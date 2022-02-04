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Покушение на Шефира: полиция обыскала 100 владельцев охотничьего оружия, о подозрении никому не сообщили

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Покушение на Шефира: полиция обыскала 100 владельцев охотничьего оружия, о подозрении никому не сообщили

В рамках расследования дела о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира силовики обыскивают тех, кто использовал для стрельбы такие же патроны, как киллер.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство первого помощника президента и его водителя проведено около 100 обысков у всех установленных лиц, производивших отстрел из охотничьего оружия патронами, аналогичными использованным при совершении этого преступления", - рассказали в Офисе генпрокурора в четверг.

Читайте также: К расследованию покушения на Шефира подключилось ФБР, - "слуга народа" Арахамия

По информации Офиса генпрокурора, обыски также прошли в магазинах по продаже оружия и боеприпасов и у лиц, занимающихся их сбытом.

"В настоящее время в уголовном производстве о подозрении не сообщено ни одному лицу", - добавили в ведомстве.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Читайте: ФБР поможет с расследованием покушения на Шефира, - Енин

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Топ комментарии
+22
а водолазів хоч відкликали?
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25.11.2021 19:11
+21
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25.11.2021 19:05
+16
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25.11.2021 19:04
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25.11.2021 19:04 Ответить
Сдается, джентльмены, что третий год непрерывно идет земедия...
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25.11.2021 19:43 Ответить
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25.11.2021 19:05 Ответить
а водолазів хоч відкликали?
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25.11.2021 19:11 Ответить
Ні Вже до Синьогори доплили
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25.11.2021 19:17 Ответить
Замах на Шефіра: поліція обшукала 100 власників мисливської зброї, про підозру нікому не повідомили
==================
обшукуйте власників рогаток.
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25.11.2021 21:51 Ответить
Давайте ещё одну часть Замаху , например Отравление , а то первая какая то не интересная , сразу видно ваш жанр комедии , а не детективы
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25.11.2021 19:12 Ответить
show must go on!
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25.11.2021 19:13 Ответить
А де той уйпок, який Пороха зеленкою обляпав? Він ще в офісі ховався…

його знайшли?

може він і у шифєра стріляв?
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25.11.2021 19:13 Ответить
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25.11.2021 19:13 Ответить
А основание для обыска какое?! Всем 100 вручили подозрение?!
Давайте когда будет убийство с ножевым, проведем обыск в каждой квартире, поскольку ножи есть у каждого!!! Это дурость и беззаконие!!
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25.11.2021 19:14 Ответить
Якщо це "робота" ДБР, то цілком закономірно, по-іншому не вміють.
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25.11.2021 19:45 Ответить
А якщо згвалтування, то що тоді?
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25.11.2021 19:46 Ответить
Треба екстрасенсів. Бубочка відсипле їм трохи адженди і вони дійдуть висновку, що порох не тільки шифером пошуршав, він і Кенеді завалив.. особисто
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25.11.2021 19:15 Ответить
Даю підказку - шукайте в офісі президента 😏
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25.11.2021 19:15 Ответить
Я знаю Это ПОРОШЕНКО!
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25.11.2021 19:39 Ответить
Може і Гройсман підпрягся, дав вказівку одному мужику-роботязі, є фото як доказ.
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25.11.2021 19:47 Ответить
Плейшнер пятый раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал... (с)
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25.11.2021 19:40 Ответить
Водолазы степями Украины еще до Черного моря не доплыли в поисках доказательств?
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25.11.2021 19:41 Ответить
Их укусила акула. Где то в районе
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25.11.2021 19:50 Ответить
замах на
автомобіль шифера
дав багато турботи працівникам поліціі
відволікая останніх від дойки предприємців
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25.11.2021 19:43 Ответить
🤣🤣🤣😂
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25.11.2021 19:45 Ответить
Т.е., выданы санкции на обыск? На каком основании?
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25.11.2021 19:47 Ответить
Они пулегильзотеку ******** в МВД, дебилы
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25.11.2021 23:12 Ответить
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25.11.2021 19:48 Ответить
Він же не держслужбовець, він же на громадських засадах. І взагалі, це все схоже на організацію Берією замаху на Сталіна. Зеленський, ти загрався.
І оцю клоунаду ми повинні терпіти ще два роки? Чому немає дієвих механізмів відкликання клоунів від влади? Чому у нас не ******** перепис населення, щоб легше красти? чому у нас немає обліку і контролю використання бюджетних коштів?
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25.11.2021 19:49 Ответить
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шефир це совесть нации и опроси лягавые хоть 46 мильнонов громадян, усе равно о шефирке никто худого слова не сказал бы
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25.11.2021 19:55 Ответить
Я таки удивлён. Таки Штафирка так пользуется в Штатах популярностью? Достойная смена Байдену
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25.11.2021 23:14 Ответить
Прямо таки Неуловимый Джо этот раднык на громадських засадах Шифер. Другое дело что покушение наверное совсем не по политическим мотивам а тупо из за бабок - типа взял обещал но не сделал или взял и не отдал и т.д. Короче «банковська справа».
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25.11.2021 19:55 Ответить
Пора к мадьярам с обысками завалить.
Патроны чётко указывают направление следствия!
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25.11.2021 19:56 Ответить
Перевіряють тих власників зброї хєр знає де)

Обшук відбувся зранку 24 листопада зранку у будинку Волошина в місті Яремче, а також у будинку його батьків.
Правоохоронці прийшли з обшуком до депутата Івано-Франківської облради від "Європейської солідарності" Сергія Волошина у справі про замах на першого помічника президента Сергія Шефіра.
https://www.unian.ua/politics/zamah-na-shefira-v-yes-zayavili-pro-obshuki-u-jihnogo-deputata-novini-ukrajina-11621422.html
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25.11.2021 19:56 Ответить
В Ківи питали?
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25.11.2021 19:59 Ответить
Если бы действительно хотели убить, то хотябы показали по г+г раненного водителя, а так обычный цирк от шапито квартал95 с отвратительным сюжетом и дешевой инсценировкой
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25.11.2021 20:25 Ответить
Глушняк. Не нашли рядом никакого ветерана, или волонтера, и версии кончились...
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25.11.2021 20:34 Ответить
а в самого Шефіра шукали?
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25.11.2021 20:55 Ответить
мусора развлекаются, типа было покушение ...
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25.11.2021 21:48 Ответить
страну третий год водит за нос кучка циничных мерзавцев, без признаков чести и совести, о каком-либо "долге" и "ответственности" смешно даже рот раскрывать ... таких моральных уродов при власти за последние 30 лет еще не было ...
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25.11.2021 21:48 Ответить
В реквизите квартала пусть посмотрят. Сто пудов найдут
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25.11.2021 22:10 Ответить
Кілер із мисливською зброєю це щось нове при тому що бойову зброю при бажанні можна купити як семічки в переході.
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25.11.2021 22:15 Ответить
А был ли мальчик...
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25.11.2021 22:25 Ответить
Весь пук уйшов в гудок!
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25.11.2021 23:22 Ответить
...ещё много стволов непроверили: во Львове есть место где находиться целый арсенал оружия... чесно-чесно и так это место и называеться "Арсенал" (ужас, там даже есть ядерное оружие и притом много!!! Орудия стоят и кругом ядра, ядра, ядра ...голова кружится от ядер). Так что может "пульнули" в шершеляфам в шафера Шефира, этим варварским оружием!
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26.11.2021 03:54 Ответить
 
 