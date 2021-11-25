РФ намеренно дискредитирует работу СММ ОБСЕ для прикрытия собственных активных действий, - в МИД отрицают, что отчеты миссии якобы утверждают о наступлении ВСУ
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Заявления России о наличии в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) утверждений о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Российская Федерация взялась с новым рвением дискредитировать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Заявления о якобы наличии в ее отчетах утверждений о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности", - сказал спикер агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.
По его мнению, такие инсинуации имеют одну цель, а именно предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации c безопасностью на Донбассе и вдоль украинской границы.
"О чем говорят отчеты СММ ОБСЕ, так это о системных ограничениях свободы передвижения на временно оккупированных территориях, блокировании средств связи и наблюдения, угрозах личной безопасности международных наблюдателей со стороны вооруженных формирований РФ. Ситуация приобрела таких беспрецедентных масштабов, что заставила главу СММ ОБСЕ в начале ноября официально обратиться с призывом разблокировать работу миссии в неподконтрольных украинскому правительству районах. Россия этот призыв, как и другие подобные призывы международного сообщества, проигнорировала", - рассказал Николенко.
Он подчеркнул, что повышение интенсивности российской дезинформации, угрозы российских чиновников в адрес Украины указывают на то, что в Москве продолжают руководствоваться логикой конфликта.
"Именно поэтому министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и весь МИД сейчас максимально консолидируют поддержку международных партнеров, чтобы укрепить безопасность нашего государства и его граждан и сдерживать Россию от дальнейших агрессивных действий", - подытожил Николенко.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что якобы отчеты СММ ОБСЕ свидетельствуют о наступательных действиях Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка.
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До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.
Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незванный, - сразу тут как тут.
Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.
Что же тут поделать, - это их привычка, -
Лезть под одеяло, и в ночной горшок,
Ведь кацапы, знамо, - и в ***** затычка,
И к ****** лысой красный гребешок.
Тягот и лишений не страшась нисколько,
За весь мир кацапы призваны страдать,
Всем они помогут, - во дворе вот только
За собою мусор некому убрать.
Жили бы нормально, как все люди в мире,
Но кацап, однако, твёрдо убежден,
Что ему мешает смыть говно в сортире
Хитрый и коварный, подлый Вашингтон.
Как же вы, болваны, жалки и нелепы, -
Сами обосрались с головы до пят,
До чего забавно наблюдать, как скрепы
В ваших черепушках без мозгов скрипят.
Между тем, имея кой-какой всё ж опыт,
Пьяная Россия всё встает с колен, -
Но не понимает, бедная, что в жопе
Не духовный стержень, а кремлёвский член.
В голове опилки и обрывки ваты, -
Кто из вас ответит на такой вопрос, -
Вдруг подохнет Путин, - вы ж не виноваты,
Вы же ни при чём ведь, - ёханый колхоз?
Что же вы за люди, - люди-человеки?
Что же вам неймётся, в заднице свербит? -
Будьте же вы, суки, траханы навеки
С вашим "русским миром", - fucking russian shit!