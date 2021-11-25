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Луганщина (1972) СБУ (6998)

СБУ ликвидировала в Луганской области канал контрабанды пороха в РФ: почти 20 кг вещества перевозили в пассажирском микроавтобусе. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ заблокировала в Луганской области попытку контрабандного вывоза пороха за границу. Злоумышленники пытались переправить в РФ около 20 кг взрывчатого вещества под видом тонера для принтера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Опасный "товар" перевозился рейсовым микроавтобусом среди личных вещей пассажиров.

В ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали транспортное средство на пункте пропуска "Милово".

По предварительным данным следствия, водитель автобуса получил "багаж" от руководителя транспортной компании. Перевозчик должен был передать опасное вещество заказчику на одной из автозаправочных станций на территории Ростовской области РФ.

СБУ ликвидировала в Луганской области канал контрабанды пороха в РФ: почти 20 кг вещества перевозили в пассажирском микроавтобусе 01

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности ее организаторов.

Также смотрите: Военная контрразведка СБУ предотвратила возможную передачу спецслужбам РФ секретных данных относительно подразделений противовоздушной обороны Украины. ФОТОрепортаж

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях во взаимодействии с подразделениями Государственной таможенной службы и при процессуальном руководстве прокуратуры.

СБУ ликвидировала в Луганской области канал контрабанды пороха в РФ: почти 20 кг вещества перевозили в пассажирском микроавтобусе 02
СБУ ликвидировала в Луганской области канал контрабанды пороха в РФ: почти 20 кг вещества перевозили в пассажирском микроавтобусе 03
Фото: сайт СБУ

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Топ комментарии
+4
У воюючій країні СБУ не повина сцяти окропом від того, що "...ліквідувала канал контробанди пороху до РФ..." СБУ повина кожного дня виявляти зрадників і агентів іноземних держав, в тому числі і Московії у першу чергу. А від того, що не має результату то і пачимо подібні заяви. На безриб'ї і рак риба.
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25.11.2021 12:22
+2
кажеца, сорвали какую-то операцию ГРУ. Правая рука не ведает, что творит левая
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25.11.2021 11:27
+2
Порох не годится как ВВ. Хотя странно вообще что в наше порох закончился.... Наверное просто кто-то с головой не дружит раз взялся такое везти.
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25.11.2021 11:39
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кажеца, сорвали какую-то операцию ГРУ. Правая рука не ведает, что творит левая
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25.11.2021 11:27 Ответить
Порох не годится как ВВ. Хотя странно вообще что в наше порох закончился.... Наверное просто кто-то с головой не дружит раз взялся такое везти.
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25.11.2021 11:39 Ответить
Порох не зможе цим каналом подорожувати у ліпецк?
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25.11.2021 13:22 Ответить
Хорошая новость, будем надеяться, шо к власти в Германии ппишли антифашисты и антикоммунмсты, но наш комуняка успел оизнуть б/у комсомолку меркельшу и нагоадил тетку высшей наградой.
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25.11.2021 11:27 Ответить
20 килограмм?
Ну просто АФИГЕННЫЕ ОБЪЕМЫ!
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25.11.2021 11:29 Ответить
это был отвлекающий маневр - 20 кг поймали и отчитались, а канал на 20 тонн живее всех живых...
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25.11.2021 11:58 Ответить
Питання для чого???? Напевно везли ,щоб вчинити якусь добру справу)) наприклад- відправити енну кількість кацапів в ад.😃
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25.11.2021 11:37 Ответить
У воюючій країні СБУ не повина сцяти окропом від того, що "...ліквідувала канал контробанди пороху до РФ..." СБУ повина кожного дня виявляти зрадників і агентів іноземних держав, в тому числі і Московії у першу чергу. А від того, що не має результату то і пачимо подібні заяви. На безриб'ї і рак риба.
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25.11.2021 12:22 Ответить
Вы там с порохом поосторжней, а то тут у многих сердце ёкнуло
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25.11.2021 12:34 Ответить
Банки сфотографировали и показали, а что внутри, никто не знает...
И как можно верить, что там порох?
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25.11.2021 12:37 Ответить
Судячи по "чорноті" всередині банок - там взагалі може буть "димний" мисливський порох (порохи піроксилінові - сірозеленого відтінку) Так "димарем" стріляли ще козаки під Хотином - у 16 столітті! Його зараз і мисливці майже не використовують!
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25.11.2021 12:53 Ответить
У нас да, а в Штатах есть особо упоротые -
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25.11.2021 13:15 Ответить
Та я ж нічого "проти" не маю! У свій час (коли був "напряг" з патронами папковими і пластиковими гільзами і капсулями "Жевело") я купив пачку латунних гільз під "Центробой" і пачку "димаря" - підсипав трошки під капсуль бо "Центробой" давав слабкий "факел" і були "осічки" - "Сокол" бездимний не загорявся До цих пір грамів 200 ще лежить з тих пір!
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25.11.2021 13:24 Ответить
Так то понятно, но у них интересен подход, они поощряют охоту с такими карамультуками. Там тебе и продлённый сезон охоты, и лицензии на отстрел пожирней. Они считают это более спортивным, чем валить зверьё из, условно, гатлингов
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25.11.2021 14:28 Ответить
Мені один потомок емігрантів наших (громадянин Франції) казав що полювання у Франції - дороге задоволення і мисливці гордяться тим що вони можуть собі дозволить пополювать у "престихному" мисливському господарстві (це як купить собі якийсь аксесуар у "бутіку" на Бродвеї - вартість вища але ціниться те що куплений він у "елітному" закладі) А наша "еліта" "за копійку вдавиться" - стараються побраконьєрить "на халяву"
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25.11.2021 14:47 Ответить
та нахрина кацапам наш порох, це просто смішно.
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25.11.2021 14:40 Ответить
20 кг пороха это уровень участкового а не сбУ
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25.11.2021 18:57 Ответить
 
 