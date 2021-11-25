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Шмыгаль поручил Мининфраструктуры удешевить билеты на внутренние авиаперевозки: Они должны стать более доступными для людей

Новости Цензор.НЕТ Общество

Шмыгаль поручил Мининфраструктуры удешевить билеты на внутренние авиаперевозки: Они должны стать более доступными для людей

Авиапутешествия по Украине должны стать более доступными для людей, поскольку это будет способствовать развитию внутреннего туризма и стимулировать экономику.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания по развитию внутренних авиаперевозок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Как отмечается, в обсуждении приняли участие министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр финансов Сергей Марченко, и.о. главы Госавиаслужбы Сергей Коршук и представители авиакомпаний, осуществляющих пассажирские перевозки в пределах Украины.

"В ходе совещания было проинформировано, что во исполнение закона Украины Правительство одобрило порядок использования 104 млн грн, предусмотренных в бюджете для возмещения расходов украинских авиаперевозчиков во время пандемии COVID-19. Это решение позволит отечественным авиаперевозчикам подать до 10 декабря этого года заявки Министерству инфраструктуры для получение соответствующих компенсаций", - говорится в сообщении.

Премьер-министр подчеркнул, что пандемия коронавируса в мире оказала существенное влияние на отрасль авиаперевозок. И сегодня, когда люди постепенно возвращаются к путешествиям, важно, чтобы цены на авиабилеты стали более доступными.

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"Правительство совместно с Офисом Президента и Верховной Радой искало необходимые механизмы поддержки, чтобы люди могли дешево путешествовать самолетом по Украине и развивать внутренний туризм. Это не только о конкурентном рынке, но и об инвестициях в развитие государства", - отметил Денис Шмыгаль.

По итогам совещания премьер-министр поставил задачу Министерству инфраструктуры проработать и предоставить предложения по удешевлению билетов на внутренние авиаперевозки.

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Топ комментарии
+9
Это типа: Билеты дешевейте!
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25.11.2021 12:04
+5
Це блиа гений,гигант мысли!!!
Шмыгаль,а можна чобы солнце теплеее светило, ато холодновата ,блиааа !!!
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25.11.2021 12:22
+4
"А разве так можно?" А чЬО он молчит насчет цен на хлеб с электроэнергией?
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25.11.2021 12:15
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Это типа: Билеты дешевейте!
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25.11.2021 12:04 Ответить
В то время когда топливо достигло космических цен! Билеты подешевеют! Бред))))
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25.11.2021 12:32 Ответить
Тоді давай і сигарети по 3 гривні за пачку як було при вароффкі.
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25.11.2021 12:05 Ответить
И только для вакцинированных Ляшком()))))
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25.11.2021 12:32 Ответить
Лично!)
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25.11.2021 18:49 Ответить
і доляр "па 8" !
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25.11.2021 14:01 Ответить
..ну смешно же, чего не смеётесь?.. - этО - Украина! эпохи безбедности Зели Подзаборной и её зелёной гопоты..
понавыбыралы, дебилы..
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25.11.2021 12:05 Ответить
Можете сфотографировать билеты внутренних перевозчиков. Скоро это будет единственный способ вспомнить, как они выглядели...
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25.11.2021 12:08 Ответить
Не вийде,бо сертифікати дорогі,а без них жоден літак не вилетить.
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25.11.2021 12:13 Ответить
"А разве так можно?" А чЬО он молчит насчет цен на хлеб с электроэнергией?
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25.11.2021 12:15 Ответить
Человек не на своём месте просто,как и вся зелёная команда.
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25.11.2021 12:17 Ответить
Це **** гений,гигант мысли!!!
Шмыгаль,а можна чобы солнце теплеее светило, ато холодновата ,****аа !!!
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25.11.2021 12:22 Ответить
Чтобы солнышко светило,
Чтоб на всех его хватило,
Чтоб цвели в лугах цветы,
Чтоб дружили я и ты.
???
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25.11.2021 12:25 Ответить
Тю, копайте глубже, мол , нам хлеба не надоть - работу давай, нам солнца не надо - нам партия светит...
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25.11.2021 12:43 Ответить
хоч літаки не чіпайте!
що вони вам зробили?
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25.11.2021 12:24 Ответить
Це значить: "Поступіться (збанкрутуйте) іде свій авіаперевізник."
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25.11.2021 12:25 Ответить
Поезд стой!
Раз, два!......
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25.11.2021 12:26 Ответить
Та самолёт же - тут надо до трёх считать!
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25.11.2021 14:38 Ответить
опять бене будут возмещать из бюджета
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25.11.2021 12:30 Ответить
Из Братиславы до Киева можно долететь за 20-30 евро.
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25.11.2021 12:37 Ответить
Блин, не расстраивайте, бо постсовковым рейсом, с ниже городской канализации, к тому же за свой счет, сервисом , в обратную сторону - более стольника баксов.
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25.11.2021 12:47 Ответить
В королевстве олигархов дёшево можно только пешком , за все остальные виды транспорта дерут денег как с миллионеров .
ТО ЧТО УКРАИНЦЫ МАЛО ЕЗДЯТ В ЕС - в интресах олигархов, т к украинцы так и остаются рабочими лошадями олигархов , не ведая как живут нормальные люди
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25.11.2021 13:10 Ответить
безубыточность у лоукостов начинается с 40 евро за одного человека. Просто чем больше народу летит даже с дешевыми билетами -тем больше шансов окупить перелет за счет доп услуг.
Кстати, цены на билеты из Украины есть и по 20 евро в обе стороны, Италия например. Нужно только попасть на распродажу.
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25.11.2021 12:53 Ответить
Подтверждаю, весной были билеты по 7,99 евро Киев-Милан (без багажа). Летом летал, были 16-24 евро
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25.11.2021 13:32 Ответить
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25.11.2021 12:40 Ответить
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25.11.2021 12:40 Ответить
Беспринципное лицо, тока пиявкой присосаться.
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25.11.2021 12:45 Ответить
Интересно какими методами будут снижать цены,ликвидацией нелепого ПДВ,недопущением воров до этой кормушки,недоплатой миллионерам из наглядовой рады,разумной политикой закупок или просто - цена,приказываю опуститься вниз!
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25.11.2021 12:45 Ответить
А кто сказал, что цены будут действительно снижать?!! Для зе-ублюдков главное перднуть в лужу, чтобы лошары73% повелись на этот инфошум. Ведь, вчера был зашквар с вертолетами - сегодня нужно обязательно засцать уши лохам.
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25.11.2021 12:55 Ответить
***** ж проти
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25.11.2021 12:53 Ответить
На вертике МЧС можно будет полетать?
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25.11.2021 13:17 Ответить
Ну вообщем вы поняли...
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25.11.2021 13:38 Ответить
По зе-штуке за "койко-место"..
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25.11.2021 14:00 Ответить
ЖД перевозки будут дешевле авиа?
Начали работать новые законы ЗЕ-физики.
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25.11.2021 14:30 Ответить
Слетали к Андрюхе на днюху, на покупке билетов видать полиняли не слабо.
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25.11.2021 17:04 Ответить
 
 