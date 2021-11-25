Журналисты, которых не пригласили на пресс-марафон Зеленского, будут протестовать против цензуры (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Работники СМИ, не получившие приглашение на пресс-марафон, придут на место его проведения, чтобы показать, как их много.
Это предложение озвучила в фейсбуке журналистка-расследовательница Татьяна Козырева, сообщает Цензор.НЕТ.
"Коллеги из не ведущих СМИ, есть предложение прийти под стены "пресс-конференции", чтобы продемонстрировать - сколько журналистов хотели и не смогли задать вопрос президенту Зеленскому. Время - 12:00. Место - (ресторан. - Ред.) Автостанция пицца на Подоле", – написала она.
Поддержать предложение Козыревой коллег призвала журналистка Екатерина Сергацкова.
"Завтра журналисты, редакторы, работники СМИ придут под место проведения так называемой пресс-конференции президента Владимира Зеленского, чтобы озвучить протест против гибридной цензуры. Журналисты должны иметь равные возможности в доступе к информации и вправе задать вопросы, ответы на которые нуждается в обществе, в то время как Офис президента хочет общаться только с избранными, создавая лояльный пузырь прессы. Нет, не получится", - написала она.
Пиццерия "Автостанция" находится по адресу Нижний Вал, 15а.
ОБНОВЛЕНО
Позже издание "Бабель" сообщило, что пресс-марафон состоится в коворкинге Creative State Arsenal на метро "Арсенальная". "Совладелец локации – консультант Большого строительства Юрий Голик", - пишет "Бабель".
Адрес Creative State Arsenal – ул. Московская, 8
Напомним, ранее Офис президента сообщил, что 26 ноября состоится трехчасовой пресс-марафон Зеленского. "К участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ", - сообщили в ОП, отметив, что такие ограничения связаны с эпидситуацией.
Пожалуйста, подождите...
Впрочем, радикально-продажный-заднеприводный Ляшко еще тот "источник", который заслуживает нашего доверия, но все-же - нет дыма без огня....Поживем-увидим...
2. Мосійчук
3. Мосійчук
4. Мосійчук
5. Мосійчук
я справді дуже хочу їх від вас почути.
мені направду цікаво, а тепер я ще більше заінтригований.
На думку Офісу президента, "Прямий", "Настоящее время", "Еспресо" та інші ЗМІ не "входять до числа авторитетних" а відтак в акредитації відмовлено.
"Зауважу, "Прямий" спілкуватися з президентом не запросили. Ми намагалися зв'язатися з пресслужбою Офісу президента та іншими представниками, але на наші дзвінки ніхто не відповідає. Але наші журналісти все одно обов'язково завтра будуть там й інформуватимуть про все, що відбуватиметься", - сказав телеведучий "Прямого" Матвій Ганапольський.
Варто зазначити, що на захід не запросили й новинну компанію "Настоящее время".
Суббота, 20/11/2021
Владимир Зеленский на фоне начавшегося ухудшения отношений с собственниками крупнейших телеканалов (в первую очередь с Ахметовым, но в перспективе не только с ним) решил форсировать создание своей медиа-империю. Пишет Политика Страны.
Причём частично, как водится, за государственный счёт.
Готовится конкурс на общенациональное цифровое телевещание, который будет проведён под победу в нем гостелеканала «Дом». Он же претендует на победу и в конкурсе на FM-частоты (то есть, на радио). Реклама Дома запущена уже запущена по всей стране.
В конкурсе по распределению региональных цифровых частот для ТВ больше всего частот получила ТРК Аверс, связанная с партнером Коломойского Игорем Палицей.
Глава фракции «Слуга народа» Давида Арахамии сейчас координирует работу по созданию новостного телеканала. Под него уже собираются деньги из разных источников. Студийный комплекс будет развернут в бизнес-центре Парковый.
Внезапно Нацсовет согласовал изменение программной концепции телеканала М2 с музыкальной на информационную. Канал, имеющий цифровую лицензию, входит в медиа-группу Пинчука, но, по слухам, новый информационный канал на базе М2 будет запущен под Офис президента.
По слухам, в Офисе президента под свои потребности хотят превратить в новостной канал и телеканал «Рада». Но по последнему концепция ещё не утверждена.
И это только часть работы, которую в срочном порядке начинает делать Банковая, чтоб создать свою медиаимперию. Но времени для этого осталось у Зе немного. Да и с качеством менеджмента есть проблемы. И далеко не факт, что потраченные силы и средства дадут какой-то эффект.
https://news24ua.com/odno-sploshnoe-ze-zelenskiy-stroit-svoyu-media-imperiyu
25.11.2021, 20:10 • 888 • 6
"Пресс-конференция президента Украины 26 ноября пройдёт в беспрецедентном формате: президент сам пригласит 30 журналистов, с которыми он сам хочет общаться, и ответит каждому только на один вопрос, так заявил сам офис президента. Свобода слова теперь только для тех журналистов, кто нравится президенту, и на кого он не обижен, а не для всех граждан Украины и не для всех журналистов", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.
"И по одному вопросу - чтобы не дай Бог, нельзя было задать второй, и президента нельзя было уличить в некомпетентности или вранье. Впрочем, если ранее любую критику в адрес Зеленского офис называл заказом олигархических СМИ, то сейчас после серии репутационных катастроф, Владимир Александрович изволил снизойти хотя бы до каких-то ответов на вопросы. Уверен, что Зеленский озвучит новую версию Вагнергейта, и второй вопрос и подробное интервью здесь опасны, чтобы ему не напомнили, что он постоянно меняет показания.
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Ну и чтобы себя самого не задокументировать. Пресс-конференция будет превращена в театральную постановку, и конечно, многие вопросы будут постановочными. Не исключено, что для этого пригласят представителей СМИ, которыми владеют добрые и сговорчивые олигархи. Разумеется, цель завтрашнего спектакля не в том, чтобы рассказать о Вагнергейте, предательстве, Ермаке, Демченко, Татарове, Миндиче, Коломойском, связях с Россией и Беларусью, а чтобы наоборот - потоками слов заговорить все важные темы и ничего не сказать по существу. Я открыто пригласил Зеленского дать интервью по Вагнергейту - никакой реакции офиса нет - не постановочное интервью президент боится…", - завершает Бутусов.
Engy Kpi
@EngineerKPI
·
4 ч
В ответ
@proro2012
и
@Spirit_Ukraine
На фронте каждый день гибнут украинские солдаты, но #Зеленский называет это "миром". И старательно избегает назвать Россию агрессором. Теперь, когда политика засовывания головы в песок привела к росту угрозы, Зеля кинулся объявлять Военное Положение.. Шо Зеля? Власть теряем?
2 ч. ·
Как ведущий программы на 4-ом канале и топовый блогер отправил запрос о своём участии в прессухе Зеленского. Как вы думаете, можно ли рассматривать ответ "Ни хера!", как вариант "Мы подумаем." или это все же отказ?
Украина и Индия заключили масштабную сделку https://www.youtube.com/watch?v=TcXHN6XZwEI
ЗЕлене гівно відбуло вже половину своєї каденції на посту преЗЕдента.
Деякі медіа зробили опитування на тему - чи задоволені Ви преЗЕдентством цього придурка?
Результат для Вовочки сумний…😤
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зе_СМИ-пропагандоны им. скабевой!
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Воно або не відповість, або відповість не на запитання, або збреше.
Це як спілкуватися з щурами на смітнику - нема різниці що говорите Ви, вони собі жеруть та гадять.
"я не хочу. тому, що я звик розмовляти з професіоналами про політику. ... якщо мої співвітчизники обрали президентом непрофесіонала, чому я маю йти цим шляхом й робити вигляд, що він може щось відповісти.".
й це, як на мене, правильна та об'єктивна позиція.