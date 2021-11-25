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Газ (1879) Коломойский (1161) Нафтогаз (846) Укрнафта (48)

Власть хочет отдать Коломойскому 62% добычи нефти, 3,5 млрд кубометров газа из ПХГ и 10 млрд грн, - расследование "Зеркала Недели"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Власть хочет отдать Коломойскому 62% добычи нефти, 3,5 млрд кубометров газа из ПХГ и 10 млрд грн, - расследование "Зеркала Недели"

Правительство и государственный "Нафтогаз" хотят отдать олигарху Игорю Коломойскому контроль над 62% добычи нефти, 26% добычи газа в рамках разделения государственной компании "Укрнафта".

Об этом пишет издание "Зеркало недели".

"До Нового года планируется разделить "Укрнафту", - Игорь Коломойский и НАК "Нафтогаз Украины" порежут ее на две части. Делить будут не поровну, а "по-братски": частникам кусок пожирнее, объедки - любимой Родине. В общем, как всегда. При производстве на уровне прошлого года у Коломойского с товарищами останется 62% добычи нефти "Укрнафты" и 26% добычи газа", - говорится в статье.

Журналисты отмечают, что Коломойский получит от государства наиболее ликвидные и развитие месторождения. "А все проблемы с тысячами заброшенных скважин того же Борислава и других их уже не будут касаться", - поясняют авторы статьи.

Кроме этого "Нафтогаз" уже признал за собой долг перед структурами Коломойского в 0,7 млрд м3 газа и и готовится передать ему еще 3,5 млрд м3.

"Есть неофициальная информация, что речь идет о признании "Нафтогазом" обязательств по 3,5 млрд кубометров спорного газа. По нынешним рыночным котировкам, цена вопроса улетала в небеса. Ситуация с оставшейся частью (более 5 млрд кубометров) - вообще в тумане. Вдобавок НАК внезапно обнаружила, что АО "Укртрансгаз" хранит около 0,7 млрд кубометров этого объема в ПХГ. За многие годы судов о наличии такого газа в хранилищах ни разу не упоминалось", - пишут авторы статьи.

Помимо части госкомпании и 0,7 и 3,5 млрд м3 газа, Коломойский может получить от власти 10 млрд грн компенсации за то, что этот газ ему не отдали в 2007-2011 годах, добавляют авторы статьи.

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Топ комментарии
+49
Боротьба з олігархами триває...
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25.11.2021 14:04
+42
При Порошенку брудну, ненажерливу свину каломойшу відігнали від Укрнафти.
При вашому Зєлі її повернули Бєні для подальшого грабунку.
Тільки розумово відсталі або продажні хвойди не бачать різніці.
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25.11.2021 14:15
+38
Понимая, что до конца срока осталась меньшая половина-пошли в Ва банк. Сейчас красть будут эшелонами...
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25.11.2021 14:07
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25.11.2021 14:21 Ответить
бачте як вовачка любить свою бабушку! їй все найкраще! завідуйтє молча парахаботіки
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25.11.2021 14:23 Ответить
Яка любов! Там знизу рука "бабушки" так придавили, що очі як у жаби повилазили на бік.
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25.11.2021 14:26 Ответить
Прям беда с этими олигархами. Думаю,они сами будут нас благодарить если мы их перевешаем.
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25.11.2021 14:26 Ответить
Если бы обезьяна собрала и спрятала бананов больше, чем могла съесть, пока её стая помирала от голода, учёные изучали бы её мозг на предмет патологии.
Когда же находятся особи, похожие на людей, которые делают так, они попадают на обложку журнала Fоrbеs.
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25.11.2021 14:27 Ответить
Прибыля приватизируем, убытки национализируем - закон Бориса Березовского
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25.11.2021 14:27 Ответить
Зе-лохи 73% , це ваші гроші -уходють каломойші .. Нормально ви так - обрали нових ліц , каториє нікада нєбилі в палітікє .. Рвуть вони вас тепер - на німецький хрест .
Пірімога мля .Радійте,, вівці .. .
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25.11.2021 14:28 Ответить
Будем говорят делить по братсяки, что пожирнее отойдет Бене с Зелей а остатки пирога заберет бюджет.)))
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25.11.2021 14:28 Ответить
Правильно! Бороться с олигархами -- так со всеми! Кроме одного.
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25.11.2021 14:28 Ответить
И вааще: хорошо, когда в стране всё в одних руках. Ну, в смысле, в руках одного человека. Не надо по разной нужде обращаться не пойми к кому. А так все знают: всё в стране решает Игорь Валерьевич. Он хозяин и патриот.
(б...ть. На самом деле НЕЕЕЕТ!!!)
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25.11.2021 14:31 Ответить
Есть инфа что хотят ввести военное положение с 1 декабря, главная цель недопустить народные протесты.
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25.11.2021 14:31 Ответить
Слышал.
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25.11.2021 14:40 Ответить
73% лоховатого стада с ликованием заменило якобы "еврея Вальцмана" на еврея Зе и его покровителя еврея Беню.
Вот что значит иметь своё тель-авидение.
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25.11.2021 14:31 Ответить
...в стране, где народ без мозгов.
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25.11.2021 14:33 Ответить
"Нафтогаз" уже признал за собой долг перед структурами Коломойского .- Долг платежом красен. Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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25.11.2021 14:32 Ответить
А почому ця **** ворожа зеленська "*****" скоро душі людські продаватиме ?
Чи вже всі продала ?
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25.11.2021 14:34 Ответить
Хотелось бы увидеть реакцию на это сметунов. Где они? Чем заняты?
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25.11.2021 14:37 Ответить
Ремигають.
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25.11.2021 17:03 Ответить
Хм... Столкнулся с незнакомым мне словом. Полез в сеть:

ремиґати

1) Відригувати та повторно пережовувати проковтнуту їжу (про деяких жуйних тварин).

2) вульг. Їсти що-небудь (про людину).

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25.11.2021 17:19 Ответить
Ну так я жуйних тварин і мав на увазі.
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25.11.2021 17:34 Ответить
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25.11.2021 14:40 Ответить
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25.11.2021 14:40 Ответить
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25.11.2021 14:41 Ответить
Вон на Укртатнафте, пополам держава и Беня, а менеджмент Бенин после выборов зелёной марионетки, на выборах расклеили весь завод и город Кременчуг за преЗедента, а так конечно он независимый от Бени. Но самое главное, что зебилы, которых было большинство на предприятии, поверившие в светлое будущее с преЗедентом и Беней, массово сокращены, а сейчас увольняются сами, так как зажал им Беня яйца до предела, скоро зарплата сравняется с минималкой, а обязанностей удвоилось. Уря таварищи.
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25.11.2021 14:44 Ответить
Не лопне жидяра?
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25.11.2021 14:45 Ответить
Отсутствие в его организме некоторых желез (честь, совесть, мера) позволяет этому организму потреблять бесконечно много.
Это всё ****-генетика, продажная деФка...
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25.11.2021 14:51 Ответить
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25.11.2021 15:03 Ответить
Ворон ворону око не виклює

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25.11.2021 14:45 Ответить
Іван Гонта мав рацію, як треба поводитись з цією зграєю.
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25.11.2021 14:47 Ответить
ну то тільки кончені дебіли могли повірити що лялька Каламойші буде робити щось хороше для громадян.
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25.11.2021 14:47 Ответить
Красавці 73%
Сдєлалі і сєбя, і своїх дєтєй і внуков))
Тупі повинні страждати.
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25.11.2021 14:49 Ответить
Образливо мені, я тут до чого..
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25.11.2021 14:53 Ответить
Да, господа. Прошу учесть, что это еще только половина срока перзедентства г-на зеленскага. Дальше будет больше. Время поджимает, надо нахапать, пока на посту. И живой.
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25.11.2021 15:00 Ответить
Що ж ця сволота робить як же вони грабують Украіну ,кули вже це падло зникне з Украіни? і головне всі мовчать ,а банда і корупційні суди роблять свою справу. І дивує позиція націоналістів які теж мовчать ,чи не було вказівки.
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25.11.2021 15:06 Ответить
Игорь Валеричу не жалко.
Такого президента нам подогнал - єто меньшее чем мьі можем его отблагодарить.
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25.11.2021 15:06 Ответить
Самая объективная газета наверно: гл редактор мадам Гриценко, она же мачеха разумкова, зам голосливый рахманин.
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25.11.2021 15:15 Ответить
Как оказалось, Беня великолепный организатор и менеджер. Ну чем не премьер-министр? А дальше- отставка, статья, конфискация.
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25.11.2021 15:23 Ответить
А що влада хоче віддати Порошенку?
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25.11.2021 15:50 Ответить

Була у нас: у бандитів і клоунів,
своя офшорна мрія,яка і збулася!
Мрія:керуй,воруй,грабуй,знищуй!
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25.11.2021 16:04 Ответить
ну хоч для когось закінчиться епоха бідності. дякую дуже дякую
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25.11.2021 16:06 Ответить
Беня очікує нової влади.
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25.11.2021 16:08 Ответить
Тільки влада націоналістів може навести лад в Україні. А в особливий період - влада військових.
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25.11.2021 16:45 Ответить
Націоналістів .? Це тих яких зараз не чути взагалі ,, попри те що в країні зараз справжній хаос , якого ще ніколи не було - за всю історію існування незалежної України .! І попри те що при владі тепер кацапcькі консерви , ригівські недобитки і олігархічна мафія ?
Як вимерли .
Хоча ні ,, чути як гавкають іноді , на захист зедебілів . . Як от на Бурбу , недавно.
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25.11.2021 17:11 Ответить
То Ви не ті канали дивитесь і не ті сайти читаєте
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25.11.2021 17:30 Ответить
ТВ взагалі не дивлюся ,, а сайти , а які треба читати . ? Де ,, на яких націоналісти нещадно критикують владу .? І до чого тут сайти взагалі .? ДЕ МАСОВІ ПРОТЕСТИ НА БАНКОВІЙ , під прапорами націоналістів . ? ДЕ ??? Ау-у !! .
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25.11.2021 17:46 Ответить
Зайшов на днях у фейсбук Свободи. Тягнибок там хвалиться, що на майдані 2014 свободівці були найактивніші. А про те що витворяють ЗЕ+КО і чи збирається Свобода щось робити - абсолютно нічого.
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26.11.2021 08:15 Ответить
"Сволота" - кремлевская контора
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30.11.2021 11:09 Ответить
а 5 ярдов баксов хде?
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25.11.2021 16:49 Ответить
Це останній рахунок від Коломойського за президенство Зеленського чи буде іще ?
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25.11.2021 17:07 Ответить
73% зе лохов сделали это вместе
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25.11.2021 20:35 Ответить
кломиец когда ты нажрйошся сдохнешь и тебе ни чего не нужно ты имеешь миллиарды сколько тебе Нада хочешь проглотить всю Украину глотай но смотри задохньошься в горле твойм будет всйо здохнешь и всйо оставишь а сейчас не может нажраться
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25.11.2021 21:33 Ответить
Майдан в 2013 почався після того, як Мустафа Найем в соц сетях призвав виходити на майдан.
Незадовго після майдану Наем і Коломойський пішли каву пити. І де тепер Найем?
Висновок один - є... з є... завжди домовляться. А домовились ці напевне набагато раніше ніж тоді каву пили.
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26.11.2021 08:44 Ответить
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