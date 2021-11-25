МВФ обязал Украину погасить долги перед "зелеными" на фоне скандала с блокированием платежей по еврооблигациям
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Украина в рамках полученного 24 ноября второго транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by взяла на себя обязательство погасить задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) до конца 2021 года и обеспечить 100% расчеты перед ВИЭ-генерацией с 2022 года.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на текст меморандума.
"Мы активизируем наши усилия по предотвращению накопления квазифискального дефицита в энергетическом секторе. С этой целью мы обязуемся ликвидировать задолженность перед производителями возобновляемой энергии и предотвратить накопление долга в будущем", – говорится в тексте обновленного меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ по программе stand-by.
Согласно новым количественным критериям, Украина должна обеспечить отсутствие долгов перед возобновляемой генерацией по состоянию на конец 2021 года и конец марта 2022 года.
Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ. Долг составляет 3,04 млрд грн.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 27%.
Пожалуйста, подождите...
Автор, убей себя от стену - МВФ это НЕ полиция, НЕ налоговая и НЕ суд!
МВФ никого никогда НЕ обязывает, максимум советует!
А в данном случае Ахметке платить, который должен Украине 2 млрд. за транзит электроэнергии МВФ НЕ БУДЕТ ДАЖЕ В СТРАШНОМ СНЕ!
А ты это хаваешь как последний лох!
Не хватает ему на кокаин и дворец в Европе? Самый бедный?
Сразу как представил эту картину - захотелось его обнять, пожалеть и прослезится!
США
28 308 555
20 мая 2021
84 956
149
2
Китай
16 250 630
08 aвгуста 2020
11 501
115
3
Европейский союз
14 259 517
31 декабря 2018
27 830
80
4
Япония
13 504 017
15 октября 2019
76 879
295
5
Великобритания
2 681 230
15 октября 2019
119 000
108
6
Германия
2 557 112
15 октября 2019
31 398
71
7
Нидерланды
515 377
15 октября 2019
29 997
64
8
Франция
6 266 150
31 октября 2019
32 000
98
9
Италия
3 160 346
15 октября 2019
52 669
144
10
Люксембург
16 141
15 октября 2019
25 966
36
11
Испания
1 849 557
15 октября 2019
48 089
97
12
Швейцария
1 844 780
15 октября 2019
191 527
27
13
Протоколы допроса Хаима (Христиана) Раковского
Впервые была издана в 1949 году в Испании под названием "Simfonia en Rojo Major"
"Единственная цель осмысленной борьбы в экономической сфере - это работать меньше, а получать больше. И массы настолько тупы, что они не понимают, что если они добиваются повышения зарплаты, то растут цены, то есть массы сами стимулируют инфляцию, которая сводит на нет, всё что они выпросили и даже ухудшает положение. И даже если правительство ограничит рост цен, ничего не поможет, получается один порочный круг: забастовка, голод, инфляция, голод..."
Ігор Валєріч нє вєлят