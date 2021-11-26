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Новости Политика Украины
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Грызлов (67) переговоры (1364) минские соглашения (1165) Трехсторонняя контактная группа (744) Гармаш (132) ОРДЛО (175)

"Похоже, Россия окончательно погрузила Минский процесс в кому. Грызлов тупо лжет", - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Похоже, Россия окончательно погрузила Минский процесс в кому. Грызлов тупо лжет", - Гармаш

Россия официально сняла с себя все обязательства по Минским соглашениям и единственной своей задачей в ТКГ видит навязывание Украине диалога с ОРДЛО, на который украинская власть никогда не пойдет.

Об этом в фейсбуке написал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Похоже, Россия окончательно погрузила Минский процесс в кому. Хотя российская делегация и вчера (на политической рабгруппе), и сегодня была необычайно активна. Но активна, не в смысле работы по урегулированию конфликта, а в смысле заявлений, что работать в этом направлении Россия как раз не будет, поскольку она "не сторона внутриукраинского конфликта"", – написал он.

Например, как отметил Гармаш, на переговорах в Трехстороннем формате (ОБСЕ, Украина, Россия) руководитель российской делегации в ТКГ Грызлов отказался отвечать на вопросы, касающиеся действий непосредственно Российской Федерации: "Он сразу потребовал пригласить своих марионеток из Донецка и Луганска, как будто они могут комментировать Указ Путина о признании товаров ОРДЛО, или невыполнение Россией ее обязательств по беспрепятственному доступу СММ ОБСЕ на оккупированной Россией территории Украины".

Также он добавил, что РФ даже отказалась поддержать обращение к Международному Комитету Красного Креста, чтоб МККК изучил обстоятельства гибели в Макеевской колонии 37-летнего гражданина Украины, находившегося в списках на обмен: "То есть Грызлов проигнорировал практически все вопросы и предложения, прозвучавшие от Украины к Российской Федерации".

"Но если они не хотят чего-то слушать, то это не означает, что мы не будем об этом говорить! Более того, на очередное заявление Грызлова, что "сторонами конфликта являются Украина и ОРЛО и ОРДО", пожалуй, впервые за мои полтора года в ТКГ, я услышал четкое заявление и.о. главы украинской делегации Андрея Костина, что Россия является стороной конфликта (!). Раньше мы дипломатично заявляли, что РФ – сторона ТКГ. Лично для меня это очень знаково, поскольку мы начали не только искусно ставить вопросы или отвечать на них, - мы начали расставлять точки! Принципиально обозначать свою позицию! А как говорил тот же Леонид Макарович: "лучшая переговорная позиция – это принципиальная". Нужно сказать, Грызлов несколько опешил от такого заявления: "такая позиция не приведет к урегулированию внутриукраинского конфликта". Он даже предложил Костину "посоветоваться со своим руководством…" насчет таких заявлений", - рассказал Гармаш.

Также смотрите: Динамика паспортизации в ОРДЛО заметно снизилась. После выборов в Госдуму Россия потеряла интерес к этому процессу, – Гармаш. ВИДЕО

"Господин Грызлов, если бы конфликт был "внутриукраинским", то мы бы и без вас в нем разобрались! Без вашего вмешательства в наши "внутренние" дела! Но только там не "шахтеры и трактористы", там российское оружие, российские паспорта, российские рубли и российские флаги", - подчеркнул представитель украинской делегации в ТКХ.

Также Гармаш отметил, что цинизм просто зашкаливает: "Грызлов постоянно цитирует Минские соглашения, но того, что он цитирует в их текстах как раз нет. То есть, глава российской делегации тупо лжет, знает, что мы знаем, что он лжет, и это в России называется дипломатией?! Впрочем, какую позицию может занимать Грызлов, если Путин неделю назад четко заявил: "В Минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся"! Я бы поспорил с этим утверждением, конкретно апеллируя к Минскому Протоколу, но с ними спорить бесполезно".

"Это тупик. По сути, Россия официально сняла с себя все обязательства по Минским соглашениям и единственной своей задачей в ТКГ видит навязывание нам диалога с ОРДЛО, на который мы никогда не пойдем! По крайней мере, до тех пор, пока Москва завозит туда оружие, боеприпасы, "добровольцев", "специалистов" и деньги. И пока участок границы на Донбассе контролируется единолично РФ...", - написал он.

Гармаш также отметил, что производным от этой позиции Москвы является блокировка не только политических и военных переговорных процессов, но и гуманитарных: "Например, вчера, представители ОРДЛО от России сорвали заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам. Под тем предлогом, что представитель Украины в подгруппе Галина Третьякова должна была отлучиться, а ее, в соответствии с нотой МИД Украины, заменил другой человек. И все! То есть, им важно не решение вопросов обмена, розыска без вести пропавших, открытия КПВВ, а то, чтоб с ними общался председатель парламентского комитета, - им важен статус, то, что дает ощущение субьектности, а люди в их рейтинге интересов - на последнем месте".

"Нельзя не сказать и о том, что марионетки Москвы привязали решение насущных проблем населения к требованию освободить задержанного нами члена НВФ Косяка. Они не дают гарантий безопасности на производство ремонтных работ, без которых страдают подконтрольные им же люди!

Более того, даже СММ ОБСЕ, которой практически полностью закрыли маршруты передвижения в ОРЛО, стала, по словам ее руководителя, "заложником отсутствия механизма гарантий безопасности". Иначе говоря – требования освобождения Косяка… Но при этом они обижаются, что СММ что-то не фиксирует и чего-то не видит. А как же она может видеть и фиксировать, если вы не даете ей передвигаться?! Просто абсурд!

Единственный позитив из всего этого, что достигнут консенсус по визиту в ОРДЛО Украины инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Предполагается, что такой визит состоится "скоро"", - резюмировал представитель украинской делегации в ТКГ.

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Топ комментарии
+23
Так уся лапатно-балалайна політика тримається на брехні...
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25.11.2021 12:11
+15
7 лет было достаточно для переезда всем желающим. забор и минные поля по периметру даунбасса, как на Кипре.
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25.11.2021 12:21
+13
Россия - брехливый варвар с хватательными рефлексами. Все что умеют - врать, искажать, очернять, убивать, насиловать, сжигать, давить, гадить. Как в своем сарае так и везде, куда ступит балалаечная косая нога тупого, недалекого, необразованного, управляемого телевизором орка!
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25.11.2021 12:22
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Так уся лапатно-балалайна політика тримається на брехні...
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25.11.2021 12:11 Ответить
дивують тільки деякі дурні у владі та не тільки,які лапатнікам ще вірять...
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25.11.2021 12:24 Ответить
ВРУТ ВСЕ !!!
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25.11.2021 23:55 Ответить
А коли і кому московія говорила правду? На мій погляд цей брехливий варвар піде війною через наші окуповані території під прапорами "ДНР" і "ЛНР" пробивати коридор до Криму і одночасно відкинути нас від виходу до моря. Але малоросам це пох, вони цілу неділю святкували у своєму кодлі "днюху" резилента Є, який возив Зе на "контрольну зустріч" і отримання завдання до шефа ФСБ в Омані і сьогодні виконують ці отриманні завдання підсилившись татаровим, демченко і шурмою.
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25.11.2021 12:14 Ответить
шаурмою
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25.11.2021 17:11 Ответить
Как бы не больно, но надо забывать об этом регионе. Он уже давно не наш, И козломордые это четко понимают сами. Он не наш ни фактически ни ментальноДолжна быть госпрограмма переселения, тех кто не хочет жить в анклаве, а там ждать , как ждала Германия. Ибо ничего хорошего, кроме потери новых территорий эта рана Украине не принесет.
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25.11.2021 12:18 Ответить
7 лет было достаточно для переезда всем желающим. забор и минные поля по периметру даунбасса, как на Кипре.
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25.11.2021 12:21 Ответить
іди лісом, не наш! Це ти в своєму запорєбріке квакай що у тебе нічого немає. Донеччина та Луганщина то Україна - була є і буде. Кому не подобається - най п@здує на болота.
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25.11.2021 12:52 Ответить
Ніхто не відмовляється від своїх територій. А з людьми влада розбереться. Головне колаборантів позбавити права голосу, щоб не могли впливати на політику через інститути демократії
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25.11.2021 17:42 Ответить
Россия - брехливый варвар с хватательными рефлексами. Все что умеют - врать, искажать, очернять, убивать, насиловать, сжигать, давить, гадить. Как в своем сарае так и везде, куда ступит балалаечная косая нога тупого, недалекого, необразованного, управляемого телевизором орка!
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25.11.2021 12:22 Ответить
если кацапцина не врёт, значить кацапсина сдохла
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25.11.2021 12:37 Ответить
Какая интересная фраза этой рашиССкой мразоты - "посоветуйтесь со своим руководством касательно ваших заявлений", заявлений, что рашка - сторона конфликта, агрессор. Я так понимаю "руководство" в лице зеленскоермака или ермакозеленского, кому как угодно, должно было рассказать членам нашей делегации, что рашиССты - посредники-миротворцы, и не где у пуйла мир смотреть
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25.11.2021 12:40 Ответить
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25.11.2021 12:40 Ответить
можна подумати, що він колись розумно брехав
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25.11.2021 12:40 Ответить
Рюсский Мир,вы когда завалили Ссср?Генсек Горбачев приказал завалить это быдло 24 августа 1991 года...,товаристч, Горбачев... вы когда стали Степаном Бандерой? а я всю жизнь ненавидел РЮССКАЕ БЫДЛО....
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25.11.2021 12:43 Ответить
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25.11.2021 12:46 Ответить
Ну да, шо круть-верть, шо верть-круть - одномуйственно.
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25.11.2021 12:52 Ответить
дай креслення. Зроблю собі
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25.11.2021 17:45 Ответить
Нет никакого минского процесса, есть минский шантаж. Но шантаж не прокатывает, поэтому зачем встречаться? Сейчас 100 тыщ орков еще в Украину отправят, может хоть тогда прокатит? Изи террористическая логика.
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25.11.2021 12:47 Ответить
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25.11.2021 12:48 Ответить
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25.11.2021 12:50 Ответить
Тут важно вспомнить 1909 год..когда немецкий канцлер РАБссии Петр Столыпин и Мудак Николашка II вывез из Украины все зерно...элитное,посевное и даже фуражное...,как умаете куда УКРАИНСКОЕ ЗЕРНО вывезли?..правильно...в Германию Кайзера ВИЛЬГЕЛЬМА...
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25.11.2021 12:50 Ответить
Это в преддверии 1914-го года(начало Первой мировой), точь также кремлядь поступила в 1933-ем году, в преддверии 1939-года(начало Второй мировой войны). В 2014-ом муйло вывезло в свои епеня все с Крыма и лугандонии, а ща побряцывает оружием , мол оно нех очет зачинать третью мировую.
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25.11.2021 12:59 Ответить
Пусть лучше график похорон составляют, что бы не было заторов на кладбищах
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25.11.2021 13:01 Ответить
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25.11.2021 13:07 Ответить
Это все правильно конечно, и алгоритм действий расейской власти всем понятен уже давно, вот и ЗЕ стали "прозревать", не прошло и три года. Но конструктивным было бы не пенять на агрессора, он мол причина всех наших бед, а спросить себя, ...а что мы сделали что бы изменить ситуацию?... Постоянно шли на поводу? Отдали им всех преступников, и Цемаха в том числе, отвели войска, провалили операцию с вагнеровцами, протяжно скулили на весь мир? Никто и никогда не будет серьезно воспринимать государство проводящее соглашательскую политику, власти которого только врут и крадут, слабых бьют и плакать не дают, так было, есть и будет...
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25.11.2021 12:55 Ответить
"Ми" (тобто, "воно") конструктивно шукаємо, а чому Україна не перемогла рф ще в 2014 і не відбила Кримнаш, чому не розгромила рф під Іловайськом чи Дебальцево? Як добре пам'ятає ВАЗелін, тоді черги стояли у військомати і літаки готові були летіти і бамбіть. А їм злий Порох цього не дав
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25.11.2021 17:53 Ответить
Так ведь легче, прикрывать свою бездеятельность поисками виноватых, и "непреодолимых" препятствий...
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25.11.2021 17:58 Ответить
Це є, але для ВАЗеліна відчуває ненависть до Пороха через те, що заборонив його тупий серіал Свати і трохи пощипав Каломойського і офшорника Зелю. Тому основний ворог у верховного головкомандувача не Пуйло, а Порох і патріотична опозиція. А Пуйла він просто він просто боїться. Яка вже там ненависть?
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25.11.2021 18:12 Ответить
Значит забористый у пыни на него есть компромат.
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25.11.2021 19:18 Ответить
Не везет Сраной РАБссии...,то Путлер в бункер залез,то Порошенко обосрал НовоРоссию Путлера от Харькова до Одессы... ДеПилы задроченные...
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25.11.2021 13:02 Ответить
Минский процесс уже отыграл свою роль и нечего за него цепляться. Есть Нормандский формат, на котором тупин вынужден лично ссать в глаза собеседникам и на котором он очень некомфортно себя чувствует. Вот туда и надо его таскать почаще.
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25.11.2021 13:12 Ответить
І Пуйло капітулює? ви такий же стратег як і ВАЗелін: просто перестать стрєлять і позаглядивать в глаза врагу. Вас не бентежить, що коли підписувалися Мінські угоди Меркель і Оланд були байдужими спостерігачами, вони не стали на сторону жертви агресії, їм потрібно було зберегти бізнес з РФ. Точно так було з Грузією- Саркозі бігав умиротворював друга Вольдемара. В результаті Грузія кругом винна.
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25.11.2021 17:58 Ответить
Бункерфюрер не капитулирует пока не сдохнет. В том и недостаток Минска что там нет самого организатора нападения на Украину. И у меня лично к Вам вопрос? Если Вы закидываете собеседнику вопрос о стратегии, то значит Вы являетесь безусловным стратегом. Так в чем на данный момент должна заключаться международная стратегия Украины?
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25.11.2021 18:08 Ответить
Дивні умозаключенія: я вважаю себе стратегом, бо не вважаю вас таким. Що значить в Мінську немає організатора нападу? ТКГ - Тристороння контактна група (Україна, РФ і ОБСЄ, як посередник). ТКГ створена на виконання мінських домовленостей. Іншого не буде, бо РФ просто не явиться, і що ти їй зробиш? Стратегія України одна : чистити кулемет, кріпити Оборонку, тісніше дружити із Заходом, особливо США. Ну і всередині душити п'яту колону, консолідувати всі проукраїнські сили. Зараз я бачу багато що робиться навпаки.
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25.11.2021 18:23 Ответить
Я бы сказал - тупой грызлов,тупо врет ))
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25.11.2021 13:12 Ответить
Шота спам не открывается😂😂😂
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25.11.2021 13:14 Ответить
«Московити, як ніхто інший, вміють швидко переодягнутися в лисячу шкуру, якщо з левовою шкурою не досягнути мети, придумувати обмани, обходити ласками, в урочисту присягу вкладати щось своє, брехливе і приховувати багато чого, то під личиною ненависті, то під личиною любові. Мешканці Москви вважаються ще хитрішими, ніж інші» написав курляндський дворянин Речі Посполитої Яків Рейтенфельс у своїй праці «Казання про Московію» 1670-1673.
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25.11.2021 13:21 Ответить
Да шоже спам не открывается?😭😭😭
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25.11.2021 13:24 Ответить
Австрійський дипломат Йоган-Георг Корб у «Щоденнику подорожі до Московії», 1698-1699 рр, розповідає, що московити вміють вигадувати повісті про свої тріумфи та поразки ворогів і у своїх думках вони настільки великі воїни, наскільки вони обдаровані творчою уявою. Вони позбавлені гарних правил і на їхню думку, обман є доказом великого розуму. Брехні, відвертого крутійства вони зовсім не соромляться.
Дуже велике підкріплення царських військ становлять козаки. Московитяни бояться, щоб вони не перейшли до поляків і своїм відходом не позбавили б московські війська головної сили, тому підлещуються до них щорічними нагородами і намагаються утримати у вірності улесливими обіцянками. Це тому, що козаки народ могутній і перевершує московитів хоробрістю та знанням військового мистецтва.
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25.11.2021 13:24 Ответить
Як розповідав Юст Юль, данський посол в Московії в «Записці данського посланця в Росії, 1711-1712 р.р., коли маєш справу з росіянами, краще говорити з ними грубо і круто - тоді вони поступаються. Інакше, якщо хочеш постійно поводитися з ними ласкаво, не зможеш домовитися. Взагалі-то з росіянами треба застосовувати почесті, напої та подарунки. Всі інші засоби, як - от справедливість і право, на них не діють. Доречно буде згадати, що росіяни вживають нечисту, жахливу їжу, одягаються погано, вкрай неохотно і брудно, у більшості випадків без білизни, тому від них такий поганий, неприємний запах, що проживши три-чотири дні в будь-якому приміщенні або кімнаті, вони остаточно заражають там повітря і на тривалий час лишають після себе сморід, так, що там не можна залишатися.
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25.11.2021 13:26 Ответить
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25.11.2021 13:27 Ответить
В Архангелькой,Мурманской,Магаданской области,в КОМИ Асср,а также в Чукчастане и Швабостане Якутии,и в целом по РАБссии возросли урожаи помидоров огурцов, баранов, бананов, и прочих всяких апельсинов ********** возросли на 90%....так что Путлер КГБшное быдло не КАПУТ....
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25.11.2021 13:27 Ответить
😂🌷×××
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25.11.2021 13:49 Ответить
До того часу поки 11% українців голосуватиме за #опоблок, за п,яту колону в Україні, за кремлівське бидло у вишиванках,і за ..какаяразніца....путлер буде воювати з нами будь якими методами.
А як здохне то війну продовжать його наступники з гебешного інкубатора.
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25.11.2021 17:34 Ответить
Я б уточнив: поки 73% буде вибирати під час війни кіношного наполеона, повіривши в його байки, і вибирати між хлібом і свободою не хліб, а обіцянку хліба і кінця бідності, доти буде спокуса нападу на слабку жертву.
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25.11.2021 18:05 Ответить
Кацап який не бреше це не кацап, а звичайна людина (с)
Як що кацап не збреше - день пройшов дарма
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25.11.2021 18:08 Ответить
Они наоборот, пытается всунуть эту раковую опухоль в Украину. Только забор и ров с крокодилами.
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25.11.2021 18:47 Ответить
Путлер куйло!!!
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25.11.2021 18:57 Ответить
 
 