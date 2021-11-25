Журналисты, которых не пригласили на пресс-марафон Зеленского, будут протестовать против цензуры (обновлено)

Работники СМИ, не получившие приглашение на пресс-марафон, придут на место его проведения, чтобы показать, как их много.

Это предложение озвучила в фейсбуке журналистка-расследовательница Татьяна Козырева, сообщает Цензор.НЕТ.

"Коллеги из не ведущих СМИ, есть предложение прийти под стены "пресс-конференции", чтобы продемонстрировать - сколько журналистов хотели и не смогли задать вопрос президенту Зеленскому. Время - 12:00. Место - (ресторан. - Ред.) Автостанция пицца на Подоле", – написала она.

Поддержать предложение Козыревой коллег призвала журналистка Екатерина Сергацкова.

"Завтра журналисты, редакторы, работники СМИ придут под место проведения так называемой пресс-конференции президента Владимира Зеленского, чтобы озвучить протест против гибридной цензуры. Журналисты должны иметь равные возможности в доступе к информации и вправе задать вопросы, ответы на которые нуждается в обществе, в то время как Офис президента хочет общаться только с избранными, создавая лояльный пузырь прессы. Нет, не получится", - написала она.

Пиццерия "Автостанция" находится по адресу Нижний Вал, 15а.

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Позже издание "Бабель" сообщило, что пресс-марафон состоится в коворкинге Creative State Arsenal на метро "Арсенальная". "Совладелец локации – консультант Большого строительства Юрий Голик", - пишет "Бабель".

Адрес Creative State Arsenal – ул. Московская, 8

Напомним, ранее Офис президента сообщил, что 26 ноября состоится трехчасовой пресс-марафон Зеленского. "К участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ", - сообщили в ОП, отметив, что такие ограничения связаны с эпидситуацией.