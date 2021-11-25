Зеленский анонсировал строительство аэропортов на востоке Украины и Закарпатье: Продолжаются переговоры о трансформации "Борисполя" в восточноевропейский авиахаб
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Украина сегодня инвестирует миллиарды гривен в модернизацию региональных аэропортов, в строительство новых взлетно-посадочных полос и терминалов в Черновцах, Ривне, Житомире, Кривом Роге, Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Одесской области, Херсоне, Виннице, Полтаве.
Об этом сегодня во время форума "Большое строительство: авиация и туризм" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Также мы готовимся к строительству еще двух (недавно мы решили этот важный стратегический вопрос) новых аэропортов на востоке Украины и еще одного нового аэропорта в Закарпатье. Мы сшиваем наше государство открытым небом", – подчеркнул Зеленский.
В то же время, по словам президента, продолжаются переговоры с западными партнерами по созданию в Украине современного авиахаба для модернизации пассажирских самолетов в грузовые.
"Трансформация Международного аэропорта "Борисполь" в самый мощный восточноевропейский авиахаб, возрождение нашего современного украинского авиастроения и усиление промышленного сотрудничества в формате Украина – страны Европейского Союза – это главные цели для нас, для министерства, для "Большого строительства", которые мы ставим на ближайшие годы. "Очевидно – амбициозные, разумеется – непростые, но, уверен, – выполнимые", – подчеркнул президент.
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під час пожару що насувається штукатирити будинок може тільки божевільний, або... злодій
НЕ на армию и ПВО, не на терроборону или консультациями с союзника.. эти вопросы клована НЕ интересуют..
ему, главное - аэропортик построить да попиарится на этом.
А оно вообще знает про опасность вторжения рашки, или ермак ничего не сказал и клован продолжает верить что "я в глаза ему посмотрел - путин хочет мира"?
Как тут не вспомнить другую фразу зеЛоха: "сойдемся интересами ПОСЕРЕДИНЕ Украины..." по реке Днепр??
Продолжает колбасить...
2 ч. ·
А Зеленский все не может нажраться на своих «больших стройках». Сотни миллиардов на дорогах ему мало. Теперь будут пилить деньги на обновлении железных дорог. И, внимание, создание национального авиаперевозчика.
Президентская каденция крутится - лавэха мутится)))))
Яких зе "реформ" треба ще тим 73% для того, щоб нарешті стати "смєтунами", як вони і обіцяли?
а Шо, ужгородский аэропорт фсье- не справляется с пассажиропотоком?
1.******** нв пороге! Голыми руками можно задушить своих правителей - с врагами нужно оружие,чтобы воевать!
Гужевой транспорт нужен, наверное
А то, что тот аэропорт не использовали, то вопросы к папиредникам, один из них твой кумир 💯
Меньше года остается до очередного дня рождения ермака, не на вертолете же опять трястись, 2 часа.
https://www.svoboda.org/a/cit-k-granitse-s-ukrainoy-svozyat-********-tehniku-v-nastorazhivayuschem-kolichestve/31577496.html
- Экономика в жопе,
- отток инвестиций,
- живем тупо в долг от транша до транша,
- энергетика в жопе,
- ВСУ не обеспечены горючкой и боеприпасами
- на пороге стоят кацапские танки
ЗЕбилам продолжают рассказывать сказки про мегапроекты и светлое будущее.