РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
46929 посетителей онлайн
Новости Общество
2648 133
вакцина (3475) Евросоюз (3947) Pfizer (179)

В Евросоюзе одобрили применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Евросоюзе одобрили применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало расширить применение препарата от коронавируса Comirnaty компаний Pfizer/BioNTech для вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на сайт регулятора.

Как отмечается, при введении препарата у детей от 5 до 11 лет доза вакцины будет ниже, чем в возрастной категории от 12 лет (10 мкг по сравнению с 30 мкг). Как и в старшей возрастной группе, препарат будут вводить в виде двух инъекций в мышцы надплечья с интервалом в три недели.

Исследование с участием 2000 детей указанного возраста показало, что из 1305 участников, получивших вакцину, только у трех развился COVID-19 по сравнению с 16 из 633 участников, получивших плацебо.

Это означает, что в этом исследовании вакцина была на 90,7% эффективна для предотвращения симптоматического COVID-19.

Отмечается, что наиболее распространенные побочные эффекты у детей от 5 до 11 лет подобны тем, что наблюдались у лиц в возрасте от 12 лет. Они включают боль в месте инъекции, усталость, головную боль, покраснение и отек в месте инъекции, боль в мышцах и озноб. Эти эффекты обычно легкие или умеренные и улучшаются в течение нескольких дней после вакцинации, отметили в ЕМА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина продлила контракт с Pfizer: ежегодно будет покупать 25 млн доз COVID-вакцины для дополнительных прививок, - Ляшко

"Комитет по лекарственным средствам для человека ЕМА (CHMP) пришел к выводу, что преимущества Comirnaty у детей от 5 до 11 лет превышают риски, особенно для тех, у кого есть заболевания, повышающие риск тяжелого течения COVID-19", - говорится в заявлении.

Теперь CHMP направит свою рекомендацию Европейской комиссии, которая выдаст окончательное решение.

Как сообщал Укринформ, в октябре немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer обратились в регулирующие органы Европейского Союза с просьбой разрешить использование разработанной ими вакцины против COVID-19 для детей от 5 до 11 лет.

В начале ноября Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовали применение в Соединенных Штатах вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech для детей от 5 до 11 лет.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+6
Їм мало експеременту над дорослими і підлітками, ця мерзота і до дітей добралася в погоні за наживою.
показать весь комментарий
25.11.2021 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
введите в гугл "Посмотрите,что ожидает ваших детей"
я был мягко говоря в шоке
показать весь комментарий
25.11.2021 15:37 Ответить
Никогда бы не подумал, что их ждет Гадзилла. Но бдительные антиваксеры не спят...
https://youtu.be/oBoyDGrxkn0?t=7163
показать весь комментарий
25.11.2021 17:36 Ответить
комментарий отмечен как спам
Рекомендую загуглити "обов'язкові щеплення". І так дітей потрібно прививати, бо наприклад у мене в сусіда дитина принесла з садочка ковід, в результаті вся сі'мя 6 чоловік захворіло (всі не щеплені, думали пронесе). Діти які не вакцинуються повинні навчатися вдома за рахунок батьків, з репетиторами.
показать весь комментарий
25.11.2021 15:41 Ответить
сколько не повторяй - вранье от этого правдой не станет.

У людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.
Это показывают данные массовой вакцинации в Израиле.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, пришло к выводу, что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
показать весь комментарий
25.11.2021 16:14 Ответить
Это неправда, антитела на слизистой оболочек опсонируют вирус и предотвращают заражение в той же процентной мере что и защита от тяжести течения и вероятности госпитализации

Антиваксеры- вымеруны)
показать весь комментарий
25.11.2021 22:50 Ответить
И за лечение тоже должны платить. Либо лечиться дома . Чесноком и водочкой.
показать весь комментарий
25.11.2021 21:15 Ответить
комментарий отмечен как спам
а кажите - маленка зелю будут прививать уколом в попку или через купюрку в ноздрю?
показать весь комментарий
25.11.2021 15:57 Ответить
что из 1305 участников, получивших вакцину, только у трех развился COVID-19
Ну то есть 3 ребёнка,при встрече с вирусом,могли бы оказаться тяжёлыми.1 305 же,спокойно переболели и забыли.Если идти от обратного
показать весь комментарий
25.11.2021 16:01 Ответить
ты вообще много херни постишь, мы уже привыкли.
показать весь комментарий
25.11.2021 16:15 Ответить
Польза вакцинации на примере вспышки Дельты в Дании: Двадцать умерших на 10 тыс заболевших. В Украине 400 смертей с 10 тыс заболевших.
показать весь комментарий
25.11.2021 16:16 Ответить
Ты мудак. Вакцинированные переносят ковид без лёгочных проблем.
показать весь комментарий
25.11.2021 16:34 Ответить
Идиотов много. На индивидуальный подход времени не хватает.
показать весь комментарий
25.11.2021 17:05 Ответить
Ну и в подтверждение твоих слов не могу не сбросить.

Чоловік притомний і розмовляє.

83-річний ексмера Києва Олександра Омельченка госпіталізували із коронавірусом. Він лежить у лікарні у Феофанії у важкому стані.

Це ТСН підтвердив син Омельченка.

Він додав, що батько при свідомості. Хворіє вже одинадцятий день. Омельченко дихає із допомогою кисневої маски.

"Він постійно в масці, постійно дається кисень. Начебто сьогодні йому стало трошки краще, але поки лікарі кажуть, що може розгорнутися в будь-який бік. Стан у нього важкий, але стабільний. Ми сподіваємося, що все буде добре", - заявив син.

Також запевняє, що Олександр Омельченко був вакцинованим.

-------------------------------------------------------------------------------

Помер ексмер Києва Олександр Омельченко16:02 7951 24
показать весь комментарий
25.11.2021 16:40 Ответить
Причина смерти?
показать весь комментарий
25.11.2021 17:06 Ответить
Да ты у нас патологоанатом?
показать весь комментарий
25.11.2021 18:51 Ответить
Від ускладнень COVID-19 помер ексмер Києва Олександр Омельченко. Джерело: https://censor.net/ua/n3301577
показать весь комментарий
25.11.2021 17:11 Ответить
Джерело: Про це повідомив в фейсбуці екснардеп Ігор Лисов,
показать весь комментарий
25.11.2021 18:52 Ответить
В подтверждение слов надо давать статистику, а не единичный случай.
показать весь комментарий
26.11.2021 08:18 Ответить
У знакомых жены болела мать с пневмонией серьезно, так ее в больницу брать не хотели ,потому что она вакцинирована была. Для статистики и манипуляций не берут. Сказали возьмут только когда задыхаться уже будет. Потому что в новостях должны говорить ,что в больнице должны лежать только невакцинированные.
Скоро этих историй будут десятки тысяч.
показать весь комментарий
26.11.2021 08:22 Ответить
"Что это за вой на болотах, Бэрримор?" (С).
Не пойму чем разрешение ЕС так перевозбудило пэрэсичных. Вы чё, себя уже в ЕС возомнили? В Украине ещё взрослых не чипировали.
показать весь комментарий
25.11.2021 18:17 Ответить
Мы живем во времена неофашизма
Суть фашизма - социальная. Фашизм - это не причины и следствия событий, а методика.

Фашизм - это сегрегация населения по неким формальным критериям, с разделением оного населения на "правильных" и "неправильных", с последующим публичным выделением "неправильных", их поражением в правах, ограничением передвижения, выселением и даже уничтожением.

Фашизм - это отказ от принципа наказания лишь за личную вину, и переход к принципу вменения коллективной вины или вины по признаку несогласия с политикой правительства.

Фашизм - это когда правительство переходит от требования не мешать ему, к требованию от каждого демонстрации своей поддержки политике правительства, и к контролю государства над мнениями граждан с целью выявления и наказания нелояльных.

Фашизм - это массовые внесудебные или неправосудные расправы.

Фашизм - это когда правительство применяет пытки и ставит медицинские опыты над людьми без их согласия.

Фашизм - это когда правительство стремится вывести нового человека, более подходящего для его целей.

И наконец фашизм - это когда все вышеперечисленное не просто совершается, но еще и оправдывается прогрессом и общественным благом.
показать весь комментарий
25.11.2021 20:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 