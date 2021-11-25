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Юлия Кузьменко призвала журналистов спросить у Зеленского на пресс-марафоне, почему в деле убийства Шеремета не ищут настоящих убийц

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Юлия Кузьменко призвала журналистов спросить у Зеленского на пресс-марафоне, почему в деле убийства Шеремета не ищут настоящих убийц

Одна из подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремента - Юлия Кузьменко обратилась к журналистам, чтобы они задали вопрос президенту Зеленскому о том, почему не ищут настоящих убийц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

"Прошу перепоста у всех неравнодушных!!! Завтра, 26.11, Президент с 12 до 15 дает пресс-марафон. Будет около 30 журналистов по приглашению от Офиса президента, аккредитации для всех СМИ на это событие нет. У меня просьба. К настоящим журналистам.

Спросите, как долго собираются поносить наши жизни?

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Авакова уже нет, улик и не было, но аресты нам есть. Рифу даже браслет есть. Так чья политическая воля сейчас продолжает удерживать ложь в деле Шеремета? И когда собираются искать и сажать настоящих убийц?

Очень хочется услышать ответ Владимира Зеленского на эти вопросы.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

30 апреля 2021 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

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Топ комментарии
+11
Питання в пустоту...
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25.11.2021 19:49
+10
А мене цікавить - який номер він показував на корпоративі на честь п´ятидесятиріччя йєрмака? Чи грав на піаніні?
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25.11.2021 19:50
+9
Ніхто нікуди не літав,ковідного фонду не було,вагнерівців не було,їх там нєт,оні заблуділісь,Житомира нема,єрмак не русня.Тчк.
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25.11.2021 19:44
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Ніхто нікуди не літав,ковідного фонду не було,вагнерівців не було,їх там нєт,оні заблуділісь,Житомира нема,єрмак не русня.Тчк.
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25.11.2021 19:44 Ответить
Зеля еще может порепетировать
https://www.youtube.com/watch?v=RqDubWl6NV0&ab_channel=YuryKazakevich
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25.11.2021 19:45 Ответить
Питання в пустоту...
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25.11.2021 19:49 Ответить
Кроме репутационных потерь чистая экономика. Выплата материальной компенсации невиновно отбывавшим заключение. После решения суда.
А так дело подвешено в воздухе по причине, та хоть принятия закона о идентификации личности по походке.
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26.11.2021 00:13 Ответить
А мене цікавить - який номер він показував на корпоративі на честь п´ятидесятиріччя йєрмака? Чи грав на піаніні?
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25.11.2021 19:50 Ответить
Ні. Лупашив якимсь обмилком по оманським тулумбасах...
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26.11.2021 00:25 Ответить
Как можно быть настолько наивной!
Да там не будет ни единого вопроса, ответ на который покажет суть этого режима!
Будут петь дифирамбы и лизать жопу.
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25.11.2021 19:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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25.11.2021 20:09 Ответить
Вона не наївна. Просто використовує всі можливості, щоб нагадати зеленим зрадникам, хто вони такі.
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26.11.2021 06:04 Ответить
Лучше спросить диагноз у врача-нарколога !?
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25.11.2021 20:09 Ответить
100пудов скаже; -Мене підставив Аваков.))))
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25.11.2021 20:47 Ответить
Думаю что важнейшим вопросом к ЗЕ должен быть вопрос-,,наскольо подготовлена Украина к активной агрессии со стороны кацапии,, и в чем заключаются дыры в обороне и почему.А так же кто за это должен нести ответ.
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25.11.2021 21:18 Ответить
Да не вопросы надо ему задавать а стрелять в еврейского зайца!!!!
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25.11.2021 21:24 Ответить
все вопросы давно написаны... и журналисты их озвучивающие давно назначены и даже текст в суфлере для умных ответов преЗЕнелоха уже утвержден на коллегии сценаристов-юмористов ...(думаю даже ЗеЛенка бегло пробежала по тексту, как это она делала не раз в свою бытность... допреЗЕдентскую...)))
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25.11.2021 21:28 Ответить
И не удивлючь что и запись прямой трансляции из сотнями дублей уже сделана.
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25.11.2021 21:30 Ответить
P.S.Я всегда следил за боями братьев Кличко,в том числе из спутниковых трансляций.И если бои из Германии действительно шли в прямом эфире то бои из США буквально все в Украине шли в записи хотя телеканал ,,Интер,, представлял их как прямая трансляция которую я уже видел несколькими часами раньше на Германском ТВ.
Вот в таком ключе и будет транслироваться прямая трансляция и из ЗЕ.
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25.11.2021 21:40 Ответить
Юля потерялась. Это пресс-конференция Зеленского, а не Авакова. Предлагаю прислать вопрос в студию Шустера, из которой Аваков, вместе с другими "игроками" команды Ахметова, сейчас не вылазит. Или к Авакову у Юли вопросов нет?
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25.11.2021 21:31 Ответить
Ну так чисто свой прокурор ведет расследование. Что не так?
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25.11.2021 21:34 Ответить
как бы зеленский обвинил и посадил в тюрьму, или членограй про невиновность на этом брифинге вещал ? разговор не про авакова
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25.11.2021 21:50 Ответить
Подивився відео нарколога.
Судячи з відео - Зеленський дуже хворий. Зеленський потребує термінової допомоги.
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25.11.2021 21:32 Ответить
///
Офіс президента вибрав іншу локацію для пресмарафону президента Володимира Зеленського, який відбудеться завтра, 26 листопада. Йдеться про коворкінг Creative State Arsenal біля станції метро «Арсенальна», інформує PavlovskyNews.

«Це місце значно краще за місткістю для такого заходу, ніж піцерія на Подолі», - йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, співвласник локації - консультант «Великого будівництва» Юрій Голік.
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25.11.2021 21:37 Ответить
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25.11.2021 21:51 Ответить
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25.11.2021 21:54 Ответить
Головне в цій ,,прямій трянсляції,,не лоханутися як *****.Не забутьте підкрутити ЗЕ годинник.Якщо ляп із *****м можна було пояснити із часовими поясами в мокшандії то в Україні це не пройде.
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25.11.2021 22:06 Ответить
Пусть лучше Кузьмиина спросит Елену Притулу, чьей ещё любовницей, кроме убитого Гонгадзе и убитого Шеремета она была.

А спрашивать нужно журналистам, о расследовании дел по взрывам настоящих Героев Украины, полковника Хараберюша из СБУ (в Мариуполе) и полковника Шаповала из армейского спецназа (в Киеве). Кто из офицеров спецслужб выдал врагу маршруты передвижения и машины прикрытия этих двух, особо засекреченных офицера?
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25.11.2021 23:21 Ответить
обращает на себя внимание факт освобождения попавшихся чиновников от суда под предлогом "из-за исчерпания разумных сроков расследования".Вопрос-почему это касается только персонажей типа экс-воен. прокурора Кулика и ему подобных,а не тех.кого годами пытаются сделать виноватыми ?
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25.11.2021 23:52 Ответить
Так а что искать? Белоруский кгб-ист, и российский нацист Боцман, он же Малюта, фамилия Коротких. Аваковым и Белецким был продвинут через нацгвардию в начальники нацполиции, а сейчас он (Внимание!) Руководит батальеном озраны стратегических обьектов государственной важности!
Убийца Окуевой на дознании указывал на Боцмана, что это он пришил Шеремета
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26.11.2021 00:35 Ответить
Відповідь проста: немає прямих доказів групи Кузьменко-Ріфа. Є тільки непрямі.
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26.11.2021 08:27 Ответить
Яка особлива угода змагання вижити в цій країні?
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26.11.2021 09:45 Ответить
 
 