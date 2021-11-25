ЕБРР и другие инвесторы могут инициировать расследование против правительства Украины из-за искусственного обвала "зеленых" еврооблигаций, - Кушнирук
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Скандал с блокировкой выплат по "зеленым" еврооблигациям уже нанес прямые убытки западным банкам и инвестиционным фондам на сумму $27,23 млн, что может стать основанием для уголовного расследования в Великобритании.
Об этом написал экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук в блоге изданию Лига net.
"С момента, когда информация о выборочной выплате Кабмином долгов ВИЭ была обнародована и скандал вышел на международный уровень (15 ноября), еврооблигации "Укрэнерго" (из-за которых привлекли деньги для погашения долгов) подешевели со 100,3% от номинала до 98, 5% от номинала (17 ноября). Эта ситуация уже позволяет говорить об основаниях возможного привлечения к уголовной ответственности чиновников, причастных к манипуляциям. Если не сейчас, то в скором будущем", - отметил он.
Экономист отметил, что на 23 ноября облигации упали до 97% номинала, то есть на 3,3%. "В абсолютных цифрах инвесторы в облигации ВИЭ (международные инвестбанки, ЕБРР) за 8 дней потеряли $27,23 млн (825*0,033). Потеряли "на ровном месте" и по вине властей Украины", - добавил Кушнирук. По словам экономиста, скандал с погашением "зеленым" инвесторам задолженности - очевидный ущерб имиджу и инвестиционной привлекательности страны. "Вряд ли международные банки и инвесткомпании снова захотят вкладывать средства в украинские ценные бумаги и вообще инвестировать в украинскую экономику", - добавил он.
Следовательно, среди возможных последствий эксперт-аналитик называет и риск пересмотра программы сотрудничества ЕБРР с Украиной, который вложил в "зеленые евробонды" $75 млн. В целом скандал с "выплатами зеленым" уже привел к обвалу котировок гособлигаций Украины и росту на 27% вероятности дефолта Украины. "Такая цена политической мелочности, дискриминации и пренебрежения верховенством права", - резюмировал Кушнирук.
Пожалуйста, подождите...
"Зеленський також заявив про рішення збудувати два нові аеропорти на сході України та на Закарпатті, але не уточнив, де саме вони розташовуватимуться.
Сьогодні Володимир Зеленський долучився до форуму «Велике будівництво: авіація і туризм»"
Йому про зраду у вічі ... а він -"божья роса" й вилазить попіаритись, де ще може ...Мабуть на двічігівенний сьогодні вилізе до Мосейчучк - вона уміє працювати з торчками
Скільки платники податків готові заплатити за медальку, того хто провернув цю аферу?
Коли ж ви почнете думати? Питання риторичне.
Прапор в руки, вітер в спину.
Позови будуть від західних компаній. Саме їм, не ваша Буба зі "слугами, а "мудрий" нарід, буде платити з власних кишень.