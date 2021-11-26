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Журналист "Слідство.Інфо" Реплянчук озвучил вопросы, которые не сможет задать президенту

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналист "Слідство.Інфо" Реплянчук озвучил вопросы, которые не сможет задать президенту

Журналистов программы "Слідство.Інфо" не пригласили на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского.

Об этом Реплянчук пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

""Слідство.Інфо" не пригласили на неожиданную пресс-конференцию президента Зеленского. Так что мы не сможем задать ему вопрос. А вопросов к нему немало", - написал он.

Реплянчук отметил, что важно спросить президента об оффшорах, вагнергейте, связях членов его команды со скандальным главой ОАСК Павлом Вовком и спецоперации ГУР по похищению из Молдовы судьи Чауса.

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"Лично я хотел бы задать Зеленскому такой вопрос: Кто именно дал указание сотрудникам Главного управления разведки Минобороны Украины провести спецоперацию по похищению из Кишинева судьи Чауса и незаконному перемещению его через государственную границу? Если же это была "провокация российских спецслужб", то правильно ли я понимаю, что в высшем руководстве государства есть агенты, которые дают указания военнослужащим ГУР о проведении спецопераций в интересах страны-агрессора?", - написал он.

Реплянчук отметил, что не сможет задать этот вопрос. "Потому что пригласили, похоже, только избранных. Спасибо за неслыханную свободу слова", - подытожил он.

Напомним, ранее Офис президента сообщил, что 26 ноября состоится трехчасовой пресс-марафон Зеленского. "К участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ", - сообщили в ОП, отметив, что такие ограничения связаны с эпидситуацией.

Журналисты, не приглашенные на пресс-марафон, собираются прийти к месту его проведения в знак протеста против цензуры.

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Топ комментарии
+16
зебобік, боягузливий нелох злив хуйлу унікальну спецоперацію наших спецслужб, а це чмо звільнило всіх розвідників. Тільки за це його потрібно привселюдно повісити, а з Чаусом наші спецслужби просто обісралися.
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25.11.2021 22:45
+8
В кремлевских телеграм-каналах целый день идёт поток вот таких однотипных постов в поддержку Ермака.
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25.11.2021 22:51
+7
нелох докерується до того, що його просто роздеруть як жабу
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25.11.2021 23:19
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А чаус видно святой? Взяток не брал, денег не было у него? Или все таки боров срыгнул?
Так или иначе НЕ известно кто и как перевез эту свиноматку.. НО самое главное эту свинью будут судить и оно сядет, может даже и сдохнет, случайно. Одним скотом будет меньше.
А вот почему так журналиста это интересует? Непонятно.
Израиль своих врагов валит как хочет по всем странам и ниче, нет трагедии, а тут кошмар - свинью завезли не так. Если доказать НЕ могут что это разведка - значит честь ей и хвала. Вот так.
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25.11.2021 22:39 Ответить
зебобік, боягузливий нелох злив ***** унікальну спецоперацію наших спецслужб, а це чмо звільнило всіх розвідників. Тільки за це його потрібно привселюдно повісити, а з Чаусом наші спецслужби просто обісралися.
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25.11.2021 22:45 Ответить
нелох докерується до того, що його просто роздеруть як жабу
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25.11.2021 23:19 Ответить
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25.11.2021 22:46 Ответить
Подноготная крота Зермака | Сливки
https://www.youtube.com/watch?v=jZdg1TmVvtQ
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25.11.2021 22:45 Ответить
В кремлевских телеграм-каналах целый день идёт поток вот таких однотипных постов в поддержку Ермака.
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25.11.2021 22:51 Ответить
Странно журналиста не парят другие вопросы. Например:
1. Почему вор и жулик КАЛОмойский НЕ сидит? ГДЕ %, пени и штрафы выплаченые лично жидом пострадавшим?
2. Почему смачно и густо обосрались с углем? Дляя чего нужен легион дебилов, которые даже на календарь не смотрят???
3. Когда кончиться истерия с зеленой говноэнергетикой? Почему юрлица должны оплачивать колоссальные тарифы на энергию?
4. Газовые аферисты. Вчера, сегодня завтра. Или КАК аферисты намолотили миллиарды, а теперь еще хотят намолотить. Почему газ по 8, если МЫ добываем его САМИ???
5. Почему до сих пор не готовяться к войне по ВСЕЙ Украине? При свинорылом порошенке НЕ было, теперь также. В 1941 ссср также обосрался, вместе с дебилами типа сралина и коневодом жуковым.
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25.11.2021 23:09 Ответить
"В 1941 ссср также обосрался, вместе с дебилами типа сралина и коневодом жуковым" - з цього місця подробиці можна ??
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25.11.2021 23:28 Ответить
Учи историю и будет тебе счастье.
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26.11.2021 06:23 Ответить
Уважно прочитайТе 5 відповідь усю з початку ...
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27.11.2021 11:44 Ответить
Зеленые могут только 2 вещи: врать и воровать. Без выходных и без отпусков...
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26.11.2021 01:08 Ответить
а ще гарно розводити лохів !
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26.11.2021 07:58 Ответить
80% тех, кого пригласили не смогут задать свои вопросы!
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26.11.2021 10:02 Ответить
 
 