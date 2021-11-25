Автор вышедшей в США книги о связях Коломойского с Зеленским оценил вероятность экстрадиции олигарха
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Автор книги "Американская клептократия" Кейси Мишель о схемах отмывания средств олигархом Игорем Коломойским и его связях с президентом Украины Владимиром Зеленским считает, что олигарх в ближайшее время не покинет пределы Украины, что усложнит его экстрадицию в США.
Об этом он сообщил во время презентации своей книге в эфире американского исследовательского центра Atlantic Council, информирует Цензор.НЕТ.
"Очевидно, если Коломойский наймет квалифицированных юристов, они вряд ли рекомендуют ему лететь в Вену в ближайшее время", - заявил Кейси Мишель на вопрос о вероятности выдачи олигарха в США.
Он также прокомментировал в интервью Atlantic Council причины выбора Коломойского и отчасти президента Украины в качестве объекта своего расследования.
По словам автора, Коломойский является крупнейшим владельцем недвижимости в Кливленде штат Огайо, что весьма нетипичный выбор места инвестирования для "сомнительного капитала" из постсоветских стран.
Как сообщалось, 23 октября в США поступила в продажу книга "Американская клептократия", посвященная схемам отмывания средств Игорем Коломойским и его связям с президентом Владимиром Зеленским.
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БаблоМойський переховувався від правосуддя аж в Хайфі
тепер і іудеї не допоможуть
только ширинку расстегнуть и "паспорт" показать
цікаво, куди ці поци будуть тікати?
твої варіанти ?
я не сподівався що можна буде скинути Яника - Яник був конкретний бандит з конкретними пацанами-міністрами та іншою командою, менти за нього стояли на смерть - вони відчували за спиною силу.
а ЗЕ-ля - шмаркля, коли настане час "Ч" і прийдуть по його душу, то нацгвардія та поліція просто відійдуть в сторону і відвернуться.
останнього просто не буде - і ЗЕ-беня і Бабло-Мойський ніхто !
2. Їхне використання було згідно протоколів.
Просто відбиті відморозки та імбіцили.
Господи, цих дегенаратів би мабуть навіть російські терористи в 14му в "парламент наваросії" посоромились взяти.
А в офіс зеленського - будь ласка.😡
Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко заявил, что 1 декабря на заседании совета национальной безопасности и обороны президент Украины Владимир Зеленский планирует объявить военное положение.
Об этом политик сказал в эфире телеканала «НАШ», передает сегодня издание «Страна».
По информации Ляшко, на заседании СНБО 1 декабря Зеленский планирует ввести в Украине военное положение сроком на два месяца.
Как считает лидер Радикальной партии, у такого решения только одна цель - контроль над средствами массовой информации.
«Потому что военное положение - это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия.
Поэтому я считаю, что они сейчас рассматривают этот вариант введения с 1 декабря военного положения в стране.
Потому что люди сегодня собираются и протестуют по государственной измене, экономической и международной политике власти», - заявил Ляшко.
Отметим, что тему по грядущему заседанию СНБО уже качают ряд телеграмм-каналов, близких к Банковой. Анонсируют там какие-то неприятности для врагов президента.
Ранее первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что в случае прямой агрессии со стороны России Рада за несколько часов соберется и введет военное положение.
Также сообщалось, что по данным украинской разведки, Россия наращивает боеготовность своих войск в Донецкой и Луганской областях.
у цього пеце всі фірми банкрути і він не платить податків.
до того ж ще й міліардні борги весь час списують
Ахметка глитай, але ж не павук - звичайний великий та жадібний бізнесмен, як і кожен міліардер - 50/50 чесної праці та експлуатації
С Дона выдачи нет.
Кстати в США из нетерпением ждут так-же и Юльку еще по делам Лазаренко и по этому она в сторону США и не глядит при всей ее политической активности шастает исключительно по Европейским странам.
ЗЕ-льонка набрид всім !
По всему видно, что как-то договорились сотрудничать с Беней. В общих интересах, так сказать)) Но чтоб был послушным донельзя и не отсвечивал лишний раз))
Поки буде **********ом цей дебіл, доти Беня буде вільний.