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ЕС меняет правила въезда: COVID-сертификат будет действовать 9 месяцев, для его продления потребуется бустерная доза

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС меняет правила въезда: COVID-сертификат будет действовать 9 месяцев, для его продления потребуется бустерная доза

Европейская комиссия официально предложила изменить правила въезда в Евросоюз для иностранцев. В частности, предлагается сократить срок действия сертификата вакцинации против COVID-19 с 12 до 9 месяцев, а для его продления потребуется бустерная доза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что на сегодняшний день в Евросоюзе выдано более 650 млн сертификатов о COVID-вакцинации, но ряд стран уже начал вводить бустерные дозы. С учетом этого, Еврокомиссия предлагает странам-участницам унифицировать подход и сократить срок действия сертификатов до 9 месяцев после первичного курса вакцинации.

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Также отмечается, что этот период учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) по введению бустерных доз через 6 месяцев. Дополнительный период в три месяца гарантирует, что в странах-участницам смогут обеспечить доступ граждан к бустерам.

"Наша главная цель - избежать разногласий по всему ЕС. Это также относится к вопросу о бустерах, которые необходимы для борьбы с вирусом. Среди других мер мы предлагаем сегодня, чтобы Совет согласовал стандартный срок действия свидетельств о вакцинации, выдаваемых после первичной серии", - отметил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

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Чтобы предоставить достаточно времени для реализации скоординированного подхода, Еврокомиссии предлагает ввести новые правила с 10 января 2022 года.

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Топ комментарии
+18
Пандемія коронавірус триватиме рівно стільки, скільки виділятимуться гроші на боротьбу з ним
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25.11.2021 16:02
+11
Что и требовалось доказать, колоть теперь будет постоянно, ну как долбанные орущие ваксеры этого не понимали с самого начала, проблема не в вирусе, проблема в медицинской системе, протоколе лечения больных и ненужных уколах для здоровых. А под эту дудку идёт ограничение прав и свобод граждан.
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25.11.2021 16:37
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Я уколол себе два физера. Бустерную могу только бутылку коньяка всадить для лучшего эффекта от вакцЫны
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25.11.2021 15:30 Ответить
Один негр вчора розсмішив, каже що вакцинувався від ковіду і заодно від грипу, почало щось "морозити", то він пішов 3 копи (стакани) коньяку вліпив і пройшло)))
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25.11.2021 15:37 Ответить
Когда первую делал не пил 3 дня как положено. А на вторую прививку ишел под шафе и после прививки тоже шлифонул норм, бо понимал, что все буде добре
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25.11.2021 15:39 Ответить
от большого ума)
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25.11.2021 15:35 Ответить
Пандемія коронавірус триватиме рівно стільки, скільки виділятимуться гроші на боротьбу з ним
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25.11.2021 16:02 Ответить
Т.е. вечно!
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25.11.2021 17:38 Ответить
💉🪣бустерна доза.
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25.11.2021 16:07 Ответить
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ну, а шо, если зеля сначала вдохнул в обе ноздри, а потом догнался ще бустерной дозой, его в ес точно должны пустить, не будь вин клован
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25.11.2021 16:13 Ответить
Золотой укол!
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25.11.2021 16:15 Ответить
Від грипу перед сезоном також пропонують щороку вакцинуватись
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25.11.2021 16:16 Ответить
Предлагают и заставляют - немного разные вещи, не видел еще паспорта здоровья для гриппа.
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25.11.2021 16:38 Ответить
ахахахахаха .... ну так если кто-то хочет заменить естественный иммунитет на искуственный, то это от отсутствия минимального ума в голове
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26.11.2021 14:46 Ответить
Ваш пост це підтверджує.
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26.11.2021 16:31 Ответить
Все логічно , далі буде 6 місяців,потім або 3 ,або так 6 і лишиться. Все як в книжці.

https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top

Другими словами, а что если кто-то смог убедить наших лидеров в том, что единственный способ вернуться к нормальной жизни - это заменить вакцинами ту роль, которую раньше играли объятия и рукопожатия для того, чтобы ознакомить наши организмы с последними обновлениями антивирусной безопасности?

Что если, лишив нас нормальной жизни, те, кому выгодны вакцины, смогут навсегда закрепиться в центре общества, предоставив искусственную замену тому, что делали наши иммунные системы для защиты от обычных респираторных вирусов в те времена, когда нам еще позволяли жить нормальной жизнью?

Об этом говорят заголовки газет:

"Генеральный директор Pfizer говорит, что в течение 12 месяцев, вероятно потребуется третья доза вакцины от Covid". (CNBC, 15 апреля, 2021) "Когда закончится греческий алфавит, варианты вируса будут называться по именам созвездий, говорит ответственный ВОЗ по Ковиду". (The Telegraph, 7 августа 2021 г.) "Фаучи предупреждает, что американцы могут столкнуться с необходимостью делать бустерные прививки неопределенное время" (Daily Mail, 13 августа 2021 г., и доктор Фаучи своими словами на YouTube 12 августа 2021 г.) "Байден одобряет повторные прививки через 5 месяцев после второй дозы" (Boston Globe, 27 августа 2021 г.) Что, если быстрая мутация РНК-вирусов гарантирует, что ни одна вакцина никогда не будет полностью эффективной для обеспечения длительного иммунитета, создавая иллюзию, что мы постоянно нуждаемся в ревакцинации?
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25.11.2021 16:16 Ответить
Так уже появились статьи шо через несколько месяцев после ширки иммунитет резко падает и надо опять чипироваться. И есть подозрение шо если присадить организм на эту дурь то потом придётся колоться постоянно шоб ласты не склеить.
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25.11.2021 16:23 Ответить
Чи виробиться колись в Україні колективний імунітет?
https://www.youtube.com/watch?v=LCHvlXTSDbY&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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25.11.2021 19:18 Ответить
Что и требовалось доказать, колоть теперь будет постоянно, ну как долбанные орущие ваксеры этого не понимали с самого начала, проблема не в вирусе, проблема в медицинской системе, протоколе лечения больных и ненужных уколах для здоровых. А под эту дудку идёт ограничение прав и свобод граждан.
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25.11.2021 16:37 Ответить
комментарий отмечен как спам
досить нити, антивакс зебільний
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25.11.2021 16:59 Ответить
Это все аргументы? Не переживай, будут тебе бустеры, хоть каждый день, захочешь ты того или нет.
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25.11.2021 21:42 Ответить
я так розумію, що ти за зебіла голосував?
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25.11.2021 22:11 Ответить
А Ляшко сказав що українці,бустерну зону отримають тільки після того як 2 дози отримають 50% населення...Так що можете закривати міжнародні аєропорти бо ні хто нікуди скоро не полетить )))
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25.11.2021 18:30 Ответить
А ДАЛІ, ПАНОВЕ, ЗА ГРОШІ, ЗА ВЛАСНІ ГРОШІ... До цього усе і йшло... Підсадили нахаляву, а далі - вибачте...
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25.11.2021 19:00 Ответить
а сейчас типа задаром? меньше трети вакцин выделено по программе COVAX, остальное закупается за бюджетные деньги, т.е. за наши налоги, причем закупается непрозрачно.
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25.11.2021 20:40 Ответить
У антиваксов сегодня разрыв днища: мало того, что невакцинированных теперь не будут пускать в ес, так еще и время действия вакцинации сократили.
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25.11.2021 18:57 Ответить
Цей "розрив" навпаки у ваксов... Типу як же це так, я ж слухняно коловся, я такий гарний і слухняний, а тепер - на дурняка немає дози (доки 50% не уколеться), а за кордон хочеться... СТРИЖКА ПОЧИНАЄТЬСЯ, ПАНОВЕ...
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25.11.2021 19:03 Ответить
Та ці ніщеброди у Європу не дуже то й їдуть. Ви бачили вчора ті пики на мітингу з QR кодом ядрьоной расісі. Це ж саме дно суспільства, яке татко Зе назвав біомасою. От завдяки цієї біомасі ми знаходимось у такому армагеддці.
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25.11.2021 21:18 Ответить
Колоть будут до посинения.

Во Франции COVID-сертификаты продлят только после введения бустерной дозы вакцины.

По словам Верана, с 15 декабря COVID-сертификаты у лиц старше 65 лет перестанут действовать в том случае, если после введения второго компонента вакцины уже прошло пять месяцев, и они все еще не вакцинировались бустерной дозой. То же самое с 15 января коснется всех остальных жителей Франции в возрасте 18 лет и старше.
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25.11.2021 19:01 Ответить
Щеплення від Covid-19: що відомо та що не досліджено?
https://www.youtube.com/watch?v=hikKppGJBH4&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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25.11.2021 19:10 Ответить
В Европе бушует «пандемия гнева» - Handelsblatt
Во многих европейских странах тысячи людей яростно протестуют против новых коронавирусных ограничений. Это взрывоопасная в политическом плане смесь из чувства безысходности и теорий заговора... Но если бабахнет, как спалят пару десятков городов - сразу снимут ограничения, и выяснится что прививаться необязательно…
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25.11.2021 21:01 Ответить
короче, кто у нас укололся в мае, у того безвиз закончится в марте. Ибо наши дебилы за бустер не чешутся...
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25.11.2021 21:06 Ответить
цуко. ветеринарный паспорт с пожизненной вакцинацией.
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26.11.2021 07:35 Ответить
 
 