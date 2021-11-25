Прибывшие из США патрульные катера ВМС Украины "Сумы" и "Фастов" спустили на воду. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Украинские патрульные катера типа "Айленд", прибывшие на днях в Одессу из США, сегодня начали снимать с сухогруза Ocean Grand.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Патрульные катера ВМС Украины Прибывшие из США Сумы и Фастов спустили на воду 01
Первым, в 13 часов, в черноморскую воду плавно спустили катер Р192 "Сумы". Спустя час буксир портфлота "Сфинкс" оттянул его в Практическую гавань, где расположена база флота "Юг".
Сотрудник порта, пожелавший остаться неназванным, передал "Думской" несколько кадров операции.
Спуску катеров предшествовала длительная подготовка — вчера днем монтажники открепили оба судна от транспортировочных ложементов, расположенных на верхней палубе сухогруза, но спускать их было решено сегодня: в ночное время такие сложные операции запрещены.
Позже на воду спустили второй патрульный катер — Р193 "Фастов".
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Теперь жаба их давит, хотят что б Америка им еще подарила..))
Много того оружия потом повоевало за евреев в Палестине- прикол в том что тогда же после 2 мировой войны евреи готовились воевать за Израиль и оружие им сначала даже сша не продавало. Они подкупали чиновников в порах сша чтоб они ставили штамп в документах как будто груз прибыл, но сами его отправляли морем в Израиль
Америка
We're all living in Amerika
Amerika ist wunderbar
We're all living in Amerika
Amerika, Amerika
Wenn getanzt wird will ich führen
Auch wenn ihr euch alleine dreht
Laßt euch ein wenig kontrollieren
Ich zeige euch wie es richtig geht
Wir bilden einen lieben Reigen
Die Freiheit spielt auf allen Geigen
Musik kommt aus dem Weißen Haus
Und vor Paris steht Micky Maus
We're all living in Amerika
Amerika ist wunderbar
We're all living in Amerika
Amerika, Amerika
Ich kenne Schritte die sehr nützen
Und werde euch vor Fehltritt schützen
Und wer nicht tanzen will am Schluß
Weiß noch nicht daß er tanzen muß
Wir bilden einen lieben Reigen
Ich werde euch die Richtung zeigen
Nach Afrika kommt Santa Claus
Und vor Paris steht Micky Maus
We're all living in Amerika
Amerika ist wunderbar
We're all living in Amerika
Amerika, Amerika
We're all living in Amerika
Coca-Cola, Wonderbra
We're all living in Amerika
Amerika, Amerika
This is not a love song
This is not a love song
I don't sing my mother tongue
No, this is not a love song
We're all living in Amerika
Amerika ist wunderbar
We're all living in Amerika
Amerika, Amerika
We're all living in Amerika
Coca-Cola, sometimes war
We're all living in Amerika
Amerika, Amerika
а завтра еще и марафон гунявить....надо горло поберечь и так сипит шо ржавая баржа на мели...)))
Это современная техника, а не советские 40-летние корыта. И чтоб пройти курс ознакомления, нужно и язык знать аглицкий. А большинство нашего нарида его учило в школе и еле сдало на трояки, не понимая зачем он нужен.
Так вот, те космические эсминцы которые сша для вас предоставит- вы туда насобираете экипаж? Это не просто сотня матросов из таверны, это блин тех персонал высокого уровня