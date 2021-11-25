Заместитель министра обороны Носов уволен по собственному желанию спустя три месяца после назначения

Заместитель министра обороны Александр Носов по собственному желанию ушел с занимаемой должности.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Последний день в Министерстве обороны Украины. Устойчивый процесс по оборонным закупкам наладили. Сейчас все идет по графику, вовремя и полностью, согласно планам. С международными соглашениями достигли значительных достижений в вопросе военно-технического сотрудничества особенно с США и Великобританией. Начали плодотворное сотрудничество с Минобороны Польши. Поддержали и развили отношения с Турцией и балтийскими странами", - рассказал он.

"Уже не существует каких-либо разногласий между Министерством и Вооруженными Силами, которые были еще в июле. Все как одна команда, полная синергия и взаимопонимание на всех уровнях между МОУ и ВСУ", - добавил Носов.

"Создали "новый образ" Гарантирования Качества, вместо старых положений военной приемки. Удачно работает "единственное окно" для новых кандидатов на участие в оборонных закупках", - акцентирую чиновник.

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"Испытали и планируются к запуску полная линейка по производству стрелковых боеприпасов от 5,45 до 12,7, на разных предприятиях. Налажено сотрудничество с Минстратегпромом. Достигнуто полное понимание с руководством Укроборонпрома. Для отечественных экспортеров создали отдельное подразделение "экспортного контроля", которое должно оптимально подходить к заявлениям экспортеров, не блокируя без объяснений. Экспорт - это увеличение поступлений валюты в государственную казну", - рассказал Носов.

Уважение всем коллегам и заместителям, а их было много, почти полторы тысячи, генералов, офицеров, служащих. Благодарю экс-министра Тарана А. В. за доверие и делегирование некоторых полномочий, которые были необходимы при работе с иностранными партнерами, особенно с НАТО. Спасибо Министру Резникову А. Ю., за приглашение работать, но так случилось, что сдало здоровье... последние пару недель", - резюмировал он.

Напомним, что Александр Носов назначен Кабинетом Министров заместителем Министра обороны Украины 16 августа 2021 года.



