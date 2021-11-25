Шмыгаль поручил Мининфраструктуры удешевить билеты на внутренние авиаперевозки: Они должны стать более доступными для людей

Авиапутешествия по Украине должны стать более доступными для людей, поскольку это будет способствовать развитию внутреннего туризма и стимулировать экономику.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания по развитию внутренних авиаперевозок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Как отмечается, в обсуждении приняли участие министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр финансов Сергей Марченко, и.о. главы Госавиаслужбы Сергей Коршук и представители авиакомпаний, осуществляющих пассажирские перевозки в пределах Украины.

"В ходе совещания было проинформировано, что во исполнение закона Украины Правительство одобрило порядок использования 104 млн грн, предусмотренных в бюджете для возмещения расходов украинских авиаперевозчиков во время пандемии COVID-19. Это решение позволит отечественным авиаперевозчикам подать до 10 декабря этого года заявки Министерству инфраструктуры для получение соответствующих компенсаций", - говорится в сообщении.

Премьер-министр подчеркнул, что пандемия коронавируса в мире оказала существенное влияние на отрасль авиаперевозок. И сегодня, когда люди постепенно возвращаются к путешествиям, важно, чтобы цены на авиабилеты стали более доступными.

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"Правительство совместно с Офисом Президента и Верховной Радой искало необходимые механизмы поддержки, чтобы люди могли дешево путешествовать самолетом по Украине и развивать внутренний туризм. Это не только о конкурентном рынке, но и об инвестициях в развитие государства", - отметил Денис Шмыгаль.

По итогам совещания премьер-министр поставил задачу Министерству инфраструктуры проработать и предоставить предложения по удешевлению билетов на внутренние авиаперевозки.