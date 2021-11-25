ЕС меняет правила въезда: COVID-сертификат будет действовать 9 месяцев, для его продления потребуется бустерная доза
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Европейская комиссия официально предложила изменить правила въезда в Евросоюз для иностранцев. В частности, предлагается сократить срок действия сертификата вакцинации против COVID-19 с 12 до 9 месяцев, а для его продления потребуется бустерная доза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В заявлении Еврокомиссии говорится, что на сегодняшний день в Евросоюзе выдано более 650 млн сертификатов о COVID-вакцинации, но ряд стран уже начал вводить бустерные дозы. С учетом этого, Еврокомиссия предлагает странам-участницам унифицировать подход и сократить срок действия сертификатов до 9 месяцев после первичного курса вакцинации.
Также отмечается, что этот период учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) по введению бустерных доз через 6 месяцев. Дополнительный период в три месяца гарантирует, что в странах-участницам смогут обеспечить доступ граждан к бустерам.
"Наша главная цель - избежать разногласий по всему ЕС. Это также относится к вопросу о бустерах, которые необходимы для борьбы с вирусом. Среди других мер мы предлагаем сегодня, чтобы Совет согласовал стандартный срок действия свидетельств о вакцинации, выдаваемых после первичной серии", - отметил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Чтобы предоставить достаточно времени для реализации скоординированного подхода, Еврокомиссии предлагает ввести новые правила с 10 января 2022 года.
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Другими словами, а что если кто-то смог убедить наших лидеров в том, что единственный способ вернуться к нормальной жизни - это заменить вакцинами ту роль, которую раньше играли объятия и рукопожатия для того, чтобы ознакомить наши организмы с последними обновлениями антивирусной безопасности?
Что если, лишив нас нормальной жизни, те, кому выгодны вакцины, смогут навсегда закрепиться в центре общества, предоставив искусственную замену тому, что делали наши иммунные системы для защиты от обычных респираторных вирусов в те времена, когда нам еще позволяли жить нормальной жизнью?
Об этом говорят заголовки газет:
"Генеральный директор Pfizer говорит, что в течение 12 месяцев, вероятно потребуется третья доза вакцины от Covid". (CNBC, 15 апреля, 2021) "Когда закончится греческий алфавит, варианты вируса будут называться по именам созвездий, говорит ответственный ВОЗ по Ковиду". (The Telegraph, 7 августа 2021 г.) "Фаучи предупреждает, что американцы могут столкнуться с необходимостью делать бустерные прививки неопределенное время" (Daily Mail, 13 августа 2021 г., и доктор Фаучи своими словами на YouTube 12 августа 2021 г.) "Байден одобряет повторные прививки через 5 месяцев после второй дозы" (Boston Globe, 27 августа 2021 г.) Что, если быстрая мутация РНК-вирусов гарантирует, что ни одна вакцина никогда не будет полностью эффективной для обеспечения длительного иммунитета, создавая иллюзию, что мы постоянно нуждаемся в ревакцинации?
https://www.youtube.com/watch?v=LCHvlXTSDbY&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Во Франции COVID-сертификаты продлят только после введения бустерной дозы вакцины.
По словам Верана, с 15 декабря COVID-сертификаты у лиц старше 65 лет перестанут действовать в том случае, если после введения второго компонента вакцины уже прошло пять месяцев, и они все еще не вакцинировались бустерной дозой. То же самое с 15 января коснется всех остальных жителей Франции в возрасте 18 лет и старше.
https://www.youtube.com/watch?v=hikKppGJBH4&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Во многих европейских странах тысячи людей яростно протестуют против новых коронавирусных ограничений. Это взрывоопасная в политическом плане смесь из чувства безысходности и теорий заговора... Но если бабахнет, как спалят пару десятков городов - сразу снимут ограничения, и выяснится что прививаться необязательно…