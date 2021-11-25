Власть хочет отдать Коломойскому 62% добычи нефти, 3,5 млрд кубометров газа из ПХГ и 10 млрд грн, - расследование "Зеркала Недели"

Правительство и государственный "Нафтогаз" хотят отдать олигарху Игорю Коломойскому контроль над 62% добычи нефти, 26% добычи газа в рамках разделения государственной компании "Укрнафта".

Об этом пишет издание "Зеркало недели".

"До Нового года планируется разделить "Укрнафту", - Игорь Коломойский и НАК "Нафтогаз Украины" порежут ее на две части. Делить будут не поровну, а "по-братски": частникам кусок пожирнее, объедки - любимой Родине. В общем, как всегда. При производстве на уровне прошлого года у Коломойского с товарищами останется 62% добычи нефти "Укрнафты" и 26% добычи газа", - говорится в статье.

Журналисты отмечают, что Коломойский получит от государства наиболее ликвидные и развитие месторождения. "А все проблемы с тысячами заброшенных скважин того же Борислава и других их уже не будут касаться", - поясняют авторы статьи.

Кроме этого "Нафтогаз" уже признал за собой долг перед структурами Коломойского в 0,7 млрд м3 газа и и готовится передать ему еще 3,5 млрд м3.

"Есть неофициальная информация, что речь идет о признании "Нафтогазом" обязательств по 3,5 млрд кубометров спорного газа. По нынешним рыночным котировкам, цена вопроса улетала в небеса. Ситуация с оставшейся частью (более 5 млрд кубометров) - вообще в тумане. Вдобавок НАК внезапно обнаружила, что АО "Укртрансгаз" хранит около 0,7 млрд кубометров этого объема в ПХГ. За многие годы судов о наличии такого газа в хранилищах ни разу не упоминалось", - пишут авторы статьи.

Помимо части госкомпании и 0,7 и 3,5 млрд м3 газа, Коломойский может получить от власти 10 млрд грн компенсации за то, что этот газ ему не отдали в 2007-2011 годах, добавляют авторы статьи.