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Автор вышедшей в США книги о связях Коломойского с Зеленским оценил вероятность экстрадиции олигарха

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Автор вышедшей в США книги о связях Коломойского с Зеленским оценил вероятность экстрадиции олигарха

Автор книги "Американская клептократия" Кейси Мишель о схемах отмывания средств олигархом Игорем Коломойским и его связях с президентом Украины Владимиром Зеленским считает, что олигарх в ближайшее время не покинет пределы Украины, что усложнит его экстрадицию в США.

Об этом он сообщил во время презентации своей книге в эфире американского исследовательского центра Atlantic Council, информирует Цензор.НЕТ.

"Очевидно, если Коломойский наймет квалифицированных юристов, они вряд ли рекомендуют ему лететь в Вену в ближайшее время", - заявил Кейси Мишель на вопрос о вероятности выдачи олигарха в США.

Он также прокомментировал в интервью Atlantic Council причины выбора Коломойского и отчасти президента Украины в качестве объекта своего расследования.

Читайте также: В США вышла книга о Коломойском, его связях с Зеленским и схемах отмывания средств, – Гончаренко

По словам автора, Коломойский является крупнейшим владельцем недвижимости в Кливленде штат Огайо, что весьма нетипичный выбор места инвестирования для "сомнительного капитала" из постсоветских стран.

Как сообщалось, 23 октября в США поступила в продажу книга "Американская клептократия", посвященная схемам отмывания средств Игорем Коломойским и его связям с президентом Владимиром Зеленским.

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Топ комментарии
+18
Петро видасть і не зморгне.....
БаблоМойський переховувався від правосуддя аж в Хайфі

тепер і іудеї не допоможуть
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25.11.2021 20:32
+16
Т.е. в США прекрасно понимают, что ЗЕ - это помеха для достижения их интересов и правосудия.
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25.11.2021 20:27
+11
Дуже хотілось би, щоб на завтрашній конференції хтось подарував Бубочкі цю книгу. Цікаво, яка була би реакція у присутніх піспя цього.
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25.11.2021 20:30
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Правила форума Совет форумчан
Т.е. в США прекрасно понимают, что ЗЕ - это помеха для достижения их интересов и правосудия.
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25.11.2021 20:27 Ответить
Нічого...амери терплячі...Два роки потерплять. Якщо ЗЕ стільки просидить на бочці.
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25.11.2021 20:42 Ответить
Владелец диплома университета Соломона об основателе и идеологе власти воров и предателей: Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка.
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25.11.2021 20:27 Ответить
Петро видасть і не зморгне.....
БаблоМойський переховувався від правосуддя аж в Хайфі

тепер і іудеї не допоможуть
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25.11.2021 20:32 Ответить
Прийдеться приймати мусульманство і в Іран когті рвати
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25.11.2021 20:43 Ответить
как вариант!

только ширинку расстегнуть и "паспорт" показать
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25.11.2021 21:13 Ответить
Видасть. Як тільки Зе втратить владу. Тікати Бєня може тільки в *********. Там його обдеруть як липку але залишать на "дожітіє".
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25.11.2021 20:50 Ответить
Реально не залише він даже втік з Ізраілю, країни яка звичайно не екстрадує но Америці свому головному союзнику невідказали би такшо він поки зелик увлади буде в Україні апотім тільки може сховатись в Росії або в Північні Кореї
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25.11.2021 20:29 Ответить
Там дело не в экстрадиции. В Израэле на Беню тоже несколько уголовных дел.
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25.11.2021 20:40 Ответить
Селям, Максе !

цікаво, куди ці поци будуть тікати?
твої варіанти ?
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25.11.2021 21:15 Ответить
Селямчик, друже. А тикать им некуда. Поэтому за власть они будут цепляться до последнего.
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25.11.2021 21:17 Ответить
не допоможе.
я не сподівався що можна буде скинути Яника - Яник був конкретний бандит з конкретними пацанами-міністрами та іншою командою, менти за нього стояли на смерть - вони відчували за спиною силу.
а ЗЕ-ля - шмаркля, коли настане час "Ч" і прийдуть по його душу, то нацгвардія та поліція просто відійдуть в сторону і відвернуться.

останнього просто не буде - і ЗЕ-беня і Бабло-Мойський ніхто !
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25.11.2021 21:30 Ответить
Дуже хотілось би, щоб на завтрашній конференції хтось подарував Бубочкі цю книгу. Цікаво, яка була би реакція у присутніх піспя цього.
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25.11.2021 20:30 Ответить
1. Гвинтокрилами ми не користувались.
2. Їхне використання було згідно протоколів.

Просто відбиті відморозки та імбіцили.

Господи, цих дегенаратів би мабуть навіть російські терористи в 14му в "парламент наваросії" посоромились взяти.
А в офіс зеленського - будь ласка.😡
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25.11.2021 20:30 Ответить
Зеленский планирует ввести с 1 декабря военное положение - источник

Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко заявил, что 1 декабря на заседании совета национальной безопасности и обороны президент Украины Владимир Зеленский планирует объявить военное положение.



Об этом политик сказал в эфире телеканала «НАШ», передает сегодня издание «Страна».

По информации Ляшко, на заседании СНБО 1 декабря Зеленский планирует ввести в Украине военное положение сроком на два месяца.

Как считает лидер Радикальной партии, у такого решения только одна цель - контроль над средствами массовой информации.

«Потому что военное положение - это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия.

Поэтому я считаю, что они сейчас рассматривают этот вариант введения с 1 декабря военного положения в стране.

Потому что люди сегодня собираются и протестуют по государственной измене, экономической и международной политике власти», - заявил Ляшко.

Отметим, что тему по грядущему заседанию СНБО уже качают ряд телеграмм-каналов, близких к Банковой. Анонсируют там какие-то неприятности для врагов президента.

Ранее первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что в случае прямой агрессии со стороны России Рада за несколько часов соберется и введет военное положение.

Также сообщалось, что по данным украинской разведки, Россия наращивает боеготовность своих войск в Донецкой и Луганской областях.
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25.11.2021 20:34 Ответить
Нужно охотиться не за Коломойским, а за рыжей ахметкой.
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25.11.2021 20:43 Ответить
А чем каломойша лучше? К тому же на этого ублюдка уголовные дела в США,Европе и Израэле.
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25.11.2021 21:04 Ответить
КалоМойша набагато гірший.
у цього пеце всі фірми банкрути і він не платить податків.
до того ж ще й міліардні борги весь час списують

Ахметка глитай, але ж не павук - звичайний великий та жадібний бізнесмен, як і кожен міліардер - 50/50 чесної праці та експлуатації
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25.11.2021 21:19 Ответить
Нет)рыжий ахметка задушит зекрысу,а коломойша обдерет ,при зекрысе,Украину до нитки
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25.11.2021 21:10 Ответить
Нет!? Дааа!!!
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25.11.2021 21:54 Ответить
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25.11.2021 20:43 Ответить
...та його зв'язки з президентом України Володимиром Зеленським вважає, що олігарх найближчим часом не залишить межі України, що ускладнить його екстрадицію до США.

С Дона выдачи нет.

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25.11.2021 20:46 Ответить
тікати КалоМойше немає куди, в рашці путька витрусить з нього всі бринзулетки та пригостить кофє з полонієм
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25.11.2021 21:21 Ответить
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25.11.2021 20:52 Ответить
Коломойский даже из супперадвокатами на територию США и ногой не ступит,знает гаденышь что это ему не Европейские исполнительные органы из кем всегда возможно договорится.НО,Но есть один ньюанс,он может всвободно распоряжаться своими счетами и имуществом в США,то-есть во времена интернета он ничем не ограничен.
Кстати в США из нетерпением ждут так-же и Юльку еще по делам Лазаренко и по этому она в сторону США и не глядит при всей ее политической активности шастает исключительно по Европейским странам.
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25.11.2021 21:14 Ответить
Дебіл ти, Вова. Спочатку ознайомся з судовими рішеннями по Лазаренку, може херню гнати не будеш...
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25.11.2021 21:31 Ответить
Так чому Юлька в штати Ні-Ні?Адже вона такий активний політик,особливо перед виборами...
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25.11.2021 21:44 Ответить
Летала она в штаты. Трампа возле сортира ловила.
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26.11.2021 10:23 Ответить
.... і не тільки !

ЗЕ-льонка набрид всім !
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25.11.2021 21:23 Ответить
Прикинь какая твоя зекрыса конченая,что теперь большинство украинцев готовы поддержать ахметку,чтоб от зекрысы избавиться
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25.11.2021 21:26 Ответить
Ваша шобла даже одного предложения без ошибок написать не может. Вы такие же тупые, как ваши братухи-дикари из страны-помойки.
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25.11.2021 21:42 Ответить
а ЮВТ при чем тут? Фирташа бы
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25.11.2021 21:48 Ответить
А Коломойский кто по твоему?
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25.11.2021 21:49 Ответить
Ба-а,одни и те-же лица.Неужели за последние годы в Украине не появилось,особенно за 8 лет войны,ни одной новой политической силы?Или те же лица что сверху уничтожают на корню вех новых политических опонентов?
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25.11.2021 21:51 Ответить
Нет, не всех. Зе, тому подтверждение. Т.е. сейчас пытаются уничтожить конечно, но уже сам факт, что он действующий президент, говорит о том, что контроль над страной они заметно утрачивают с каждым временным периодом.
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25.11.2021 22:14 Ответить
Вполне с Вами согласен,утрачивают ежечастно.Да вот только беда в том что не в лучшую сторону,верх берут те кто все 30-ть лет грабил Украину и вел ее в сторону мокшандии.
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25.11.2021 22:18 Ответить
Если бы Штаты хотели, то он бы уже, сидя на шконке, вспоминал на сколько конкретно его приговорили...на 115 или на 151 год?
По всему видно, что как-то договорились сотрудничать с Беней. В общих интересах, так сказать)) Но чтоб был послушным донельзя и не отсвечивал лишний раз))
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25.11.2021 21:43 Ответить
Беня не хоче сидіти в тюрмі і за "дивним збігом" ********** теж.
Поки буде **********ом цей дебіл, доти Беня буде вільний.
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25.11.2021 22:53 Ответить
Да,получается ,что Зеленский ,,родной сын,,Коломойского, тем более любящий сын. Кто там был против Порошенко?Тогда кричали о грабеже 10 гривен,сейчас папа с сыном уже @издонули десятки миллиардов долларов. Кроме этого Зе со своим ну оччччень близким другом - наверное ещё ,, близкие родственники Путлера,,, Сегодня Зе будет у него вылизывать...
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26.11.2021 07:50 Ответить
Каломойша и Гундосик всё делают чтобы обанкротить страну,а потом присоединиться к параше, ещё и медальки от хорька получат.
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26.11.2021 08:54 Ответить
Коломойский экстрадируют из Украины в США и там посадят только когда Порошенко станет 7м президентом, также они посадят и Зеленского за отмывание денег с КОломойским
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26.11.2021 15:24 Ответить
 
 