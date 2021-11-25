С начала суток войска РФ открывали огонь в направлении Луганского и Авдеевки, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

В течение текущих суток, 25 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В сторону Луганского противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщили в Минобороны.