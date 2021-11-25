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Прибывшие из США патрульные катера ВМС Украины "Сумы" и "Фастов" спустили на воду. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Украинские патрульные катера типа "Айленд", прибывшие на днях в Одессу из США, сегодня начали снимать с сухогруза Ocean Grand.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Прибывшие из США патрульные катера ВМС Украины Сумы и Фастов спустили на воду 01

Патрульные катера ВМС Украины Прибывшие из США Сумы и Фастов спустили на воду 01

Первым, в 13 часов, в черноморскую воду плавно спустили катер Р192 "Сумы". Спустя час буксир портфлота "Сфинкс" оттянул его в Практическую гавань, где расположена база флота "Юг".

Сотрудник порта, пожелавший остаться неназванным, передал "Думской" несколько кадров операции.

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Прибывшие из США патрульные катера ВМС Украины Сумы и Фастов спустили на воду 02

Спуску катеров предшествовала длительная подготовка — вчера днем монтажники открепили оба судна от транспортировочных ложементов, расположенных на верхней палубе сухогруза, но спускать их было решено сегодня: в ночное время такие сложные операции запрещены.

Прибывшие из США патрульные катера ВМС Украины Сумы и Фастов спустили на воду 03

Позже на воду спустили второй патрульный катер — Р193 "Фастов".

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Топ комментарии
+54
God bless America!







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25.11.2021 16:38
+39
Типичный комент кремлевских подстилок
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25.11.2021 16:44
+34
Та ні нашваберних набутилочників Америка декілька разів рятувала від голоду..... час показав що даремно, невдячна потвора кацап.
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25.11.2021 16:58
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God bless America!







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25.11.2021 16:38 Ответить
Вот и чудненько
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25.11.2021 16:39 Ответить
Типичный комент кремлевских подстилок
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25.11.2021 16:44 Ответить
А колись Америка рОсіі падаріла параход ))
Теперь жаба их давит, хотят что б Америка им еще подарила..))
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25.11.2021 17:29 Ответить
Во время второй мировой войны союзники передали Росиии по лендлизу в том числе около 1000 больших и малых кораблей. Только никто ни спасибо не сказал, не долг не вернул. Кацапы жлобы.
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25.11.2021 19:02 Ответить
Мне старики рассказывали что таки возвращали, и собирали по всему союзу и мотоциклы и полуторки забирали.

Много того оружия потом повоевало за евреев в Палестине- прикол в том что тогда же после 2 мировой войны евреи готовились воевать за Израиль и оружие им сначала даже сша не продавало. Они подкупали чиновников в порах сша чтоб они ставили штамп в документах как будто груз прибыл, но сами его отправляли морем в Израиль
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25.11.2021 20:55 Ответить
Что они собирали?)) не смешите, рассчитались только за 4% процента поставленного. 96% сами себе простили. Ты просто не представляешь видимо обьемы поставленного по лендлизу. танки, самолеты, оружие, продукты, тушенка, ботинки, даже пуговицы на военной форме шли из сша. там список на несколько страниц Вплоть до топлива для танков и стали для снарядов. Все шло миллионами тонн.
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26.11.2021 01:16 Ответить
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подстилку в зеркале увидишь
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25.11.2021 17:39 Ответить
Вам, набутилочним кацапам, американці тільки копняка під сраку подарували!
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25.11.2021 16:53 Ответить
Та ні нашваберних набутилочників Америка декілька разів рятувала від голоду..... час показав що даремно, невдячна потвора кацап.
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25.11.2021 16:58 Ответить
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я кацап? ты с ума сошла?
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25.11.2021 17:41 Ответить
Этот "мусор" в разу лучше тех "аналоговнет", что есть у Роиси.
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25.11.2021 17:20 Ответить
Нам всё пригодится, лишь бы вас москалей бить! Помните раньше рашисты кричали , что мол Украина находится под внешним управлением, а им отвечали - что кацапы жаба давит, главное что не под вашим путлеровским!!!
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25.11.2021 19:08 Ответить
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Amerika



Америка

We're all living in Amerika
Amerika ist wunderbar
We're all living in Amerika
Amerika, Amerika

Wenn getanzt wird will ich führen
Auch wenn ihr euch alleine dreht
Laßt euch ein wenig kontrollieren
Ich zeige euch wie es richtig geht
Wir bilden einen lieben Reigen
Die Freiheit spielt auf allen Geigen
Musik kommt aus dem Weißen Haus
Und vor Paris steht Micky Maus

We're all living in Amerika
Amerika ist wunderbar
We're all living in Amerika
Amerika, Amerika

Ich kenne Schritte die sehr nützen
Und werde euch vor Fehltritt schützen
Und wer nicht tanzen will am Schluß
Weiß noch nicht daß er tanzen muß
Wir bilden einen lieben Reigen
Ich werde euch die Richtung zeigen
Nach Afrika kommt Santa Claus
Und vor Paris steht Micky Maus

We're all living in Amerika
Amerika ist wunderbar
We're all living in Amerika
Amerika, Amerika

We're all living in Amerika
Coca-Cola, Wonderbra
We're all living in Amerika
Amerika, Amerika

This is not a love song
This is not a love song
I don't sing my mother tongue
No, this is not a love song

We're all living in Amerika
Amerika ist wunderbar
We're all living in Amerika
Amerika, Amerika

We're all living in Amerika
Coca-Cola, sometimes war
We're all living in Amerika
Amerika, Amerika
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25.11.2021 16:42 Ответить
Бред…
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25.11.2021 19:12 Ответить
Будет чем кацапские корыта распугивать
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25.11.2021 16:43 Ответить
Кацапские катера можно только насмешить таким старьем
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25.11.2021 17:41 Ответить
У кацапов веся флот только вчера с конвейера сошел. Одни новинки так. Так старой рухляти тоже хватает.
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25.11.2021 21:14 Ответить
чем патрульный корабль Айленд распугает, кацапские корабли, корветы, фрегаты, ракетные катера?? да ни чем.... на нем серьезного вооружения нет.
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25.11.2021 18:27 Ответить
Мокшане притихли...
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25.11.2021 16:45 Ответить
Успугались такой мощи.
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25.11.2021 17:48 Ответить
а де слідчі ДБР?
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25.11.2021 16:49 Ответить
Теперь надо катера от них защищать больше чем от кацапов.
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25.11.2021 17:05 Ответить
А зеленое чмо не приехали пиарится ?
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25.11.2021 16:51 Ответить
у него еще изжога от фазанов и перепелов со днюхи дерьмака-поводыря...
а завтра еще и марафон гунявить....надо горло поберечь и так сипит шо ржавая баржа на мели...)))
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25.11.2021 17:19 Ответить
І "палєц" розпух від гри на піаніно
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25.11.2021 19:35 Ответить
скорее пеца приедет, начньот мантру что он иннициирровал переговоры.
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25.11.2021 21:38 Ответить
Тепер можна не лише гвинтокрилом у Гуту, але й по Дніпру катером в Одесу. 😁
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25.11.2021 16:55 Ответить
Адмирал Кузя и подлодка Курск па любасу круче.... один задымит что ховайся,а полдодка дыркой в корпусе распугает весь флот НАТО...в Черном море
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25.11.2021 17:10 Ответить
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Тентик сзади ! Главком с Вице-презедентом смогут на рыбалочку ездить!!!
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25.11.2021 17:12 Ответить
А красивые какие...
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25.11.2021 17:17 Ответить
А если ещё и цветочками украсить..
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25.11.2021 17:47 Ответить
Смерть кацапським ботам!
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25.11.2021 17:25 Ответить
Вони бояться навіть наших буксирів, пригадайте "Яни-Капу", а що вже казати про патрульні катери))
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25.11.2021 17:33 Ответить
С них можно сделать ракетние катера сзади становяться контейнери, и еще систему пво ближнюю, а не шугалку браконьеров, куда єти адмирали смотрят
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25.11.2021 18:40 Ответить
А ещё можно подключить к дизелям генераторы и вырабатывать ток для одесского Привоза… да школоло Джоник
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25.11.2021 19:15 Ответить
verstehn nicht
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25.11.2021 19:36 Ответить
verstehn nicht
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25.11.2021 19:35 Ответить
Крапля в морі потреб,але добре й так!
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25.11.2021 20:30 Ответить
Толку з цих катерів.
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25.11.2021 20:53 Ответить
Тут много экспердов пишут что мало толку с этих катерков. Но эксперды не в курсе что даже на эти Айленды еле набрали экипажи.
Это современная техника, а не советские 40-летние корыта. И чтоб пройти курс ознакомления, нужно и язык знать аглицкий. А большинство нашего нарида его учило в школе и еле сдало на трояки, не понимая зачем он нужен.
Так вот, те космические эсминцы которые сша для вас предоставит- вы туда насобираете экипаж? Это не просто сотня матросов из таверны, это блин тех персонал высокого уровня
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25.11.2021 21:01 Ответить
 
 