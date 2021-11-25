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Новости Политика Украины
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"Власть киданет МВФ", - Шабунин об обязательстве избрать нового руководителя САП до декабря 2021 года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Власть киданет МВФ", - Шабунин об обязательстве избрать нового руководителя САП до декабря 2021 года

Зеленский обязался перед МВФ закончить конкурс по избранию руководителя САП до конца ноября (среди прочего из-за этого Украина получила $699 млн).

Об этом в своем телеграмм-канале пишет глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, чтобы успеть это сделать, конкурсная комиссия непосредственно на сегодняшнем заседании должна:

- наконец-то объявить результаты практического залания;
- назначить финальные собеседования на 1 декабря (ближайшая дата согласно регламенту);
- сразу после собеседований, в тот же день (1.12) объявить победителя.

"Знаете почему этого не случится и Украина киданет МВФ? Потому что апелляция ВАКС рассматривает нашу жалобу на закрытие расследования Роттердам+… 1 декабря. Где связь, спросите вы? Если ВАКС отменит закрытие производства, то до окончания сроков расследования останется всего два дня. Татарову/Ермаку очень нужно, чтобы в то время новый руководитель САП избран еще не был. Иначе он успеет заменить по делу продажного прокурора (Демкива) нормальным", - утверждает Шабунин.

"А тот, в свою очередь, успеет за те два дня закончить расследование и открыть его материалы защите (это первый шаг к передаче дела в суд). Поскольку руками главы комиссии (ничтожной Екатерины Коваль. - ут. Шабунина) Татарову уже удалось растянуть этот конкурс на более чем год (!), то потянуть еще несколько дней они точно смогут. И плевать Татарову/Ермаку (и похоже, Зеленскому. - ут. Шабунина) на обязательства что перед МВФ, что перед Байденом", - добавляет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый руководитель САП будет избран до декабря 2021, НАБУ получит оборудование для перехвата информации, – меморандум с МВФ

"Хотя есть другой вариант: четыре дня в Гуте они настойчиво думали, как быстрее закончить конкурс на руководителя САП. А на вертолетах ГСЧС не гостей Ермака везли в Карпаты (на госдачу), а вовлеченных в мозговой штурм экспертов. Как вы думаете, команда Зеленского кинет МВФ с избранием главы САП (до конца ноября)?" - задает вопрос Шабунин.

Власть киданет МВФ, - Шабунин об обязательстве избрать нового руководителя САП до декабря 2021 года 01
Власть киданет МВФ, - Шабунин об обязательстве избрать нового руководителя САП до декабря 2021 года 02

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Топ комментарии
+8
А хтось ще має сумніви?...
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25.11.2021 14:48
+8
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25.11.2021 14:53
+6
а в чому проблема призначити голову САП?
Брат дерьмака он не сильно зайнятий.
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25.11.2021 14:56
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А хтось ще має сумніви?...
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25.11.2021 14:48 Ответить
Она не кидает его только в вопросах тарифов и зарплат. ,короче того, что касается благосостояния простых людей.
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25.11.2021 14:49 Ответить
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Сколько же у нас дармоедских говорящих голов... И не сосчитать.
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25.11.2021 14:49 Ответить
Это точно😂🌷
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25.11.2021 14:54 Ответить
у нас за 20 гривен убивают а тут шобла во власти от беспрелдела наркотиков и просто что в головах их инцестный гумус вместо мозгов за кредит МВФ не просто грохнут .....а так чтобы устои государственности перевернулись 666 раз...
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25.11.2021 15:20 Ответить
Хм. Логічно
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25.11.2021 14:50 Ответить
Круто розібрався Шабунін , видно, що в темі людина.
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25.11.2021 14:52 Ответить
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25.11.2021 14:53 Ответить
кидать МВФ - плохая идея. Астанавитесь!
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25.11.2021 14:53 Ответить
Його що вперше кидають?). Мо їм подобається)?
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25.11.2021 15:20 Ответить
а в чому проблема призначити голову САП?
Брат дерьмака он не сильно зайнятий.
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25.11.2021 14:56 Ответить
шабунька явно ангажований якимось соіскатєлєм)
Оберем голову САП і зажівьом? З яких див?
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25.11.2021 14:58 Ответить
Ти точно не заживеш норм, бо тупорогій, який навіть не читає, що написано, а висери пише.
Бо є зообовязання, які взяв на себе зеленозброд перед МВФ, та нашими західними союзниками щодо реформ, і протидії корупції. Невже тобі це важко зрозуміти?
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25.11.2021 15:28 Ответить
Яка в кізду "протидія корупції", клоун? Он призначили керівника НАЗК, яка декларації перевіряє, і вже у бубочкі виявилась найчесніша, зразкова декларація.
Тут те саме буде, незалежно від імені призначеного. Проблема не в імені голови САП а в тому що він буде повністю підпорядкований ворюгам типу дерьмака. Копренде? - чи не в коня корм?
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25.11.2021 15:46 Ответить
Перший раз чи шо? А шабунька нехай би взагалі закрив патякало - сам допоміг шмарклі отримати владу, а тепер став такий білий та пухнастий "облічітєль".
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25.11.2021 15:01 Ответить
Свинарчук це ти, чи медвечук? Може аваков, якому так заважає Шабунін, чи ти думаєш, що всі забубули про офшори шоколадного? Вони такі ж як і в зеленого чма, нічим не гірші і не кращі.
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25.11.2021 15:30 Ответить
а як тм іх порівнював?ну,ці офшори...
ти мабуть знаєш точно,де і скільки в пороха грошей?так роздрукуй нам пост,шоб усі знали,та могли також з бубочкіними порівняти.слабо?
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25.11.2021 16:07 Ответить
МВФ начебто навмисно підставляється під розвод від 'крутих' хлопців
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25.11.2021 15:02 Ответить
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Хоть что то из того, что ванговал виталька сбылось?
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25.11.2021 15:02 Ответить
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Я вот не помню, он предупреждал о готовящемся поджоге его дома?
Если предупреждал, то одно сбылось.
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25.11.2021 15:10 Ответить
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25.11.2021 16:08 Ответить
з огляду на те що державою реально керує не "янелохшмаркатий" а агент кремля єрмило, то очільника САП ми не отримаємо і до нового року. а там і війна з рашапідами, а війні з корупцією повний песець.
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25.11.2021 15:11 Ответить
Шабунін думає що МВФ цього не знає.)
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25.11.2021 15:18 Ответить
Він костатує факт, і звертається явно не до МВФ.
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25.11.2021 15:32 Ответить
Те що він констатує знають з 2004 року)
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25.11.2021 15:40 Ответить
Спеціалізації потребують фахівці, а не структура судової влади. Злонамірено розпорошено структуру по функціям судочинства та по галузям права. Відокремлено САП теж злонамірено.
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25.11.2021 15:35 Ответить
Пора начинать шантажировать МВФ, мол денег мало даёте и поэтому можем вас кидануть.
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25.11.2021 15:46 Ответить
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виталька дило размовлят, пока вин кристинку шпилит, кидалы тож слушают та нюхают
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25.11.2021 16:04 Ответить
Не в первой.
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25.11.2021 18:40 Ответить
ГРАНТОЕД - Шабунин , что ПОЛЕЗНОГО ты сделал на своем посту ??? -- Н И Х РЕ Н А !!!
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25.11.2021 23:42 Ответить
 
 