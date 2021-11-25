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Новости Политика Украины
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МВФ (963) Шабунин (263) САП (552)

Контролируемая Банковой часть комиссии снова сорвала конкурс по избранию главы САП, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Контролируемая Банковой часть комиссии снова сорвала конкурс по избранию главы САП, - Шабунин

Зеленский уже нарушил одно из главных обязательств перед МВФ – избрать руководителя САП до конца ноября.

Об этом пишет в телеграм председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Татаровская часть комиссии, а именно Соболь, Гуджал и Бусол не появились на заседании, где должны были объявить результаты тестирования. После этого должно быть собеседование и объявление победителя конкурса", - отметил он.

Шабунин подчеркнул, что заседание проходило онлайн, и Соболь не принял в нем участие, потому что готовится к 100-летию заведения высшего образования, а Бусол - потому что уехала в отпуск.

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"Похоже, Зеленскому/Татарову спасение Ахметова по делу Роттердам+ стоит больше, чем помощь западных партнеров на фоне возможного обострения военного конфликта с Россией", - пишет Шабунин.

Избрание главы САП до конца ноября было одним из пунктов меморандума, который Украина заключила с МВФ.

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Топ комментарии
+14
Сборище напёрсточников на Банковой 😀😀
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25.11.2021 19:24
+10
Плісняві роблять все для того, щоб світ відмовився від України.
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25.11.2021 19:30
+8
Кубло кремлівських гнид !!!! ))))
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25.11.2021 19:25
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Сборище напёрсточников на Банковой 😀😀
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25.11.2021 19:24 Ответить
Кубло кремлівських гнид !!!! ))))
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25.11.2021 19:25 Ответить
Щуряча метушня біля годівниці !!!))))
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25.11.2021 19:24 Ответить
Кинут зебилы МВФ, как пить дать.
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25.11.2021 19:24 Ответить
Покажут мвф-у кузькину мать, Зе-дурачье.
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25.11.2021 19:26 Ответить
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25.11.2021 19:27 Ответить
Овощ хоть в чем то лучше был, МВФ никогда не кидал.
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25.11.2021 19:29 Ответить
Овощ тоже был козлом еще тем, но Зеля и ему фору дал. И по спеси, и по жадности, и по тупости.
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25.11.2021 19:35 Ответить
Овощ просто никогда не обещал МВФ то, чего не собирался делать, а когда те отказались давать бабло, он побежал к куйлу.
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25.11.2021 19:58 Ответить
Уже 2 с половиной года Шабунин возмущается. Дождемся ли мы, когда Виталий в костюме рака и с унитазом из папье-маше выйдет под ОП на протест?
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25.11.2021 19:28 Ответить
зачем унитаз, если на банковой сидит вчерашний ужин
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25.11.2021 19:29 Ответить
контекст непонятен. Я что то пропустил ?
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25.11.2021 19:48 Ответить
700 млн. получили, - можно кидать ... Неисправимые арахамии =)
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25.11.2021 19:30 Ответить
Плісняві роблять все для того, щоб світ відмовився від України.
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25.11.2021 19:30 Ответить
Все згідно з кремлівським сценарієм !!! Хто господар балагана??? !!!!))))
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25.11.2021 19:32 Ответить
останню неділю тема України постійний блок в американьких новинах у звязку зі скупченням кацапні на україньских кордонах, до тоґо місяцями було ні слова...
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25.11.2021 19:37 Ответить
Не сци Вітосік,головне "лишьби не Порошенко" !!!)))
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25.11.2021 19:30 Ответить
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25.11.2021 19:32 Ответить
Нє по пацански... Навіть емвеефівці в трєніках нє поймуть...
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25.11.2021 19:34 Ответить
Одним словом говнопрхвессора-,,КАЗЛЫ,,!
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25.11.2021 19:37 Ответить
Чувак 2.5 года терепел , терпел и таки высказался !!! Жаба жабу называет зеленым му...ом .
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25.11.2021 19:38 Ответить
Стрелок, я ж тобі казав, що уроди наіпуть МВФ, і не раз.
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25.11.2021 19:42 Ответить
От дивні ті банкіри з МВФ, розумні люди, а так і не зрозуміли, що давати гроші вперед шулєрам не можна. От нехай би спочатку вимоги виконали, а тоді і винагорода. А так нехай звикають до методів зелених брехунів і кидал...
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25.11.2021 19:49 Ответить
бабки получили,а на договор насрать...это почерк *********.
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25.11.2021 19:49 Ответить
Снова кинули МВФ на бабло как лохов)))
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25.11.2021 19:50 Ответить
ага - кинеш ты МВФ.....- сколько например наши вывели за это время бабла - порядка 180 000 000 000 зЭлени , где оно все - все верно - там .... сколько МВФ влило в нас нашей !!! жэ зЭлени .... и при том еще и под проценты ...
так кто кого "кинул" ...
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25.11.2021 21:13 Ответить
МВФ не нужно, чтобы деньги выводили на Запад, у него другие задачи, понимаешь, богатая страна это рынок сбыта, поэтому Западу и МВФ выгодно, чтобы Украина богатела, а заниматься перекачкой бабла из одной страны в другую будет только идиот.
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25.11.2021 21:25 Ответить
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оно и верна, пока воны там лысого гоняет, шабунька уси роки об украине думает и кристинку шпилит во имя украины
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25.11.2021 19:53 Ответить
Одні проблемивід цього клоуна!Коли воно вже піде?!
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25.11.2021 20:10 Ответить
ти, рижий дегенерат, сам привів цю нечисть до влади((( разом зі всякими найомами, лєщєнкамі , сємєнчєнкамі і ін . 3-2-1сами! а тепер целку граєш тут(((
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25.11.2021 20:37 Ответить
У Зе команди задача посрать Україну з ЗАПАДОМ ПО МАКСИМУМУ ЧТО БИ ТЕ ПСИХОНУЛИ И ЗАБИЛИ и єто на фоне переброски армии РФ )))))
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25.11.2021 21:30 Ответить
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25.11.2021 21:59 Ответить
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25.11.2021 22:02 Ответить
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25.11.2021 22:05 Ответить
"Схоже, Зеленському/Татарову порятунок Ахметова у справі Роттердам+ вартує більше, ніж допомога західних партнерів на тлі можливого загострення військового конфлікту з Росією". - Ну і про яку "війну" зюзі з ахметовим волають зе-шістки??? Нема там ніякої війни - все у них в ажурі. А війна з ахметовим і "деолігархізація" - локшина на вуха лохторату.
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25.11.2021 22:43 Ответить
как это не явились ?! А если бы так к этим персонажам,назначенным на срочную операцию не явились хирурги..Ну.типа поехал к тёще на блины или просто готовился к пи книку за городом???
Почему обыкновенного работягу уволить могут за прогул,а этих чиновников нет?
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25.11.2021 23:57 Ответить
и это твоя заслуга тоже, мушка. че ты отмазываешься... в белом пальто
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26.11.2021 02:21 Ответить
МОНОСБРОД!
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26.11.2021 04:31 Ответить
Щабуня, подай чергову апіляцію по справі ротердам+, може пощастить
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26.11.2021 05:59 Ответить
Пане Шабунін. Зі всією повагою, хіба ви не розумієте, що скільки би не призначили,назначили або просто поставили сабів, пабів,шмабів нічого не зміниться. Тільки суд присяжних/всі дієспроможні є присяжними/,введенням смертної кари /вбивство,згвалтування неповнолітньої, кража більше міліона грн/ можуть зруйнувати це болото.
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27.11.2021 08:21 Ответить
 
 