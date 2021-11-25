Меркель в разговоре с Зеленским отметила поддержку независимости и территориальной целостности Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Владимиром Зеленским ситуацию с безопасностью на границе Украины с Россией, заверив его в своей поддержке независимости и территориальной целостности Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт в Twitter.
"В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Ангела Меркель отметила поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины" - написал Зайберт
В размещенном им сообщении также говорится, что по словам Меркель, подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины не останется без последствий.
Меркель и Зеленский также договорились продвигать усилия в Нормандском формате по выполнению минских договоренностей.
Они также побеседовали о ситуации на границе между Беларусью и Европейским Союзом и Беларусью и Украиной.
Ранее Ангела Меркель заявила, что ЕС должен быть готов применить дополнительные санкции против России, если ситуация на востоке Украины и вокруг нее или на белорусско-польской границе обострится.
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да и ты, ЗЕ-беня, за ней !
Предки їх в гробах перевертаються від позору від нащадків.
Украинский беспилотник она заметила, а в то куда он шмальнул не заметила.
Вот интересно: а могла открыто, в лицо сказать "не поддерживаю"?