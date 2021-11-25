Юлия Кузьменко призвала журналистов спросить у Зеленского на пресс-марафоне, почему в деле убийства Шеремета не ищут настоящих убийц

Одна из подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремента - Юлия Кузьменко обратилась к журналистам, чтобы они задали вопрос президенту Зеленскому о том, почему не ищут настоящих убийц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

"Прошу перепоста у всех неравнодушных!!! Завтра, 26.11, Президент с 12 до 15 дает пресс-марафон. Будет около 30 журналистов по приглашению от Офиса президента, аккредитации для всех СМИ на это событие нет. У меня просьба. К настоящим журналистам.

Спросите, как долго собираются поносить наши жизни?

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Авакова уже нет, улик и не было, но аресты нам есть. Рифу даже браслет есть. Так чья политическая воля сейчас продолжает удерживать ложь в деле Шеремета? И когда собираются искать и сажать настоящих убийц?

Очень хочется услышать ответ Владимира Зеленского на эти вопросы.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

30 апреля 2021 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.