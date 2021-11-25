РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
48467 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
567 7
война (6246) Минобороны (3138) обстрел (4783) Донбасс (14321) операция Объединенных сил (2984)

С начала суток войска РФ открывали огонь в направлении Луганского и Авдеевки, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала суток войска РФ открывали огонь в направлении Луганского и Авдеевки, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

В течение текущих суток, 25 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В сторону Луганского противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Читайте также: Путин должен понять, что новое нападение на Украину обойдется слишком дорого, - Кулеба. ВИДЕО

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщили в Минобороны.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.11.2021 13:01 Ответить
Терпеть больше нет сил. Нужно обращаться к США за патронатом. Этот идиот Хмельницкий,не туда нас завел.
показать весь комментарий
25.11.2021 13:14 Ответить
Правильно, американцы должны взять нас на полный пансион. Содержать, кормить и поддерживать.
показать весь комментарий
25.11.2021 13:37 Ответить
Глупости пишешь. Нам нужно их руководство. Потому,что наше - полные придурки-дегенераты. Нелюстрированные комуняки и их дети,неспособные даже жопу себе подтереть - но руководят. А с американцами мы не только себя прокормим. Но и весь мир. Нужен толковый хозяин.НЕ вор. И не идиот.
показать весь комментарий
25.11.2021 13:55 Ответить
почему зеленський не говорит в Европе что война на украйне почему не афиширует Советская война шла пять лет а сейчас война восем лет это сказка Европа дайот деньги и все миллионы миллиарды идут по ихним карманам вот почему нету прикращения войны президенту и олигархам выгодно все деньги идут им почему нету прикращения войны зарабатывают на чужих детях которые погибают но не ихние деньги им идут Европа даёт им в карманы
показать весь комментарий
25.11.2021 21:43 Ответить
 
 