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аэропорт (601) Закарпатье (1149) Зеленский (10418) Донбасс (16132) авиасообщение (464)

Зеленский анонсировал строительство аэропортов на востоке Украины и Закарпатье: Продолжаются переговоры о трансформации "Борисполя" в восточноевропейский авиахаб

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Зеленский анонсировал строительство аэропортов на востоке Украины и Закарпатье: Продолжаются переговоры о трансформации "Борисполя" в восточноевропейский авиахаб

Украина сегодня инвестирует миллиарды гривен в модернизацию региональных аэропортов, в строительство новых взлетно-посадочных полос и терминалов в Черновцах, Ривне, Житомире, Кривом Роге, Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Одесской области, Херсоне, Виннице, Полтаве.

Об этом сегодня во время форума "Большое строительство: авиация и туризм" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Также мы готовимся к строительству еще двух (недавно мы решили этот важный стратегический вопрос) новых аэропортов на востоке Украины и еще одного нового аэропорта в Закарпатье. Мы сшиваем наше государство открытым небом", – подчеркнул Зеленский.

В то же время, по словам президента, продолжаются переговоры с западными партнерами по созданию в Украине современного авиахаба для модернизации пассажирских самолетов в грузовые.

Смотрите также: Создание нашего национального авиаперевозчика будет официально начато уже сегодня, - Зеленский. ВИДЕО

"Трансформация Международного аэропорта "Борисполь" в самый мощный восточноевропейский авиахаб, возрождение нашего современного украинского авиастроения и усиление промышленного сотрудничества в формате Украина – страны Европейского Союза – это главные цели для нас, для министерства, для "Большого строительства", которые мы ставим на ближайшие годы. "Очевидно – амбициозные, разумеется – непростые, но, уверен, – выполнимые", – подчеркнул президент.

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Топ комментарии
+26
Замість того щоб накопичувать пальне і зброю перед загрозою війни ці "суки зелені" розтринькують кошти на свої "прожекти" з яких "напилять" можна!!!
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25.11.2021 15:57
+17
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25.11.2021 15:59
+16
Оооо , горяченькое пошло …прямо в глаза
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25.11.2021 15:56
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Оооо , горяченькое пошло …прямо в глаза
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25.11.2021 15:56 Ответить
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25.11.2021 15:59 Ответить
де ПВО України, Зе-льоная злодюга ??

під час пожару що насувається штукатирити будинок може тільки божевільний, або... злодій
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25.11.2021 20:51 Ответить
враг на пороге, готовит вторжение - а это зеЛошье офшорное занимает пиаром и растратой средств бюджета.
НЕ на армию и ПВО, не на терроборону или консультациями с союзника.. эти вопросы клована НЕ интересуют..
ему, главное - аэропортик построить да попиарится на этом.

А оно вообще знает про опасность вторжения рашки, или ермак ничего не сказал и клован продолжает верить что "я в глаза ему посмотрел - путин хочет мира"?
Как тут не вспомнить другую фразу зеЛоха: "сойдемся интересами ПОСЕРЕДИНЕ Украины..." по реке Днепр??
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25.11.2021 16:09 Ответить
п.с. кстати, если посмотреть на карту "великого крадивництва" на дорогах, то немалая часть этих дорог ремонтировалась именно на танкопасных направлениях.. чтобы кацапам легче было лезть в Украину?
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25.11.2021 16:12 Ответить
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25.11.2021 16:10 Ответить
Замість того щоб накопичувать пальне і зброю перед загрозою війни ці "суки зелені" розтринькують кошти на свої "прожекти" з яких "напилять" можна!!!
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25.11.2021 15:57 Ответить
Так принцип их жизни неизменен

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25.11.2021 16:06 Ответить
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Это на благо государства делается. Вы еще предложите средства пенсионерам раздать.
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25.11.2021 16:19 Ответить
Для того, щоб забезпечити державу благами, її існування потрібно захистити від біснуватих запоребрикового та бульбо-фюрерів.
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25.11.2021 17:20 Ответить
Он что уже отошел от празднования дня рождения Андрея Елдака :D ?
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25.11.2021 15:57 Ответить


Продолжает колбасить...
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25.11.2021 16:15 Ответить
Сто відсотків-це велике аеропорство...
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25.11.2021 15:57 Ответить
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25.11.2021 15:58 Ответить
Ух ты, какой большой генерал негр - подумал зеленский :D
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25.11.2021 15:59 Ответить
Однозначно!
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25.11.2021 16:28 Ответить
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25.11.2021 17:23 Ответить
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25.11.2021 16:00 Ответить
Использование государственных средств передвижения для частных целей - это коррупция в чистом виде …пасть свою гнилую закрой , а то вонь не выносимая
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25.11.2021 16:05 Ответить
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25.11.2021 16:08 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

2 ч. ·



А Зеленский все не может нажраться на своих «больших стройках». Сотни миллиардов на дорогах ему мало. Теперь будут пилить деньги на обновлении железных дорог. И, внимание, создание национального авиаперевозчика.

Президентская каденция крутится - лавэха мутится)))))
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25.11.2021 16:08 Ответить
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25.11.2021 16:15 Ответить
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25.11.2021 16:08 Ответить
А мільярд дерев не буде літакам заважати?)))
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25.11.2021 16:09 Ответить
Воно вже зовсім неадекватне! Увесь світ говорить про загрозу вторгнення московитів в Україну, а ці "узеленські" домовляються про аеропорти та закупівлю пасажирських літаків. На те, що в армії виділяють 5 літрів пального для навчань - то фігня.

Яких зе "реформ" треба ще тим 73% для того, щоб нарешті стати "смєтунами", як вони і обіцяли?
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25.11.2021 16:09 Ответить
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25.11.2021 16:09 Ответить
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то шо будет там хаб никто не сомневается, тилькин вин зачем мелочиться, если сразу можно превратить украину в один зеленый хаб
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25.11.2021 16:10 Ответить
"Також ми готуємося до будівництва і ще одного нового аеропорту на Закарпатті. "Джерело: https://censor.net/ua/n3301576

а Шо, ужгородский аэропорт фсье- не справляется с пассажиропотоком?
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25.11.2021 16:21 Ответить
2.Какой ******,что там хабать?Сегодня кризис авиаперевозок и что есть никому не надо. Из-за роста дальности региональных самолётов,погорела концепция хабов и накрылась тазом и А380 и Джамбо.
1.******** нв пороге! Голыми руками можно задушить своих правителей - с врагами нужно оружие,чтобы воевать!
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25.11.2021 16:22 Ответить
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Судя по коментам аэропорты Украине не нужны.
Гужевой транспорт нужен, наверное
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25.11.2021 16:23 Ответить
Баран! А чим він ті аеропорти буде захищать?!!! "Відосиками"?!!!
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25.11.2021 16:26 Ответить
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Ты чего , негодяй , людей оскорбляешь ?
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25.11.2021 16:31 Ответить
Мурло невоспитанное, твой алкаш диабетик все же порешал, и ПВО восстановил и склады, пять штук сохранил.
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25.11.2021 18:40 Ответить
Од того що ти мене назвав "Мурло невоспитанное" - ти розумнішим не став Так "бараном" і залишився Розумні люди кажуть що треба мать лише те що ти можеш захистить - щоб не відібрали А аеродромів з аеропортами у нас і так вистачає! Третина їх у обласних центрах пустує і заростає бур"яном Наприклад - у Чернігові - "Шестовицький" Його побудували три десятки років тому а літаки на ньому і не сідали
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25.11.2021 18:45 Ответить
Мурло, так аэропорты ремонтируют и запускают новую программу перелетов, возможно и ты сядешь в самолёт и приземлишься где то.
А то, что тот аэропорт не использовали, то вопросы к папиредникам, один из них твой кумир 💯
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25.11.2021 19:32 Ответить
"Мурло" шукай у дзеркалі Зараз гроші на зброю і пальне потрібні а не на аеропорти! І "мій" "папиредник" якраз на це гроші витрачав а не на "шо попало"!
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25.11.2021 19:37 Ответить
Да национальные авиаперевозчики нужны!
Меньше года остается до очередного дня рождения ермака, не на вертолете же опять трястись, 2 часа.
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25.11.2021 16:24 Ответить
так задрало слове "велике" к любому поводу и без...от гномика-чинарика
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25.11.2021 16:25 Ответить
Это ж комплекс у него такой.
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25.11.2021 16:26 Ответить
Велике роспиляйство триває! Ще й прискорюється й збільшується.
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25.11.2021 16:25 Ответить
Горжусь своим Президентом ! Не зря за него голосовал в 2019 году. Во втором туре обязательно только за Зеленского.
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25.11.2021 16:30 Ответить
Завидую тебе . А если не за зелю , то за кого ?
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25.11.2021 16:35 Ответить
дебіл зелений, твоя шмаркля туди ще не вийшла
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25.11.2021 16:52 Ответить
Ерамка на днюху поздравить не забыл?
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25.11.2021 18:34 Ответить
в Украине "два тура" не дают, это не благословенная Америка с 10-тью пожизненными
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25.11.2021 22:01 Ответить
Идет распил бабок, страна нуждается в финансировании армии а этот недоносок занимается херней!!!! У людей скоро не будет денег на батон а ОНО строит аэропорты!!!!!
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25.11.2021 16:33 Ответить
Новая мего-идея для зебилов, миллиард деревьев уже посажены, зарплаты по 4000 долларов получены ну и так далее...
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25.11.2021 16:36 Ответить
Аэродромы на востоке страны он наверно строит для того, чтобы расейские бомбардировщики мягко приземлялись после бомбежки украинских городов.
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25.11.2021 16:37 Ответить
это криворожский кретин
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25.11.2021 16:41 Ответить
Это уже даже не печально вот что уже Svoboda пишет
https://www.svoboda.org/a/cit-k-granitse-s-ukrainoy-svozyat-********-tehniku-v-nastorazhivayuschem-kolichestve/31577496.html
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25.11.2021 16:41 Ответить
Это на днюхе по пьянке решили?)
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25.11.2021 17:09 Ответить
ты уверен, что там бухали, а не нюхали или кололись?
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25.11.2021 18:32 Ответить
Хаб? Порвали все связи с СНГ. Украина скорее всего теперь тупик со всех сторон. По любому транспорту.
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25.11.2021 17:19 Ответить
И миллиард деревьев вокруг. И олимпиаду.

- Экономика в жопе,
- отток инвестиций,
- живем тупо в долг от транша до транша,
- энергетика в жопе,
- ВСУ не обеспечены горючкой и боеприпасами
- на пороге стоят кацапские танки

ЗЕбилам продолжают рассказывать сказки про мегапроекты и светлое будущее.
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25.11.2021 17:26 Ответить
Зачем в Борисполе хаб?
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25.11.2021 17:58 Ответить
Воздействие наркоты из Ивано-Франковска еще не прошли
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25.11.2021 18:31 Ответить
 
 