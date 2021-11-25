Юлия Кузьменко призвала журналистов спросить у Зеленского на пресс-марафоне, почему в деле убийства Шеремета не ищут настоящих убийц
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Одна из подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремента - Юлия Кузьменко обратилась к журналистам, чтобы они задали вопрос президенту Зеленскому о том, почему не ищут настоящих убийц.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
"Прошу перепоста у всех неравнодушных!!! Завтра, 26.11, Президент с 12 до 15 дает пресс-марафон. Будет около 30 журналистов по приглашению от Офиса президента, аккредитации для всех СМИ на это событие нет. У меня просьба. К настоящим журналистам.
Спросите, как долго собираются поносить наши жизни?
Авакова уже нет, улик и не было, но аресты нам есть. Рифу даже браслет есть. Так чья политическая воля сейчас продолжает удерживать ложь в деле Шеремета? И когда собираются искать и сажать настоящих убийц?
Очень хочется услышать ответ Владимира Зеленского на эти вопросы.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.
30 апреля 2021 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=RqDubWl6NV0&ab_channel=YuryKazakevich
А так дело подвешено в воздухе по причине, та хоть принятия закона о идентификации личности по походке.
Да там не будет ни единого вопроса, ответ на который покажет суть этого режима!
Будут петь дифирамбы и лизать жопу.
Вот в таком ключе и будет транслироваться прямая трансляция и из ЗЕ.
Судячи з відео - Зеленський дуже хворий. Зеленський потребує термінової допомоги.
Офіс президента вибрав іншу локацію для пресмарафону президента Володимира Зеленського, який відбудеться завтра, 26 листопада. Йдеться про коворкінг Creative State Arsenal біля станції метро «Арсенальна», інформує PavlovskyNews.
«Це місце значно краще за місткістю для такого заходу, ніж піцерія на Подолі», - йдеться в повідомленні.
За інформацією видання, співвласник локації - консультант «Великого будівництва» Юрій Голік.
А спрашивать нужно журналистам, о расследовании дел по взрывам настоящих Героев Украины, полковника Хараберюша из СБУ (в Мариуполе) и полковника Шаповала из армейского спецназа (в Киеве). Кто из офицеров спецслужб выдал врагу маршруты передвижения и машины прикрытия этих двух, особо засекреченных офицера?
Убийца Окуевой на дознании указывал на Боцмана, что это он пришил Шеремета