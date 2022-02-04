Покушение на Шефира: полиция обыскала 100 владельцев охотничьего оружия, о подозрении никому не сообщили
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В рамках расследования дела о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира силовики обыскивают тех, кто использовал для стрельбы такие же патроны, как киллер.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство первого помощника президента и его водителя проведено около 100 обысков у всех установленных лиц, производивших отстрел из охотничьего оружия патронами, аналогичными использованным при совершении этого преступления", - рассказали в Офисе генпрокурора в четверг.
По информации Офиса генпрокурора, обыски также прошли в магазинах по продаже оружия и боеприпасов и у лиц, занимающихся их сбытом.
"В настоящее время в уголовном производстве о подозрении не сообщено ни одному лицу", - добавили в ведомстве.
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
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обшукуйте власників рогаток.
його знайшли?
може він і у шифєра стріляв?
Давайте когда будет убийство с ножевым, проведем обыск в каждой квартире, поскольку ножи есть у каждого!!! Это дурость и беззаконие!!
автомобіль шифера
дав багато турботи працівникам поліціі
відволікая останніх від дойки предприємців
І оцю клоунаду ми повинні терпіти ще два роки? Чому немає дієвих механізмів відкликання клоунів від влади? Чому у нас не ******** перепис населення, щоб легше красти? чому у нас немає обліку і контролю використання бюджетних коштів?
Патроны чётко указывают направление следствия!
Обшук відбувся зранку 24 листопада зранку у будинку Волошина в місті Яремче, а також у будинку його батьків.
Правоохоронці прийшли з обшуком до депутата Івано-Франківської облради від "Європейської солідарності" Сергія Волошина у справі про замах на першого помічника президента Сергія Шефіра.
https://www.unian.ua/politics/zamah-na-shefira-v-yes-zayavili-pro-obshuki-u-jihnogo-deputata-novini-ukrajina-11621422.html
в шершеляфамв шафера Шефира, этим варварским оружием!