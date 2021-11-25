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Новости Политика Украины
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Заместитель министра обороны Носов уволен по собственному желанию спустя три месяца после назначения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заместитель министра обороны Носов уволен по собственному желанию спустя три месяца после назначения

Заместитель министра обороны Александр Носов по собственному желанию ушел с занимаемой должности.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Последний день в Министерстве обороны Украины. Устойчивый процесс по оборонным закупкам наладили. Сейчас все идет по графику, вовремя и полностью, согласно планам. С международными соглашениями достигли значительных достижений в вопросе военно-технического сотрудничества особенно с США и Великобританией. Начали плодотворное сотрудничество с Минобороны Польши. Поддержали и развили отношения с Турцией и балтийскими странами", - рассказал он.

"Уже не существует каких-либо разногласий между Министерством и Вооруженными Силами, которые были еще в июле. Все как одна команда, полная синергия и взаимопонимание на всех уровнях между МОУ и ВСУ", - добавил Носов.

"Создали "новый образ" Гарантирования Качества, вместо старых положений военной приемки. Удачно работает "единственное окно" для новых кандидатов на участие в оборонных закупках", - акцентирую чиновник.

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"Испытали и планируются к запуску полная линейка по производству стрелковых боеприпасов от 5,45 до 12,7, на разных предприятиях. Налажено сотрудничество с Минстратегпромом. Достигнуто полное понимание с руководством Укроборонпрома. Для отечественных экспортеров создали отдельное подразделение "экспортного контроля", которое должно оптимально подходить к заявлениям экспортеров, не блокируя без объяснений. Экспорт - это увеличение поступлений валюты в государственную казну", - рассказал Носов.

Уважение всем коллегам и заместителям, а их было много, почти полторы тысячи, генералов, офицеров, служащих. Благодарю экс-министра Тарана А. В. за доверие и делегирование некоторых полномочий, которые были необходимы при работе с иностранными партнерами, особенно с НАТО. Спасибо Министру Резникову А. Ю., за приглашение работать, но так случилось, что сдало здоровье... последние пару недель", - резюмировал он.

Напомним, что Александр Носов назначен Кабинетом Министров заместителем Министра обороны Украины 16 августа 2021 года.

Заместитель министра обороны Носов уволен по собственному желанию спустя три месяца после назначения 01
Заместитель министра обороны Носов уволен по собственному желанию спустя три месяца после назначения 02

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Просто Носов держит нос по ветру.)
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25.11.2021 13:52 Ответить
Він не хоче щоб з його "крайнім зробили" коли виявиться що з випуском *********** і зброї - "швах"!
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25.11.2021 15:05 Ответить
УТРОМ НАЗНАЧАЮТ , ВЕЧЕРОМ СНИМАЮТ . ( Удобно . Потом некого обвинить .... )
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25.11.2021 23:50 Ответить
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25.11.2021 13:54 Ответить
не знаю як ви журналісти цю інформацію оцінюєте. . . . дуже підозріло що напередодні наступу росіянських окупантів змінюються керівництво міністерства оборони не говоря про заміну самого міністра оборони України . . . чи Резніков свого хлопа вирішив працевлаштувати ?
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25.11.2021 13:56 Ответить
Никто не хочет брать ответственность за провал снабжения армии накануне очень возможной агрессии Раши. Все говорят красивые слова, а армии от них никак не легче.
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25.11.2021 13:56 Ответить
как говорил класик - вовремя предать,это не предать,а предвидеть
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25.11.2021 13:59 Ответить
ЗЕКорабель качають -крис тошнить й вони тікають?
еслі "спасіба Тарану " - то точно криса
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25.11.2021 14:11 Ответить
8-й год войны, а мы всё "планируем" производство боеприпасов... Это наверное мировой рекорд среди всех стран во всей истории. Уровень нашего чиновничества и вообще госуправления где-то в районе Марианской впадины и стремится глубже
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25.11.2021 14:13 Ответить
А еще аэропорты строим и спутники запускаем.
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25.11.2021 14:21 Ответить
а президентский университет!
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25.11.2021 14:30 Ответить
вот это скорость воровства! за 3 месяца чувак намолотил на всю жизнь
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25.11.2021 14:21 Ответить
чует сердце не СПРОСТА.
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25.11.2021 14:30 Ответить
тут за три месяца только кофеваркой офисной пользоваться научишься, да доверят ключ от общего туалета, а у чела уже в активе организация нато-2 и вообще полная синергия... талантище!
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25.11.2021 14:50 Ответить
Носов "остался с носом"©️
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25.11.2021 14:54 Ответить
І що ж у нас в країні таке за два останні тижні сталося, що у замміністра оборони аж здоров'я похитнулося? Довели, що на верхівці української влади діє російський "кріт"?
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25.11.2021 16:54 Ответить
 
 