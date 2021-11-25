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Новости Экономика
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ЕБРР (65) инвесторы (129)

ЕБРР и другие инвесторы могут инициировать расследование против правительства Украины из-за искусственного обвала "зеленых" еврооблигаций, - Кушнирук

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ЕБРР и другие инвесторы могут инициировать расследование против правительства Украины из-за искусственного обвала "зеленых" еврооблигаций, - Кушнирук

Скандал с блокировкой выплат по "зеленым" еврооблигациям уже нанес прямые убытки западным банкам и инвестиционным фондам на сумму $27,23 млн, что может стать основанием для уголовного расследования в Великобритании.

Об этом написал экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук в блоге изданию Лига net.

"С момента, когда информация о выборочной выплате Кабмином долгов ВИЭ была обнародована и скандал вышел на международный уровень (15 ноября), еврооблигации "Укрэнерго" (из-за которых привлекли деньги для погашения долгов) подешевели со 100,3% от номинала до 98, 5% от номинала (17 ноября). Эта ситуация уже позволяет говорить об основаниях возможного привлечения к уголовной ответственности чиновников, причастных к манипуляциям. Если не сейчас, то в скором будущем", - отметил он.

Экономист отметил, что на 23 ноября облигации упали до 97% номинала, то есть на 3,3%. "В абсолютных цифрах инвесторы в облигации ВИЭ (международные инвестбанки, ЕБРР) за 8 дней потеряли $27,23 млн (825*0,033). Потеряли "на ровном месте" и по вине властей Украины", - добавил Кушнирук. По словам экономиста, скандал с погашением "зеленым" инвесторам задолженности - очевидный ущерб имиджу и инвестиционной привлекательности страны. "Вряд ли международные банки и инвесткомпании снова захотят вкладывать средства в украинские ценные бумаги и вообще инвестировать в украинскую экономику", - добавил он.

Следовательно, среди возможных последствий эксперт-аналитик называет и риск пересмотра программы сотрудничества ЕБРР с Украиной, который вложил в "зеленые евробонды" $75 млн. В целом скандал с "выплатами зеленым" уже привел к обвалу котировок гособлигаций Украины и росту на 27% вероятности дефолта Украины. "Такая цена политической мелочности, дискриминации и пренебрежения верховенством права", - резюмировал Кушнирук.

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Топ комментарии
+9
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25.11.2021 12:39
+8
Уже сколько лет Ахметовские *зельоные инвестора* ноют что их в Украине их абманывают, только никак не уйдут с Украины, более того наоборот расширяют свой бизнес по обворовыванию населения.
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25.11.2021 12:57
+5
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25.11.2021 12:51
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25.11.2021 12:39 Ответить
вова знайшов інформаційну нішу, де йому не кричатимуть "малорос" й не вітатимуть його твіксполовинку з пройдешнім 50 річчям

"Зеленський також заявив про рішення збудувати два нові аеропорти на сході України та на Закарпатті, але не уточнив, де саме вони розташовуватимуться.

Сьогодні Володимир Зеленський долучився до форуму «Велике будівництво: авіація і туризм»"

Йому про зраду у вічі ... а він -"божья роса" й вилазить попіаритись, де ще може ...Мабуть на двічігівенний сьогодні вилізе до Мосейчучк - вона уміє працювати з торчками
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25.11.2021 13:57 Ответить
Я навіть здогадуюсь звідки стирчать вуха та ніс...
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25.11.2021 12:42 Ответить
Сколько можно топить за одного уважаемого человека? Разные мысли возникают...
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25.11.2021 13:22 Ответить
Це про кого?
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25.11.2021 13:23 Ответить
Кто вложился когда-то в большие "зелёные" тариф"?
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25.11.2021 13:38 Ответить
Ви помиляєтесь і це відверто.
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25.11.2021 13:47 Ответить
Ээээх залётные! Очередной Зе-Залёт! Вот теперь надо покупать ваЗЕлин на всю ЗЕ-команду! А РаЗУмкофф молодец , вовремя петлянул !!!
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25.11.2021 12:42 Ответить
а Класно вийшло запостити теми у редакторів... розчленили

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25.11.2021 12:46 Ответить
Аферисты потеряли,украинский налогоплательщик заработал,тому кто это провернул нужно давать медальку.
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25.11.2021 12:49 Ответить
"З моменту, коли інформація про вибіркову виплату Кабміном боргів ВДЕ була оприлюднена і скандал вийшов на міжнародний рівень (15 листопада), єврооблігації "Укренерго" (через які залучили гроші для погашення боргів) подешевшали з 100,3% від номіналу - до 98,5% від номіналу (17 листопада). Ця ситуація вже дозволяє казати про підстави можливого притягнення до кримінальної відповідальності чиновників, причетних до маніпуляцій. Якщо не зараз, то у недалекому майбутньому", - зазначив він.
Скільки платники податків готові заплатити за медальку, того хто провернув цю аферу?
Коли ж ви почнете думати? Питання риторичне.
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25.11.2021 12:55 Ответить
Я готов,я не хочу что бы из моего кармана платили солнечным аферистам дикий тариф да ещё проценты по кредитам на их необоснованное экономикой обогащение.
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25.11.2021 13:04 Ответить
Ви тільки що заявили, що готові сплатити борги по ВДЕ, відсотки та стягення по судах.
Прапор в руки, вітер в спину.
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25.11.2021 13:12 Ответить
Ты со мной не хитри,ахметовец,поедешь пошутишь с асятом брагиным,я плачу за медальку,за остальное зарплатят те,кто пообещал донецкому картежнику миллиарды из бюджета.
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25.11.2021 13:32 Ответить
Вашому ахметову, ваш ВАЗелін й ахметовський прем'єр- міністр шмигаль, все виплатили. Так що не переживайте.
Позови будуть від західних компаній. Саме їм, не ваша Буба зі "слугами, а "мудрий" нарід, буде платити з власних кишень.
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25.11.2021 13:38 Ответить
Сивочолого забули
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25.11.2021 14:24 Ответить
пускай богатая европа и америка пользуются дорогой зеленой энергией, а не нищета
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25.11.2021 13:27 Ответить
А так воно і буде.
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25.11.2021 12:51 Ответить
а хто у владі винен?
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25.11.2021 12:51 Ответить
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25.11.2021 12:51 Ответить
акції то ростуть то падають, цифри на екрані монітора.
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25.11.2021 12:54 Ответить
В трубочку скрутите и засуньте свои *зельоные облигации* в ******. Хватит грабить украинцев.
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25.11.2021 12:54 Ответить
Грабит украинцев Ахметов, который понабирал кредитов, а теперь отказывается отдавать. И зеледент точно так же заявил. А через суд у Украины отсудят эти долги, но отдавать уже будут из казны и в размере, назначенным судом.
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25.11.2021 13:26 Ответить
Уже сколько лет Ахметовские *зельоные инвестора* ноют что их в Украине их абманывают, только никак не уйдут с Украины, более того наоборот расширяют свой бизнес по обворовыванию населения.
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25.11.2021 12:57 Ответить
Нужно объявлять дефолт в зеленой энергетике, в Украине нет денег на компенсацию генерации по зеленому тарифу, несколько лет инвесторы получали прибыль хорошо, теперь пусть или продают зеленку по нормальных европейских тарифах, или убирают оборудование и сваливают на#ер....
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25.11.2021 14:00 Ответить
Свинью к кормушке легко приманить. А попробуй ее отогнать. В какой еще стране олигофрены найдут *бизнесс* с 500% брибылью и гарантированным *покупателем*?
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25.11.2021 16:33 Ответить
не треба нічого розслідувати. вкладайте ще гроші і кажіть мвф потроїти фінансування, бо у нас вже навіть секретарша гуляє на держдачах та має персональний гелікоптер. в родичів секретарші ще цього всього нема, тому в два рази мало, треба потроїти.
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25.11.2021 13:03 Ответить
Так чего ждете, начинайте расследование и без всякой озабоченности!!!!!!!
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25.11.2021 13:12 Ответить
с глотки ахметка вырывает
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25.11.2021 13:26 Ответить
Свято наближається )
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25.11.2021 13:48 Ответить
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а шо поделаешь, раз грошей треба, то ломка идет, то приход
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25.11.2021 13:58 Ответить
 
 