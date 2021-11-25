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Новости Экономика
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МВФ (963) альтернативная энергетика (96)

МВФ обязал Украину погасить долги перед "зелеными" на фоне скандала с блокированием платежей по еврооблигациям

Новости Цензор.НЕТ Экономика

МВФ обязал Украину погасить долги перед "зелеными" на фоне скандала с блокированием платежей по еврооблигациям

Украина в рамках полученного 24 ноября второго транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by взяла на себя обязательство погасить задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) до конца 2021 года и обеспечить 100% расчеты перед ВИЭ-генерацией с 2022 года.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на текст меморандума.

"Мы активизируем наши усилия по предотвращению накопления квазифискального дефицита в энергетическом секторе. С этой целью мы обязуемся ликвидировать задолженность перед производителями возобновляемой энергии и предотвратить накопление долга в будущем", – говорится в тексте обновленного меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ по программе stand-by.

Согласно новым количественным критериям, Украина должна обеспечить отсутствие долгов перед возобновляемой генерацией по состоянию на конец 2021 года и конец марта 2022 года.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ. Долг составляет 3,04 млрд грн.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 27%.

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Топ комментарии
+4
МВФ поддерживает мародерство - то требует оплатить зеленоэнергетическую аферу, то требует не обкладывать налогом вывозимый капитал. Организация для дойки балла, а не развития страны.
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25.11.2021 11:51
+3
Посмотрел бы я ,где ты был бы без этого бабла. Зарплаты были бы по 100 долларов.
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25.11.2021 11:59
+3
купи панелей на 10 000 кВт поставь на крыше своей обоссаной хрущевки, и зарабатывай! кто тебе не дает!
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25.11.2021 12:07
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як виплати ? про що вони? тут днюха у Єрмака була - немає грошей
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25.11.2021 11:37 Ответить
Почему о ДТЭКе не упомянули?
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25.11.2021 13:25 Ответить
Можно узнать кто пишет эти дебильные статьи : "МВФ обязал"?
Автор, убей себя от стену - МВФ это НЕ полиция, НЕ налоговая и НЕ суд!
МВФ никого никогда НЕ обязывает, максимум советует!
А в данном случае Ахметке платить, который должен Украине 2 млрд. за транзит электроэнергии МВФ НЕ БУДЕТ ДАЖЕ В СТРАШНОМ СНЕ!
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25.11.2021 13:53 Ответить
Что-же вы такой сердобольный? За МВФ он заступился. Ну пусть посоветовал, типа на тебе евриков малость, но мы советуем расчитаться с "зелеными", но не с "ЗЕлеными" - не перепутай Кутузов, а то в следующий раз бабла вообще не увидишь. Это наш, так сказать, дружественный тебе совет.))) Так типа?
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25.11.2021 19:47 Ответить
Да тебе брешут про страшное МВФ, которое что-то требует уже который год! И брешут нанятіе олигархами "эксперды", когда хотят тебя раздеть до трусов!
А ты это хаваешь как последний лох!
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02.12.2021 17:57 Ответить
Ну да, а там и себе что-то капнуть надо на офшорный счёт. Он же сам себя не пополнит. Некогда деньги выплачивать
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25.11.2021 17:16 Ответить
Лучше бандючку донецкому денюжку отдать? У которого долг перед бюджетом 2 млрд. за транспортировку электроэнергии и которые он не собирается оплачивать?
Не хватает ему на кокаин и дворец в Европе? Самый бедный?
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02.12.2021 18:02 Ответить
Каждому зелёному "инвестору" по бульдозеру на поле.
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25.11.2021 11:40 Ответить
Каждому зелёному "инвестору" по няні і соску з зеленими соплями ...
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25.11.2021 12:33 Ответить
И сидит такой дядя-инвестор с деньгами и думает - хрена с два я заведу сюда свои деньги. Потому что тут ни законов, ни правил, ни здравого смысла.
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25.11.2021 17:17 Ответить
Дядя Ахметов сидит, бедный, обворованный украинцами и плачет ))
Сразу как представил эту картину - захотелось его обнять, пожалеть и прослезится!
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02.12.2021 18:05 Ответить
комментарий отмечен как спам
МВФ поддерживает мародерство - то требует оплатить зеленоэнергетическую аферу, то требует не обкладывать налогом вывозимый капитал. Организация для дойки балла, а не развития страны.
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25.11.2021 11:51 Ответить
Посмотрел бы я ,где ты был бы без этого бабла. Зарплаты были бы по 100 долларов.
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25.11.2021 11:59 Ответить
То пан ахметов благодетель Украины?
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25.11.2021 12:05 Ответить
купи панелей на 10 000 кВт поставь на крыше своей обоссаной хрущевки, и зарабатывай! кто тебе не дает!
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25.11.2021 12:07 Ответить
Тебе не повезло жить в обоссаной хрущевке? Сочувствую. У меня дом недалеко от Киева, общей площадью 289 метров. Мне не нужна халява, я достаточно зарабатываю, и тебе желаю.
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25.11.2021 14:19 Ответить
На 10 000 кВТ у обоссаной хрущевки крыши для панелей не хватит. Вы либо в мощностях опечатались, либо малость не в теме. Да и не купит он такого оборудования - бабла не хватит на такую мощность.)))
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25.11.2021 19:51 Ответить
Ахметов пользуется ситуацией коррупционной власти.
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25.11.2021 12:12 Ответить
А шо, типа если Ахметов, то его можно кинуть на бабки - а шо, это ж Ахметов, пофиг? Та не, в глазах МВФ оно несколько иначе выглядит, ага. Есть законное основание прижать - конечно, почему нет. А кидать постоянно кого-то на бабки, прикрываясь борьбой с олигархами, это уже даже не смешно. Вон американского фермера наш агроминистр довёл что тот киллера нанял. Тоже с олигархами боролся?
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25.11.2021 17:19 Ответить
Да, он нас кидает, почему его не кинуть?
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25.11.2021 20:34 Ответить
Пример страны, которая с деньгами МВФ стала успешной?
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25.11.2021 12:25 Ответить
Britanija
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25.11.2021 12:28 Ответить
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13
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25.11.2021 13:14 Ответить
Ты хочешь сказать что сейчас зарплаты больше чем 100 долларов в Украине? Зарплаты увеличились только на бумаге из за возросшей в разы инфляции и цен. Сейчас на $1000 прожить нормально не возможно уже не говорю скопить на авто или жилье.
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25.11.2021 13:05 Ответить
дуже грубо кажучи, з цими грошима мін зп не 100, а 200 доларів (насправді ні, тому що у нас зп в гривняхе), а інфляція гривні з'їсть усі ті вливання.
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25.11.2021 13:52 Ответить
«Красная Симфония» (Революция под рентгеном)
Протоколы допроса Хаима (Христиана) Раковского
Впервые была издана в 1949 году в Испании под названием "Simfonia en Rojo Major"

"Единственная цель осмысленной борьбы в экономической сфере - это работать меньше, а получать больше. И массы настолько тупы, что они не понимают, что если они добиваются повышения зарплаты, то растут цены, то есть массы сами стимулируют инфляцию, которая сводит на нет, всё что они выпросили и даже ухудшает положение. И даже если правительство ограничит рост цен, ничего не поможет, получается один порочный круг: забастовка, голод, инфляция, голод..."
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25.11.2021 13:53 Ответить
МВФ это обычная финансовая структура, которая дает дешевые кредиты, но хочет, чтобы деньги ей вернули, если страна правильно распоряжается деньгами, то МВФ не выдвигает серьезных требований, а если нет, то требования ужесточаться, ты пойми им насрать на то, что там внутри страны, они дают дешевые деньги и хотят их получить обратно, а если в правительстве сидят мародеры и подонки, то это уже проблема избирателей, которые насмотревшись телевизоры выбирают клоунов. Не нравиться МВФ, который дает вредит под 1-2%, да пожалуйста, иди бери у других структур под 10-15%, и то не факт, что тебе кто-о деньги даст.
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25.11.2021 12:34 Ответить
Мвф не обычная финансовая структура, в обмен на дешёвые кредиты она требует выполнения её условий, которые разрушают государство и загоняют в кабалу население на много поколений вперёд.
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25.11.2021 14:00 Ответить
Эти условия, к вашему сведению, выдумывают уже наши проныры. Это с ящиков вам преподносят как условия, а на самом деле это рекомендации, выполнив которые, страна сможет вернуть долги с процентами. Наши правительства еще умудряются как-то петлять. возвращая долги по обязательствам, но с каждым новым управдомом это становится делать все труднее. Опасаюсь, что у Зеленского может не получиться пропетлять или у нас, ведь нам тоже перекрывают горло.
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25.11.2021 19:57 Ответить
Это сильно недешёвые кредиты на очень жёстких условиях. Причём транши такие маленькие, что они нам уже и погоды не делают.
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25.11.2021 17:20 Ответить
А не слишком ли много всего МФВ обязал зделать за несчастный кредит без которого можно было и обойтись.
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25.11.2021 12:03 Ответить
Янукович ,с Ахметкой и братами Клюевыми приняли кабальный закон под себя.Теперь Украинцы расплачиваются.Разбалансировано все олигархами и их засранцами.
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25.11.2021 12:10 Ответить
того не можна робити
Ігор Валєріч нє вєлят
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25.11.2021 12:11 Ответить
а текст меморандуму де ?
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25.11.2021 12:24 Ответить
Po danim "Wind Europe" eto vertruvki Ukraina na 1 meste v Evrope po zakazu na izgotovlenije vetruvek.Eto v etom godu 3 cetvert danyje Evrope
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25.11.2021 12:25 Ответить
Ахметка еще и МВФ сюда приплел. Гудок, акстись, МВФ уже кредиты перечислил хоть как ты не старался обосрать и напакостить Украине. Так что цепляй себе на спину свои ветряки и солнечные панели и ****здуй на Рашку к своим хозяевам и Януковощу.
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25.11.2021 13:01 Ответить
погасить долги.-Долги отдают только трусы.
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25.11.2021 13:19 Ответить
Читаю тут деяких Ігоаовичів - і потухаю: тобто брати гроші у інвесторів саме на погашення заборгованості перед "зеленою" енергетикою - то добре, а от витратити їх за призначенням - погано. Краще нехай інші зелені (без лапок) їх на квартири/машини/яхти власні пустять і в офшори виведуть. Нє? Ці зебіли мені нагадують алкоголіків і наркоманів, які просять гроші на їжу, а витрачають на бухло і наркотики. Може то так і є? 🤔
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25.11.2021 14:08 Ответить
Уважаемый Юрий Бутусов, Вы по пути с Ренатом Леонидовичем только по теме "вагнеровцов" или уже на полной занятости?
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25.11.2021 14:23 Ответить
Я понимаю что жизнь идет и все вокруг дорого, но тогда не надо было претендовать на истину и монополизировать правильное мнение по разным вопросам. Можно было остаться репортером и редактором и не залазить почти в политику. Очень жалко, но похоже что Вас пустили в разнос и топят Вашу репутацию в первом же скандале. Вы ее в 2014 быстро получили и обрели, но потеряете еще быстрее. Искренне жаль.
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25.11.2021 14:28 Ответить
А вы что думали? Зелёная энергетика это игрушка для богатых стран. Да в красивой упаковке, но нам она пока не по карману. И вы не поверите - многие другие штуки нам тоже не по карману. С другой стороны, слуга што там попутали и забыли, что есть обязательства, которые нарушать нельзя.
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25.11.2021 17:15 Ответить
Заруба на энергетическом рынке вполне ожидаема, ведь не зря по миру пошел гулять энергетический кризис. Кто-то на этом обогатится, но не мы, это уж точно. Спустя некоторое время мы все увидим утопичность и поспешность перехода на зеленую энергетику. Европа уже делает шаги вспять, обнародовав документы об "озеленении" атомной энергетики. пусть не полном, а частичном с соответствующими нормами, которые со временем можно будет смягчить. А мы как были обезьянами, неумело подражающими Западу, так лохами и останемся.
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25.11.2021 20:02 Ответить
 
 