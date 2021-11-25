Саакашвили грозится отказаться от лечения, если к нему не пустят оппозиционных депутатов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что откажется от курса лечения в военном госпитале в Гори, куда его раньше перевели из тюремной больницы, если к нему не пустят оппозиционных депутатов.
Об этом говорится в сообщении на странице Саакашвили в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Уже неделю ко мне не пускают членов парламента от "Национального движения" и других партий", – заявил Саакашвили.
Экс-президент утверждает, что сотрудники Службы государственной безопасности Грузии обыскивают медперсонал, чтобы через них он не смог передавать обществу послания.
"Если с завтрашнего дня не разрешат войти депутатам, я отказываюсь от курса лечения и приму только те медикаменты, которые мне были прописаны до плена", - написал Саакашвили.
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- хотя его наглость с вертухаями заслуживает уважения..
Вот на этом видео видно, как Мише было свободно в Украине - не сравнить с Грузией..
https://youtu.be/lbj1bzYs7Bs
видовище скажу я вам. Цей канал "Україна-24" абсолютно нерозбірливий в знайомствах!
Речуга того єврея нагадувала мені бла-бла-бла піонэра на комсомольських зборах. Як можуть
попадати у ВР бивші злодюги сидівшего в тюрязі при Советах? Таки ж самі там мураєві,гордони,бужанськи і прочая ,прочая шваль. Народе! Тобі цей кіздіож не набрид?
І лиши усіх в спокої.
вот просто - задолбал!
Сидіти на нарах так не хоцца!
Так пока у меня в палате не будет Блэк-Джека со шлюхами голодать не перестану!