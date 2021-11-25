Новое правительство ФРГ в коалиционном соглашении кардинально изменило риторику в отношении России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В принятом коалиционном соглашении немецких социал-демократов, "Зеленых" и свободных демократов кардинально изменилась риторика по отношению к России по сравнению с текстом соглашения правительства Ангелы Меркель в 2017 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье "Европейской правды".
"Соглашение 2017 года показывало, как много в правительстве Меркель оставалось мифов о восстановлении "нормальности" российского руководства; сейчас их нет", - говорится в материале.
В частности, четыре года назад соглашение говорило о "заинтересованности в хороших отношениях и близком сотрудничестве с РФ для защиты мира", о том, что Германия хочет "вместе с Россией гарантировать мир в Европе", предлагала Москве двигаться к "общей экономической зоне от Лиссабона до Владивостока" и ставила как цель всей политики Германии в отношении России "возвращение к взаимному доверию и мирному балансу интересов".
В новом коалиционном соглашении нет подобных высказываний. Хотя риторика до сих пор мирная, она кардинально изменилась.
Теперь соглашение называет Москву не партнером и не потенциальным партнером, а лишь констатирует, что "Россия является важным политическим игроком", с которым Германия стремится к "стабильным отношениям" и готова к "конструктивному диалогу".
Пожалуйста, подождите...
Але натяки були....
Срашка й війну розв'язала щоб в Україні не почали розвиватися й добувати газ , тим самим створити конкуренцію московитам, а газу в Україні є багато його тільки не видобувають бо країною керували срашкінські холуї.
Вменяемый имеет несколько источников поставки и это является страховкой от злоупотреблений поставщика и заодно конкуренцию поставщиков ! И немцы это знают...
А раз зная поступали так как поступали.. - это способ осознанно играть на стороне кацапов !
Напиши нормальною мовою тоді поспілкуємось.
Тільки банити можуть за думку котра неспівпадає з їхньою.
UPD. Вже неодноразово чув, наприклад, як наші притомні(!) політики називають "Грузію" їх справжньою історичною назвою - Сакартвело...
Це ми - живучи з поляками в одній державі засвоїли їх назву представників "германських" племен : не розуміючи мови слов"ян при спілкуванні вони здебільшого мовчали і їх назвали "німими" "німаками" А вже українці принесли це польське слово московитам - вперше згадане було при Івані Грозному Тоді "німцями" там називали будь-якого "європейця"
Муйло...тю, сцарь в канун Первой мировой войны сделал предъяву на Балканы, где Сербии обещал быть страной номер один на балканском регионе. Также сцарь имел виды на Босфор, Мраморное море, Дарданеллы, в составе лаптеунтии... Сейчас шо-та изменилось? Sure, все по-прежнему... Отже вооружаемся , вооружаемся и еще раз вооружаемся. Амеры, японцы, Китайцы тоже ожидают слушноi години, когда кремлядь подпишет себе смертный приговор.
бо "глибоке занепокоєння" і "занепокоєння" це теж зміна риторики, а от по діях нічого не змінюється
Мета у колективного Заходу має бути одна -- руйнування недоімперії та розбудова на її теренах нормальних держав.