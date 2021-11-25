Посол Германии Фельдгузен об агрессии РФ: "Это не конфликт, а война, которую навязали Украине"

Посол Германии Анка Фельдгузен считает, что нужно использовать лексику, отражающую истинное положение вещей на востоке Украины – что это не конфликт, а война России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я лично всегда считала, что это не конфликт, а война, которую навязали Украине. Нам нужно работать очень основательно, чтобы покончить с войной", - сказала посол Германии.

Она также отметила, что была удивлена, услышав заявление российской стороны, что они не будут участвовать в последующих переговорах в рамках нормандского формата, если Россию будут называть стороной конфликта на востоке Украины.

"Но мы никогда и не прекращали их так называть. То есть было много встреч (в нормандском формате. – ред.) политических советников, представителей МИД, и мы (Германия – ред.) с Францией всегда были очень четкими относительно такой формулировки", - отметила посол.

По ее словам, попытки России таким образом заблокировать свое участие в нормандском формате – "это просто отговорка от того, что они и так не собирались делать".

Фельдгузен также заверила, что Германия будет совместно с Францией продолжать общаться со всеми сторонами, чтобы выяснить, возможно ли снова привлечь Россию за стол переговоров в нормандском формате.