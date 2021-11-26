Журналист "Слідство.Інфо" Реплянчук озвучил вопросы, которые не сможет задать президенту
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Журналистов программы "Слідство.Інфо" не пригласили на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского.
Об этом Реплянчук пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
""Слідство.Інфо" не пригласили на неожиданную пресс-конференцию президента Зеленского. Так что мы не сможем задать ему вопрос. А вопросов к нему немало", - написал он.
Реплянчук отметил, что важно спросить президента об оффшорах, вагнергейте, связях членов его команды со скандальным главой ОАСК Павлом Вовком и спецоперации ГУР по похищению из Молдовы судьи Чауса.
"Лично я хотел бы задать Зеленскому такой вопрос: Кто именно дал указание сотрудникам Главного управления разведки Минобороны Украины провести спецоперацию по похищению из Кишинева судьи Чауса и незаконному перемещению его через государственную границу? Если же это была "провокация российских спецслужб", то правильно ли я понимаю, что в высшем руководстве государства есть агенты, которые дают указания военнослужащим ГУР о проведении спецопераций в интересах страны-агрессора?", - написал он.
Реплянчук отметил, что не сможет задать этот вопрос. "Потому что пригласили, похоже, только избранных. Спасибо за неслыханную свободу слова", - подытожил он.
Напомним, ранее Офис президента сообщил, что 26 ноября состоится трехчасовой пресс-марафон Зеленского. "К участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ", - сообщили в ОП, отметив, что такие ограничения связаны с эпидситуацией.
Журналисты, не приглашенные на пресс-марафон, собираются прийти к месту его проведения в знак протеста против цензуры.
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Так или иначе НЕ известно кто и как перевез эту свиноматку.. НО самое главное эту свинью будут судить и оно сядет, может даже и сдохнет, случайно. Одним скотом будет меньше.
А вот почему так журналиста это интересует? Непонятно.
Израиль своих врагов валит как хочет по всем странам и ниче, нет трагедии, а тут кошмар - свинью завезли не так. Если доказать НЕ могут что это разведка - значит честь ей и хвала. Вот так.
https://www.youtube.com/watch?v=jZdg1TmVvtQ
1. Почему вор и жулик КАЛОмойский НЕ сидит? ГДЕ %, пени и штрафы выплаченые лично жидом пострадавшим?
2. Почему смачно и густо обосрались с углем? Дляя чего нужен легион дебилов, которые даже на календарь не смотрят???
3. Когда кончиться истерия с зеленой говноэнергетикой? Почему юрлица должны оплачивать колоссальные тарифы на энергию?
4. Газовые аферисты. Вчера, сегодня завтра. Или КАК аферисты намолотили миллиарды, а теперь еще хотят намолотить. Почему газ по 8, если МЫ добываем его САМИ???
5. Почему до сих пор не готовяться к войне по ВСЕЙ Украине? При свинорылом порошенке НЕ было, теперь также. В 1941 ссср также обосрался, вместе с дебилами типа сралина и коневодом жуковым.