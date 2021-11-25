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Новости Политика Украины
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Посол Германии Фельдгузен об агрессии РФ: "Это не конфликт, а война, которую навязали Украине"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посол Германии Фельдгузен об агрессии РФ: "Это не конфликт, а война, которую навязали Украине"

Посол Германии Анка Фельдгузен считает, что нужно использовать лексику, отражающую истинное положение вещей на востоке Украины – что это не конфликт, а война России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я лично всегда считала, что это не конфликт, а война, которую навязали Украине. Нам нужно работать очень основательно, чтобы покончить с войной", - сказала посол Германии.

Она также отметила, что была удивлена, услышав заявление российской стороны, что они не будут участвовать в последующих переговорах в рамках нормандского формата, если Россию будут называть стороной конфликта на востоке Украины.

"Но мы никогда и не прекращали их так называть. То есть было много встреч (в нормандском формате. – ред.) политических советников, представителей МИД, и мы (Германия – ред.) с Францией всегда были очень четкими относительно такой формулировки", - отметила посол.

По ее словам, попытки России таким образом заблокировать свое участие в нормандском формате – "это просто отговорка от того, что они и так не собирались делать".

Фельдгузен также заверила, что Германия будет совместно с Францией продолжать общаться со всеми сторонами, чтобы выяснить, возможно ли снова привлечь Россию за стол переговоров в нормандском формате.

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Топ комментарии
+13
Що Ви таке говорите пані Анка Фельдгузен!!! За таких заяв Вам не світить місце в директораті "Газпрому". Невже маєте бажання жити тільки на скромну пенсію ексчиновника?
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25.11.2021 19:15
+9
Анка - розумниця.
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25.11.2021 19:14
+7
Є надія на майбутнє.
"Зелені", які увійшли до коаліції, планують зірвати запуск Північного в останню хвилину. Про це заявив депутат Європарламенту Німеччини Гуннар Бек.
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25.11.2021 19:24
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Анка - розумниця.
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25.11.2021 19:14 Ответить
Є надія на майбутнє.
"Зелені", які увійшли до коаліції, планують зірвати запуск Північного в останню хвилину. Про це заявив депутат Європарламенту Німеччини Гуннар Бек.
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25.11.2021 19:24 Ответить
А Клічко тут до чого? Може такий "засранець" як ви вплинули на перебіг Історії людства?)))
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25.11.2021 19:38 Ответить
видимо, кацапам все спать не дает патриотизм братьев Кличко. иначе ничем этот тупой высер не объяснить.
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25.11.2021 20:07 Ответить
Що Ви таке говорите пані Анка Фельдгузен!!! За таких заяв Вам не світить місце в директораті "Газпрому". Невже маєте бажання жити тільки на скромну пенсію ексчиновника?
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25.11.2021 19:15 Ответить
зеля категорически против-надо еще раз заглянуть в копченый глаз путлера
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25.11.2021 19:15 Ответить
Серьезно, заметили на восьмом году войны, вот это зрение....
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25.11.2021 19:17 Ответить
Йой, а шо сі стало з німцями, хто мені повість ???
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25.11.2021 19:21 Ответить
А ось президент воюючоі краіни колись назве росію агресором ? чого ти йшов в ті президенти якщо ти не хочеш навіть назвати речі своіми іменами.
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25.11.2021 19:32 Ответить
А шо случілось? Гєни поміняли?
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25.11.2021 19:34 Ответить
Смена власти в Германии...Канцлером стал Олаф Шольц...а главой МИД Аналена Бербок,а эта дама задушит РАБссию...
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25.11.2021 20:07 Ответить
скорее её задушит германский бизнес,который зависит от роССии.
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25.11.2021 20:08 Ответить
ну теперь когда шлюха Коля ушла,можно проявить немного смелости...
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25.11.2021 20:07 Ответить
Хорошая новость из Норвегии.....норвежские газовые компании обошли по поставкам газа в Европу РАБссию.....а еще не вечер...
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25.11.2021 20:18 Ответить
УДИВИТЕЛЬНО КАК БЫСТРО ПЕРЕОБУЛАСЬ В ВОЗДУХЕ -НЕ УСПЕЛА АНГЕЛОК ВЫЙТИ ИЗ КАБИНЕТА НАВСЕГДА И СРАЗУ ВЕЩИ НАЧАЛИ НАЗЫВАТЬ СВОИМИ ИМЕНАМИ ....ЦИНИЗМ НА ЧУЖОЙ КРОВИ ..ГЕРМАНИЯ НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛАСЬ ЗА ДВЕ МИРОВЫЕ ВОЙНЫ..И ЭТА ВОЙНА ТОЖЕ ЕСТЬ И БУДЕТ НА ЕЕ СОВЕСТИ ...ЕСЛИ ОНА ЕСТЬ...
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25.11.2021 20:19 Ответить
Норвежская компания "GASSCO" обошла ГрязьПром по поставкам газа в Европу...331 миллион кубиков в сутки...
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25.11.2021 20:22 Ответить
Опаньки, вот что замена канцлера животворящая делает! Прозрела фрау!
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25.11.2021 20:23 Ответить
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25.11.2021 20:34 Ответить
Новічком би цій падлюці попшикать.
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25.11.2021 20:48 Ответить
Вони що спали вісім років а тепер проснулися чи вони придурюються вже ж побудували *********** попік
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25.11.2021 20:57 Ответить
ещё одна хитрожопая фрау объявилась: "Войну навязали Украине!!!!!!!!!!!!!" и теперь Украина воюет сама с собой ?????
Тупая бургерша-войну против Украины развязала и ведёт Кацап Орда при полном попустительстве германии и на средства полученные от германии !
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25.11.2021 21:24 Ответить
«Я лично всегда считала, что это не конфликт, а война, которую навязали Украине. Нам нужно работать очень основательно, чтобы покончить с войной», - сказала посол Германии.

Она также отметила, что была удивлена, услышав заявление российской стороны, что они не будут участвовать в последующих переговорах в рамках нормандского формата, если Россию будут называть стороной конфликта на востоке Украины.

"Но мы никогда и не прекращали их так называть. То есть было много встреч (в нормандском формате. - ред.) политических советников, представителей МИД, и мы (Германия - ред.) с Францией всегда были очень четкими относительно такой формулировки», - отметила посол.

По ее словам, попытки России таким образом заблокировать свое участие в нормандском формате - «это просто отговорка от того, что они и так не собирались делать».

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3357522-eto-ne-konflikt-a-vojna-posol-germanii-o-situacii-na-vostoke-ukrainy.html
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25.11.2021 22:37 Ответить
Удивительно но Свинособаки сами подтвердили слова посла...Спасибо Москалям - за предоставленные доказательства Надёжности союзников...
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25.11.2021 22:51 Ответить
ну,скажем так,задача посла понравиться властям в стране пребывания..Вот если бы это на официальном уровне сказал канцлер германии,то это уже стоило бы апплодисментов.
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25.11.2021 23:59 Ответить
 
 