Новое правительство ФРГ в коалиционном соглашении кардинально изменило риторику в отношении России

В принятом коалиционном соглашении немецких социал-демократов, "Зеленых" и свободных демократов кардинально изменилась риторика по отношению к России по сравнению с текстом соглашения правительства Ангелы Меркель в 2017 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье "Европейской правды".

"Соглашение 2017 года показывало, как много в правительстве Меркель оставалось мифов о восстановлении "нормальности" российского руководства; сейчас их нет", - говорится в материале.

В частности, четыре года назад соглашение говорило о "заинтересованности в хороших отношениях и близком сотрудничестве с РФ для защиты мира", о том, что Германия хочет "вместе с Россией гарантировать мир в Европе", предлагала Москве двигаться к "общей экономической зоне от Лиссабона до Владивостока" и ставила как цель всей политики Германии в отношении России "возвращение к взаимному доверию и мирному балансу интересов".

В новом коалиционном соглашении нет подобных высказываний. Хотя риторика до сих пор мирная, она кардинально изменилась.

Теперь соглашение называет Москву не партнером и не потенциальным партнером, а лишь констатирует, что "Россия является важным политическим игроком", с которым Германия стремится к "стабильным отношениям" и готова к "конструктивному диалогу".

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