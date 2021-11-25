Закон об олигархах не повлияет на Коломойского, но больно ударит по империи Ахметова, - "слуга народа" Чернев

Любая санкционная политика, даже просто реестр, сразу же закрывает доступ к финансовым инструментам на Западе, а бизнес олигархов закредитован на Западе под низкие проценты.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью народный депутат "Слуги народа" Егор Чернев.

"Честно сказать, я сначала не очень всерьез воспринял законопроект об олигархах. Но потом, когда я увидел реакцию на этот законопроект одного из олигархов и как принятие решения блокировалось в сессионном зале, я попытался разобраться, почему такая реакция", - заявил он и уточнил, что речь о Ринате Ахметове.

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"И я понял, почему такая болезненная реакция. Потому что любая санкционная политика, даже просто реестр, сразу же закрывает доступ к финансовым инструментам на Западе. Ведь все бизнесы крупных бизнесменов или олигархов закредитованы на Западе под низкие проценты. Да, сейчас большие проблемы уже есть у Коломойского, который фигурирует в санкционном списке Соединенных Штатов и является невъездным в США… И, в общем, наверное, этот закон не будет влиять на него… Коломойский и так под санкциями, ему не дают кредиты на Западе. А вот активы Ахметова, я думаю, закредитованы преимущественно там. И если эти кредитные линии закроются, это больно ударит по его империи. Вот почему у него такая болезненная реакция - прежде всего на законопроект. И, как следствие, мы видим его действия в энергетике", – объяснил Чернев.

"70% электростанций принадлежит Ахметову, и именно к нему и должны быть вопросы со стороны общества: почему же не выполнены нормативы по углю? Можно, конечно, апеллировать к тому, что сейчас дорогой уголь. А почему раньше не были закуплены запасы, когда он был дешевле? Задача государства — контролировать нормы, но непосредственно закупкой должен заниматься бизнес. Потому что государство не может покупать уголь для частных электростанций", - детализировал "слуга народа".

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Вместе с тем, политик сообщил, что пока реестра олигархов нет.

"Каким он (реестр олигархов. - Ред.) будет - здесь вопрос, пожалуй, к СНБО таки, ведь именно СНБО будет принимать эти решения. С чем я, честно сказать, не совсем согласен и предлагал поправки. Я настаивал, что эти решения должны принимать суды. Но, с другой стороны, мы имеем такие суды, которые похоронят любую реформу. Тем более, деолигархизацию", - резюмировал Чернев.

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