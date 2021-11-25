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Новости За рубежом
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Новое правительство ФРГ в коалиционном соглашении кардинально изменило риторику в отношении России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Новое правительство ФРГ в коалиционном соглашении кардинально изменило риторику в отношении России

В принятом коалиционном соглашении немецких социал-демократов, "Зеленых" и свободных демократов кардинально изменилась риторика по отношению к России по сравнению с текстом соглашения правительства Ангелы Меркель в 2017 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье "Европейской правды".

"Соглашение 2017 года показывало, как много в правительстве Меркель оставалось мифов о восстановлении "нормальности" российского руководства; сейчас их нет", - говорится в материале.

В частности, четыре года назад соглашение говорило о "заинтересованности в хороших отношениях и близком сотрудничестве с РФ для защиты мира", о том, что Германия хочет "вместе с Россией гарантировать мир в Европе", предлагала Москве двигаться к "общей экономической зоне от Лиссабона до Владивостока" и ставила как цель всей политики Германии в отношении России "возвращение к взаимному доверию и мирному балансу интересов".

В новом коалиционном соглашении нет подобных высказываний. Хотя риторика до сих пор мирная, она кардинально изменилась.

Теперь соглашение называет Москву не партнером и не потенциальным партнером, а лишь констатирует, что "Россия является важным политическим игроком", с которым Германия стремится к "стабильным отношениям" и готова к "конструктивному диалогу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину будет поддерживать Германия на пути к членству в ЕС, - коалиционное соглашение

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Топ комментарии
+41
на старую каргу Меркель у Хуйла явно был компромат и она не рыпалась. Будем надеется что новое правительство ФРГ наконец покажет хуйлу на его место
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25.11.2021 11:16
+30
Тільки під кінець канцлерства Меркель, стало ясно, що вона ніколи не була другом для України і в усьому потурала Путлеру.
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25.11.2021 11:16
+26
Что за бред? Первый серьезный звонок был в 2008 в Бухаресте. Потом ускоренная постройка газовых потоков, проталкивание формулы штангенциркуля, начиная с 2016 года. Ну и так, по мелочи, поставки высокотехнологичного оборудования в Крым, автомобильные заводы в подмосковье и т.д. Так, что кто такая Меркель было известно очень давно, а не под конец ее каденции
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25.11.2021 11:26
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25.11.2021 11:14 Ответить
А це тут до чого?
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25.11.2021 11:20 Ответить
Про старичков рыгов , шо тоскуют за Меркель 😀😀😀 как все пенсионеры за молодостью
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25.11.2021 11:59 Ответить
Давно пора было перестать лохматить бабушку Меркель. 😄
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25.11.2021 11:14 Ответить
на старую каргу Меркель у ***** явно был компромат и она не рыпалась. Будем надеется что новое правительство ФРГ наконец покажет ***** на его место
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25.11.2021 11:16 Ответить
Хороший сигнал. Великі зміни починаються з маленьких кроків.
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25.11.2021 11:16 Ответить
Тільки під кінець канцлерства Меркель, стало ясно, що вона ніколи не була другом для України і в усьому потурала Путлеру.
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25.11.2021 11:16 Ответить
Хитра ****.
Але натяки були....
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25.11.2021 11:19 Ответить
Что за бред? Первый серьезный звонок был в 2008 в Бухаресте. Потом ускоренная постройка газовых потоков, проталкивание формулы штангенциркуля, начиная с 2016 года. Ну и так, по мелочи, поставки высокотехнологичного оборудования в Крым, автомобильные заводы в подмосковье и т.д. Так, что кто такая Меркель было известно очень давно, а не под конец ее каденции
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25.11.2021 11:26 Ответить
Все це має визначення: "шредерізація"
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25.11.2021 15:00 Ответить
Ща Путя бабла подкинет, они еще раз пять поменяют.
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25.11.2021 11:17 Ответить
Срасєя не є ніяким "важливим гравцем" Німцям просто потрібен Газ й бажано дешево.... от й уся політика й "важливість срашки".
Срашка й війну розв'язала щоб в Україні не почали розвиватися й добувати газ , тим самим створити конкуренцію московитам, а газу в Україні є багато його тільки не видобувають бо країною керували срашкінські холуї.
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25.11.2021 11:18 Ответить
Если бы немцам "просто потрібен Газ й бажано дешево" они бы организовали доставку газа ИЗ дополнительного источника ! А не из того что и был, просо "наливающей другой рукой"...
Вменяемый имеет несколько источников поставки и это является страховкой от злоупотреблений поставщика и заодно конкуренцию поставщиков ! И немцы это знают...
А раз зная поступали так как поступали.. - это способ осознанно играть на стороне кацапов !
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28.11.2021 09:56 Ответить
Навіщо ти мені пишеш кацапським язиком?
Напиши нормальною мовою тоді поспілкуємось.
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28.11.2021 10:49 Ответить
Если у тебя нет желания общатся - можешь этого не делать
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28.11.2021 10:51 Ответить
Це вже більш притомний уряд,але ще нажаль не повністю...
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25.11.2021 11:20 Ответить
Виправте жахливе ФРГ на ФРН будь ласка.
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25.11.2021 11:21 Ответить
Какаяразница!
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25.11.2021 11:23 Ответить
У цих редакторів нема, не тому що не треба,а тому що буде заваджати пісятєлям пісяти!
Тільки банити можуть за думку котра неспівпадає з їхньою.
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25.11.2021 11:55 Ответить
Може вже нам досить йти у фарватері паРаші та називати германців "німцями", як їх у Московії назвали 300 років тому? Усі знають як зневажливо тамтешній охлос ******** надавати їншим націям дурнуватих назв. Ви ж напевно знаєте чому мокші назвали їх саме "німцями"?
UPD. Вже неодноразово чув, наприклад, як наші притомні(!) політики називають "Грузію" їх справжньою історичною назвою - Сакартвело...
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25.11.2021 12:02 Ответить
Ну поясни нам - чому "мокші" назвали "германців" "німцями" Поляки їх теж іменують Niemiec - а вони ж з "німцями" - сусіди! А взагалі-то (для безтолкових) "Сакартвело" - це "самоназва грузин А "німці" себе називають "дойч"! А французи їх іменують "алемани"
Це ми - живучи з поляками в одній державі засвоїли їх назву представників "германських" племен : не розуміючи мови слов"ян при спілкуванні вони здебільшого мовчали і їх назвали "німими" "німаками" А вже українці принесли це польське слово московитам - вперше згадане було при Івані Грозному Тоді "німцями" там називали будь-якого "європейця"
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25.11.2021 12:17 Ответить
Слушна думка, але спершу має пройти певний час, на протязі якого Німеччина добрими справами доведе необхідність внесення змін до словників.
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25.11.2021 12:37 Ответить
Це назва з Русі - німці це ті, хто не знає руськоі мови, а хто вивчив - той словенин
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25.11.2021 15:02 Ответить
...німці це ті, хто не знає руськоі мови... - тобто "німі", не розмовляючі
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25.11.2021 17:36 Ответить
До речі, з ост готського "гаворд" - це розмовляти, розмова, Від ост готів, живших колись у районі Киіва, у східних словян пішло "говорити" (типу, "шпрехати")
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25.11.2021 15:08 Ответить
Рашка - страна изгой. Рашка будет разрушена изнутри.
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25.11.2021 11:23 Ответить
Те же яйца, только в профиль...
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25.11.2021 11:23 Ответить
Я фрицам ниверю, бо они после 2МВ еще не оговтались... Да и Штаты не дают им хвост распушить... К слову , для меня главный показатель германской адекватности, оставят они у себя "Першинги" или нет.
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25.11.2021 11:28 Ответить
Заигрывания фрицев с каазламордией - тока для набрать силы. Тока воспрянут силой в военном плане и экономически, sure , начнут в третий раз кроить с кремлядью всю Европу. Помните , Первая и Вторая мировая войны начинались с Балкан... Муйло и сейчас начинает поджигать Балканы, как и "Норд стримом -2", вытягивать Германию из-под протектората США. Ну, все помнят о переделе Европы Сталиным с Гитлером в начале Второй мировой войны. Да вот подзабыли раздел Европы между царской нарабсеей и Германией в канун Первой мировой... Муйло... тю, сцарь в канун Первой мировой войны сделал предъяву на Балканы, где Сербии обещал быть страной номер один на балканском регионе. Также сцарь имел виды на Босфор, Мраморное море, Дарданеллы, в составе лаптеунтии... Сейчас шо-та изменилось? Sure, все по-прежнему... Отже вооружаемся , вооружаемся и еще раз вооружаемся. Амеры, японцы, Китайцы тоже ожидают слушноi години, когда кремлядь подпишет себе смертный приговор.
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25.11.2021 11:44 Ответить
С таким левацким руководством - точно не начнут. А вот если придёт кто-то более радикальный, то вполне возможно. Если им только разогнаться позволят.
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25.11.2021 12:09 Ответить
Це звичайно прорив.
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25.11.2021 11:34 Ответить
не дивіться, що триндять, а дивіться що роблять !
бо "глибоке занепокоєння" і "занепокоєння" це теж зміна риторики, а от по діях нічого не змінюється
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25.11.2021 11:35 Ответить
Рашка-говно. Вот и вся риторика.
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25.11.2021 11:45 Ответить
Як ще далеко німцям до адекватного розуміння, що це таке московити -- труба!
Мета у колективного Заходу має бути одна -- руйнування недоімперії та розбудова на її теренах нормальних держав.
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25.11.2021 11:47 Ответить
гавнавялічіє виперло вже настільки, що його вже нарешті побачили й у Німеччині
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25.11.2021 11:47 Ответить
да, трезвая голова в отношениях с рашкой - это залог успеха..., никто на трезвую голову не будет совать руку в клетку с голодным медведем, но попытки заставить выполнять команды "сидеть" и "лежать" оставлять не надо...
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25.11.2021 11:47 Ответить
Это еще раз подчеркивает, что Меркель пропутинская проститутка и очень скоро всплывет на какой то должности в газпроме.
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25.11.2021 11:56 Ответить
ФРГ?? Нема в нашій мові такої країни
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25.11.2021 12:07 Ответить
Еще много говнеца всплывет про штази меркель..
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25.11.2021 12:21 Ответить
А фрау рибентроп, как там, не повесилась? А пора...
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25.11.2021 12:38 Ответить
Ну да, ну да. Поверю, когда они откажутся от сп2.
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25.11.2021 12:54 Ответить
"Друзям усе, а ворогам закон" -- така політика німців до росіян та білорусів.
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25.11.2021 13:09 Ответить
А не стара це пісня тільки на новий лад, - "стабільні відносини", "конструктивний діалог"? Ніби та ж сама цукерка тільки в іншому фантику. Німеччина економічно і "ПП-2" вже як пуповиною привязана до Росії і навряд що будуть якісь суттєві зміни в відносинах.
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25.11.2021 13:49 Ответить
ФРГ официально признали, что последние годы вели про-росийскую политику?
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25.11.2021 14:33 Ответить
И дальше шо ? Они откажутся ввести в строй СП-2 и покупать газ у пуйла ? Конечно же нет. А так - это пустословие
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25.11.2021 15:06 Ответить
Важно, когда действия соответствуют риторике.
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26.11.2021 10:12 Ответить
 
 