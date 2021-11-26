С начала суток войска РФ 10 раз открывали огонь на Донбассе, возле Авдеевки и Лебединского стреляли из 120-мм минометов. Без потерь, – ООС

С начала суток, 25 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

В сторону Луганского противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. В направлении Авдеевки враг совершил два обстрела, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

"У Лебединского российские наемники применили минометы калибра 120 мм. В районе Южного обстрел производился из стрелкового оружия", - сообщают в штабе.

Также уточняется, что неподалеку от Новотошковского вражеские войска дважды открывали огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

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"Позиции наших защитников у Катериновки попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В сторону Попасной враг вел огонь из гранатометов разных систем. Возле Красногоровки оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм".

По данным пресс-центра, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Кроме того, сообщается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", – резюмировали в штабе.