В Евросоюзе одобрили применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет
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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало расширить применение препарата от коронавируса Comirnaty компаний Pfizer/BioNTech для вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на сайт регулятора.
Как отмечается, при введении препарата у детей от 5 до 11 лет доза вакцины будет ниже, чем в возрастной категории от 12 лет (10 мкг по сравнению с 30 мкг). Как и в старшей возрастной группе, препарат будут вводить в виде двух инъекций в мышцы надплечья с интервалом в три недели.
Исследование с участием 2000 детей указанного возраста показало, что из 1305 участников, получивших вакцину, только у трех развился COVID-19 по сравнению с 16 из 633 участников, получивших плацебо.
Это означает, что в этом исследовании вакцина была на 90,7% эффективна для предотвращения симптоматического COVID-19.
Отмечается, что наиболее распространенные побочные эффекты у детей от 5 до 11 лет подобны тем, что наблюдались у лиц в возрасте от 12 лет. Они включают боль в месте инъекции, усталость, головную боль, покраснение и отек в месте инъекции, боль в мышцах и озноб. Эти эффекты обычно легкие или умеренные и улучшаются в течение нескольких дней после вакцинации, отметили в ЕМА.
"Комитет по лекарственным средствам для человека ЕМА (CHMP) пришел к выводу, что преимущества Comirnaty у детей от 5 до 11 лет превышают риски, особенно для тех, у кого есть заболевания, повышающие риск тяжелого течения COVID-19", - говорится в заявлении.
Теперь CHMP направит свою рекомендацию Европейской комиссии, которая выдаст окончательное решение.
Как сообщал Укринформ, в октябре немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer обратились в регулирующие органы Европейского Союза с просьбой разрешить использование разработанной ими вакцины против COVID-19 для детей от 5 до 11 лет.
В начале ноября Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовали применение в Соединенных Штатах вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech для детей от 5 до 11 лет.
Пожалуйста, подождите...
я был мягко говоря в шоке
https://youtu.be/oBoyDGrxkn0?t=7163
У людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.
Это показывают данные массовой вакцинации в Израиле.
А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, пришло к выводу, что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
Антиваксеры- вымеруны)
Ну то есть 3 ребёнка,при встрече с вирусом,могли бы оказаться тяжёлыми.1 305 же,спокойно переболели и забыли.Если идти от обратного
Чоловік притомний і розмовляє.
83-річний ексмера Києва Олександра Омельченка госпіталізували із коронавірусом. Він лежить у лікарні у Феофанії у важкому стані.
Це ТСН підтвердив син Омельченка.
Він додав, що батько при свідомості. Хворіє вже одинадцятий день. Омельченко дихає із допомогою кисневої маски.
"Він постійно в масці, постійно дається кисень. Начебто сьогодні йому стало трошки краще, але поки лікарі кажуть, що може розгорнутися в будь-який бік. Стан у нього важкий, але стабільний. Ми сподіваємося, що все буде добре", - заявив син.
Також запевняє, що Олександр Омельченко був вакцинованим.
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Помер ексмер Києва Олександр Омельченко16:02 7951 24
Скоро этих историй будут десятки тысяч.
Не пойму чем разрешение ЕС так перевозбудило пэрэсичных. Вы чё, себя уже в ЕС возомнили? В Украине ещё взрослых не чипировали.
Суть фашизма - социальная. Фашизм - это не причины и следствия событий, а методика.
Фашизм - это сегрегация населения по неким формальным критериям, с разделением оного населения на "правильных" и "неправильных", с последующим публичным выделением "неправильных", их поражением в правах, ограничением передвижения, выселением и даже уничтожением.
Фашизм - это отказ от принципа наказания лишь за личную вину, и переход к принципу вменения коллективной вины или вины по признаку несогласия с политикой правительства.
Фашизм - это когда правительство переходит от требования не мешать ему, к требованию от каждого демонстрации своей поддержки политике правительства, и к контролю государства над мнениями граждан с целью выявления и наказания нелояльных.
Фашизм - это массовые внесудебные или неправосудные расправы.
Фашизм - это когда правительство применяет пытки и ставит медицинские опыты над людьми без их согласия.
Фашизм - это когда правительство стремится вывести нового человека, более подходящего для его целей.
И наконец фашизм - это когда все вышеперечисленное не просто совершается, но еще и оправдывается прогрессом и общественным благом.