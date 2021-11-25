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Новости За рубежом
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Саакашвили грозится отказаться от лечения, если к нему не пустят оппозиционных депутатов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Саакашвили грозится отказаться от лечения, если к нему не пустят оппозиционных депутатов

Заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что откажется от курса лечения в военном госпитале в Гори, куда его раньше перевели из тюремной больницы, если к нему не пустят оппозиционных депутатов.

Об этом говорится в сообщении на странице Саакашвили в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уже неделю ко мне не пускают членов парламента от "Национального движения" и других партий", – заявил Саакашвили.

Экс-президент утверждает, что сотрудники Службы государственной безопасности Грузии обыскивают медперсонал, чтобы через них он не смог передавать обществу послания.

"Если с завтрашнего дня не разрешат войти депутатам, я отказываюсь от курса лечения и приму только те медикаменты, которые мне были прописаны до плена", - написал Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Готов предстать перед независимым судом и отстаивать там свою правду", - Саакашвили написал послание сторонникам

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Топ комментарии
+18
та заипли с этим полудурком
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25.11.2021 16:12
+18
Просто Михеил бесится, что пока он в тюрме, с его малышкой бавится совсем другой музчина
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25.11.2021 16:15
+14
Слухайте, та прибийте вже цього аферюгу. Він скоро буде вимагати замість палати - окрему віллу з Ясько і подорожі до Європи.. Є правила розміщення арештованих в СІЗО. У мене питання: Усіх арештантів забезпечують вітамінізованим дитячим харчування та йогуртами? У всіх з палат не вилазить консиліуми дохторів та омбудсмени двох країн? Перевидіть Карлсона на загальні умови утримання і одразу побачите, що понти закінчились. Досить гратись з цим навіженим, його місце на параші.
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25.11.2021 16:24
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не,так не пойдет...нужно комплексно.и от лечения и от еды.а желательно еще и от воды отказаться
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25.11.2021 16:12 Ответить
Просто Михеил бесится, что пока он в тюрме, с его малышкой бавится совсем другой музчина
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25.11.2021 16:15 Ответить
малышка за 30тник
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25.11.2021 16:43 Ответить
Повія лібонь дорога!
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25.11.2021 19:28 Ответить
та ****** с этим полудурком
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25.11.2021 16:12 Ответить
Пустите к нему Ясько, пусть пар выпустит. Пару раз
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25.11.2021 16:13 Ответить
У нього має бути інша проблема - не стати на новій хаті самому Яською.)
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25.11.2021 16:25 Ответить
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25.11.2021 17:27 Ответить
Краще Ківу та Єрьоменко, причому - без табу.
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25.11.2021 16:27 Ответить
Нічого цікавішего нема як вселяка хрєнь про цього гвинтокрила !!!)))
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25.11.2021 16:13 Ответить
Міха оголошує себе "полоненним"... Біполярний розлад... Дайте йому снодійне...
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25.11.2021 16:14 Ответить
...воно відчуває себе Наполеоном на острові Святої Єлєни... Грузія має якийсь острів куди його можна заслати?
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25.11.2021 16:17 Ответить
На жаль - нема! Єдиний острів у Чорному морі - острів Зміїний - наша територія!
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25.11.2021 17:00 Ответить
Може насиплять посеред Кури. Буде ще й "туристичний обєкт". І гіди префразують Ніцше - "Дарагой, сматрі туда - оттуда на тебя глядит сам Саакашвілі"
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25.11.2021 17:07 Ответить
Є кращий варіант - на скелю його! Туди де сидів панотець Востріков у "12 стільцях"! Висадить з вертольота а воду і їжу раз у тиждень подавать так само
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25.11.2021 17:13 Ответить
з мішком ковбаси. Нехай жере, жере, жере...
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25.11.2021 17:37 Ответить
И у Рабиновича с доказательствами проблема. Рабинович обвинил губернатора Одесской области в употреблении наркотиков. По его словам, о «кокаиновом драйве» грузинского политика «знает вся Одесса»./ Иван Петрович Сидоров как доказательство использует утверждение Все знают. Какое из доказательств сильнее Все знают или Знает вся Одесса должны определить юристы.
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25.11.2021 16:15 Ответить
Саака думав, що з ним там будуть носитися, як тут в Україні. Зкоїв злочин, барига, неси відповідальнність. Чи барига звик тільки командувати і вішати всім ярлики? Така вона доля, такий він бумеранг. Це б кожен злочинець вимагав щось і відмовлявся виконувати рішення суду, то що б було? Звикай Міхо, звикай.
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25.11.2021 16:19 Ответить
Дайте йому ще лизнути рельсу на морозі…
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25.11.2021 16:21 Ответить
Миша не понял еще что он уже в тюрьме в Грузии, а не на держ.посту в Украине...
- хотя его наглость с вертухаями заслуживает уважения..

Вот на этом видео видно, как Мише было свободно в Украине - не сравнить с Грузией..
https://youtu.be/lbj1bzYs7Bs
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25.11.2021 16:22 Ответить
Слухайте, та прибийте вже цього аферюгу. Він скоро буде вимагати замість палати - окрему віллу з Ясько і подорожі до Європи.. Є правила розміщення арештованих в СІЗО. У мене питання: Усіх арештантів забезпечують вітамінізованим дитячим харчування та йогуртами? У всіх з палат не вилазить консиліуми дохторів та омбудсмени двох країн? Перевидіть Карлсона на загальні умови утримання і одразу побачите, що понти закінчились. Досить гратись з цим навіженим, його місце на параші.
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25.11.2021 16:24 Ответить
Навіщо ви раните серце прихильникам реформатора планетарного масштабу!
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25.11.2021 16:27 Ответить
Пропоную цьому дурпені стати "рехворматором галактичного масштабу" та ******** куди-небудь, хоча б на Альфу Центавру у одну сторону. Маск угробив таку класну "Теслу", а Карлсон йому обійшовся б дешевше. Принайми, українці зв'язали б цього навіженого і привезли б на космодром у мусорному контейнері.
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25.11.2021 16:35 Ответить
Рабинович требует гневно. Рабинович, вырядившись в сине-желтый верх, прихватил с собой красный галстук, который, он протянул Саакашвили со словами «На, жуй!». Рабинович, сам с несколькими иностранными гражданствами, с гордостью заявил, что это он направил запрос в Генпрокуратуру с требованием разобраться с гражданством Саакашвили. -Мрази в политике и около.., или Хамское естество политических недоносков
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25.11.2021 16:25 Ответить
От ніколи не слухав цього жида Рабіновича. А вчора все ж таки наважився. Веселе
видовище скажу я вам. Цей канал "Україна-24" абсолютно нерозбірливий в знайомствах!
Речуга того єврея нагадувала мені бла-бла-бла піонэра на комсомольських зборах. Як можуть
попадати у ВР бивші злодюги сидівшего в тюрязі при Советах? Таки ж самі там мураєві,гордони,бужанськи і прочая ,прочая шваль. Народе! Тобі цей кіздіож не набрид?
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25.11.2021 19:20 Ответить
"Агент КГБ (Рабинович) по кличке "Жолудь",судимый на 14 лет, а теперь популярный политик в Украине".Депутат ВР Рабинович пожертвовал израильскому храму золотую менору весом 800 кг (Википедия). За что Израиль, военный союзник Путина и отстойник воров со всего мира, дал Рабиновичу гражданство. Рабинович опубликовал карту Украины без оккупированного Крыма и с "ЛДНР".Рабинович надеется праздновать в 2020 году "освобождение Украины от фашизма".Фашисты по Рабиновичу-украинцы. Рабинович надеется освободить Украину от украинцев.Вместе с Путиным, врагом Саакашвили.
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25.11.2021 20:47 Ответить
і Кащука
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25.11.2021 16:50 Ответить
шантажист
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25.11.2021 16:54 Ответить
Правильно, Михо, с совком грузинским и украинским надо работать плотно, причем подкреплять нагайкой, чуть потеряли бдительность украинцы и получили шлему.
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25.11.2021 17:01 Ответить
У Грузії так прийнято, щоб зеки щось у когось для себе вимагали? А в карцері йому спекотно не буде?
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25.11.2021 17:04 Ответить
вот что интересно. вот вдруг возьмет и помрет. Какие страны Грузии претензии выскажут. Просьба, только про Украину ни слова. Тут все понятно
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25.11.2021 17:09 Ответить
Відмовляйся.
І лиши усіх в спокої.
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25.11.2021 17:09 Ответить
..Или вы сделаете как, я сказал, или как, я сказал так и сделаете. Напоминает "на зло мамі всруся)
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25.11.2021 17:11 Ответить
Как он задолбал, нормы посещений одинаковы для всех заключенных, какие ему еще делегации парламентариев. А завтра он захочет проводить партийные сьезды прям в камере?
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25.11.2021 17:15 Ответить
задолбал...
вот просто - задолбал!
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25.11.2021 17:15 Ответить
Карлсон,покупай новый пропеллер...скоро во Франции выборы президента...
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25.11.2021 17:17 Ответить
чудеса современной медицины! Михуел 2 месяца не пил не ел,уже был в коме, а сегодня на броневике, воззвание к народам глаголет!
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25.11.2021 17:17 Ответить
А чому тут дивуватися? Типова поведінка професійного сімулянта!
Сидіти на нарах так не хоцца!
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25.11.2021 19:25 Ответить
Кажуть шо во Франции идет следствие по делу братана Сааки, Николя Саркози...,злые языки кажуть шо Коля брал бабосы Путлера ...уж не те ли что Саака дал за сдачу своей территории в 2008 году...,посредничек
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25.11.2021 17:23 Ответить
Рабинович разоблачает. 15 ноября 2017г. на телеканале Newsone нардеп Рабинович обвинил Саакашвили: снайперы, которые стреляли на Майдане, принадлежали Саакашвили.16 ноября 2017 г. вышел итальянский фильм с теми же обвинениями. Автор фильма Джан Микалессин-сотрудник СМИ Берлускони , друга Путина.-Были ли «грузинские снайперы» на Майдане? 20 февраля, 2018
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25.11.2021 17:36 Ответить
Выходили на свою голову. Уже ультиматумы ставит.))
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25.11.2021 17:39 Ответить
Наверное его скоро даже из тюрьмы выгонят...
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25.11.2021 17:45 Ответить
Дави их, Мишико! Пока ты чудишь не в Украине, я полностью болею за тебя!
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25.11.2021 18:49 Ответить
Может его срочно надо обратно - в нормальную тюремную больницу, а там поставить еще и клизму для ясности ума?
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25.11.2021 19:08 Ответить
... через неделью (вангую), Михуел:

Так пока у меня в палате не будет Блэк-Джека со шлюхами голодать не перестану!
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25.11.2021 19:14 Ответить

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25.11.2021 19:42 Ответить
та хай послухають шизофреника Саакашвілі - опозіційні депутати . . . може зрозуміють що вже потрібно нового авторитета робити а цей проклятий і покритий україськими матами і обдзюрений від Одещини до самого Києва . . .
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25.11.2021 19:45 Ответить
Цілуймо дупу Порошенка разом!
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25.11.2021 20:52 Ответить
 
 