Закон об олигархах не повлияет на Коломойского, но больно ударит по империи Ахметова, - "слуга народа" Чернев
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Любая санкционная политика, даже просто реестр, сразу же закрывает доступ к финансовым инструментам на Западе, а бизнес олигархов закредитован на Западе под низкие проценты.
Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью народный депутат "Слуги народа" Егор Чернев.
"Честно сказать, я сначала не очень всерьез воспринял законопроект об олигархах. Но потом, когда я увидел реакцию на этот законопроект одного из олигархов и как принятие решения блокировалось в сессионном зале, я попытался разобраться, почему такая реакция", - заявил он и уточнил, что речь о Ринате Ахметове.
"И я понял, почему такая болезненная реакция. Потому что любая санкционная политика, даже просто реестр, сразу же закрывает доступ к финансовым инструментам на Западе. Ведь все бизнесы крупных бизнесменов или олигархов закредитованы на Западе под низкие проценты. Да, сейчас большие проблемы уже есть у Коломойского, который фигурирует в санкционном списке Соединенных Штатов и является невъездным в США… И, в общем, наверное, этот закон не будет влиять на него… Коломойский и так под санкциями, ему не дают кредиты на Западе. А вот активы Ахметова, я думаю, закредитованы преимущественно там. И если эти кредитные линии закроются, это больно ударит по его империи. Вот почему у него такая болезненная реакция - прежде всего на законопроект. И, как следствие, мы видим его действия в энергетике", – объяснил Чернев.
"70% электростанций принадлежит Ахметову, и именно к нему и должны быть вопросы со стороны общества: почему же не выполнены нормативы по углю? Можно, конечно, апеллировать к тому, что сейчас дорогой уголь. А почему раньше не были закуплены запасы, когда он был дешевле? Задача государства — контролировать нормы, но непосредственно закупкой должен заниматься бизнес. Потому что государство не может покупать уголь для частных электростанций", - детализировал "слуга народа".
Вместе с тем, политик сообщил, что пока реестра олигархов нет.
"Каким он (реестр олигархов. - Ред.) будет - здесь вопрос, пожалуй, к СНБО таки, ведь именно СНБО будет принимать эти решения. С чем я, честно сказать, не совсем согласен и предлагал поправки. Я настаивал, что эти решения должны принимать суды. Но, с другой стороны, мы имеем такие суды, которые похоронят любую реформу. Тем более, деолигархизацию", - резюмировал Чернев.
Подробнее читайте в интервью Егора Чернева: "Задача Запада и Украины – сделать любой следующий шаг максимально болезненным для России".
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А почему КАЛОмойшу не трогают? Он жи святой, всего лишь на 6миллиардов баксов опрокинул Украину. Рыжое ....но чуть меньше, но и у КАЛОмойши и у рыжого есть свои "наридные депутаны", которые им верны. Ведь они путаны из плоти и крови, могут и сдохунть в случае кидка.
Поэтому зебилам в целом не выгодно щемить кого-либо. Ведь кроме них, есть и другие артемоны. А все вместе они и голосуют взаимообоюдно. А теперь кто-то решиться сделать смуту в сплочонной своре? Все вместе они тянут одну упряжку.
Так что это пшик. Как и закон. Интересно другое ПОЧЕМУ дебилы допустили нехватку угля?
Например, Ахметовский "Метинвест" - миллиарды, а Бенина "Ливайн Торг" с оборотом в 6 миллиардов за 2020 год. показал убытки в 325 миллионов !
По уплате налогов Ахметов выигрывает у Бени со счетом 100:1 или больше......