"Власть киданет МВФ", - Шабунин об обязательстве избрать нового руководителя САП до декабря 2021 года
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Зеленский обязался перед МВФ закончить конкурс по избранию руководителя САП до конца ноября (среди прочего из-за этого Украина получила $699 млн).
Об этом в своем телеграмм-канале пишет глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, чтобы успеть это сделать, конкурсная комиссия непосредственно на сегодняшнем заседании должна:
- наконец-то объявить результаты практического залания;
- назначить финальные собеседования на 1 декабря (ближайшая дата согласно регламенту);
- сразу после собеседований, в тот же день (1.12) объявить победителя.
"Знаете почему этого не случится и Украина киданет МВФ? Потому что апелляция ВАКС рассматривает нашу жалобу на закрытие расследования Роттердам+… 1 декабря. Где связь, спросите вы? Если ВАКС отменит закрытие производства, то до окончания сроков расследования останется всего два дня. Татарову/Ермаку очень нужно, чтобы в то время новый руководитель САП избран еще не был. Иначе он успеет заменить по делу продажного прокурора (Демкива) нормальным", - утверждает Шабунин.
"А тот, в свою очередь, успеет за те два дня закончить расследование и открыть его материалы защите (это первый шаг к передаче дела в суд). Поскольку руками главы комиссии (ничтожной Екатерины Коваль. - ут. Шабунина) Татарову уже удалось растянуть этот конкурс на более чем год (!), то потянуть еще несколько дней они точно смогут. И плевать Татарову/Ермаку (и похоже, Зеленскому. - ут. Шабунина) на обязательства что перед МВФ, что перед Байденом", - добавляет он.
"Хотя есть другой вариант: четыре дня в Гуте они настойчиво думали, как быстрее закончить конкурс на руководителя САП. А на вертолетах ГСЧС не гостей Ермака везли в Карпаты (на госдачу), а вовлеченных в мозговой штурм экспертов. Как вы думаете, команда Зеленского кинет МВФ с избранием главы САП (до конца ноября)?" - задает вопрос Шабунин.
Пожалуйста, подождите...
Брат дерьмака он не сильно зайнятий.
Оберем голову САП і зажівьом? З яких див?
Бо є зообовязання, які взяв на себе зеленозброд перед МВФ, та нашими західними союзниками щодо реформ, і протидії корупції. Невже тобі це важко зрозуміти?
Тут те саме буде, незалежно від імені призначеного. Проблема не в імені голови САП а в тому що він буде повністю підпорядкований ворюгам типу дерьмака. Копренде? - чи не в коня корм?
ти мабуть знаєш точно,де і скільки в пороха грошей?так роздрукуй нам пост,шоб усі знали,та могли також з бубочкіними порівняти.слабо?
Если предупреждал, то одно сбылось.