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Закон об олигархах не повлияет на Коломойского, но больно ударит по империи Ахметова, - "слуга народа" Чернев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Закон об олигархах не повлияет на Коломойского, но больно ударит по империи Ахметова, - "слуга народа" Чернев

Любая санкционная политика, даже просто реестр, сразу же закрывает доступ к финансовым инструментам на Западе, а бизнес олигархов закредитован на Западе под низкие проценты.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью народный депутат "Слуги народа" Егор Чернев.

"Честно сказать, я сначала не очень всерьез воспринял законопроект об олигархах. Но потом, когда я увидел реакцию на этот законопроект одного из олигархов и как принятие решения блокировалось в сессионном зале, я попытался разобраться, почему такая реакция", - заявил он и уточнил, что речь о Ринате Ахметове.

Также читайте: Ахметов об отношениях с Зеленским: На встречу не прошусь. Олигархом себя не считаю

"И я понял, почему такая болезненная реакция. Потому что любая санкционная политика, даже просто реестр, сразу же закрывает доступ к финансовым инструментам на Западе. Ведь все бизнесы крупных бизнесменов или олигархов закредитованы на Западе под низкие проценты. Да, сейчас большие проблемы уже есть у Коломойского, который фигурирует в санкционном списке Соединенных Штатов и является невъездным в США… И, в общем, наверное, этот закон не будет влиять на него… Коломойский и так под санкциями, ему не дают кредиты на Западе. А вот активы Ахметова, я думаю, закредитованы преимущественно там. И если эти кредитные линии закроются, это больно ударит по его империи. Вот почему у него такая болезненная реакция - прежде всего на законопроект. И, как следствие, мы видим его действия в энергетике", – объяснил Чернев.

"70% электростанций принадлежит Ахметову, и именно к нему и должны быть вопросы со стороны общества: почему же не выполнены нормативы по углю? Можно, конечно, апеллировать к тому, что сейчас дорогой уголь. А почему раньше не были закуплены запасы, когда он был дешевле? Задача государства — контролировать нормы, но непосредственно закупкой должен заниматься бизнес. Потому что государство не может покупать уголь для частных электростанций", - детализировал "слуга народа".

Читайте: Ахметов перешел к открытому противостоянию с Зеленским, - "Слуга народа" Чернев

Вместе с тем, политик сообщил, что пока реестра олигархов нет.

"Каким он (реестр олигархов. - Ред.) будет - здесь вопрос, пожалуй, к СНБО таки, ведь именно СНБО будет принимать эти решения. С чем я, честно сказать, не совсем согласен и предлагал поправки. Я настаивал, что эти решения должны принимать суды. Но, с другой стороны, мы имеем такие суды, которые похоронят любую реформу. Тем более, деолигархизацию", - резюмировал Чернев.

Подробнее читайте в интервью Егора Чернева: "Задача Запада и Украины – сделать любой следующий шаг максимально болезненным для России".

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Топ комментарии
+25
Избирательность - это борьба с олигархизацией по зеленковски!!!
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25.11.2021 15:07
+25
Плохого ничего нет, только проблема в том, что олигарх Коломойский продолжает разворовывать Украину. Сегодня суд присудили отдать Бене 67% месторождений нефти и 27% месторождений газа в Украине. Борьба со всем олигархами, кроме одного?
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25.11.2021 15:14
+22


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25.11.2021 15:06
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Закон про олигархов вовсе не про них, потому им бояться нечего. Это закон про СМИ. Власти нужно что-бы они были пушистыми ( на словах) не только в Украине, но и за границей. Трепещи CNN !
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25.11.2021 16:38 Ответить
Вірно, сам "великий" Арахамія заспоркоїв олігархів, що закон про олігархів вигідний для останніх.
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25.11.2021 17:08 Ответить
Бла-бла-бла. Зебильное пустозвонство.
А почему КАЛОмойшу не трогают? Он жи святой, всего лишь на 6миллиардов баксов опрокинул Украину. Рыжое ....но чуть меньше, но и у КАЛОмойши и у рыжого есть свои "наридные депутаны", которые им верны. Ведь они путаны из плоти и крови, могут и сдохунть в случае кидка.
Поэтому зебилам в целом не выгодно щемить кого-либо. Ведь кроме них, есть и другие артемоны. А все вместе они и голосуют взаимообоюдно. А теперь кто-то решиться сделать смуту в сплочонной своре? Все вместе они тянут одну упряжку.
Так что это пшик. Как и закон. Интересно другое ПОЧЕМУ дебилы допустили нехватку угля?
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25.11.2021 16:42 Ответить
Цікаво, як він стільки бабла вивів без дозволу Нацбанку? Може Лерка в долі була?
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25.11.2021 17:13 Ответить
Пиши вже зразу Порошенко винен. Доречі це аксіома всіх зебілів.
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25.11.2021 17:24 Ответить
У тебе з головою все в порядку?
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25.11.2021 17:26 Ответить
При зеленой власти Коломойский грабит в гораздо больших размерах, опять лерка виновата?
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25.11.2021 19:10 Ответить
Кстати про лерку и Порошенко. Все в курсе, что Коломойский выводил бабло через офшоры Зеленского. Тоже Порошенко виноват?
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25.11.2021 19:13 Ответить
Якби та імперія не вдарила в відповідь.
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25.11.2021 17:01 Ответить
Не произойдёт ровным счётом ничего, но зебобикам все равно приятно.
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25.11.2021 17:33 Ответить
Не испытываю ни малейших симпатий к олигархам, но ради справедливости посмотрите сколько платят налоги их фирмы!
Например, Ахметовский "Метинвест" - миллиарды, а Бенина "Ливайн Торг" с оборотом в 6 миллиардов за 2020 год. показал убытки в 325 миллионов !
По уплате налогов Ахметов выигрывает у Бени со счетом 100:1 или больше......
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25.11.2021 17:35 Ответить
Бене некошерно платить налоги)
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25.11.2021 19:11 Ответить
Нічого не буде Заходу наплювати на реєстр зеДебіла, його цікавить тільки одне скільки Вони зароблять на кредитах Ахметову, а свій реєстр хай зебіл суне у своє улюблене місце.
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25.11.2021 17:35 Ответить
А шо так)
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25.11.2021 18:23 Ответить
Люди так не хотели Потрошенко, что выбрали Коломойского. Вся власть -олигархам! Мудрый народ(
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25.11.2021 18:25 Ответить
Выбрали более богатого, жадного и злого олигарха.
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25.11.2021 19:15 Ответить
К сожалению за 300 лет лучших убивали , худшие оставались и размножались. Инволюция. Поэтому и голосовали за клоуна во время войны.
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25.11.2021 20:51 Ответить
Я за ахметку с Западом ,т к они сообща зекрысу похоронят)
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25.11.2021 18:45 Ответить
Да кто угодно был бы лучшим президентом, чем Зеленский. Даже Кличко.)
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25.11.2021 19:16 Ответить
ни кто и ни чего не зделает они все в месте олигархи в однойкормушке зеленський
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25.11.2021 21:26 Ответить
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