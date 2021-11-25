Мы готовы встретиться с Россией для обсуждения сложных вопросов, связанных с ситуацией вокруг Украины - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что альянс начнет диалог с Россией по поводу событий, связанных с Украиной, и сожалеет, что пока Россия не готова к таким контактам.

Об этом он отметил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы готовы встретиться с Россией, встретиться в рамках Совета НАТО-Россия и обсудить сложные вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины, потому что мы верим, что это лучший способ решить эти вопросы. Нам жаль, что Россия до сих пор не дала положительного ответа", – заявил Столтенберг.

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