25.11.2021 14:42 Ответить
обманутими є ті які хотіли бути обманутими.
показать весь комментарий
25.11.2021 13:00 Ответить
Ще один Гордон енд Комаровський. Як казав Ося Бендер "Лёд тронулся, господа присяжные заседатели" Впереди ожидаются другие "чудные откровеннья".
показать весь комментарий
25.11.2021 13:08 Ответить
Записки сумасшедшего буженины из зельоного дурдома имени бабы бэни!
показать весь комментарий
25.11.2021 14:24 Ответить
Дайте їм салом!

Зебіли! Вас можна мазелтоф! Навіть ця істота вже почала щось підозрювати!
показать весь комментарий
25.11.2021 14:53 Ответить
 
 